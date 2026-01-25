आधी से कम कीमत में धड़ल्ले से बिक रहा एंड्रॉइड टीवी, 63% तक का बंपर डिस्काउंट
अगर आप अपने लिए एक नया एंड्रॉइड टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिल रहे कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Android TV Sale: एंड्रॉइड टीवी मॉर्डन होम एंटरटेनमेंट का एक स्मार्ट और एडवांस ऑप्शन है। यह गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होता है, जिससे यूजर आसानी से यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और अन्य ऐप्स का मजा ले सकते हैं। एंड्रॉइड टीवी में वाई-फाई, ब्लूटूथ और वॉइस सर्च जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जो टीवी देखने के एक्सपीरियंस को और भी आसान बनाते हैं। बड़ी स्क्रीन, शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ एंड्रॉइड टीवी फिल्में, गेम्स और लाइव कंटेंट देखने के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है।
1. TOSHIBA 108 cm (43 inches) C350NP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43C350NP (Black)
इसकी कीमत 39,999 रुपये है। इस पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद कीमत 19,999 रुपये रह जाती है। यह 4K Ultra HD Smart TV शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ बेहतरीन एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। 3840 x 2160 रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट की वजह से पिक्चर साफ, शार्प और स्मूद दिखाई देती हैं। Google TV प्लेटफॉर्म पर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो जैसे कई OTT ऐप्स आसानी से चला सकते हैं। 24W डॉल्बी एटमस साउंड थिएटर जैसा फील देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी विजन और HDR सपोर्ट
दमदार 24W डॉल्बी एटमॉस साउंड
Google TV के साथ ढेर सारे ऐप्स
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz ही
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
कैमरा या माइक्रोफोन इन-बिल्ट नहीं
2. Vu 108cm (43 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 43VIBE-DV
इसकी कीमत 40,000 रुपये है। इस पर 41% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 23,490 रुपये हो जाती है। हर महीने 826 रुपये देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 4K QLED Smart TV शानदार पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ प्रीमियम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। 3840×2160 रेजोल्यूशन और QLED टेक्नोलॉजी की वजह से कलर ज्यादा ब्राइट और नेचुरल दिखते हैं। इसमें इन-बिल्ट 88W साउंडबार के साथ डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, जो थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देता है। Google TV OS पर आप Netflix, YouTube जैसे ऐप्स आसानी से चला सकते हैं। गेमिंग और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह टीवी एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
2GB रैम/16GB स्टोरेज
88W साउंडबार के साथ दमदार ऑडियो
डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट
Google TV और वॉइस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz तक सीमित
एनर्जी रेटिंग 3 स्टार
बड़ा साइज होने पर दीवार माउंट जरूरी
3. VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
इसकी एमआरपी 24,999 रुपये है। इस पर 48% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 12,999 रुपये हो जाती है। यह Full HD QLED Smart TV उन यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो किफायती दाम में ब्राइट पिक्चर और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। 1920×1080 रेजोल्यूशन और QLED टेक्नोलॉजी की वजह से कलर ज्यादा शार्प और नेचुरल दिखाई देते हैं। 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल से हर दिशा से साफ व्यू मिलता है। एंड्रॉइड टीवी प्लेटफॉर्म पर प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5 जैसे लोकप्रिय ऐप्स आसानी से चलते हैं। 24W साउंड आउटपुट और मल्टीपल साउंड मोड्स के साथ यह टीवी रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले से ब्राइट और क्लियर पिक्चर
एंड्रॉइड टीवी के साथ अच्छे स्मार्ट फीचर्स
24W साउंड और मल्टीपल साउंड मोड
वाइड व्यूइंग एंगल
क्यों खोजें विकल्प
4K रेजोल्यूशन नहीं
डॉल्बी डिजिटल/एटमस सपोर्ट नहीं
हाई-एंड गेमिंग फीचर्स सीमित
4. Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
26% डिस्काउंट के साथ इस टीवी को 21,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 773 रुपये की EMI देकर भी खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी स्मार्ट टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और एडवांस स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। 1920×1080 रेजोल्यूशन और हाइपर रियल पिक्चर इंजन की मदद से यह टीवी क्लियर, ब्राइट और नेचुरल कलर्स देता है। HDR10+ और PurColor टेक्नोलॉजी से कंट्रास्ट और कलर डेप्थ बेहतर हो जाती है। 20W साउंड आउटपुट के साथ क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड ऑडियो एक्सपीरियंस को और शानदार बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर क्वालिटी और HDR10+ सपोर्ट
क्यू-सिम्फनी के साथ बेहतर साउंड एक्सपीरियंस
कई स्मार्ट और कनेक्टिविटी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
4K रेजोल्यूशन नहीं
रिफ्रेश रेट 50Hz तक सीमित
हाई-एंड गेमिंग फीचर्स नहीं
5. Philips 109 cm (43 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 43PQT8100/94
इसकी कीमत 29,999 रुपये है, जिस पर 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 22,499 रुपये हो जाती है। यह UHD Smart TV उन यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन है, जो फास्ट रिफ्रेश रेट, दमदार साउंड और लेटेस्ट स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। 4K UHD रेजोल्यूशन (3840×2160) और 120Hz HSR रिफ्रेश रेट की वजह से इसमें एक्शन सीन, स्पोर्ट्स और गेमिंग बेहद स्मूद दिखते हैं। डॉल्बी डिजिटल, HDR10 और HLG सपोर्ट से कलर, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और बेहतर हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K UHD और 120Hz रिफ्रेश रेट
डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट
Google TV के साथ स्मार्ट एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी रेटिंग सिर्फ 2 स्टार
बिजली की खपत ज्यादा
प्रीमियम सेगमेंट में कीमत ज्यादा
6. Xiaomi 108 cm (43 inch) A Full HD Smart Google LED TV L43MB-AFIN
इसकी कीमत वैसे तो 34,999 रुपये है, लेकिन इस पर 43% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 19,999 रुपये हो जाती है। यह Full HD Smart TV रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा और किफायती ऑप्शन है। 1920×1080 रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह स्मूद पिक्चर देता है। एंड्रॉइड 14 ओएस और गूगल टीवी से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स आसानी से चलाए जा सकते हैं। 20W डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस सपोर्ट बेहतर साउंड एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी में अच्छी पिक्चर क्वालिटी
एंड्रॉइड 14 और गूगल टीवी सपोर्ट
वॉयस कंट्रोल और गूगल असिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
4K सपोर्ट नहीं
रैम और स्टोरेज सीमित
7. acer 108 cm (43 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR43UDGGU2875BD
इस टीवी की एमआरपी 47,999 रुपये है। इस पर 63% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है। यह 4K Ultra HD Smart TV एडवांस फीचर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3840×2160 रेजोल्यूशन और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल की वजह से हर एंगल से साफ और शार्प पिक्चर दिखती है। 30W डॉल्बी एटमॉस साउंड दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। गूगल टीवी और एंड्रॉइड 14 ओएस के साथ यह टीवी परफेक्ट रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी
डॉल्बी एटमॉस के साथ दमदार साउंड
लेटेस्ट गूगल टीवी और एंड्रॉइड 14
एचडीएमआई 2.1 पोर्ट्स गेमिंग के लिए बेहतर
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz तक सीमित
रैम सिर्फ 2GB
हाई-एंड गेमर्स के लिए परफेक्ट नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।