फ्री में सीखें Claude AI, एंथ्रोपिक ने स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किए कोर्स, रजिस्ट्रेशन शुरू

Mar 08, 2026 02:56 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
AI LLM model Claude बनाने वाली कंपनी Anthropic ने यूजर्स को Claude के साथ काम करने का तरीका सिखाने के लिए ढेर सारे फ्री एआई कोर्स लॉन्च किए हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को मुफ्त में प्रैक्टिकल एआई स्किल्स सीखने में मदद करना है।

AI LLM model Claude बनाने वाली कंपनी Anthropic ने यूजर्स को Claude के साथ काम करने का तरीका सिखाने के लिए ढेर सारे फ्री एआई कोर्स लॉन्च किए हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को मुफ्त में प्रैक्टिकल एआई स्किल्स सीखने में मदद करना है। कंपनी ने यूजर्स को अपने एआई असिस्टेंट, क्लाउड एआई के साथ काम करने का तरीका सिखाने के लिए डिजाइन किए गए ऑनलाइन कोर्सेस के एक सेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं।

ट्रेनिंग प्रोग्राम एंथ्रोपिक एकेडमी नाम के एक नए लर्निंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जो एआई टूल को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और इस्तेमाल करने में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स और डेवलपर्स के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रदान करता है।

सर्टिफिकेट भी देती है कंपनी

कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं और पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे लोग अपनी एआई प्रोफेशनल स्किल्स के तौर पर दिखा सकते हैं। एंथ्रोपिक एकेडमी को एक सेंट्रल हब के तौर पर डिजाइन किया गया है, जहां यूजर्स बिना कोई फीस दिए कई एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स एक ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं जो यूजर्स को अपनी स्पीड से पढ़ाई करने की अनुमति देता है। कंपनी का कहना है कि इसका लक्ष्य एआई एजुकेशन को और अधिक सुलभ बनाना है क्योंकि एआई कई उद्योगों में एक जरूरी स्किल बन गई है।

बिगिनर्स और डेवलपर्स के लिए कोर्स

प्रोग्राम में अलग-अलग स्किल लेवल के लिए डिजाइन किए गए कई लर्निंग ट्रैक शामिल हैं। देखें लिस्ट:

क्लाउड 101 - यह एक बेसिक कोर्स है, जो उन लोगों को सिखाने के लिए है जिन्हें यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि क्लाउड कैसे काम करता है।

एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स और नॉन-प्रॉफिट्स के लिए AI फ्लूएंसी - ये खास कोर्स हैं जो अलग-अलग लोगों के लिए सही हैं। वे AI के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर ध्यान देते हैं।

बिल्डिंग विद क्लाउड API - इस कोर्स का मकसद डेवलपर्स को यह बेहतर ढंग से समझाना है कि एंथ्रोपिक मॉडल्स को असल में कैसे इस्तेमाल किया जाए।

मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) का इंट्रोडक्शन - यह प्रोग्राम डेवलपर्स को बताता है कि MCP सर्वर कैसे डिजाइन करें और क्लाउड को दूसरे बाहरी टूल्स और सर्विसेज से कैसे जोड़ा जा सकता है।

एआई एजुकेशन तक पहुंच का विस्तार करते हुए, एंथ्रोपिक का कहना है कि यह पहल लोगों को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है जहां एआई डेली के कामों में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। फ्री ट्रेनिंग की पेशकश करके, कंपनी लोगों को एआई का जिम्मेदारीपूर्वक और प्रोडक्टिवली उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने की उम्मीद करती है।

कोर्स का लक्ष्य एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना भी है जो…

कोर्स का लक्ष्य एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना भी है जो एआई सिस्टम के साथ काम करने में सहज हो, चाहे कोडिंग, रिसर्च, एजुकेशन या बिजनेस ऑपरेशन में हो। कोर्स में एनरोलमेंट कैसे करें?

इच्छुक लोग एक फ्री अकाउंट बनाकर एंथ्रोपिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद, यूजर उपलब्ध कोर्सेस को ब्राउज कर सकते हैं, एक लर्निंग ट्रैक चुन सकते हैं और तुरंत पढ़ना शुरू कर सकते हैं।

चूंकि एआई दुनियाभर में उद्योगों को नया आकार दे रही है, एंथ्रोपिक एकेडमी जैसे प्रोग्राम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे कंपनियां न केवल एआई टूल्स बनाने में बल्कि लोगों को उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका सिखाने में भी निवेश कर रही हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

Gadgets Hindi News

