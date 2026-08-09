लंबे समय तक नहीं होंगे पुराने! 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट देने वाले 5 बेस्ट एंड्रॉयड टैबलेट्स

क्या आप ऐसा एंड्रॉयड टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो सालों-साल नया जैसा काम करे? अक्सर लोग टैबलेट खरीद तो लेते हैं, लेकिन 2-3 साल में सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना बंद हो जाते हैं।

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टैबलेट खरीदते समय लोग स्क्रीन, प्रोसेसर और बैटरी तो देख लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट (Software Support) पर ध्यान देना भूल जाते हैं। कम सॉफ्टवेयर सपोर्ट का मतलब है कि कुछ ही सालों में ऐप्स काम करना बंद कर देंगे और आपका डिवाइस अनसेफ हो जाएगा।

Android Tablets

यदि आप एक बार पैसे लगाकर लंबे समय तक बेफिक्र रहना चाहते हैं, तो 7 साल तक के अपडेट सपोर्ट वाले ये 5 एंड्रॉयड टैबलेट्स आपकी पहली पसंद होने चाहिए।

यदि आप एंटरटेनमेंट, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडीज और ऑफिस वर्क के लिए एक बड़ी स्क्रीन वाला प्रीमियम एंड्रॉइड टैबलेट तलाश रहे हैं, तो Redmi Pad 2 Pro आपके लिए एक शानदार विकल्प है। 12.1-इंच की 2.5K रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले, पॉवरफुल Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 12000mAh की विशाल बैटरी के साथ आने वाला यह टैबलेट परफ़ॉर्मेंस, मल्टीमीडिया और बैटरी लाइफ का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। इसमें Xiaomi HyperOS 2 का सपोर्ट मिलता है, जो स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है।

Specifications एक्सेसरीज सपोर्ट Redmi Smart Pen & Keyboard Support कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth ऑडियो Quad Speakers with Dolby Atmos ऑपरेटिंग सिस्टम Xiaomi HyperOS 2 रैम व स्टोरेज 8GB RAM, 128GB Storage क्यों खरीदें बड़ा और शानदार डिस्प्ले 12000mAh की विशाल बैटरी HyperOS 2 की सीमलेस कनेक्टिविटी 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प स्टायलस और कीबोर्ड बॉक्स में नहीं SIM कार्ड (Cellular/5G) लगाने का स्लॉट नहीं

यदि आप मुख्य रूप से मूवी देखने, म्यूजिक सुनने, कंटेंट निर्माण और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक एंटरटेनमेंट-फोकस्ड प्रीमियम एंड्रॉइड टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो Lenovo Tab Plus Gen 2 एक बेहतरीन विकल्प है। इस टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इसका JBL 9-यूनिट स्पीकर सिस्टम है, जो किसी भी पोर्टेबल टैबलेट में मिलने वाले बेस्ट ऑडियो में से एक है। इसके अलावा, इसकी 800 nits ब्राइटनेस वाली 12.1-इंच 2.5K डिस्प्ले और 10200mAh बैटरी इसे एक सच्चा मल्टीमीडिया पावरहाउस बनाती हैं।

Specifications कनेक्टिविटी Wi-Fi 6, Bluetooth कैमरा 13MP Rear Camera, 8MP Front Camera बैटरी व चार्जिंग 10200mAh Battery with 45W Fast Charger डिस्प्ले 12.1" 2.5K (2560 x 1600), 120Hz Refresh Rate, 800 nits Peak Brightness, 98% DCI-P3 क्यों खरीदें बेजोड़ JBL 9-यूनिट ऑडियो अल्ट्रा-ब्राइट 800 nits डिस्प्ले बड़ी स्टोरेज दमदार बैटरी और 45W चार्जर क्यों खोजें विकल्प केवल Wi-Fi मॉडल वजन थोड़ा अधिक

यदि आप एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि ऑफिस प्रेजेंटेशन, नोट्स मेकिंग और ऑन-द-गो वर्क के लिए एक मिनी लैपटॉप की तरह काम करे, तो Lenovo Idea Tab (5G Combo) आपके लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन विकल्प है। 33,999 रुपये की कीमत में इसके साथ Folio Keyboard और Tab Pen (Stylus) बॉक्स में ही मिल जाते हैं। साथ ही, इसमें 5G SIM कनेक्टिविटी, 11-इंच की 2.5K रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है।

Specifications स्पीकर्स व कैमरा 4 Speakers with Dolby Atmos बैटरी व चार्जर 7040mAh (Up to 12 Hours YouTube Streaming) with 20W Charger इन-बॉक्स एक्सेसरीज Folio Keyboard + Tab Pen (Stylus) included नेटवर्क व सिम Wi-Fi + 5G SIM Support, Bluetooth, USB Type-C क्यों खरीदें कंप्लीट वर्कस्टेशन कॉम्बो 5G SIM सपोर्ट ब्राइट एंटी-रिफ्लेक्टिव 2.5K स्क्रीन क्वाड स्पीकर्स कॉम्पैक्ट और लाइटवेट क्यों खोजें विकल्प कैमरा क्वालिटी धीमी चार्जिंग

यदि आप लंबे सॉफ़्टवेयर सपोर्ट, भरोसेमंद ब्रांड नेम और AI फीचर्स (Google Gemini & Circle to Search) के साथ एक ऑल-राउंडर 5G टैबलेट तलाश रहे हैं, तो Samsung Galaxy Tab A11+ 5G एक मजबूत दावेदार है। 11-इंच 90Hz डिस्प्ले, 8GB RAM / 256GB स्टोरेज और 5G SIM कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह टैबलेट वर्क, स्टडी और डेली एंटरटेनमेंट को आसानी से संभालता है।

Specifications सॉफ्टवेयर Samsung One UI (Android) with Long OS Updates ऑडियो व कैमरा Quad Speakers with Dolby Atmos नेटवर्क व कनेक्टिविटी Wi-Fi + 5G SIM Support, Bluetooth, USB Type-C डिस्प्ले 11.0" WUXGA (1920 x 1200 Pixels), 90Hz Refresh Rate रैम व स्टोरेज 8GB RAM, 256GB Storage क्यों खरीदें सैमसंग का इकोसिस्टम और AI (Circle to Search) 5G सिम कनेक्टिविटी बड़ी स्टोरेज सैमसंग की भरोसेमंद सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कीबोर्ड/पेन साथ नहीं मिलता 2.5K की जगह FHD+ डिस्प्ले

यदि आप बजट में बहुत सारी इन-बॉक्स एक्सेसरीज (कीबोर्ड, माउस, स्टाइलस, केस) के साथ एक 11-इंच का एंड्रॉइड टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो TUOHAITIME Android 16 Tablet एक विकल्प के रूप में दिखता है। ₹21,999 की कीमत में यह टैबलेट Android 16, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, फेस अनलॉक और ढेर सारे मुफ़्त गिफ्ट्स के साथ लिस्ट किया गया है।

Specifications इन-बॉक्स एक्सेसरीज Tablet, Keyboard, Mouse, Stylus, Case, Screen Guard, Charger क्यों खरीदें ढेर सारी एक्सेसरीज Wi-Fi 6 सपोर्ट फेस अनलॉक और पैरेंटल कंट्रोल Widevine L1 का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कमजोर डिस्प्ले अनजान ब्रांड और सर्विस सेंटर की कमी

यदि आप प्रीमियम लुक, बेहतरीन ब्राइट डिस्प्ले, लंबे बैटरी बैकअप और नोट्स बनाने या स्केचिंग के लिए एक ऑल-राउंडर टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो OnePlus Pad Go 2 एक ज़बरदस्त विकल्प है। ₹29,999 की कीमत में यह 3.07k / 2.8K रिज़ॉल्यूशन (120Hz) की बेहद शार्प 12.1-इंच डिस्प्ले, 10050mAh की विशाल बैटरी और OxygenOS 16 AI के साथ आता है। सबसे खास बात यह है कि इसके साथ ₹3,999 की कीमत वाला OnePlus Pad Go 2 Stylo (पेन) बिल्कुल फ्री मिल रहा है।

Specifications ऑडियो व कैमरा Quad Speakers (Omnibearing Sound Field), Front & Rear Cameras इन-बॉक्स ऑफर OnePlus Pad Go 2 Stylo (Stylus Pen) Worth ₹3,999 FREE बैटरी व चार्जिंग 10050mAh Battery, 33W SUPERVOOC Fast Charge, 6.5W Reverse Charging ऑपरेटिंग सिस्टम OxygenOS 16 (Android) with OnePlus AI Features क्यों खरीदें शानदार 2.8K 120Hz डिस्प्ले फ्री Stylo पेन 10050mAh की विशाल बैटरी क्वॉड स्पीकर्स साउंड क्यों खोजें विकल्प केवल Wi-Fi मॉडल 33W चार्जर बड़ा नहीं

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