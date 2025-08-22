क्या अचानक बदल गई आपके फोन की कॉलिंग स्क्रीन? यह है इसके पीछे की वजह

कई Android यूजर्स को अचानक उनके फोन की कॉलिंग स्क्रीन बदली हुई दिखी है, जिससे लोग कन्फ्यूज हो गए। दरअसल, यह बदलाव Google Phone ऐप के नए अपडेट की वजह से आया है, जिसमें इंटरफेस और फीचर्स को अपग्रेड किया गया है।

गुरुवार शाम से लेकर शुक्रवार दोपहर तक कई Android यूजर्स को अचानक झटका लगा, जब उनके फोन ऐप का डायलर इंटरफेस बिना किसी वॉर्निंग या परमिशन लिए अचानक बदल गया। यूजर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इस बारे में नाराजरी भी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल, यह बदलाव Google के Material 3 Expressive redesign का हिस्सा है, जो हाल ही में Android 16 के साथ पेश किया गया है।

फोन ऐप और डायलर स्क्रीन में बदलाव Google Phone ऐप में अब कॉल लॉग पहले जैसा ग्रुपिंग व्यू नहीं दिखाता और हर कॉल को अलग-अलग लिस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा कॉल हिस्ट्री और फेवरेट्स को मिलाकर Home टैब में रखा गया है। रीडिजाइन्ड एलिमेंट्स की बात करें तो कॉल्स अब गोल किनारों वाले कार्ड्स में नजर आती हैं। साथ ही नया फिल्टर सिस्टम आया है, जिससे Missed, Spam, Contacts जैसी कैटेगरी आसानी से अलग की जा सकती हैं।

साथ ही इन-कॉल स्क्रीन पर बड़े, गोल और आयताकार बटन ऐड किए गए हैं, ताकि कॉल हैंडलिंग आसान हो। वहीं, कॉल रिसीव करने और काटने के लिए नया जेस्चर सिस्टम शामिल किया गया है और अब यूजर्स स्वाइप या टैप, दोनों ऑप्शन चुन सकते हैं।

इस वजह से हैरान रह गए लाखों यूजर्स नए अपडेट का रोलआउट server-side activation से किया गया है, यानी बिना किसी ऐप अपडेट इंस्टॉल किए ही डायलर UI बदल गया। कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि उनका इंटरनेट दोबारा कनेक्ट होते ही इंटरफेस अचानक नया दिखने लगा। रेडिट और X (पहले Twitter) पर कई यूजर्स ने लिखा कि वे अचानक हुए इस बदलाव से परेशान हो गए, क्योंकि ऐप पूरी तरह से अलग महसूस होने लगा।

कुछ यूजर्स को नया डिजाइन पसंद आया, तो वहीं कुछ को यह ‘confusing’ और ‘unnecessary’ लगा।

इसलिए किया गया है डिजाइन में बदलाव Google का कहना है कि यह नया डिजाइन रिसर्च पर बेस्ड है। कंपनी ने 18,000 से ज्यादा यूजर्स पर स्टडी की थी, जिसमें पाया गया कि एक्सप्रेसिव डिजाइन के जरिए लोग स्क्रीन पर जरूरी बटन और जानकारी जल्दी पहचान लेते हैं। यह बदलाव सिर्फ Phone ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि जल्द ही Google Messages, Contacts, Gmail और Photos जैसे ऐप्स में भी देखने को मिलेगा।