37 घंटे की बैटरी, हर्ट रेट, ANC के म्यूजिक का लुत्फ, सबसे यूनीक इयरबड्स

ANC Earbuds in 2025: अगर आप इयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए सबसे यूनीक इयरबड्स लेकर आए हैं, इसमें न सिर्फ म्यूजिक पर हेल्थ अपडेट भी मिलती है।

Mon, 25 Aug 2025 10:29 PM

मार्केट में कई तरह के इयरबड्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे इयरबड्स हैं, जो सबसे यूनीक हैं। इन इयरबड्स में म्यूजिक के लुत्फ के साथ आपको हेल्थ फीचर्स भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप हेल्थ अपडेट ले सकते हैं। इन इयरबड्स में हर्ट रेट अपडेट के साथ ही शरीर के तापमान को चेक किया जा सकता है, जहां सोनी के इयरबड्स में सिंगल चार्ज में 36 घंटों की बैटरी लाइफ मिलती है, वही Sennheiser हर्ट रेट मॉनिटरिंग और शरीर के तापमान मापने की सुविधा देता है। यह इयरबड्स मल्टीपर्पज यूज के लिए आते हैं, तो आइए देखते हैं इनके फीचर्स..

यह एक प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, जो खासतौर पर म्यूजिक लवर्स, ट्रैवलर्स और कॉलिंग यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Bose द्वारा ट्यून किया गया साउंड, 49dB तक का अडैप्टिव नॉइज़ कैंसलेशन और हाई-फिडेलिटी LHDC 5.0 ऑडियो सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, यह डुअल पेयरिंग, IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस और 44 घंटे तक की बैटरी बैकअप जैसी खूबियों के साथ आता है।

यह एक बजट-फ्रेंडली, लॉन्ग बैटरी वाले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स, कैजुअल म्यूजिक लवर्स और जेनरल डेली यूज के लिए डिजाइन किया गया है। Huawei FreeBuds SE 2 में 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ, तेज चार्जिंग, और IP54 रेटिंग दी गई है, यह Bluetooth 5.3 के साथ आता है।

यह Sony का एक मिड-रेंज प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, जो खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है, जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, नॉइज कैंसलेशन और स्मार्ट फीचर्स का बैलेंस चाहते हैं। यह दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के Hi-Res नॉइज कैंसिलिंग ईयरबड्स में से एक हैं। इसमें स्मार्ट फीचर्स टंच कंट्रोल दिए गए हैं।

यह एक प्रीमियम फिटनेस-फोकस्ड ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, जो खासतौर पर हेल्थ-ट्रैकिंग, एडवांस ANC, और शानदार साउंड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर सेंसर जैसे हेल्थ फीचर्स मिलते हैं, जो इसे स्मार्ट फिटनेस ईयरबड्स की कैटेगरी में लाते हैं। साथ ही शरीर के तापमान को माप सकते हैं।

यह एक स्पोर्ट्स-फोकस्ड ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, जो खासतौर पर फिटनेस लवर्स और एक्टिव यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शानदार साउंड क्वालिटी, IP54 रेटिंग, लंबी बैटरी लाइफ और कस्टमाइज़ेबल फिट के साथ-साथ ओपन और क्लोज्ड ईयर टिप्स का विकल्प भी मिलता है, जिससे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आवाज़ सुन सकते हैं या बाहर की आवाज को ब्लॉक कर सकते हैं।

यह एक बजट-फ्रेंडली, ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन है। इसकी बड़ी 500mAh बैटरी, 50mm ड्राइवर्स और सॉफ्ट पेडेड ईयरकप्स दिये गये हैं। यह पैसिव न्वॉइज आइसोलेशन के साथ आता है। यह बाहरी शोर कम हो जाता है।

यह एक एंट्री-लेवल, बजट फ्रेंडली ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, जो म्यूजिक लवर्स, कैजुअल गेमर्स और कॉलिंग के लिए एक सस्ता और बेसिक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। इसमें 40 घंटे का बैकअप, ड्यूल EQ मोड्स और क्वाड-माइक ENC जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।