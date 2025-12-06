Hindustan Hindi News
android new feature warns you if you open banking apps during scam calls
करोड़ों Android यूजर्स की मौज, ठगी से बचाएगा खास फीचर, स्पैम कॉल के दौरान खोला पेमेंट ऐप तो मिलेगा अलर्ट

करोड़ों Android यूजर्स की मौज, ठगी से बचाएगा खास फीचर, स्पैम कॉल के दौरान खोला पेमेंट ऐप तो मिलेगा अलर्ट

संक्षेप:

गूगल, फोन पर होने वाले स्कैम के खिलाफ एंड्रॉयड के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है, और लेटेस्ट अपडेट कुछ ऐसा है जिसे कई यूजर्स पसंद करेंगे। कंपनी अपने इन-कॉल स्कैम प्रोटेक्शन को बढ़ा रही है, यह एक ऐसा फीचर है जो ठीक उसी समय काम करता है जब लोग फोन कॉल के दौरान सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं

Dec 06, 2025 03:29 pm IST
गूगल, फोन पर होने वाले स्कैम के खिलाफ एंड्रॉयड के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है, और लेटेस्ट अपडेट कुछ ऐसा है जिसे कई यूजर्स पसंद करेंगे। कंपनी अपने इन-कॉल स्कैम प्रोटेक्शन को बढ़ा रही है, यह एक ऐसा फीचर है जो ठीक उसी समय काम करता है जब लोग फोन कॉल के दौरान सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, जिसमें पैसे या फाइनेंशियल ऐप शामिल होते हैं। दरअसल, कई स्कैम की कोशिशें तब शुरू होती हैं जब कोई अजनबी कॉल करता है, बैंक से होने का नाटक करता है, और विक्टिम को पेमेंट ऐप खोलने के लिए मनाता है। एंड्रॉयड अब रियल टाइम में उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। चलिए डिटेल में जानते हैं आखिरम कैसे काम करेगा नया फीचर...

ऐसे काम करेगा नया फीचर

दरअसल, यह फीचर तब काम करना शुरू करता है जब आपका फोन एक साथ दो चीजें होने का पता लगाता है - जैसे कि आप किसी ऐसे नंबर से कॉल पर हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं है, और उस दौरान आप एक सपोर्टेड फाइनेंशियल ऐप लॉन्च करते हैं। जैसे ही इस कॉम्बिनेशन का पता चलता है, आपकी स्क्रीन पर एक वॉर्निंग फ्लैश होती है जो आपको बताती है कि सिचुएशन रिस्की हो सकती है। आप सिर्फ एक टैप से तुरंत कॉल कट कर सकते हैं या स्क्रीन शेयरिंग को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे चीजें गलत होने से पहले ही आप बच सकते हैं।

यह प्रोटेक्शन फीचर, Android 11 और उसके बाद के वर्जन वाले फोन पर काम करता है, और जो बात इसे खास तौर पर असरदार बनाती है, वह है 30-सेकंड की देरी जो अगर आप फिर भी जारी रखना चाहते हैं तो यह लागू करता है। गूगल का कहना है कि यह छोटा सा पॉज रैंडम नहीं है, इसका मकसद यूजर्स को उस पैनिक या प्रेशर से बाहर निकालना है जो स्कैमर्स आमतौर पर बनाते हैं। कई फ्रॉड के शिकार लोगों को पैसे जाने के बाद ही पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए आधे मिनट का यह बफर लोगों को आगे बढ़ने से पहले सोचने का मौका देने के लिए डिजाइन किया गया है।

गूगल यह फीचर भारत और दूसरे इलाकों में भी ला रहा है

गूगल ने हाल ही में एक ब्लॉगपोस्ट में इस फीचर के आने की पुष्टि की, जिसमें बताया गया कि भारत इस फीचर के लिए एक बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। कंपनी ने कहा, "हम स्क्रीन-शेयरिंग स्कैम से निपटने के लिए फाइनेंशियल ऐप गूगल पे, नवी और पेटीएम के साथ मिलकर भारत में एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहे हैं। Android 11+ पर चलने वाले डिवाइस अब एक खास अलर्ट दिखाते हैं अगर कोई यूजर किसी अनजान कॉन्टैक्ट के साथ कॉल पर स्क्रीन शेयर करते समय इनमें से कोई ऐप खोलता है। यह फीचर कॉल खत्म करने और स्क्रीन शेयरिंग रोकने के लिए एक-टैप ऑप्शन देता है, जिससे यूजर्स को संभावित फ्रॉड से बचाया जा सकता है।"

इस सिस्टम ने दूसरे इलाकों में पहले ही अच्छे नतीजे दिखाए हैं। गूगल का कहना है कि UK में इसी तरह के प्रोटेक्शन ने हजारों यूजर्स को स्कैम में फंसने से बचाया है। उस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी इस फीचर की पहुंच बढ़ा रही है। कंपनी ने आगे कहा, "एंड्रॉयड के इन-कॉल स्कैम प्रोटेक्शन के UK पायलट ने पहले ही हजारों यूजर्स को ऐसे कॉल खत्म करने में मदद की है जिनसे उन्हें काफी पैसे का नुकसान हो सकता था। इस सफलता के बाद, और हाल ही में ब्राजील और भारत में फाइनेंशियल ऐप्स के साथ लॉन्च किए गए पायलट के साथ, हमने अब इस प्रोटेक्शन को ज्यादातर बड़े UK बैंकों तक बढ़ा दिया है।"

क्यों जरूरी है नया फीचर

रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रेगुलर अनजान सर्विस नंबर से कॉल आते हैं या जो चलते-फिरते बैंकिंग ऐप्स हैंडल करते हैं, प्रोटेक्शन की यह एक्स्ट्रा लेयर सच में बहुत फर्क ला सकती है। स्कैम की कोशिशें बदल गई हैं, और अब कई लोग हैकिंग के बजाय नकली पहचान पर भरोसा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर समय पर मिली चेतावनी ही आपके और एक महंगी गलती के बीच खड़ी हो सकती है। अगर आपका फोन Android 11 या उससे नया वर्जन चलाता है, तो यह प्रोटेक्शन धीरे-धीरे आपको मिलने लगेगा क्योंकि गूगल ऐप्स और इलाकों में सपोर्ट बढ़ा रहा है।

