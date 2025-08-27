एंड्रॉयड से iPhone तक फाइल शेयरिंग आसान, Google का नया धमाका Android Users May Finally Share Files Directly with iPhones Googles Quick Share Could Change Everything, Gadgets Hindi News - Hindustan
Android Users May Finally Share Files Directly with iPhones Googles Quick Share Could Change Everything

एंड्रॉयड से iPhone तक फाइल शेयरिंग आसान, Google का नया धमाका

गूगल अपने Quick Share फीचर को जल्द iOS डिवाइसेज के लिए भी इनेबल करने वाला है। इस फीचर के साथ यूजर्स अब एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेज के बीच फाइल ट्रांसफर आसानी से कर पाएंगे। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 12:42 PM
एंड्रॉयड से iPhone तक फाइल शेयरिंग आसान, Google का नया धमाका

एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेज के बीच फाइस शेयरिंग हमेशा से ही मुश्किल रही है लेकिन अब यह बदलने वाला है। कंपनी ने फाइल शेयरिंग को आसान बनाने के लिए 2020 में Nearby Share लॉन्च किया था, जिसे बाद में Quick Share नाम दिया गया। यह फीचर WiFi और Bluetooth की मदद से फोटो, वीडियो, डॉक्युमेंट्स और यहां तक कि बड़े फोल्डर भी बिना इंटरनेट के शेयर करने की सुविधा देता है।

शेयरिंग फीचर Android डिवाइस, Chromebook और Windows PCs पर उपलब्ध है लेकिन iPhone और Mac के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही थी। अब खबर है कि Google इस गैप को खत्म करने की तैयारी में है। Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में मिले कोड में ऐसे संकेत मिले हैं जो दिखाते हैं कि Google iOS और macOS के लिए Quick Share सपोर्ट पर काम कर रहा है। ऐसा होता है तो Android यूजर्स सीधे iPhone और Mac पर फाइल्स शेयर कर पाएंगे।

AirDrop vs Quick Share: अब तक की टक्कर

ऐपल का AirDrop लंबे समय से iPhone और Mac यूजर्स के बीच फाइल ट्रांसफर का सबसे आसान तरीका रहा है। वहीं, Android यूजर्स को अब तक दूसरे प्लेटफॉर्म पर फाइल भेजने के लिए ईमेल, क्लाउड स्टोरेज या थर्ड-पार्टी ऐप्स का सहारा लेना पड़ता था। Quick Share अगर iOS और macOS पर आता है, तो यह अंतर काफी हद तक खत्म हो जाएगा।

स्टैंडअलोन ऐप के तौर पर आ सकता है Quick Share

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS पर Quick Share को स्टैंडअलोन ऐप के रूप में लॉन्च किया जाएगा। Android में Google Play Services बैकग्राउंड में कई काम संभाल लेता है, लेकिन iOS में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसी वजह से ऐप को काम करने के लिए ज्यादा परमिशन और Google अकाउंट साइन-इन की जरूरत होगी।

हालांकि, यह साइन-इन प्रोसेस शायद प्राइवेसी कंट्रोल्स से जुड़ा हो, जैसे कि यह तय करना कि आपका डिवाइस किन लोगों को दिखाई देगा। हालांकि, यह iOS के लिए एक एक्सट्रा कंडीशन हो सकती है, जो Android यूजर्स पर लागू नहीं होती।

यूनिवर्सल शेयरिंग के लिए बन सकता है आसान विकल्प

अलग-अलग ब्रैंड्स अभी तक ब्रैंड्स अपनी-अपनी शेयरिंग सर्विस बनाते आए हैं, जैसे Oppo और OnePlus का O Plus Connect, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं ब्रैंड्स तक सीमित रहता है। अगर Quick Share, iOS और macOS दोनों पर आ जाता है, तो यह एक यूनिवर्सल फाइल शेयरिंग सॉल्यूशन बन सकता है, जिससे डिवाइस का ब्रैंड मायने नहीं रखेगा।

हालांकि, Google ने आधिकारिक तौर पर iOS और macOS के लिए Quick Share को कन्फर्म नहीं किया है।

