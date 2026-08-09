लंबे समय तक नहीं होंगे पुराने! 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट देने वाले 5 बेस्ट एंड्रॉयड टैबलेट्स
क्या आप ऐसा एंड्रॉयड टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो सालों-साल नया जैसा काम करे? अक्सर लोग टैबलेट खरीद तो लेते हैं, लेकिन 2-3 साल में सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना बंद हो जाते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
टैबलेट खरीदते समय लोग स्क्रीन, प्रोसेसर और बैटरी तो देख लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट (Software Support) पर ध्यान देना भूल जाते हैं। कम सॉफ्टवेयर सपोर्ट का मतलब है कि कुछ ही सालों में ऐप्स काम करना बंद कर देंगे और आपका डिवाइस अनसेफ हो जाएगा।
यदि आप एक बार पैसे लगाकर लंबे समय तक बेफिक्र रहना चाहते हैं, तो 7 साल तक के अपडेट सपोर्ट वाले ये 5 एंड्रॉयड टैबलेट्स आपकी पहली पसंद होने चाहिए।
1. Redmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 | 12.1-inch,2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz |Dolby Vision Atmos |Wi-Fi 6 |AI Powered | 8GB, 128GB | Quick Silver
यदि आप एंटरटेनमेंट, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडीज और ऑफिस वर्क के लिए एक बड़ी स्क्रीन वाला प्रीमियम एंड्रॉइड टैबलेट तलाश रहे हैं, तो Redmi Pad 2 Pro आपके लिए एक शानदार विकल्प है। 12.1-इंच की 2.5K रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले, पॉवरफुल Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 12000mAh की विशाल बैटरी के साथ आने वाला यह टैबलेट परफ़ॉर्मेंस, मल्टीमीडिया और बैटरी लाइफ का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। इसमें Xiaomi HyperOS 2 का सपोर्ट मिलता है, जो स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और शानदार डिस्प्ले
12000mAh की विशाल बैटरी
HyperOS 2 की सीमलेस कनेक्टिविटी
2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
स्टायलस और कीबोर्ड बॉक्स में नहीं
SIM कार्ड (Cellular/5G) लगाने का स्लॉट नहीं
2. Lenovo Tab Plus Gen 2 with JBL 9-Unit Speaker System | WiFi only | 12.1" 2.5K Display, 800nits Peak Brightness |8GB RAM + 256GB ROM (Expandable Upto 2TB)| MediaTek Dimensity 7400| 10200mAh | White
यदि आप मुख्य रूप से मूवी देखने, म्यूजिक सुनने, कंटेंट निर्माण और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक एंटरटेनमेंट-फोकस्ड प्रीमियम एंड्रॉइड टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो Lenovo Tab Plus Gen 2 एक बेहतरीन विकल्प है। इस टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इसका JBL 9-यूनिट स्पीकर सिस्टम है, जो किसी भी पोर्टेबल टैबलेट में मिलने वाले बेस्ट ऑडियो में से एक है। इसके अलावा, इसकी 800 nits ब्राइटनेस वाली 12.1-इंच 2.5K डिस्प्ले और 10200mAh बैटरी इसे एक सच्चा मल्टीमीडिया पावरहाउस बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेजोड़ JBL 9-यूनिट ऑडियो
अल्ट्रा-ब्राइट 800 nits डिस्प्ले
बड़ी स्टोरेज
दमदार बैटरी और 45W चार्जर
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi मॉडल
वजन थोड़ा अधिक
3. Lenovo Idea Tab with Folio Keyboard + Tab Pen | Wi-Fi + 5G |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C| Luna Grey
यदि आप एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि ऑफिस प्रेजेंटेशन, नोट्स मेकिंग और ऑन-द-गो वर्क के लिए एक मिनी लैपटॉप की तरह काम करे, तो Lenovo Idea Tab (5G Combo) आपके लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन विकल्प है। 33,999 रुपये की कीमत में इसके साथ Folio Keyboard और Tab Pen (Stylus) बॉक्स में ही मिल जाते हैं। साथ ही, इसमें 5G SIM कनेक्टिविटी, 11-इंच की 2.5K रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कंप्लीट वर्कस्टेशन कॉम्बो
5G SIM सपोर्ट
ब्राइट एंटी-रिफ्लेक्टिव 2.5K स्क्रीन
क्वाड स्पीकर्स
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
क्यों खोजें विकल्प
कैमरा क्वालिटी
धीमी चार्जिंग
4. Samsung Galaxy Tab A11+ [Smartchoice], 27.82 cm (11 inch) Display, 8 GB RAM, 256 GB Storage, 90Hz Refresh Rate, AI with Google Gemini, Dolby Atmos, Quad Speakers, Wi-Fi + 5G Tablet, Gray
यदि आप लंबे सॉफ़्टवेयर सपोर्ट, भरोसेमंद ब्रांड नेम और AI फीचर्स (Google Gemini & Circle to Search) के साथ एक ऑल-राउंडर 5G टैबलेट तलाश रहे हैं, तो Samsung Galaxy Tab A11+ 5G एक मजबूत दावेदार है। 11-इंच 90Hz डिस्प्ले, 8GB RAM / 256GB स्टोरेज और 5G SIM कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह टैबलेट वर्क, स्टडी और डेली एंटरटेनमेंट को आसानी से संभालता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सैमसंग का इकोसिस्टम और AI (Circle to Search)
5G सिम कनेक्टिविटी
बड़ी स्टोरेज
सैमसंग की भरोसेमंद सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीबोर्ड/पेन साथ नहीं मिलता
2.5K की जगह FHD+ डिस्प्ले
5. TUOHAITIME 2026 Upgraded Android 16 Tablet, 11 inch Android Tablets, 28GB+128GB+1TB Expansion, Support Face Unlock + 18W Fast Charge, Octa-Core CPU, Dual WiFi, Cameras
यदि आप बजट में बहुत सारी इन-बॉक्स एक्सेसरीज (कीबोर्ड, माउस, स्टाइलस, केस) के साथ एक 11-इंच का एंड्रॉइड टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो TUOHAITIME Android 16 Tablet एक विकल्प के रूप में दिखता है। ₹21,999 की कीमत में यह टैबलेट Android 16, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, फेस अनलॉक और ढेर सारे मुफ़्त गिफ्ट्स के साथ लिस्ट किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
ढेर सारी एक्सेसरीज
Wi-Fi 6 सपोर्ट
फेस अनलॉक और पैरेंटल कंट्रोल
Widevine L1 का सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कमजोर डिस्प्ले
अनजान ब्रांड और सर्विस सेंटर की कमी
6. OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black
यदि आप प्रीमियम लुक, बेहतरीन ब्राइट डिस्प्ले, लंबे बैटरी बैकअप और नोट्स बनाने या स्केचिंग के लिए एक ऑल-राउंडर टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो OnePlus Pad Go 2 एक ज़बरदस्त विकल्प है। ₹29,999 की कीमत में यह 3.07k / 2.8K रिज़ॉल्यूशन (120Hz) की बेहद शार्प 12.1-इंच डिस्प्ले, 10050mAh की विशाल बैटरी और OxygenOS 16 AI के साथ आता है। सबसे खास बात यह है कि इसके साथ ₹3,999 की कीमत वाला OnePlus Pad Go 2 Stylo (पेन) बिल्कुल फ्री मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 2.8K 120Hz डिस्प्ले
फ्री Stylo पेन
10050mAh की विशाल बैटरी
क्वॉड स्पीकर्स साउंड
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi मॉडल
33W चार्जर बड़ा नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।