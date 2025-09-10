iPhones के लिए नया ओएस, जबर्दस्त हैं फीचर, ऐपल वॉच के लिए भी आया नया सॉफ्टवेयर

ऐपल ने नए डिवाइसेज के साथ iOS26 और watchOS 26 की रिलीज डेट का भी ऐलान किया। दोनों ओएस ओवर द एयर अपडेट के जरिए 15 सितंबर से उपलब्ध हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि कंपनी के कौन से डिवाइस इन ओएस को सपोर्ट करेंगे।

Wed, 10 Sep 2025 09:01 AM

ऐपल (Apple) ने मंगलवार को अपने नए डिवाइसेज- iPhone 17 सीरीज, ऐपल वॉच सीरीज 11 और एयरपॉड्स प्रो 3 को लॉन्च किया है। इन नए डिवाइसेज के साथ कंपनी ने iOS26 और watchOS 26 की रिलीज डेट का भी ऐलान किया। iOS 26 आईफोन 17 सीरीज और दूसरे कंपैटिबल डिवाइसेज के लिए आएगा। वहीं, watchOS 26 वॉच 11 सीरीज में देखने को मिलेगा। आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च इवेंट में कंपनी ने कहा कि iOS 26 15 सितंबर को ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उपलब्ध होगा। ऐपल के अनुसार नए ओएस के कुछ फीचर सभी लैंग्वेज या रीजन में शायद उपलब्ध न हों। इनकी उपलब्धता स्थानीय कानून

इसी तरह watchOS 26 का ग्लोबल स्टेबल वर्जन भी 15 सितंबर को लॉन्च होगा। नया वॉच ओएस ऐपल वॉच सीरीज 6 और इससे लेटेस्ट वॉच, वॉच SE (2nd जेनरेशन) और इससे नई वॉच के साथ सभी ऐपल वॉच अल्ट्रा मॉडल के लिए उपलब्ध होगा। ध्यान रहे कि स्मार्टफोन को पेयर करने के लिए जरूरी है कि आपके पास आईफोन 11 सीरीज या इससे ऊपर के वर्जन, आईफोन SE (2nd जेनरेशन) या इससे ऊपर का वर्जन या आईफोन 16e हो।

इन डिवाइसेज को सपोर्ट करेगा iOS 26 जिन आईफोन्स को ऐपस का नया ओएस यानी iOS 26 सपोर्ट करेगा उनकी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं:

आईफोन 16e, आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 आईफोन, आईफोन 16 प्रो मैक्स, आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 11, आईफोन 11 आईफोन, आईफोन 11 प्रो मैक्स, आईफोन SE (2nd जेनरेशन और बाद के)

iOS 26 के फीचर रिलीज डेट और सपोर्टेड डिवाइसेज के ऐलान के साथ कंपनी ने नए ओएस अपडेट के साथ यूजर्स को मिलने वाले कई नए फीचर्स की भी जानकारी दी है। iOS 26 में नया लिक्विड ग्लास डिजाइन लैंग्वेज दिया गया है। इसमें बार, स्लाइडर और दूसरे UI एलिमेंट शामिल हैं, जो अपने आस-पास के एनवायर्नमेंट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रेक्ट करते हैं। ये एलिमेंट लगभग पूरी तरह से पारदर्शी हैं और कंट्रोल, नेविगेशन, ऐप आइकन, मेनू, बटन और विजेट में उपलब्ध हैं। इन सबके अलावा इसमें आपको ऐपल इंटेलिजेंस फीचर भी देखने को मिलेंगे। खास बात है कि नए ओएस में कंपनी कार प्ले, ऐपल म्यूजिक और मैप्स के साथ वॉलेट के लिए भी नए फीचर दे रही है।

watchOS 26 के फीचर

iOS 26 की तरह watchOS 26 भी लिक्विड ग्लास के साथ एक पूरा डिजाइन ओवरहॉल लेकर आया है, जिसे फोटो वॉच फेस, स्मार्ट स्टैक विजेट, स्मार्ट स्टैक हिंट, नोटिफिकेशन, कंट्रोल सेंटर और इन-ऐप कंट्रोल के साथ नैविगेशन में देखा जा सकता है। दो नए वॉच फेस, फ्लो और Exactograph, ऐड किए गए हैं। कंपनी नए ओएस में 20 से ज्यादा वॉच फेस भी अपडेट की है। इसमें आपको एआई-पावर्ड होल्ड असिस्ट और कॉल स्क्रीनिंग फीचर भी देखने को मिलेगा।