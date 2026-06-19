पुराना फोन हो जाएगा नए जैसा, सैमसंग, मोटोरोला समेत इतने सारे फोन्स में आ रहा Android 17; आ गई पूरी लिस्ट

गूगल ने पिक्सेल फोन्स के लिए Android 17 अपडेट को रोलआउट कर दिया है। अब अन्य स्मार्टफोन ब्रांड्स भी धीरे-धीरे अपने ग्राहकों तक इस अपडेट को पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं। यहां हम सभी ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स की लिस्ट तैयार की है, जो Android 17 के लिए एलिजिबल हैं।

Google ने Pixel फोन्स के लिए Android 17 अपडेट जारी कर दिया है, और जल्द ही अन्य ब्रांड अपडेट को रोलआउट करना शुरू कर देंगे। हालांकि, यूजर्स के बीच इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि उनके फोन को यह बड़ा अपग्रेड मिलेगा या नहीं। इसलिए, हमने उन डिवाइसों की एक ब्रांड वाइज लिस्ट तैयार की है, जिन्हें एंड्रॉयड 17 अपडेट मिलेगा। लिस्ट में सैमसंग, वनप्लस, मोटोरोला, शाओमी और अन्य ब्रांड्स शामिल हैं। हालांकि, गूगल को छोड़कर, किसी भी ब्रांड ने Android 17 अपग्रेड के लिए एलिजिबल डिवाइसों की लिस्ट की घोषणा नहीं की है। इसलिए, हमने लिस्ट तैयार करने के लिए हर ब्रांड के लिए वर्तमान अपडेट पॉलिसी का रिव्यू किया है। चूंकि यह अपडेट पॉलिसी पर आधारित है, इसलिए लिस्ट में मौजूद डिवाइसों को अपडेट मिलना लगभग तय हो गया है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं

Google Pixel: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट पिक्सेल फोन, हमेशा की तरह, Android 17 अपडेट प्राप्त करने वाले पहले फोन हैं। सभी एलिजिबल डिवाइसों के लिए रोलआउट 16 जून को लाइव हो गया, हालांकि उपलब्धता आपके क्षेत्र पर निर्भर करती है।

- Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

- Pixel 8, 8 Pro, 8a

- Pixel 7, 7 Pro, 7a

- Pixel 6, 6 Pro, 6a

- Pixel Tablet

- Pixel Fold

Samsung: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट सैमसंग पहले से ही बीटा प्रोग्राम के माध्यम से एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड वन यूआई 9.0 की टेस्टिंग कर रहा है, जो गैलेक्सी एस26 फोन के लिए उपलब्ध है, जल्द ही इसके और भी ज्यादा डिवाइसों में पहुंचने की उम्मीद है। स्टेबल वर्जन के जुलाई 2026 में अपकमिंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 के साथ शुरू होने की उम्मीद है।

गैलेक्सी S-सीरीज

- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

गैलेक्सी Z-सीरीज

- Galaxy Z TriFold

- Galaxy Z Fold Special Edition

- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

गैलेक्सी A-सीरीज

- Galaxy A57, A56, A55, A54

- Galaxy A37, A36, A35, A34

- Galaxy A27, A26, A25, A24

- Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)

- Galaxy A07 (4G/5G), A06 (5G)

गैलेक्सी M-सीरीज

- Galaxy M56, M55, M55s, M54

- Galaxy M36, M34

- Galaxy M17, M17e, M16, M15

- Galaxy M07, M06

गैलेक्सी F-सीरीज

- Galaxy F70e

- Galaxy F56, F55, F54

- Galaxy F36, F34

- Galaxy F17, F16, F15

- Galaxy F07, F06

गैलेक्सी टैब सीरीज

- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

- Galaxy Tab S10+, S10 Lite, S10 Ultra

- Galaxy Tab S10 FE, S10 FE+

- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

- Galaxy Tab S6 Lite (2024)

- Galaxy Tab A11, Tab A11+

- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

गैलेक्सी XCover सीरीज

- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

OnePlus: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट जबकि एंड्रॉयड 17 बीटा वनप्लस 15 तक ही सीमित है, स्टेबल वर्जन लाइनअप में कई डिवाइसों के लिए जारी किया जाएगा। यह OxygenOS 16 के साथ आएगा, जिसके नवंबर 2026 के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है।

वनप्लस फ्लैगशिप फोन्स

- OnePlus Open

- OnePlus 15, 15R

- OnePlus 13, 13R, 13s, 13T

- OnePlus 12, 12R

- OnePlus 11

वनप्लस नॉर्ड सीरीज

- OnePlus Nord 6

- OnePlus Nord 5

- OnePlus Nord 4

- OnePlus Nord CE 6

- OnePlus Nord CE 6 Lite

- OnePlus Nord CE 5

वनप्लस पैड सीरीज

- OnePlus Pad 4

- OnePlus Pad 3

- OnePlus Pad 2

- OnePlus Pad Lite

- OnePlus Pad Go 2

Nothing: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट नथिंग अपने ज्यादातर स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड 17 जारी करेगा। हालांकि ब्रांड ने एंड्रॉयड 17 बीटा जारी नहीं किया है, यह संभवतः स्टेबल अपडेट को आगे बढ़ाने वाले पहले लोगों में से एक होगा, जो संभवतः नथिंग ओएस 5.0 स्किन के साथ आएगा। रोलआउट नवंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।

- Nothing Phone (4a)

- Nothing Phone (4a) Pro

- Nothing Phone (3)

- Nothing Phone (3a)

- Nothing Phone (3a) Lite

- Nothing Phone (3a) Pro

- Nothing Phone (2a)

- Nothing Phone (2a) Plus

- Nothing CMF Phone 2 Pro

Motorola: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट उम्मीद है कि मोटोरोला प्रीमियम रेजर सीरीज, मिड-रेंज एज लाइनअप और किफायती मोटो जी सीरीज के दर्जनों फोन के लिए एंड्रॉयड 17 अपडेट जारी करेगा। उनमें से लगभग एक दर्जन पहले से ही बीटा प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि स्टेबल रिलीज अक्टूबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है।

मोटोरोला रेजर सीरीज

- Motorola Razr 70 (Razr 2026)

- Motorola Razr 70+ (Razr+ 2026)

- Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026)

- Motorola Razr 60 (Razr 2025)

- Motorola Razr+ 2025

- Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra 2025)

- Motorola Razr 50 (Razr 2024)

- Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024)

मोटोरोला एज सीरीज

- Motorola Edge 70, 70 Pro, 70 Pro+, 70 Fusion, 70 Fusion+

- Motorola Edge 60, 60 Pro, 60 Neo, 60 Fusion, 60 Stylus

- Motorola Edge 50, 50 Pro, 50 Ultra, 50 Neo, 50 Fusion

- Motorola Edge (2026), Edge (2025)

मोटोरोला G-सीरीज

- Moto G Max

- Moto G stylus 5G (2026), Moto G stylus 5G (2025)

- Moto G Power 5G (2026), Moto G Power 5G (2025)

- Moto G Play (2026)

- Moto G (2026), Moto G (2025)

- Moto G87, G86

- Moto G77, G75

- Moto G67, G57, G57 Power

- Moto G47, G37, G37 Power

अन्य मोटोरोला फोन्स

- Moto Pad (2026)

- Moto Pad 60 Neo

- Motorola ThinkPhone 25

- Motorola Signature

Xiaomi: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट Xiaomi सार्वजनिक रूप से Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra जैसे कुछ प्रीमियम मॉडलों पर Android 17 बीटा की टेस्टिंग कर रहा है, जबकि स्टेबल रोलआउट अक्टूबर 2026 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। चीन में, चीजें कुछ हफ्ते पहले हो सकती हैं।

- Xiaomi Leica Leitzphone

- Xiaomi 17, 17 Ultra, 17T, 17T Pro

- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro

- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro

- Xiaomi 13T, 13T Pro

- Xiaomi Mix Flip

Redmi: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट जबकि कोई भी रेडमी फोन शुरुआती एंड्रॉयड 17 बीटा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, उन्हें आमतौर पर प्रीमियम शाओमी फोन के साथ अपडेट मिलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि हम नवंबर 2026 में स्टेबल रोलआउट शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं।

रेडमी नोट सीरीज

- Redmi Note 15 (4G/5G), Note 15 Pro (4G/5G), Note 15 Pro+, Note 15 Special

- Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+, Note 14S

रेडनी नंबर सीरीज

- Redmi 15 (4G/5G)

- Redmi 15C (4G/5G)

- Redmi 15A

रेडमी A-सीरीज

- Redmi A7, A7 Pro (4G/5G)

- Redmi A5

रेडमी पैड सीरीज

- Redmi Pad 2

- Redmi Pad 2 9.7

- Redmi Pad 2 Pro

रेडमी टर्बो सीरीज

- Redmi Turbo 5

POCO: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट पोको फोन को शाओमी और रेडमी फोन के साथ नवंबर 2026 के आसपास एंड्रॉयड 17 अपडेट मिलना शुरू हो जाना चाहिए।

पोको F-सीरीज

- POCO F8 Pro, F8 Ultra

- POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra

- POCO F6, F6 Pro

पोको X-सीरीज

- POCO X8 Pro, X8 Pro Max

- POCO X7, X7 Pro

- POCO X6 Pro

पोको M-सीरीज

- POCO M8, M8 Pro, M8s

- POCO M7 4G, M7 Plus

पोको C-सीरीज

- POCO C85 (4G/5G), C85x

- POCO C81, C81 Pro, C81x

- POCO C71

पोको पैड सीरीज

- POCO Pad X1

- POCO Pad M1

- POCO Pad C1

OPPO: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट एंड्रॉयड 17 डेवलपर प्रीव्यू प्रोग्राम ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो तक ही सीमित रहा, लेकिन स्टेबल रिलीज कई डिवाइसों तक पहुंच जाएगी। स्टेबल रोलआउट नवंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।

ओप्पो फाइंड N-सीरीज

- OPPO Find N6

- OPPO Find N5

- OPPO Find N3, N3 Flip

- OPPO Find N2, N2 Flip

ओप्पो फाइंड X-सीरीज

- OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s

- OPPO Find X8, X8 Pro, X8 Ultra

- OPPO Find X7, X7 Ultra

- OPPO Find X6, X6 Pro

ओप्पो रेनो सीरीज

- OPPO Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini, 15 Pro Max, 15 F, 15 FS

- OPPO Reno 14, 14 Pro, 14 F

- OPPO Reno 13, 13 Pro, 13 F (4G/5G)

- OPPO Reno 12, 12 Pro

- OPPO Reno 11, 11 Pro

ओप्पो F-सीरीज

- OPPO F33, F33 Pro

- OPPO F31, F31 Pro, F31 Pro+

- OPPO F29, F29 Pro

ओप्पो K-सीरीज

- OPPO K13

- OPPO K13 Turbo

- OPPO K13 Turbo Pro

- OPPO K13x

ओप्पो पैड सीरीज

- OPPO Pad 5

- OPPO Pad 3

- OPPO Pad SE

Vivo: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट अपने ज्यादातर चीनी प्रतिद्वंद्वियों की तरह, वीवो भी नवंबर 2026 में एंड्रॉयड 17 को रोलआउट करना शुरू कर सकता है। अपडेट शीर्ष पर OriginOS 7 स्किन के साथ आना चाहिए।

वीवो X-सीरीज

- Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE

- Vivo X200, X200 Pro, X200 FE, X200T

- Vivo X100, X100 Pro

वीवो V-सीरीज

- Vivo V70, V70 FE, V70 Elite

- Vivo V60, V60e, V60 Lite (4G/5G)

- Vivo V50, V50e, V50 Lite (4G/5G)

- Vivo V40, V40 Pro

वीवो T-सीरीज

- Vivo T4, T4 Pro, T4 Ultra, T4 Lite

- Vivo T4x, T4R

वीवो Y-सीरीज

- Vivo Y400 (4G/5G), Y400 Pro, Y400 Pro+

- Vivo Y300 GT, Y300t, Y300i

- Vivo Y51 Pro

- Vivo Y31d 4G

- Vivo Y21 (2026)

- Vivo Y11 (2026)

- Vivo Y05 4G

iQOO: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट iQOO फोन वीवो के समान टाइमलाइन का पालन करते हैं, और इसलिए, उन्हें नवंबर 2026 से एंड्रॉयड 17 अपडेट प्राप्त होने की उम्मीद है।

आईकू फ्लैगशिप फोन्स

- iQOO 15, 15 Ultra, 15R

- iQOO 13

- iQOO 12, 12 Pro

आईकू Z-सीरीज

- iQOO Z11x

- iQOO Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite

आईकू निओ सीरीज

- iQOO Neo 10, 10R

- iQOO Neo 9 Pro

Realme: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट Realme GT 8 Pro एंड्रॉयड 17 बीटा प्राप्त करने वाला ब्रांड का एकमात्र फोन है, लेकिन स्टेबल अपडेट कई फोन्स पर आने वाला है। अपडेट Realme UI 8.0 स्किन के साथ आएगा और नवंबर 2026 की शुरुआत में डिवाइसों के लिए रोलआउट होने की उम्मीद है।

रियलमी GT-सीरीज

- Realme GT 8 Pro

- Realme GT 7, 7 Pro, 7 Pro Racing, 7T

- Realme GT 6, 6T

- Realme GT 5 Pro

रियलमी नंबर सीरीज

- Realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T

- Realme 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x

- Realme 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T

रियलमी P-सीरीज

- Realme P4, P4 Pro, P4 Lite (4G/5G), P4 Power 5G, P4R, P4x

- Reame P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x

रियलमी C-सीरीज

- Realme C85 (4G/5G), C85 Pro, C83

- Realme C75, C75x, C73, C71

रियलमी नारजो सीरीज

- Realme Narzo Power 5G

- Realme Narzo 100 Lite

- Realme Narzo 90, 90X

- Realme Narzo 80 Lite (4G/5G), 80 Pro, 80x

रियलमी नोट सीरीज

- Realme Note 80

- Realme Note 70, 70T

रियलमी पैड सीरीज

- Realme Pad 3

Asus: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट सॉफ्टवेयर रिलीज के मामले में आसुस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और इस वर्ष भी कुछ अलग होने की उम्मीद है। यह संभवतः साल के आखिर तक स्टेबल एंड्रॉयड 17 अपडेट को आगे बढ़ा देगा।

- Asus ROG Phone 9

- Asus ROG Phone 9 Pro

- Asus ROG Phone 9 FE

- Asus Zenfone 12 Ultra

Honor: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट ऑनर डिवाइसों के लिए एंड्रॉयड 17 अपडेट के मैजिकओएस 11 स्किन के साथ आने की उम्मीद है, और इसके अक्टूबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।

ऑनर मैजिक सीरीज

- Honor Magic 8, 8 Lite, 8 Pro

- Honor Magic 7, 7 Lite, 7 Pro

- Honor Magic 6 Pro, 6 Ultimate

- Honor Magic V6

- Honor Magic V5

- Honor Magic V3

- Honor Magic Vs3

ऑनर नंबर सीरीज

- Honor 600, 600 Lite, 600 Pro

- Honor 400, 400 Lite, 400 Pro, 400 Smart

- Honor 300, 300 Pro, 300 Ultra

- Honor 200, 200 Pro

Sony: Android 17 के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट सोनी एंड्रॉयड 17 पार्टनर बीटा टेस्टिंग पहल का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने बीटा अपडेट जारी नहीं किया है। उम्मीद है कि कंपनी अक्टूबर 2026 के आसपास सीधे स्टेबल अपडेट को आगे बढ़ाएगी। रोलआउट में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि केवल तीन डिवाइस ही एंड्रॉयड 17 के लिए एलिजिबल हैं।

- Sony Xperia 10 VI

- Sony Xperia 1 VII

- Sony Xperia 1 VI