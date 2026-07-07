झटका! इन Vivo और iQOO स्मार्टफोन्स को नहीं मिलेगा नया अपडेट, देखें पूरी लिस्ट
अगर आप Vivo या iQOO स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो Android 17 अपडेट से पहले यह लिस्ट जरूर देख लें। रिपोर्ट के मुताबिक कई मॉडल्स को इस साल नया OS अपडेट नहीं दिया जाएगा।
अगर आप Vivo या iQOO स्मार्टफोन यूज करते हैं और लेटेस्ट Android 17 का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी के कई पुरानी डिवाइसेज को Android 17 पर बेस्ड OriginOS 7 अपडेट नहीं दिया जाएगा। यह लिस्ट कंपनी की मौजूदा सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के आधार पर तैयार की गई है, इसलिए इसमें शामिल फोन्स के Android 17 पाने की संभावना बहुत कम मानी जा रही है।
Android 17 के साथ Vivo अपने चाइनीज मार्केट में नया OriginOS 7 पेश करेगा, जबकि ग्लोबल मार्केट में ज्यादातर डिवाइसेज Funtouch OS के नए वर्जन के साथ अपडेट हो सकते हैं। फिलहाल कंपनी ने कोई आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन मौजूदा अपडेट पॉलिसी के आधार पर किन फोन्स को अपडेट नहीं मिलेगा, इसका अनुमान लगाया गया है। आप नीचे दी गई लिस्ट में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके फोन को लेटेस्ट अपडेट मिलेगा या नहीं।
इन Vivo फोन्स को नहीं मिलेगा Android 17 अपडेट
नई रिपोर्ट के मुताबिक, नीचे दिए गए Vivo स्मार्टफोन्स को Android 17 बेस्ड अपडेट नहीं दिया जाएगा।
Vivo X90
Vivo X90 Pro
Vivo X90 Pro+
Vivo V30
Vivo V30 Pro
Vivo V30e
Vivo T3
Vivo T3 Lite
Vivo T3x
Vivo Y300 Plus
Vivo Y200 Pro
Vivo Y200e
Vivo Y100 4G
Vivo Y100i
Vivo Y29
Vivo Y29s
बता दें, इन मॉडल्स को पहले ही कंपनी की तय सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के आधार पर अपडेट मिल चुका है, इसलिए इनके लिए Android 17 पर बेस्ड नया वर्जन आने की संभावना काफी कम है।
इन iQOO स्मार्टफोन्स को भी नहीं मिलेगा अपडेट
रिपोर्ट में iQOO के कुछ लोकप्रिय मॉडलों का भी जिक्र किया गया है, जिन्हें Android 17 नहीं मिलने की उम्मीद है। आप इनकी लिस्ट नीचे देख सकते हैं।
iQOO 11
iQOO 11 Pro
iQOO Z9
iQOO Z9x
iQOO Z9 Lite
iQOO Z9s
iQOO Z9s Pro
अगर आपका फोन इस लिस्ट में शामिल है, तो संभव है कि उसे केवल जरूरी सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहें, लेकिन Android 17 पर बेस्ड कोई बड़ा OS अपडेट ना मिले।
किन फोन्स को मिलेगा Android 17?
रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo X200 और X300 सीरीज, V40, V50, V60 और V70 सीरीज के कई मॉडल Android 17 के लिए एलिजिबल माने जा रहे हैं। वहीं iQOO 12, iQOO 13, iQOO 15, Neo 10, Neo 10R और Z10 सीरीज के कई स्मार्टफोन्स को भी नया अपडेट मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है इसलिए कंपनी कुछ बदलाव जरूर कर सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।