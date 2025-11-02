Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Android devices are safer than iPhone suggests new google survey
सर्वे में खुलासा! लाखों रुपये वाले महंगे iPhone से ज्यादा सेफ हैं सस्ते Android फोन

संक्षेप: एंड्रॉयड यूजर्स और iPhone यूजर्स में से किसके डिवाइसेज ज्यादा सेफ हैं, इस बारे में एक नया खुलासा हुआ है। नए सर्वे में दावा किया गया है कि एंड्रॉयड डिवाइसेज iPhone से ज्यादा सुरक्षित हैं। 

Sun, 2 Nov 2025 11:35 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन्स दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले गैजेट हैं और इनके असुरक्षित होने या हैक होने का खतरा लगातार बना रहता है। ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स के मामले भी सामने आते रहते हैं, ऐसे में फोन का सेफ होना महत्वपूर्ण पहलू है। कई लोगों को लगता है कि Apple iPhone महंगे और प्रीमियम होने के चलते एंड्रॉयड फोन्स के चलते ज्यादा सेफ हैं लेकिन गूगल के सर्वे में हुआ खुलासा इससे अलग है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि एंड्रॉयड फोन्स का सिक्योरिटी सिस्टम iOS के मुकाबले कहीं बेहतर है।

गूगल ने साइबर सिक्योरिटी मंथ के दौरान YouGov के साथ पार्टनरशिप में एक सर्वे किया, जिसके नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे में भारत और ब्राजील के करीब पांच हजार स्मार्टफोन यूजर्स के डाटा जुटाया गया और हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में जुटाए गए डाटा और आंकड़ों से पता चला है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, iPhone मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं। रिपोर्ट में पता चला है कि iPhone के मुकाबले एंड्रॉयड यूजर्स को स्कैम से जुड़े टेक्स्ट मिलने की संभावना 58 प्रतिशत कम रही।

मजबूत रहा एंड्रॉयड का सिक्योरिटी सिस्टम

पिक्सल यूजर्स के लिए स्कैम से जुड़े टेक्स्ट आने की संभावना 96 प्रतिशत कम मिली। सर्वे में शामिल पार्टिसिपेंट्स में से iOS यूजर्स को एंड्रॉयड यूजर्स के मुकाबले 65 प्रतिशत ज्यादा स्कैम टेक्स्ट मिले। इसके अलावा ऐपल यूजर्स के मुकाबले 20 प्रतिशत एंड्रॉयड यूजर्स ने माना कि उनके फोन का प्रोटेक्शन सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव है। इस तरह सर्वे में माना गया कि एंड्रॉयड फोन्स स्कैम्स से ज्यादा सेफ हैं।

गूगल ने बताया कि एंड्रॉयड का सिक्योरिटी सिस्टम यूजर्स को फ्रॉड और स्कैम्स से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गूगल का AI आधारित मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह काम करता है कि कोई खतरा यूजर तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। दावा है कि हर महीने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म 10 अरब से ज्यादा स्कैम कॉल और मेसेजेस को फ्लैग करता है और रोकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
