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काम की बात: यहां FREE फ्री मिल रहे महंगे AirPods, मैकबुक और आईपैड पर भी तगड़ा डिस्काउंट

By Arpit Soni
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Apple Back to School Sale भारत में लाइव हो गई है। यह सेल 27 अगस्त तक चलेगी, जिसमें अलग-अलग MacBook और iPad मॉडल तगड़े डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। सेल में ग्राहकों को AirPods 4, Apple Pencil और AirTag फ्री मिल रहे हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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Apple Back to School Sale Now Live in India: ऐप्पल ने हाल ही में कई डिवाइसों की कीमतें बढ़ाई हैं, जिनमें M5 प्रोसेसर के साथ लेटेस्ट MacBook Air, M5 के साथ MacBook Pro, M5 Pro और M5 Max चिपसेट, iPad (2024), iPad Air और iPad Pro शामिल हैं। लेकिन ऐप्पल फैन्स के लिए अच्छी खबर है। जो छात्र, शिक्षक और माता-पिता अब नया मैकबुक या आईपैड मॉडल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ऐप्पल ने अपनी एनुअल बैक टू स्कूल सेल लाइव कर दी है। सेल में कई ऐप्पल डिवाइस डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहे हैं। सेल 16 जुलाई से 27 अगस्त 2026 तक चलेगी। सेल में ग्राहकों को AirPods 4, Apple Pencil और AirTag फ्री मिल रहे हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुठ...

यहां FREE फ्री मिल रहे महंगे AirPods, मैकबुक और आईपैड पर भी तगड़ा डिस्काउंट

सेल में फ्री मिल रहे ऐप्पल के ये महंगे प्रोडक्ट

ऐप्पल ने घोषणा की कि इस साल की ऐप्पल बैक टू स्कूल सेल अब भारत में लाइव है और यह 27 अगस्त तक चलेगी। सेल के दौरान, छात्र, उनके माता-पिता और शिक्षक कम कीमतों पर अलग-अलग मैकबुक मॉडल और आईपैड मॉडल खरीद सकेंगे, और AirPods 4, Apple Pencil और AirTag जैसी एक्सेसरीज मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे।

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MacBook Air M5

M5 प्रोसेसर वाले मैकबुक एयर (2026) को स्टूडेंट्स सेविंग डिस्काउंट सहित 1,37,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। कंपनी इसके साथ मुफ्त में बेस एयरपॉड्स 4 या चार AirTag का पैक दे रही है। अगर आप यह फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, तो आप 5,000 रुपये ज्यादा देकर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) वाले एयरपॉड्स 4 या 13,000 रुपये ज्यादा देकर एयरपॉड्स प्रो 3 में अपग्रेड करना चुन सकते हैं।

MacBook Pro M5

मैकबुक प्रो की बात करें तो, छात्र M5 चिपसेट के साथ 2025 मॉडल को 2,27,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं और M5 Pro और M5 Max प्रोसेसर के साथ 2026 में लॉन्च किए गए मॉडल को क्रमशः 2,81,900 रुपये और 4,62,900 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी ग्राहकों को AirPods 4 या चार AirTag का एक पैक मुफ्त में दे रही है। हालांकि, वे अगर ये फ्री गिफ्ट्स नहीं चाहते, तो एयर मॉडल के समान डिस्काउंट कीमतों पर 5,000 रुपये ज्यादा देकर ANC वाले एयरपॉड्स 4 या 13,000 रुपये ज्यादा देकर एयरपॉड्स प्रो 3 में अपग्रेड करना चुन सकते हैं।

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iPad Air और iPad Pro

M4 चिपसेट वाला iPad Air (2025) मॉडल 83,900 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर उपलब्ध है, जबकि iPad Pro (2025) को 'एजुकेशन सेविंग्स' के साथ 1,27,900 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर खरीदा जा सकता है। ऐप्पल सेल ऑफर के तहत ग्राहकों को ऐप्पल पेंसिल प्रो मुफ्त दे रही है। हालांकि, ग्राहक 2,000 रुपये ज्यादा देकर चार एयरटैग्स का पैक, 2000 रुपये ज्यादा देकर एयरपॉड्स 4, 3000 रुपये ज्यादा देकर ANC वाले एयरपॉड्स 4 या 15,000 रुपये ज्यादा देकर एयरपॉड्स प्रो 3 में अपग्रेड करना भी चुन सकते हैं।

MacBook Neo

ऐप्पल का हाल ही में लॉन्च हुआ MacBook Neo, जो सिलिकॉन A18 Pro चिपसेट से लैस है, 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 69,900 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर उपलब्ध है। 512GB स्टोरेज वेरिएंट, जिसमें टच आईडी सेंसर है, 79,900 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर उपलब्ध है। यह लैपटॉप की ओरिजनल प्राइस जो 256GB और 512GB मॉडल के लिए क्रमशः 79,900 रुपये और 89,900 रुपये से 10,000 रुपये कम है।

अमेजन पर MacBook और iPad की कीमत

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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