Apple और Samsung ने Xiaomi पर की कानूनी कार्रवाई, जानिए क्यों उठाया ये कदम
टेक कंपनी Apple और Samsung ने Xiaomi के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि शाओमी ने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन कंपनियों के डिवाइसेज से तुलना की थी।
प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में अब टेक कंपनियों के बीच कानूनी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। टेक कंपनी Apple और Samsung ने अब चाइनीज ब्रैंड Xiaomi की ओर से Xiaomi के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। यह मामला शाओमी की एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी से जुड़ा है क्योंकि उसने अपने डिवाइसेज की सीधी तुलना ऐपल और सैमसंग के प्रोडक्ट्स से की थी।
शाओमी ने मार्च और अप्रैल में फुल-पेज न्यूजपेपर ऐड दिए, जिनमें उसने अपने Xiaomi 15 Ultra की तुलना ऐपल के iPhone 16 Pro Max से की। इन विज्ञापनों में कीमत और फीचर्स को लेकर सवाल उठाए गए कि आखिर क्या ऐपल का प्रीमियम फोन वाकई बेहतर है? इसी तरह सोशल मीडिया कैंपेन में श्याओमी ने सैमसंग के स्मार्टफोन्स को भी निशाना बनाया।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
कॉम्पिटीटिव स्ट्रेटजी के बाद ऐपल और सैमसंग ने शाओमी को cease-and-desist नोटिस भेजा है। सोर्सेज के मुताबिक, दोनों कंपनियां अपनी ब्रैंड वैल्यू और इमेज को लेकर बेहद सेंसिटिव हैं और मानती हैं कि शाओमी के विज्ञापन उनकी ब्रैंड-वैल्यू को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
मार्केट डायनेमिक्स और कॉम्पिटीशन
भारत का प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट लगभग पूरी तरह ऐपल और सैमसंग के कब्जे में है और करीब 95 प्रतिशत हिस्सेदारी इन्हीं के पास है। ऐसे में शाओमी जैसे ब्रैंड्स, जो बजट और मिड-रेंज डिवाइसेज के लिए जाने जाते हैं, अब प्रीमियम सेगमेंट में जगह बनाने के लिए ऐसे तरीके अपना रहे हैं।
एक्सपर्ट्स इसे एंबुश मार्केटिंग बताते हैं, जहां कंपनियां कॉम्पिटीटिव ब्रैंड्स को सीधा चुनौती देकर अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं, 'आज कंपनियां ब्रैंड वैल्यू के हिसाब से ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं। किसी भी तरह के तुलना पर आधारित या नेगेटिव ऐड से ब्रैंड वैल्यू पर सीधा असर पड़ सकता है।
टीवी मार्केट में भी वही स्ट्रेटजी
शाओमी की स्ट्रेटजी केवल स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रही। कंपनी ने सैमसंग के QLED TV को भी निशाने पर लिया और अपने टीवी मॉडल्स की तुलना करते हुए उन्हें बेहतर तकनीक और सिमिलर प्राइस में उपलब्ध बताया। टीवी सेगमेंट में शाओमी भारत में पहले से ही LG और सैमसंग का बड़ा कॉम्पिटीटर है।