एंथ्रोपिक का भारतीयों को तोहफा! अब डॉलर नहीं, रुपये में खरीदें Claude AI सब्सक्रिप्शन, जानें नए प्लान की कीमत

Anthropic ने भारत में Claude AI के लिए रुपये में सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू कर दिए हैं। अब भारतीय यूजर्स डॉलर की बजाय रुपये में Claude Pro, Max और Team प्लान खरीद सकेंगे। जानिए नई कीमतें:

Anthropic ने भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने AI चैटबॉट Claude AI के सब्सक्रिप्शन प्लान अब भारतीय रुपये में उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब भारत के यूजर्स को Claude AI का Pro, Max और Team प्लान खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करने या करेंसी कन्वर्जन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब तक भारतीय यूजर्स को Claude AI का पेड प्लान खरीदते समय डॉलर में पेमेंट करना पड़ता था। इसके साथ बैंक का विदेशी ट्रांजैक्शन चार्ज और करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी देना पड़ता था। कंपनी का कहना है कि भारत Claude AI का अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। यही वजह है कि भारतीय यूजर्स के लिए लोकल प्राइसिंग शुरू की गई है। हालांकि फिलहाल UPI पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है और पेमेंट कार्ड या ऐप स्टोर बिलिंग के जरिए ही किया जा सकेगा।

Claude Pro प्लान की कीमत और बेनेफिट्स Claude Pro प्लान अब भारत में 2,000 रुपए प्रति माह पर उपलब्ध है। यानी अगर यूजर पूरे साल का पेमेंट एक साथ करता है, तो कुल खर्च 24,000 रुपए सालाना होगा। वहीं, जो लोग हर महीने पेमेंट करना चाहते हैं, उन्हें 2,399 रुपए प्रति माह देने होंगे।

Claude Pro में क्या-क्या मिलता है? Claude Sonnet 5 मॉडल का एक्सेस डिफॉल्ट रूप से मिलता है। Opus और Fable 5 जैसे अतिरिक्त मॉडल्स का उपयोग भी किया जा सकता है। फ्री प्लान की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा उपयोग सीमा मिलती है। Research Mode की सुविधा मिलती है, जिससे गहरी जानकारी खोजने में मदद मिलती है। Web Search, File Uploads और Voice Mode जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

Claude Max प्लान की कीमत और बेनेफिट्स अगर आप AI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लंबे डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं या कोडिंग जैसे भारी टास्क करते हैं, तो Claude Max प्लान आपके लिए बनाया गया है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 11,999 रुपए प्रति माह रखी गई है।

Claude Max के फायदे Pro प्लान से कई गुना ज्यादा उपयोग क्षमता मिलती है। लंबी बातचीत और बड़े प्रोजेक्ट्स पर बिना जल्दी लिमिट खत्म हुए काम किया जा सकता है। Sonnet 5 के साथ Opus और Fable 5 जैसे एडवांस मॉडल्स का बेहतर एक्सेस मिलता है। डेवलपर्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए यह प्लान ज्यादा उपयोगी माना जाता है। Claude Code और अन्य एडवांस AI वर्कफ्लो टूल्स का इस्तेमाल करने में भी मदद मिलती है।