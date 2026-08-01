QR Code से बढ़ेगी यात्रियों की सुरक्षा! अब सफर के दौरान पुलिस को मिलेगी Live Location
आंध्र प्रदेश पुलिस ने NTR जिले में यात्रियों की सुरक्षा के लिए QR Code आधारित नया सिस्टम शुरू किया है। QR कोड स्कैन करते ही वाहन और ड्राइवर की जानकारी मिल जाती है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते समय सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा की होती है। कई बार लोग यह भी नहीं जान पाते कि जिस टैक्सी, कैब या ऑटो में वे बैठे हैं, वह सही तरीके से रजिस्टर्ड है या नहीं। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने NTR जिले में एक नई QR Code बेस्ड सुरक्षा तकनीक शुरू की है, जो यात्रियों को सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके वाहन और ड्राइवर की जानकारी उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर पुलिस भी रियल-टाइम में यात्री की मदद कर सकती है।
खास तकनीक को Mohan Babu University (MBU) के चौथे वर्ष के इंजीनियरिंग स्टूडेंट G. Srinivas Reddy ने अपने स्टार्टअप SAS Electronics LLP के साथ मिलकर डिवेलप किया है। इसे NTR जिले की ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
ऐसे काम करती है यह तकनीक
हर रजिस्टर्ड ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब में ड्राइवर की सीट के पीछे एक यूनिक QR Code Sticker लगाया जाता है। यात्री सफर शुरू करने से पहले अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन करता है। स्कैन करते ही सिस्टम वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइवर की पहचान, लाइसेंस से जुड़ी जानकारी और ट्रिप से संबंधित विवरण दिखने लगता है।
अगर ऐप में दिखाई गई जानकारी और वाहन की असली जानकारी में कोई अंतर होता है, तो यात्री तुरंत सतर्क हो सकता है और इसकी सूचना पुलिस को दे सकता है। इससे फर्जी टैक्सी या गलत पहचान वाले ड्राइवरों की पहचान करना आसान हो सकता है।
Live Tracking सबसे बड़ी ताकत
सिस्टम की सबसे खास बात इसकी रियल-टाइम ट्रैकिंग क्षमता है। QR कोड स्कैन करने के बाद यात्रा के दौरान यात्री की लाइव लोकेशन सुरक्षित तरीके से पुलिस कंट्रोल रूम और आसपास मौजूद पेट्रोलिंग टीमों के साथ शेयर होती रहती है।
अगर सफर के दौरान कोई आपात स्थिति, छेड़छाड़, असुरक्षित ड्राइविंग या संदिग्ध गतिविधि होती है, तो पुलिस वाहन की लोकेशन तुरंत ट्रैक कर सकती है और सबसे नजदीकी पेट्रोलिंग यूनिट को मौके पर भेज सकती है। इससे आपातकालीन स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम काफी कम होने की उम्मीद है।
सिर्फ QR Code नहीं, पूरा डिजिटल सेफ्टी नेटवर्क
बता दें, सिस्टम केवल QR कोड तक सीमित नहीं है। इसमें वाहन का वेरिफिकेशन, ड्राइवर ऑथेंटिकेशन, लाइव लोकेशन शेयरिंग और पैसेंजर फीडबैक जैसे कई डिजिटल फीचर्स को एक साथ शामिल किया गया है। यात्रियों की शिकायतों और रेटिंग के आधार पर ड्राइवरों के रिकॉर्ड की निगरानी भी की जा सकती है।
फिलहाल इस परियोजना के पहले चरण में करीब 6,000 ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, कैब और रेंटल वाहनों में QR Code Stickers लगाए जा रहे हैं। अगर यह तकनीक सफल रहती है, तो इसे आंध्र प्रदेश के अन्य जिलों और भविष्य में देश के दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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