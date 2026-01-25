आधी से कम कीमत में धड़ल्ले से बिक रहा एंड्रॉइड टीवी, 63% तक का बंपर डिस्काउंट

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया एंड्रॉइड टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Jan 25, 2026 10:01 am IST

Android TV Sale: एंड्रॉइड टीवी मॉर्डन होम एंटरटेनमेंट का एक स्मार्ट और एडवांस ऑप्शन है। यह गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है, जिससे यूजर आसानी से यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और अन्य ऐप्स का मजा ले सकते हैं। एंड्रॉइड टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ और वॉइस सर्च जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जो टीवी देखने के एक्सपीरियंस को और भी आसान बनाते हैं। बड़ी स्क्रीन, शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ एंड्रॉइड टीवी फिल्में, गेम्स और लाइव कंटेंट देखने के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है।

इसकी कीमत 39,999 रुपये है। इस पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद कीमत 19,999 रुपये रह जाती है। यह 4K Ultra HD Smart TV शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ बेहतरीन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट की वजह से पिक्चर साफ, शार्प और स्मूद दिखाई देती हैं। Google TV प्लेटफॉर्म पर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो जैसे कई OTT ऐप्स आसानी से चला सकते हैं। 24W डॉल्बी एटमस साउंड थिएटर जैसा फील देता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 60Hz स्मूद परफॉर्मेंस कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई(1 eARC), 2 यूएसबी, वाईफाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट साउंड 24W आउटपुट, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, गूगल असिस्टेंट, वॉयस कमांड क्यों खरीदें शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी डॉल्बी विजन और HDR सपोर्ट दमदार 24W डॉल्बी एटमॉस साउंड Google TV के साथ ढेर सारे ऐप्स क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 60Hz ही हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित कैमरा या माइक्रोफोन इन-बिल्ट नहीं

इसकी कीमत 40,000 रुपये है। इस पर 41% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 23,490 रुपये हो जाती है। हर महीने 826 रुपये देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 4K QLED Smart TV शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ प्रीमियम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। 3840×2160 रेजोल्यूशन और QLED टेक्नोलॉजी की वजह से कलर ज्यादा ब्राइट और नेचुरल दिखते हैं। इसमें इन-बिल्ट 88W साउंडबार के साथ डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, जो थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देता है। Google TV OS पर आप Netflix, YouTube जैसे ऐप्स आसानी से चला सकते हैं। गेमिंग और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह टीवी एक शानदार विकल्प है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K QLED (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz, 178° वाइड व्यूइंग एंगल कनेक्टिविटी एचडीएमआई 2.1, 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, वाई-फाई 2.4/5GHz, ब्लूटूथ 5.3 साउंड 88W इन-बिल्ट साउंडबार, डॉल्बी एटमॉस, डीप बेस स्मार्ट प्लेटफॉर्म स्मार्ट प्लेटफॉर्म स्टोरेज 2GB रैम/16GB स्टोरेज क्यों खरीदें 2GB रैम/16GB स्टोरेज 88W साउंडबार के साथ दमदार ऑडियो डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट Google TV और वॉइस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 60Hz तक सीमित एनर्जी रेटिंग 3 स्टार बड़ा साइज होने पर दीवार माउंट जरूरी

इसकी एमआरपी 24,999 रुपये है। इस पर 48% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 12,999 रुपये हो जाती है। यह Full HD QLED Smart TV उन यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो किफायती दाम में ब्राइट पिक्चर और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। 1920×1080 रेजोल्यूशन और QLED टेक्नोलॉजी की वजह से कलर ज्यादा शार्प और नेचुरल दिखाई देते हैं। 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से हर दिशा से साफ व्यू मिलता है। एंड्रॉइड टीवी प्लेटफॉर्म पर प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5 जैसे लोकप्रिय ऐप्स आसानी से चलते हैं। 24W साउंड आउटपुट और मल्टीपल साउंड मोड्स के साथ यह टीवी रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए सही है।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD QLED (1920×1080) रिफ्रेश रेट 60Hz, 178° वाइड व्यूइंग एंगल कनेक्टिविटी 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, वाई-फाई, LAN (Ethernet) साउंड 24W आउटपुट, स्टीरियो सराउंड साउंड, 5 साउंड मोड स्मार्ट फीचर्स एंड्रॉइड टीवी, मिराकास्ट, कई ओटीटीबीई, जी5 ऐप्स सपोर्ट क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले से ब्राइट और क्लियर पिक्चर एंड्रॉइड टीवी के साथ अच्छे स्मार्ट फीचर्स 24W साउंड और मल्टीपल साउंड मोड वाइड व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प 4K रेजोल्यूशन नहीं डॉल्बी डिजिटल/एटमस सपोर्ट नहीं हाई-एंड गेमिंग फीचर्स सीमित

26% डिस्काउंट के साथ इस टीवी को 21,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 773 रुपये की EMI देकर भी खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी स्मार्ट टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और एडवांस स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। 1920×1080 रेजोल्यूशन और हाइपर रियल पिक्चर इंजन की मदद से यह टीवी क्लियर, ब्राइट और नेचुरल कलर्स देता है। HDR10+ और PurColor टेक्नोलॉजी से कंट्रास्ट और कलर डेप्थ बेहतर हो जाती है। 20W साउंड आउटपुट के साथ क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड ऑडियो एक्सपीरियंस को और शानदार बनाते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD (1920×1080) रिफ्रेश रेट 50Hz कनेक्टिविटी Wi-Fi 5, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई (एचडीएमआई eARC), यूएसबी-ए साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, Q-सिम्फनी, एडेप्टिव साउंड स्मार्ट फीचर्स स्मार्ट रिमोट, वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, सैमसंग टीवी प्लस (100+ फ्री चैनल), स्क्रीन मिररिंग, एयरप्ले क्यों खरीदें शानदार पिक्चर क्वालिटी और HDR10+ सपोर्ट क्यू-सिम्फनी के साथ बेहतर साउंड एक्सपीरियंस कई स्मार्ट और कनेक्टिविटी फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 4K रेजोल्यूशन नहीं रिफ्रेश रेट 50Hz तक सीमित हाई-एंड गेमिंग फीचर्स नहीं

इसकी कीमत 29,999 रुपये है, जिस पर 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 22,499 रुपये हो जाती है। यह UHD Smart TV उन यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन है, जो फास्ट रिफ्रेश रेट, दमदार साउंड और लेटेस्ट स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। 4K UHD रेजोल्यूशन (3840×2160) और 120Hz HSR रिफ्रेश रेट की वजह से इसमें एक्शन सीन, स्पोर्ट्स और गेमिंग बेहद स्मूद दिखते हैं। डॉल्बी डिजिटल, HDR10 और HLG सपोर्ट से कलर, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और बेहतर हो जाता है।

Specifications रेजोल्यूशन UHD 4K (3840×2160) रिफ्रेश रेट HSR 120Hz कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, IR पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट साउंड 30W आउटपुट, डॉल्बी एटमॉस स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी ओएस, इन-बिल्ट वाई-फाई, क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट मेमोरी 2GB रैम| 32GB स्टोरेज क्यों खरीदें 4K UHD और 120Hz रिफ्रेश रेट डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट Google TV के साथ स्मार्ट एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प एनर्जी रेटिंग सिर्फ 2 स्टार बिजली की खपत ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में कीमत ज्यादा

इसकी कीमत वैसे तो 34,999 रुपये है, लेकिन इस पर 43% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 19,999 रुपये हो जाती है। यह Full HD Smart TV रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा और किफायती ऑप्शन है। 1920×1080 रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह स्मूद पिक्चर देता है। एंड्रॉइड 14 ओएस और गूगल टीवी से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स आसानी से चलाए जा सकते हैं। 20W डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस सपोर्ट बेहतर साउंड एक्सपीरियंस देता है।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD (1920×1080) रिफ्रेश रेट 60Hz कनेक्टिविटी डुअल बैंड वाई-फाई, 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ, ईथरनेट, एआरसी साउंड 20W लैपटॉप, डॉल्बी ऑडियो, DTS-X, DTS वर्चुअल:X स्मार्ट फीचर्स एंड्रॉइड 14 OS, गूगल टीवी, स्क्रीन मिररिंग मेमोरी 1GB रैम| 8GB स्टोरेज क्यों खरीदें फुल एचडी में अच्छी पिक्चर क्वालिटी एंड्रॉइड 14 और गूगल टीवी सपोर्ट वॉयस कंट्रोल और गूगल असिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं 4K सपोर्ट नहीं रैम और स्टोरेज सीमित

इस टीवी की एमआरपी 47,999 रुपये है। इस पर 63% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है। यह 4K Ultra HD Smart TV एडवांस फीचर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3840×2160 रेजोल्यूशन और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल की वजह से हर एंगल से साफ और शार्प पिक्चर दिखती है। 30W डॉल्बी एटमॉस साउंड दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। गूगल टीवी और एंड्रॉइड 14 ओएस के साथ यह टीवी परफेक्ट रहेगा।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz, MEMC, ALLM कनेक्टिविटी ड्यूल-बैंड वाई-फाई, 2-वे ब्लूटूथ, 3× एचडीएमआई 2.1, यूएसबी 2.0/3.0 साउंड 30W आउटपुट, डॉल्बी एटमॉस, eARC स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, एंड्रॉइड 14, क्रोमकास्ट, गूगल असिस्टेंट मेमोरी 2GB रैम| 16GB स्टोरेज क्यों खरीदें शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी डॉल्बी एटमॉस के साथ दमदार साउंड लेटेस्ट गूगल टीवी और एंड्रॉइड 14 एचडीएमआई 2.1 पोर्ट्स गेमिंग के लिए बेहतर क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 60Hz तक सीमित रैम सिर्फ 2GB हाई-एंड गेमर्स के लिए परफेक्ट नहीं

