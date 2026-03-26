नए जैसे हो जाएंगे Moto, OnePlus, OPPO के इतने सारे फोन, आ गया Android 17, देखें पूरी लिस्ट
Android 17 को आजमाने के लिए आप भी उत्सुक हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। एंड्रॉयड 17 बीटा कई सारे स्मार्टफोन्स के लिए आ गया है। यह बीटा कई अलग-अलग ब्रांड्स के थर्ड-पार्टी फोन के लिए भी उपलब्ध है, जिनमें Motorola, OnePlus और Oppo शामिल हैं।
Android 17 को आजमाने के लिए आप भी उत्सुक हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। एंड्रॉयड 17 बीटा कई सारे स्मार्टफोन्स के लिए आ गया है। Google Pixel ऐसे पहले फोन थे जिन्हें Android 17 का बीटा वर्जन मिला, लेकिन अब, कुछ हफ्तों बाद, यह बीटा कई अलग-अलग ब्रांड्स के थर्ड-पार्टी फोन के लिए भी उपलब्ध है, जिनमें Motorola, OnePlus और Oppo शामिल हैं। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें उन सभी डिवाइस के नाम हैं जिन्हें Android 17 का बीटा वर्जन मिल रहा है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...
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Android 17 Beta पाने वाले डिवाइसेस की लिस्ट:
गूगल
- पिक्सेल 10
- पिक्सेल 10 प्रो
- पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल
- पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड
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- पिक्सेल 10a
- पिक्सेल 9
- पिक्सेल 9 प्रो
- पिक्सेल 9 प्रो एक्सएल
- पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड
- पिक्सेल 9a
- पिक्सेल 8
- पिक्सेल 8 प्रो
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- पिक्सेल टैबलेट
- पिक्सेल फोल्ड
- पिक्सेल 7
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- पिक्सेल 6
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मोटोरोला
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वनप्लस
- वनप्लस 15
ओप्पो
- ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो
रियलमी
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गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में शामिल है, तो आप Android 17 का बीटा अपडेट पाने के लिए बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप कर सकते हैं। इससे आप स्टेबल वर्जन आने से कई महीने पहले ही अपकमिंग फीचर्स और बदलावों का एक्सेस पा सकेंगे और उन्हें आजमा सकेंगे। जैसे-जैसे आने वाले हफ्तों और महीनों में अलग-अलग ब्रांड्स ज्यादा डिवाइस के लिए बीटा प्रोग्राम शुरू करेंगे, यह लिस्ट और भी लंबी होती जाएगी। हम इस लिस्ट को समय-समय पर अपडेट करते रहेंगे, ताकि यह हमेशा नई बनी रहे।
ध्यान रखें कि बीटा बिल्ड केवल कुछ ही डिवाइसों के लिए जारी किए जाते हैं, जिनमें आमतौर पर सबसे नए फ्लैगशिप फोन शामिल होते हैं।
अब तक, गूगल ने Android 17 के दो बीटा रिलीज किए हैं। पहला बीटा 13 फरवरी को रिलीज हुआ था, और दूसरा बीटा 26 फरवरी को आया। और अब, ऐसा लगता है कि तीसरा बीटा भी जल्द ही कभी भी आ सकता है। गूगल सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाने के लिए बीटा बिल्ड जारी करता रहेगा, जब तक कि यह बड़े पैमाने पर रिलीज के लिए एक स्टेबल कंडीशन में न पहुंच जाए।
आधिकारिक टाइमलाइन के अनुसार, गूगल जून 2026 में एंड्रॉयड 17 का स्टेबल वर्जन रिलीज कर सकता है, जबकि अन्य ब्रांड्स को नए एंड्रॉयड ओएस के आधार पर अपनी स्किन को बेहतर बनाने और नए फीचर्स जोड़ने के लिए ज्यादा समय लगेगा। ये थर्ड-पार्टी ब्रांड्स शायद 2026 की तीसरी तिमाही (Q3) में एंड्रॉयड 17 का स्टेबल अपडेट देना शुरू करेंगे।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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