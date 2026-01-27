Hindustan Hindi News
ऐपल लाया नया AirTag, पहले से तेज हुआ स्पीकर, बढ़ी रेंज से चीजों को ट्रैक करना हुआ आसान

संक्षेप:

ऐपल (Apple) ने अपने एयरटैग ट्रैकर का नया वर्जन AirTag 2 लॉन्च किया है। इसकी कीमत 4 हजार रुपये से कम है। नया एयरटैग अपग्रेडेड ब्लूटूथ चिप के साथ आता है। इसकी Precision Finding की रेंज पहले से 50% बढ़ गई है।

Jan 27, 2026 08:09 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऐपल (Apple) ने अपने एयरटैग ट्रैकर का नया वर्जन AirTag 2 लॉन्च किया है। इसमें कई हार्डवेयर सुधार किए गए हैं ताकि आइटम ट्रैकिंग को पहले से और बेहतर बनाया जा सके। अपडेटेड एयरटैग में ऐपल की सेकेंड जेनरेशन की अल्ट्रा वाइडबैंड चिप लगी है। यह वही चिप है, जो iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch Series 11 में ऑफर की जा रही है। इस अपग्रेड से Precision Finding की रेंज पहले से 50% बढ़ गई है और यूजर्स को उनके खोए हुए आइटम तक पहुंचने में मदद करने के लिए हैप्टिक, विजुअल और ऑडियो फीडबैक का यूज करती है।

इंटरनल स्पीकर अब 50% अधिक तेज

नए एयरटैग में अपग्रेडेड ब्लूटूथ चिप भी है, जो कनेक्टिविटी रेंज को और भी बढ़ा देती है। ऐपल ने Apple Watch Series 9 और Ultra 2 या नए मॉडल्स में Precision Finding के लिए सपोर्ट ऐड किया है, जिससे यूजर अपनी कलाई से ही खोई हुई चीजों का पता लगा सकते हैं। ऐपल का कहना है कि इंटरनल स्पीकर अब 50% अधिक तेज है, जिससे ट्रैकर के फर्नीचर के नीचे या बैग के अंदर छिपे होने पर भी यूजर्स को अलर्ट साउंड आसानी से सुनाई देगा।

airtag

हार्डवेयर अपग्रेड के साथ-साथ Apple Share Item Location फीचर का विस्तार कर रहा है। यह अपडेट यूजर्स को एयरटैग की लोकेशन को भरोसेमंद थर्ड पार्टीज जैसे एयरलाइन कर्मचारियों के साथ सुरक्षित रूप से शेयर करने की अनुमति देता है। ऐपल का कहना है कि 50 से अधिक एयरलाइंस इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, जबकि शुरुआती SITA डेटा से पता चलता है कि सामान की देरी में 26% की कमी और न मिलने वाले सामान में 90% की कमी आई है।

इतनी है कीमत

नया एयरटैग पहले की तरह ही उसी कीमत पर उपलब्ध है। एक यूनिट की कीमत 3790 रुपये और चार यूनिट के पैक की कीमत 12900 रुपये है। ऑनलाइन ऑर्डर करने पर मुफ्त में पर्सनलाइज्ड एनग्रेविंग की सुविधा उपलब्ध है। ऐपल का फाइनवोवन की-रिंग ऐक्सेसरी अलग से 3900 रुपये में सेल हो रहा है। नए एयरटैग के लिए iOS 26 या उसके बाद के वर्जन वाले iPhone या iPadOS 26 वाले iPad की जरूरत होती है, जिसमें फाइंड माई फीचर सक्रिय हो।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
