Apple और जियो ने मिलाया हाथ, अब iPhone यूजर्स को मिलेगी यह जबर्दस्त सर्विस
apple and jio team up to enable rcs messaging service on iphones know detail

Apple और जियो ने मिलाया हाथ, अब iPhone यूजर्स को मिलेगी यह जबर्दस्त सर्विस

ऐपल ने iPhones पर RCS मेसेजिंग ऑफर करने के लिए जियो के साथ पार्टनरशिप की है। जियो यूजर आईफोन्स पर iMessage की तरह बिना किसी अडिशनल चार्ज हाई रेजॉलूशन मीडिया के साथ 'ब्लू टिक' RCS टेक्स्ट भेज सकेंगे।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 10:30 AM
Apple और जियो ने मिलाया हाथ, अब iPhone यूजर्स को मिलेगी यह जबर्दस्त सर्विस

ऐपल ने iPhones पर RCS (Rich Communication Services) मेसेजिंग ऑफर करने के लिए रिलायंस जियो (Reliance Jio) के साथ पार्टनरशिप की है। यह जानकारी ईटी ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के अनुसार इस इंटीग्रेशन से जियो यूजर आईफोन्स पर iMessage की तरह बिना किसी अडिशनल चार्ज वाई-फाई या मोबाइल डेटा के जरिए हाई रेजॉलूशन मीडिया के साथ 'ब्लू टिक' RCS टेक्स्ट भेज सकेंगे। यह पार्टनरशिप ऐसे समय में हुई है जब भारत में आरसीएस को तेजी से अपनाया जा रहा है। यह सर्विस एक लीडिंग मार्केट के रूप में उभर रही है। साथ ही यह वॉट्सऐप के दबदबे को भी चुनौती दे रही है। ग्लोबल लेवल पर आरसीएस मैसेजिंग अब भारत समेत टोटल 11 देशों में उपलब्ध है। वर्षों के विरोध के बाद ऐपल ने हाल ही में इस सर्विस को सपोर्ट करने का ऐलान किया है।

जियो और ऐपल ने नहीं दिया कोई जवाब

जियो और ऐपल ने इस बारे में ईटी के पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में ईटी ने कहा था कि ऐपल अपने प्रतिद्वंद्वी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटर गूगल के साथ पार्टनरशिप करने की तैयारी में है ताकि आईफोन और ऐंड्रॉयड हैंडसेट पर आरसीएस को इंटरऑपरेबल बनाया जा सके। गूगल पहले ही अपने सर्वर जियो और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के साथ इंटीग्रेट कर चुका है।

एयरटेल ने खुद को किया किनारे

भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने आरसीएस को इनेबल करने के लिए गूगल या ऐपल के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। भारती एयरटेल का कहना है कि एन्क्रिप्टेड चैनल यूजर्स को स्पैम कर सकता है। एयरटेल ने ओटीटी कम्यूनिकेश चैनल्स को एंटी-स्पैम नियमों के तहत लाने के लिए टेलिकॉम रेग्युलेटर से भी संपर्क किया है।

क्या है RCS?

आरसीएस एक मैसेजिंग स्टैंडर्ड है, जिसे ग्लोबल टेलिकॉम इंडस्ट्री बॉडी जीएसएमए (GSMA) ने 2007 में डिवेलप किया था। इसका टारगेट एसएमएस को अडवांस्ड बनाना था और इसके लिए मेसेजेस में रीड रिसीट्स, फाइल शेयरिंग, ग्रुप चैट, लोकेशन शेयरिंग और एन्क्रिप्शन जैसी शानदार फीचर शामिल किए गए। इसका लक्ष्य कैरियर-बेस्ड मैसेजिंग के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाना था, जो वॉट्सऐप, iMessage और WeChat जैसे इंटरनेट पर काम करने वाले ऐप्स को टक्कर दे सके।

ये भी पढ़ें:₹155 से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा, गजब हैं जियो के ये चार प्लान

2019 में गूगल ने किये इनेबल

कई सालों तक इसे अपनाने की स्पीड काफी धीमी रही क्योंकि हर कैरियर ने इसे अलग-अलग तरीके से लागू किया और इसका कोई यूनिफाइड यानी एकिकृत रोलआउट नहीं था। 2019 में गूगल ने दूरसंचार कंपनियों को साइड करते हुए यूके और फ्रांस में शुरुआत अपने 'गूगल मैसेजेस' ऐप के जरिए आरसीएस को इनेबल कर दिया। इस वक्त गूगल मैसेजेस आरसीएस को अपनाने का मुख्य कारण है, जो डेली 1 बिलियन मेसेजेस को मैनेज करता है।

