आ गए Apple के नए AirPods Pro 3, फीचर्स और कीमत कर देंगे खुश Apple AirPods Pro 3 launched with heath rate tracking and live traslation features, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Apple AirPods Pro 3 launched with heath rate tracking and live traslation features

आ गए Apple के नए AirPods Pro 3, फीचर्स और कीमत कर देंगे खुश

ऐपल ने ग्लोबल मार्केट में इसके नए एयरपॉड्स AirPods Pro 3 लॉन्च कर दिए हैं और इसमें कई खास फीचर्स दिए गए हैं। यूजर्स को इन वियरेबल्स में खास हेल्थ फीचर्स भी मिले हैं और बैटरी लाइफ पहले से बेहतर हुई है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 10:52 PM
share Share
Follow Us on
आ गए Apple के नए AirPods Pro 3, फीचर्स और कीमत कर देंगे खुश

ऐपल ने अपने नए ऑडियो वियरेबल्स AirPods Pro 3 लॉन्च कर दिए हैं और इन्हें प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। iPhone 17 लॉन्च के साथ ही ये एयरपॉड्स भी कंपनी के पोर्टफोलियो का हिस्सा बने हैं। कंपनी का दावा है कि नए AirPods Pro 3 में ओरिजनल एयरपॉड्स के अलावा चार गुना बेहतर ऐक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) दिया गया है।

कंपनी ने बताया है कि AirPods 3 Pro में कस्टम आर्किटेक्टर मिलता है, जिससे बेहतर बास और क्लियर ऑडियो सुनाई देता है। दावा है कि म्यूजिक से लेकर शोज तक ऐक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ पिछले 2x बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। इसमें स्वेट और वाटर रेसिस्टेंस दी गई हैं, जिससे वर्कआउट और रनिंग सेशंस के दौरान एयरपॉड्स के खराब या प्रभावित होने का डर ना रहे।

सम्बंधित सुझाव

discount

8% OFF

Apple AirPods Pro (2nd Generation) with MagSafe Case (USB‑C) ​​​​​​​(White)

Apple AirPods Pro (2nd Generation) with MagSafe Case (USB‑C) ​​​​​​​(White)

  • checkApple AirPods Pro (2nd Generation) with MagSafe Case (USB‑C) ​​​​​​​(White)
amazon-logo

₹22990

₹24900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple AirPods 4 Wireless Earbuds, Bluetooth Headphones, with Active Noise Cancellation, Adaptive Audio, Transparency Mode, Personalised Spatial Audio, USB-C Charging Case, Wireless Charging, H2 Chip

Apple AirPods 4 Wireless Earbuds, Bluetooth Headphones, with Active Noise Cancellation, Adaptive Audio, Transparency Mode, Personalised Spatial Audio, USB-C Charging Case, Wireless Charging, H2 Chip

  • checkApple AirPods 4 Wireless Earbuds
  • checkBluetooth Headphones
  • checkwith Active Noise Cancellation
amazon-logo

₹16990

₹17900

खरीदिये

discount

75% OFF

Sounce Silicone Replacement Ear Tips for Apple AirPods Pro 2 & Airpods Pro, Anti-Slip Eartips, Tighter Seal, Fits in The Charging Case, All 3 Sizes inclued (Small+Medium+Large) (3 Sets, 6Pc) - White

Sounce Silicone Replacement Ear Tips for Apple AirPods Pro 2 & Airpods Pro, Anti-Slip Eartips, Tighter Seal, Fits in The Charging Case, All 3 Sizes inclued (Small+Medium+Large) (3 Sets, 6Pc) - White

  • checkSounce Silicone Replacement Ear Tips for Apple AirPods Pro 2 & Airpods Pro
  • checkAnti-Slip Eartips
  • checkTighter Seal
amazon-logo

₹149

₹599

खरीदिये

discount

24% OFF

Samsung Galaxy Buds3 Pro| Silver| Wireless Earbuds| Powered by Galaxy AI| IP57| Active Noise Cancellation| Adaptive Noise Control| 37hrs Battery| 360 Surround Sound| Pinch Controls| Galaxy Ecosystem

Samsung Galaxy Buds3 Pro| Silver| Wireless Earbuds| Powered by Galaxy AI| IP57| Active Noise Cancellation| Adaptive Noise Control| 37hrs Battery| 360 Surround Sound| Pinch Controls| Galaxy Ecosystem

  • checkSamsung Galaxy Buds3 Pro| Silver| Wireless Earbuds| Powered by Galaxy AI| IP57| Active Noise Cancellation| Adaptive Noise Control| 37hrs Battery| 360 Surround Sound| Pinch Controls| Galaxy Ecosystem
amazon-logo

₹18998

₹24999

खरीदिये

discount

65% OFF

Crysendo Earhooks Compatible With AirPods Pro, 3, 2 & 1 | Anti-Lost Secure Holder & Ear Attachment Loops | Clips for Earbud Thin Earhook (Black)

Crysendo Earhooks Compatible With AirPods Pro, 3, 2 & 1 | Anti-Lost Secure Holder & Ear Attachment Loops | Clips for Earbud Thin Earhook (Black)

  • checkCrysendo Earhooks Compatible With AirPods Pro
  • check3
  • check2 & 1 | Anti-Lost Secure Holder & Ear Attachment Loops | Clips for Earbud Thin Earhook (Black)
amazon-logo

₹299

₹849

खरीदिये

discount

52% OFF

Samsung Galaxy in Ear Wireless Earbuds 3 Pro (Silver) with Galaxy Ai | Adaptive ANC | Real-Time Interpreter | 24-Bit Hi-Fi Audio | Up to 37H Battery | Ip57

Samsung Galaxy in Ear Wireless Earbuds 3 Pro (Silver) with Galaxy Ai | Adaptive ANC | Real-Time Interpreter | 24-Bit Hi-Fi Audio | Up to 37H Battery | Ip57

  • checkSamsung Galaxy in Ear Wireless Earbuds 3 Pro (Silver) with Galaxy Ai | Adaptive ANC | Real-Time Interpreter | 24-Bit Hi-Fi Audio | Up to 37H Battery | Ip57
amazon-logo

₹12055

₹24999

खरीदिये

discount

67% OFF

Sounce AirPods Pro Case Cover, Portable 3.0mm Thick Silicone Skin Protective Cover with Keychain Carabiner, Shockproof & Drop-Resistant Design, Supports Wireless Charging (2019) – (White)

Sounce AirPods Pro Case Cover, Portable 3.0mm Thick Silicone Skin Protective Cover with Keychain Carabiner, Shockproof & Drop-Resistant Design, Supports Wireless Charging (2019) – (White)

  • checkSounce AirPods Pro Case Cover
  • checkPortable 3.0mm Thick Silicone Skin Protective Cover with Keychain Carabiner
  • checkShockproof & Drop-Resistant Design
amazon-logo

₹99

₹299

खरीदिये

discount

73% OFF

Kaca Earhooks Compatible with AirPods Pro, AirPods 3 & 2, Secure Anti-Lost Ear Attachment Loops (White)

Kaca Earhooks Compatible with AirPods Pro, AirPods 3 & 2, Secure Anti-Lost Ear Attachment Loops (White)

  • checkKaca Earhooks Compatible with AirPods Pro
  • checkAirPods 3 & 2
  • checkSecure Anti-Lost Ear Attachment Loops (White)
amazon-logo

₹159

₹599

खरीदिये

discount

80% OFF

KHR Silicone Case Cover Compatible with AirPods Pro 1st Generation (2019), 3D Cute Cartoon Character with Keychain Protective Case for AirPods Pro (Blue Retro Radio)

KHR Silicone Case Cover Compatible with AirPods Pro 1st Generation (2019), 3D Cute Cartoon Character with Keychain Protective Case for AirPods Pro (Blue Retro Radio)

  • checkKHR Silicone Case Cover Compatible with AirPods Pro 1st Generation (2019)
  • check3D Cute Cartoon Character with Keychain Protective Case for AirPods Pro (Blue Retro Radio)
amazon-logo

₹199

₹999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

AirPods Pro 3 में हार्ट-रेट सेंसिग फीचर

कंपनी ने अपने प्रीमियम ऑडियो वियरेबल में खास हार्ट रेट मॉनीटरिंग फीचर दिया है और इसके लिए इन बड्स में कंपनी के सबसे छोटे हार्ट-रेट सेंसर दिए गए हैं। यूजर्स अपने आईफोन की फिटनेस ऐप में जाने के बाद इन्हीं सेंसर्स के साथ अपने वर्कआउट सेशन ट्रैक कर सकते हैं। यानी अब यूजर्स को कोई फिटनेस बैंड या फिर स्मार्टवॉच अलग से पहनने की जरूरत नहीं होगी और AirPods Pro 3 फिटनेस का ख्याल भी रखेगा।

कंपनी ने बताया है कि ट्रांसपैरेंसी मोड में 10 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलेगा और वहीं ANC ऑन होने की स्थिति में भी यूजर्स को 8 घंटे तक म्यूजिक सुनने का विकल्प मिल जाएगा। इस तरह कंपनी ने डिवाइस की बैटरी लाइफ में बड़ा सुधार किया है। इसके अलावा यूजर्स को ऐपल इंटेलिजेंस पर आधारित लाइव ट्रांसलेशन फीचर मिलता है, जो सामने वाले की बातों का अनुवाद करके यूजर को उसकी भाषा में सुनाता है। यूजर की ओर से दिया गया जवाब सामने वाले को उसकी भाषा में आईफोन स्क्रीन पर दिखाया जाता है।

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days सेल में सबसे सस्ते मिलेंगे ये स्मार्टफोन, टॉप-5 डील्स

इतनी रखी गई है AirPods Pro 3 की कीमत

AirPods Pro 3 को कंपनी ने 249 डॉलर कीमत पर लॉन्च किया है और इसके लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। इसकी डिलिवरी ग्राहकों को 19 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगी।

Earphone Apple Apple Iphone अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.