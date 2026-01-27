ऐपल लाया नया AirTag, पहले से तेज हुआ स्पीकर, बढ़ी रेंज से चीजों को ट्रैक करना हुआ आसान

संक्षेप: ऐपल (Apple) ने अपने एयरटैग ट्रैकर का नया वर्जन AirTag 2 लॉन्च किया है। इसकी कीमत 4 हजार रुपये से कम है। नया एयरटैग अपग्रेडेड ब्लूटूथ चिप के साथ आता है। इसकी Precision Finding की रेंज पहले से 50% बढ़ गई है।

Jan 27, 2026 08:09 am IST

ऐपल (Apple) ने अपने एयरटैग ट्रैकर का नया वर्जन AirTag 2 लॉन्च किया है। इसमें कई हार्डवेयर सुधार किए गए हैं ताकि आइटम ट्रैकिंग को पहले से और बेहतर बनाया जा सके। अपडेटेड एयरटैग में ऐपल की सेकेंड जेनरेशन की अल्ट्रा वाइडबैंड चिप लगी है। यह वही चिप है, जो iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch Series 11 में ऑफर की जा रही है। इस अपग्रेड से Precision Finding की रेंज पहले से 50% बढ़ गई है और यूजर्स को उनके खोए हुए आइटम तक पहुंचने में मदद करने के लिए हैप्टिक, विजुअल और ऑडियो फीडबैक का यूज करती है।

इंटरनल स्पीकर अब 50% अधिक तेज नए एयरटैग में अपग्रेडेड ब्लूटूथ चिप भी है, जो कनेक्टिविटी रेंज को और भी बढ़ा देती है। ऐपल ने Apple Watch Series 9 और Ultra 2 या नए मॉडल्स में Precision Finding के लिए सपोर्ट ऐड किया है, जिससे यूजर अपनी कलाई से ही खोई हुई चीजों का पता लगा सकते हैं। ऐपल का कहना है कि इंटरनल स्पीकर अब 50% अधिक तेज है, जिससे ट्रैकर के फर्नीचर के नीचे या बैग के अंदर छिपे होने पर भी यूजर्स को अलर्ट साउंड आसानी से सुनाई देगा।

हार्डवेयर अपग्रेड के साथ-साथ Apple Share Item Location फीचर का विस्तार कर रहा है। यह अपडेट यूजर्स को एयरटैग की लोकेशन को भरोसेमंद थर्ड पार्टीज जैसे एयरलाइन कर्मचारियों के साथ सुरक्षित रूप से शेयर करने की अनुमति देता है। ऐपल का कहना है कि 50 से अधिक एयरलाइंस इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, जबकि शुरुआती SITA डेटा से पता चलता है कि सामान की देरी में 26% की कमी और न मिलने वाले सामान में 90% की कमी आई है।