37 घंटे की बैटरी, हर्ट रेट, ANC के म्यूजिक का लुत्फ, सबसे यूनीक इयरबड्स

ANC Earbuds in 2025: अगर आप इयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए सबसे यूनीक इयरबड्स लेकर आए हैं, इसमें न सिर्फ म्यूजिक पर हेल्थ अपडेट भी मिलती है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 10:29 PM
मार्केट में कई तरह के इयरबड्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे इयरबड्स हैं, जो सबसे यूनीक हैं। इन इयरबड्स में म्यूजिक के लुत्फ के साथ आपको हेल्थ फीचर्स भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप हेल्थ अपडेट ले सकते हैं। इन इयरबड्स में हर्ट रेट अपडेट के साथ ही शरीर के तापमान को चेक किया जा सकता है, जहां सोनी के इयरबड्स में सिंगल चार्ज में 36 घंटों की बैटरी लाइफ मिलती है, वही Sennheiser हर्ट रेट मॉनिटरिंग और शरीर के तापमान मापने की सुविधा देता है। यह इयरबड्स मल्टीपर्पज यूज के लिए आते हैं, तो आइए देखते हैं इनके फीचर्स..

37 घंटे की बैटरी, हर्ट रेट, ANC के म्यूजिक का लुत्फ, सबसे यूनीक इयरबड्स
यह एक प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, जो खासतौर पर म्यूजिक लवर्स, ट्रैवलर्स और कॉलिंग यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Bose द्वारा ट्यून किया गया साउंड, 49dB तक का अडैप्टिव नॉइज़ कैंसलेशन और हाई-फिडेलिटी LHDC 5.0 ऑडियो सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, यह डुअल पेयरिंग, IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस और 44 घंटे तक की बैटरी बैकअप जैसी खूबियों के साथ आता है।

Specifications

ड्राइवर्स
12.4mm
नॉइज कंट्रोल
Adaptive ANC
बैटरी
44 घंटे
रेटिंग
IPX5 वॉटर रेसिस्टेंट

क्यों खरीदें

...

क्लियर और बैलेंस्ड साउंड

...

49dB तक का Adaptive ANC

...

हाई-क्वालिटी म्यूजिक प्लेबैक

...

44 घंटे की बैटरी

क्यों खोजें विकल्प

...

सभी मोबाइल्स LHDC सपोर्ट नहीं

...

वायरलेस चार्जिंग की सुविधा नहीं

...

कुछ यूजर्स को बैटरी या फिट में समस्या

यह एक बजट-फ्रेंडली, लॉन्ग बैटरी वाले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स, कैजुअल म्यूजिक लवर्स और जेनरल डेली यूज के लिए डिजाइन किया गया है। Huawei FreeBuds SE 2 में 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ, तेज चार्जिंग, और IP54 रेटिंग दी गई है, यह Bluetooth 5.3 के साथ आता है।

Specifications

बैटरी लाइफ
9 घंटे
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3
रेटिंग
IP54 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट

क्यों खरीदें

...

40 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ

...

10 मिनट की चार्जिंग

...

हल्का और कानों में कम्फर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC नहीं

...

बेस और कॉल क्वालिटी प्रोफेशनल नहीं

...

डिजाइन सिंपल

यह Sony का एक मिड-रेंज प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, जो खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है, जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, नॉइज कैंसलेशन और स्मार्ट फीचर्स का बैलेंस चाहते हैं। यह दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के Hi-Res नॉइज कैंसिलिंग ईयरबड्स में से एक हैं। इसमें स्मार्ट फीचर्स टंच कंट्रोल दिए गए हैं।

Specifications

बैटरी लाइफ
6 घंटे
स्मार्ट फीचर्स
नॉइज कंट्रोल
ऑडियो क्वालिटी
Hi-Res Audio Wireless

क्यों खरीदें

...

छोटे और हल्के ANC ईयरबड्स

...

बेहतरीन म्यूजिक एक्सपीरियंस

...

मल्टीपॉइंट कनेक्शन

...

IPX4

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप थोड़ा कम

...

यूजर्स को कनेक्टिविटी या फिट में दिक्कत

...

कोई EQ ऐप सपोर्ट नहीं

यह एक प्रीमियम फिटनेस-फोकस्ड ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, जो खासतौर पर हेल्थ-ट्रैकिंग, एडवांस ANC, और शानदार साउंड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर सेंसर जैसे हेल्थ फीचर्स मिलते हैं, जो इसे स्मार्ट फिटनेस ईयरबड्स की कैटेगरी में लाते हैं। साथ ही शरीर के तापमान को माप सकते हैं।

Specifications

ड्राइवर
10mm डायनामिक ड्राइवर्स
फिटनेस ट्रैकिंग
इन-बिल्ट हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर सेंसर
IP रेटिंग
IP55
बैटरी लाइफ
6 घंटे

क्यों खरीदें

...

सबसे छोटे और हल्के ANC ईयरबड्स

...

Hi-Res ऑडियो सपोर्ट

...

मल्टीपॉइंट कनेक्शन

...

IPX4

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप थोड़ा कम

...

कनेक्टिविटी या फिट में दिक्कत

...

कोई EQ ऐप सपोर्ट नहीं

यह एक स्पोर्ट्स-फोकस्ड ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, जो खासतौर पर फिटनेस लवर्स और एक्टिव यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शानदार साउंड क्वालिटी, IP54 रेटिंग, लंबी बैटरी लाइफ और कस्टमाइज़ेबल फिट के साथ-साथ ओपन और क्लोज्ड ईयर टिप्स का विकल्प भी मिलता है, जिससे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आवाज़ सुन सकते हैं या बाहर की आवाज को ब्लॉक कर सकते हैं।

Specifications

ड्राइवर
TrueResponse ट्रांसड्यूसर
बैटरी लाइफ
9 घंटे
कंट्रोल
टच कंट्रोल + Smart Control App सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

रनिंग, जिम या आउटडोर एक्टिविटी के लिए परफेक्ट

...

27 घंटे की बैटरी लाइफ

...

2 साल की वारंटी

...

EQ और टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज करने की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC नहीं

...

फिट या कनेक्टिविटी में दिक्कत

...

कॉल क्वालिटी सही नहीं

यह एक बजट-फ्रेंडली, ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन है। इसकी बड़ी 500mAh बैटरी, 50mm ड्राइवर्स और सॉफ्ट पेडेड ईयरकप्स दिये गये हैं। यह पैसिव न्वॉइज आइसोलेशन के साथ आता है। यह बाहरी शोर कम हो जाता है।

Specifications

ड्राइवर
50mm डायनामिक ड्राइवर्स
बैटरी
500mAh
कनेक्टिवटी:
Bluetooth 5.0

क्यों खरीदें

...

20 घंटे की बैटरी

...

50mm ड्राइवर्स

...

लंबे समय तक पहनने पर कम थकान

...

Bluetooth 5.0

क्यों खोजें विकल्प

...

माइक्रोफोन क्वालिटी कॉलिंग के लिए औसत

...

फोल्डेबल डिज़ाइन नहीं

...

माइक्रोफोन क्वालिटी कॉलिंग ठीक नहीं

यह एक एंट्री-लेवल, बजट फ्रेंडली ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, जो म्यूजिक लवर्स, कैजुअल गेमर्स और कॉलिंग के लिए एक सस्ता और बेसिक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। इसमें 40 घंटे का बैकअप, ड्यूल EQ मोड्स और क्वाड-माइक ENC जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.4
गेमिंग मोड
नो लेटेंसी
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

40 घंटे का बैकअप

...

कॉल क्वालिटी बेहतर

...

कैजुअल गेमर्स के लिए अच्छा

...

वर्कआउट या ट्रैवल के लिए परफेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

साउंड क्वालिटी एवरेज

...

बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम नहीं लगती

...

टच कंट्रोल्स रिस्पॉन्सिव नहीं

