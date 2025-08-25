Apple का कमाल, हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे नए इयरबड्स, iPhone 17 के साथ हो सकते हैं लॉन्च

ऐपल आईफोन 17 सीरीज 9 सितंबर को लॉन्च हो सकती है। की रिपोर्ट के अनुसार इस इवेंट में ऐपल अपने AirPods Pro 3 को भी लॉन्च कर सकता है। खास बात है कि ऐपल के ये नए इयरबड्स हार्ट रेट ट्रैकिंग फीचर के साथ आ सकते हैं।

ऐपल अगले महीने iPhone 17 Series के डिवाइसेज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐपल आईफोन 17 सीरीज 9 सितंबर को लॉन्च हो सकती है और इसकी सेल लॉन्च के बाद वाले हफ्ते में शुरू हो सकती है। ऐपल के इस लॉन्च इवेंट में नई आईफोन सीरीज के अलावा और भी बहुत कुछ खास होने वाला है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुर्मैन की रिपोर्ट के अनुसार इस इवेंट में ऐपल अपने AirPods Pro 3 को भी लॉन्च कर सकता है। खास बात है कि ऐपल के ये नए इयरबड्स हार्ट रेट ट्रैकिंग फीचर के साथ आ सकते हैं।

आईफोन के हेल्थ ऐप के साथ सिंक होगा डेटा गुर्मैन का कहना है कि आने वाले एयरपॉड्स प्रो 3 में ऑप्टिकल सेंसर पर बेस्ड हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद है। यह ऐपल पावरबीट्स प्रो 2 में ऑफर किए जा रहे फीचर से मिलता-जुलता होगा। बताया जा रहा है कि दोनों इयरबड्स को लगाने पर सेंसर ब्लड फ्लो में होने वाले बदलाव का पता लगाकर हार्ट रेट को मापने के लिए प्रति सेकंड सैकड़ों बार पल्स होते हैं। यह डेटा फिर आईफोन के हेल्थ ऐप के साथ सिंक हो जाएगा और इसे थर्ड-पार्टी फिटनेस प्लेटफॉर्म के साथ भी शेयर किया जा सकेगा।

दूसरे डिवाइसेज की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है ऐपल अब तक ऐपल ने हार्ट रेट ट्रैकिंग को ऐपल वॉच तक ही सीमित रखा था। हालांकि, माना जा रहा है कि ऐपल हेल्थ और फिटनेस के मामले में अपने दूसरे डिवाइसेज की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में एयरपॉड्स में हार्ट रेट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी का होना समझ आता है। यह खासकर उन यूजर्स के लिए काफी काम का साबित हो सकता है, जो वर्कआउट के दौरान इन पर निर्भर रहते हैं। गुर्मैन के अनुसार अगर ऐपल वॉच के साथ पहना जाए, तो यह इकोसिस्टम वॉच-बेस्ड डेटा को प्राथमिकता देगा, जबकि एयरपॉड्स को बैकअप सोर्स के रूप में यूज करेगा। उम्मीद की जा रही है कि ऐपल के नए इयरबड्स पहले से और बेहतर साउंड क्वॉलिटी और ऐक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ आएंगे।

