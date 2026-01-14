खतरे में Android यूजर्स, सरकार ने कहा- तुरंत अपडेट करें फोन, यह है मामला

संक्षेप: करोड़ों Android स्मार्टफोन यूजर्स पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुद सरकार ने इसका अलर्ट जारी किया है। दरअसल, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन मालिकों को अपने फोन पर लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट डाउनलोड करने की सलाह दी है। क्या है मामला, चलिए जानते हैं

करोड़ों Android स्मार्टफोन यूजर्स पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुद सरकार ने इसका अलर्ट जारी किया है। दरअसल, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन मालिकों को अपने फोन पर लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट डाउनलोड करने की सलाह दी है। गूगल का लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट डॉल्बी ऑडियो बग से जुड़ी एक "क्रिटिकल" सिक्योरिटी खामी को ठीक करता है। अक्टूबर 2025 में पहली बार पता चली "जीरो-क्लिक" डॉल्बी डिजिटल प्लस (DD+) यूनिफाइड डिकोडर वल्नरेबिलिटी ने गलत लोगों को अनऑथराइज्ड एक्सेस दिया, जिससे वे अपने सिस्टम से कोड चला पा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, इस समस्या ने विंडोज डिवाइस को भी प्रभावित किया था। अपने जनवरी सिक्योरिटी पैच के साथ, गूगल ने उस समस्या को ठीक कर दिया है जिसने कई एंड्रॉयड यूजर्स की प्राइवेसी को खतरे में डाल दिया था।

CERT-In क्यों एंड्रॉयड यूजर्स से अपने स्मार्टफोन को अपडेट करने की अपील कर रहा है? अपनी एडवाइजरी नोट CIVN–2026-0016 में, जो बुधवार को जारी की गई थी, साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग ने एंड्रॉयड यूजर्स को लेटेस्ट ओएस अपडेट डाउनलोड करने की सलाह दी है, जो फोन में "क्रिटिकल" डॉल्बी DD+ यूनिफाइड डिकोडर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को ठीक करता है। CERT-In ने चेतावनी दी है कि इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर हैकर्स और दूसरे बुरे लोग टारगेट किए गए डिवाइस पर दूर से "मनमाना" कोड चला सकते हैं। हैकर्स ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तियों के डिवाइस के मेमोरी सिस्टम को खराब कर सकते हैं।