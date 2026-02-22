सस्ता MacBook या iPhone 17e, जानें 4 मार्च को इवेंट में क्या-क्या लॉन्च कर सकता है Apple

Feb 22, 2026 01:33 pm IST

Apple 2026 के अपने पहले इवेंट की तैयारी कर रहा है, जो 4 मार्च, 2026 को होगा। ऐसी अफवाह है कि ऐप्पल पिछले कुछ समय से कई नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है। लिस्ट में नए सस्ते MacBook से लेकर iPhone 17e तक बहुत कुछ है। क्यूपर्टिनो में पारंपरिक लॉन्च के उलट, ऐप्पल न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई में कुछ खास मीडिया को 'स्पेशल ऐप्पल एक्सपीरियंस' के लिए बुला रहा है। आइए उन सभी नए डिवाइस पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें ऐप्पल अपकमिंग इवेंट में लॉन्च कर सकती है।

1. किफायती MacBook इंडियाटूडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, आने वाले इवेंट में एक कम कीमत वाला मैकबुक आ सकता है। यह डिवाइस कंपनी के लाइनअप में सबसे सस्ता मैकबुक होगा, हालांकि अभी इसका नाम कंफर्म नहीं है। उम्मीद है कि यह सस्ता मैकबुक A18 प्रो चिपसेट के साथ आएगा जो हमने आईफोन 16 प्रो में देखा था। इसमें 12.9 इंच का एलसीडी डिस्प्ले भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल इस डिवाइस को कुछ ब्राइट कलर ऑप्शन में लॉन्च करने का प्लान बना रहा है, जिसमें ब्लू, येलो और पिंक शामिल हैं। ध्यान दें कि इस इवेंट के लिए ऐप्पल के लॉन्च इनवाइट में मिलते-जुलते कलर्स में एक 3D ऐप्पल लोगो दिखाया गया है। अफवाहों से पता चलता है कि यूएस इस सस्ते मैकबुक की कीमत लगभग 500 डॉलर (लगभग 46,000 रुपये) हो सकती है।

2. iPhone 17e इवेंट में सस्ता मैकबुक ही अकेला बजट डिवाइस नहीं होगा। ऐप्पल शायद आईफोन 16e का अपग्रेड मॉडल आईफोन 17e भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। पिछली रिपोर्ट्स से पता चलता है कि नई e-सीरीज आईफोन, आईफोन 17 के A19 चिपसेट का इस्तेमाल करेगा, और इसे मैगसेफ सपोर्ट मिलेगा। यह साफ नहीं है कि आईफोन 17e में नॉच रहेगा या नहीं, हालांकि कुछ अफवाहों से पता चलता है कि इसमें नया 18-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। रियर कैमरा सेटअप आईफोन 16e जैसा ही रहने की उम्मीद है। आईफोन 17e की कीमत इसके पिछले मॉडल जैसी ही हो सकती है, जिसे भारत में 59,900 रुपये में लॉन्च किया गया था।

3. अपडेटेड MacBook Pro पिछले साल, ऐप्पल ने M5 मै मैकबुक प्रो रिलीज किया था। अब, कंपनी से डिवाइस के M5 प्रो और M5 मैक्स वर्जन लॉन्च करने की उम्मीद है। बेस M5 मैकबुक प्रो की तरह, दोनों नए डिवाइस में शायद वही डिजाइन और दूसरे स्पेसिफिकेशन्स होंगे। हालांकि, ध्यान दें कि M6 मैकबुक प्रो में OLED डिस्प्ले मिलने की अफवाह है।

4. नया iPad Air और 12th जेन iPad नए मैकबुक के अलावा, आईपैड लाइनअप में एक बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। ऐप्पल आखिरकार आईपैड एयर में M4 चिपसेट ला सकता है। वहीं, कंपनी आईफोन 16 के A18 चिपसेट के साथ 12th जेनरेशन का आईपैड भी लॉन्च कर सकती है। हालांकि, दोनों डिवाइस के दूसरे फीचर्स शायद अपने पहले वाले मॉडल से अलग होंगे।

5. सिरी अपडेट उम्मीद है कि ऐप्पल, गूगल जेमिनी से चलने वाले नए सिरी फीचर्स के साथ iOS 26.4 भी लॉन्च करेगा। हालांकि, ऐप्पल असिस्टेंट के पूरे बदलाव में देरी होने की खबर है।