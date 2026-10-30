Android यूजर्स सावधान! एक SMS से फोन क्रैश होने का खतरा; फौरन करें ये काम
Android में SMS of Death नाम की Zero-Click सिक्योरिटी खामी सामने आई थी, जिससे एक खास SMS फोन की नेटवर्क और कॉलिंग सर्विस को क्रैश कर सकता था। Google ने इसका फिक्स जारी किया है।
Android स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक गंभीर सिक्योरिटी रिस्क सामने आया है। 'SMS of Death' नाम की खामी के जरिए साइबर क्रिमिनल्स एक खास तरह का SMS भेजकर फोन की जरूरी सर्विस को क्रैश कर सकते थे। खास बात यह है कि इसके लिए यूजर को मैसेज खोलने या किसी लिंक पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं थी। Google ने अब इस खामी को ठीक करने के लिए सिक्योरिटी फिक्स जारी किया है।
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'SMS of Death' एक Zero-Click सिक्योरिटी खामी है। इसका मतलब है कि अटैकर को फोन में सेंध लगाने के लिए यूजर की किसी गलती का इंतजार नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक खास तरीके से तैयार किया गया मैसेज फोन तक पहुंचने पर समस्या पैदा कर सकता है। सिक्योरिटी रिसर्चर Mark Blaszczyk ने 5 मई, 2026 को Google को इस खामी की जानकारी दी थी। इसके बाद 29 अक्टूबर को इससे जुड़ी तकनीकी जानकारी पब्लिक की गई।
एक मैसेज से कैसे क्रैश होता था फोन?
खामी Android के टेलीकॉम फ्रेमवर्क में मौजूद WAP Push मैसेज प्रोसेसिंग सिस्टम से जुड़ी थी। इस सिस्टम में डेटा की लंबाई जांचने से जुड़ी गड़बड़ी थी। यही खास तरीके से तैयार किए गए मैसेज को प्रोसेस करते समय सिस्टम क्रैश हो सकता था।
इसका असर com.android.phone नाम के जरूरी सिस्टम प्रोसेस पर पड़ता था, जो फोन की कॉलिंग और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी एक्टिविटीज संभालता है। इसके क्रैश होने से कॉल कट सकती थी और मोबाइल नेटवर्क सर्विस अस्थाई रूप से बंद हो सकती थी। यहां तक कि इमरजेंसी कॉलिंग भी प्रभावित होने का खतरा था।
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इन स्मार्टफोन पर किया गया टेस्ट
रिसर्चर ने Google Pixel 9 और Samsung Galaxy सीरीज के कई स्मार्टफोन पर इस खामी का परीक्षण किया। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे जुड़ा कमजोर कोड Android 12 से मौजूद था। इस अटैक की एक और चिंता यह थी कि खतरनाक मैसेज सामान्य SMS इनबॉक्स में दिखाई नहीं देता था। यानी यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसके फोन पर कोई संदिग्ध मैसेज आया है।
रिसर्चर के टेस्ट में बार-बार मैसेज भेजने पर फोन की नेटवर्क सर्विस लंबे समय तक प्रभावित हुई। कुछ डिवाइस पर कई मैसेज भेजने के बाद फोन इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा। हालांकि, ये कंट्रोल्ड टेस्ट के नतीजे हैं।
Google ने कैसे ठीक की खामी?
रिपोर्ट के मुताबिक, Google ने 15 जून 2026 को Android के ओपन सोर्स कोड में इस समस्या को ठीक करने के लिए बदलाव किया था। इसके बाद सिक्योरिटी फिक्स डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाया गया। इस बदलाव का मकसद यह तय करना था कि किसी गलत WAP Push मैसेज को प्रोसेस करते समय पूरा टेलीकॉम सिस्टम क्रैश ना हो। इस खामी को CVE-2026-58882 के तहत ट्रैक किया गया है।
Android यूजर्स क्या करें?
यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए। इसके लिए Settings में जाकर Software Update या System Update विकल्प चेक करें। Google ने फिक्स जारी किया है, लेकिन अलग-अलग कंपनियों के फोन तक अपडेट पहुंचने में समय लग सकता है। इसलिए Samsung, Xiaomi, OnePlus, Motorola और दूसरे ब्रांड के यूजर्स को अपने फोन के लिए उपलब्ध सिक्योरिटी पैच जरूर चेक करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।