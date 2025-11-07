Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Android users are at huge risk government agency cert-in issues warning
सरकारी एजेंसी की चेतावनी! Android 13, 14, 15 और 16 यूजर्स पर बड़ा खतरा

सरकारी एजेंसी की चेतावनी! Android 13, 14, 15 और 16 यूजर्स पर बड़ा खतरा

संक्षेप: सरकारी एजेंसी CERT-In की ओर से हाई-रिस्क वॉर्निंग जारी की गई है और यूजर्स को फौरन उनका डिवाइस अपडेट करना चाहिए। मौजूदा खामियां Android यूजर्स को प्रभावित कर रही हैं। 

Fri, 7 Nov 2025 10:48 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत सरकार से जुड़ी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In की ओर से एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है और गूगल के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी खामियां सामने आई हैं। नई एडवाइजरी को CIVN-2025-0293 नंबर के साथ रिलीज किया गया है और यह हाई-सीविएरिटी वॉर्निंग है। इसका सीधा असर Android 13, 14, 15 और 16 यूजर्स पर पड़ेगा।

नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खामी का सीधा फायदा अटैकर्स को मिलेगा और वे रिमोटली खतरनाक कोड रन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ मामलों में अटैकर्स को यूजर्स के प्राइवेट डाटा का ऐक्सेस मिल सकता है और आपका फोन तक क्रैश हो सकता है। यूजर्स को बताया गया है कि यह चेतावनी हाई-रिस्क इसलिए है क्योंकि इससे डाटा चोरी और सिस्टम क्रैश का सीधा खतरा है।

ये भी पढ़ें:आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

एजेंसी ने बताया है कि इन खामियों की वजह एंड्रॉयड के इंटरनल सिस्टम और कुछ कंपनियों की ओर से बनाए गए हार्डवेयर थे। इन कंपनियों की लिस्ट में Qualcomm, MediaTek, NVIDIA, Broadcom और UNISOC जैसे चिपमेकर्स शामिल हैं। ये कंपनियां ज्यादातर एंड्रॉयड डिवाइसेज में प्रोसेसर लगाती हैं, इसलिए लाखों यूजर्स का प्रभावित होना तय है।

CERT-In की चेतावनी सभी Android यूजर्स और स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए है। एजेंसी ने बताया कि जो डिवाइस पुराने या प्रभावित Android वर्जन पर चल रहे हैं, वे तब तक खतरे में रहेंगे जब तक उनके लिए नए सुरक्षा पैच जारी और इंस्टॉल नहीं किए जाते। इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स डाटा चोरी कर सकते हैं या कुछ मामलों में डिवाइस को पूरी तरह से डैमेज भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

आपको तुरंत करने चाहिए ये काम

यूजर्स को सलाह दी गई है कि जैसे ही उनके फोन निर्माता नया सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी अपडेट जारी करें, उसे तुरंत इंस्टॉल करें। साथ ही, अपडेट आने तक किसी अनजान या थर्ड-पार्टी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करने से बचें, और अगर फोन में बार-बार ऐप क्रैश होना या ओवरहीटिंग जैसी दिक्कतें दिखें तो तुरंत कस्टमर सपोर्ट को रिपोर्ट करें।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Smartphone Smartphones Mobile App

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।