कॉल स्क्रीन के नए लुक से परेशान? ये सेटिंग बदलते ही वापस मिलेगा पुराना डिजाइन

बीते दिनों Google Phone को मिले अपडेट के बाद लाखों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए कॉलिंग इंटरफेस बदल गया है। कुछ को यह नया UI पसंद नहीं आ रहा है। आइए बताएं कि आपको पुराना लुक वापस कैसे मिल सकता है।

पिछले सप्ताह गूगल की ओर से इसके Google Phone ऐप को ऑटोमैटिक अपडेट दिया गया, जिसके बाद से डायलर का डिजाइन बदल गया है। कई यूजर्स इस नए इंटरफेस को लेकर नाखुश हैं और उन्हें पुराना लुक ज्यादा अच्छा लगता था। अगर आप भी उन यूजर्स में से हैं, जो पुराने डिजाइन को मिस कर रहे हैं तो वापस पुराने जैसी कॉल स्क्रीन पाने का एक जुगाड़ हम आपके लिए लेकर आए हैं।

सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने हाल ही में Android 16 के साथ Material 3 Expressive Redesign पेश किया था, जिसके चलते यह बदलाव किया गया। नया अपडेट सर्वर-साइड ऐक्टिवेशन की मदद से होने के चलते बिना किसी बड़े अपडेट के डायलर या इंटरफेस लाखों यूजर्स के लिए अचानक बदल गया। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की और कहा कि उन्हें यह लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया।

पुराने UI डिजाइन पर वापस जाने की ट्रिक लेटेस्ट Google Phone अपडेट के चलते UI में बदलाव हुआ है, ऐसे में आपको ऐप के पुराने वर्जन पर जाना होगा और पहले जैसा डायलर या कॉलिंग स्क्रीन डिजाइन दिखने लगेगा। इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

- सबसे पहले अपने फोन की Settings (सेटिंग्स) में जाएं।

- वहां से Apps (ऐप्स) या See all apps ऑप्शन चुनें।

- लिस्ट में से Dialer/Phone ऐप पर टैप करें।

- ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन डॉट मेन्यू पर क्लिक करें।

- यहां आपको Uninstall updates का विकल्प मिलेगा। इस पर टैप करें।