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Apple ने जीता दिल, चुपके से लाया मदर्स डे ऑफर; iPhone, MacBook सबकुछ सस्ता

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Apple ने भारत में चुपचाप अपनी Mother’s Day Sale शुरू कर दी है। सेल में iPhones, MacBooks, iPads, Apple Watch मॉडल्स और AirPods पर बंपर ऑफर मिल रहा है। ग्राहक ऑफर्स का लाभ लेकर 10,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। देखें किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट..

Apple ने जीता दिल, चुपके से लाया मदर्स डे ऑफर; iPhone, MacBook सबकुछ सस्ता

Apple ने भारत में चुपचाप अपनी Mother’s Day Sale शुरू कर दी है, जिससे खरीदारों को कुछ पॉपुलर ऐप्पल डिवाइस कम कीमत में खरीदना का मौका मिल रहा है। जैसे ही यूजर्स ऐप्पल इंडिया वेबसाइट खोलते हैं, उनका स्वागत एक फेस्टिव मैसेज से होता है, जो उन्हें आखिरी समय में गिफ्ट देने के आइडिया देता है। उस बैनर के पीछे iPhones, MacBooks, iPads, Apple Watch मॉडल्स और AirPods पर ऑफर्स की एक लाइन लगी है। हालांकि ये सीधे तौर पर कीमतों में कटौती नहीं हैं, लेकिन Apple चुनिंदा बैंक कार्ड्स के जरिए इंस्टेंट कैशबैक डील्स दे रहा है, जिससे चेकआउट के समय फाइनल अमाउंट कम हो सकता है। यह सेल अब Apple के ऑफिशियल इंडिया स्टोर पर लाइव है और इसमें कंपनी के कुछ सबसे नए प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जिनमें iPhone 17 Pro सीरीज और MacBook Neo शामिल हैं। Apple के पिछले फेस्टिव कैंपेन की तरह ही, ज्यादातर मामलों में आईसीआईसीआई Bank, एक्सिस Bank और American Express कार्ड्स के जरिए ही बचत होती है।

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MacBook Neo और MacBook Air पर बंपर डिस्काउंट

सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है हाल ही में लॉन्च हुआ MacBook Neo है। ऐप्पल इसे अभी भी इसकी असली कीमत 69,900 रुपये पर ही लिस्ट कर रहा है, लेकिन खरीदार एलिजिबल कार्ड्स का इस्तेमाल करके 3,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं, जिससे इसकी असल कीमत घटकर 66,900 रुपये हो जाती है।

हालांकि, जो खरीदार कीमतों की तुलना कर रहे हैं, उन्हें शायद कहीं और बेहतर डील्स मिल सकती हैं। विजय सेल्स अभी MacBook Neo को बिना किसी बैंक ऑफर के 66,490 रुपये में बेच रहा है। यह रिटेलर चुनिंदा एसबीआई, एक्सिस और आईसीआईसीआई कार्ड्स पर 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी दे रहा है, जिससे यह डील Apple की अपनी वेबसाइट पर मिलने वाली डील से भी ज्यादा आकर्षक बन जाती है।

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ऐप्पल का M5 चिप वाला लेटेस्ट MacBook Air भी मदर्स डे सेल का हिस्सा है। 13-इंच वाला वर्जन, जो 1,19,900 रुपये में लॉन्च हुआ था, उस पर 7,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है, जिससे उसकी कीमत घटकर 1,12,900 रुपये हो जाती है। ऐप्पल का कहना है कि यह घटी हुई कीमत चेकआउट के समय ही दिखाई देती है।

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प्रीमियम खरीदारों के लिए, MacBook Pro लाइनअप पर भी ऑफर्स मिल रहे हैं। M5 चिप वाला 14-इंच MacBook Pro, 1,89,900 रुपये से घटकर 1,79,900 रुपये की प्रभावी कीमत का हो जाता है, अगर आप 10,000 रुपये का कैशबैक ऑफर पाने के लिए एलिजिबल बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। M5 Pro चिप वाला 16-इंच MacBook Pro भी असल में 2,89,900 रुपये में उपलब्ध है, जो पहले 2,99,900 रुपये का था। Amazon पर MacBook Air M5 का 16GB + 256GB वाला वेरिएंट 1,04,900 रुपये में लिस्टेड है, और HDFC Bank के 3,000 रुपये के अतिरिक्त ऑफर के साथ, इसकी फाइनल कीमत घटकर लगभग 99,900 रुपये तक आ सकती है।

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लेटेस्ट iPhone, iPads और Apple Watch पर भी छूट

ऐप्पल के स्मार्टफोन ऑफर मुख्य रूप से प्रीमियम iPhone 17 Pro सीरीज पर फोकस्ड हैं। खरीदार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं। इससे iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये से घटकर 1,29,900 रुपये हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ऐप्पल स्टैंडर्ड iPhone 17 पर कोई ऑफिशियल कैशबैक नहीं दे रहा है। जो खरीदार इस मॉडल को कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं, उन्हें विजय सेल्स जैसे दूसरे रिटेलर्स का रूख करना पड़ सकता है, जहां यह अभी अपनी लॉन्च कीमत 82,900 रुपये के मुकाबले 77,990 रुपये में बिक रहा है।

इस सीजन में टैबलेट खरीदने वालों को भी ऑफर मिल रहे हैं। 11-इंच और 13-इंच साइज वाले लेटेस्ट iPad Air मॉडल्स पर 4,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। स्टैंडर्ड iPad और iPad mini पर 3,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

ऐप्पल की वियरेबल और ऑडियो कैटेगरी भी इसमें शामिल हैं। Apple Watch Series 11 पर 4,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है, जबकि Apple Watch SE 3 पर 2,000 रुपये की छूट मिल रही है। ऑडियो प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले खरीदार AirPods Pro (3rd जेनरेशन) और AirPods 4 पर भी 4,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

मदर्स डे सेल अब शुरू हो चुकी है, इसलिए ग्राहक खरीदारी करने से पहले ऐप्पल के ऑफिशियल ऑफर्स की तुलना Amazon और Vijay Sales पर मिल रही डील्स से करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ मामलों में बाहरी रिटेलर्स ज्यादा कम प्रभावी कीमतों पर सामान बेच रहे हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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