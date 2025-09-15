बंद होगा WhatsApp को टक्कर देने वाला भारतीय ऐप, आपने भी किया होगा यूज App that was once a competitor to WhatsApp will be shut and we are talking about Hike, Gadgets Hindi News - Hindustan
एक जमाने में लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp को टक्कर देने वाला Hike अब बंद किया जा रहा है। इस ऐप ने खुद को गेमिंग ऐप के तौर पर रीब्रैंड किया था और अब इसे पूरी तरह बंद किया जाएगा। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 08:28 PM
एक वक्त भारत में WhatsApp की टक्कर में स्टिकर्स और खास फीचर्स वाला ऐप Hike बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ था और आपने भी इसे यूज जरूर किया होगा। बीते 13 सितंबर को Hike फाउंडर और CEO कविन मित्तल ने घोषणा की है कि इस ऐप को अब पूरी तरह बंद किया जा रहा है। दरअसल, भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइ गेमिंग ऐक्ट, 2025 लागू किया है और रियल-मनी गेमिंग ऐप्स पर बैन लगाया है। इसका असर Hike पर भी पड़ा है।

साल 2012 में लॉन्च हुआ Hike मेसेजिंग ऐप भारत में WhatsApp का ऑप्शन बन रहा था और कड़ी टक्कर दे रहा था। इसमें शुरुआत में ही कई यूनीक फीचर्स, जैसे- स्टिकर्स, ऑफलाइन मेसेजिंग और यूनीक पर्सलाइजेशन दिए गए थे और युवाओं के बीच ऐप खूब लोकप्रिय हुआ था। हालांकि, बाद में वॉट्सऐप ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और इस ऐप के ऐक्टिव यूजर्स तेजी से कम होते गए।

कंपनी ने की थी अपनी रीब्रैंडिंग

एक मेसेजिंग ऐप के तौर पर कमजोर साबित पड़ने के चलते साल 2021 में Hike ने खुद को रीब्रैंड किया था और एक रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर पहचान बनाई थी। मेसेजिंग बिजनेस बंद करने के बाद भी Hike ऐक्टिव था और यूजर्स को गेमिंग का विकल्प दिया जा रहा था। हालांकि, अब सरकार की ओर से बनाए गए कानून के बाद ऑपरेशंस पूरी तरह बंद किए जाएंगे।

नए कानून के बाद हुए ये बदलाव

बीते दिनों सरकार की ओर से लाए गए प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के चलते अब रियल-मनी प्लेटफॉर्म्स का भविष्य अधर में है। इस कानून के साथ रियल-मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब केवल ई-स्पोर्ट्स और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज को ही परमिशन दी गई है। Hike के अलावा Dream11, Winzo और Zupee जैसे ऐप्स पर भी इसका असर पड़ा है।

सरकार ने नया कानून लाते वक्त कहा था कि इन गेम्स पर रोक युवाओं में बढ़ रही जुए की लत पर लगाम लगाने के लिए लगाई जा रही है।

