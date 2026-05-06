सस्ते में प्रीमियम अनुभव! Amazon पर ₹5,000 से कम में खरीदें AMOLED डिस्प्ले और SpO2 वाली ये धाकड़ स्मार्टवॉच

May 06, 2026 11:55 am IST

किफायती कीमत में लग्जरी अनुभव पाने के लिए अमेज़न पर 4999 रुपये से शुरू होने वाली इन प्रीमियम स्मार्टवॉच को आज ही चुनें। आधुनिक फीचर्स और शानदार डिज़ाइन वाली ये स्मार्टवॉच आपके स्टाइल और फिटनेस दोनों को बजट में बेहतर बनाती हैं।

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अमेजन पर 4,999 रुपये की शुरुआती कीमत से उपलब्ध प्रीमियम स्मार्टवॉच का संग्रह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो कम बजट में हाई-एंड तकनीक और स्टाइल की तलाश में हैं। यह प्राइस पॉइंट भारतीय बाजार में 'वैल्यू फॉर मनी' सेगमेंट को लक्षित करता है, जहाँ आपको किफायती दाम में वे सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो आमतौर पर महंगी घड़ियों में देखे जाते हैं।

इन स्मार्टवॉचेस में आपको केवल समय देखने की सुविधा ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण हेल्थ और लाइफस्टाइल पार्टनर मिलता है। इस रेंज में उपलब्ध घड़ियाँ अक्सर हाई-रिज़ॉल्यूशन AMOLED डिस्प्ले के साथ आती हैं, जो तेज धूप में भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। कनेक्टिविटी के मामले में, इनमें ब्लूटूथ कॉलिंग की सुविधा प्रमुख है, जिससे आप सीधे अपनी कलाई से कॉल कर सकते हैं और उठा सकते हैं।

फिटनेस के प्रति जागरूक यूजर्स के लिए इसमें SpO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस और 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इनका प्रीमियम मेटल या स्टेनलेस स्टील फिनिश और अलग-अलग स्ट्रैप ऑप्शंस इन्हें ऑफिस मीटिंग्स से लेकर जिम वर्कआउट तक हर मौके के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अमेज़न के इस ऑफर के जरिए ग्राहक टॉप ब्रांड्स की क्वालिटी को एक सीमित बजट में अपना सकते हैं, जो स्टाइल और स्मार्ट तकनीक का एक आदर्श तालमेल है।

Matast की यह प्रीमियम स्मार्टवॉच विशेष रूप से महिलाओं की जरूरतों और स्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। 1.19 इंच की शानदार HD AMOLED स्क्रीन और राउंड डायल के साथ, यह घड़ी न केवल देखने में खूबसूरत है बल्कि तकनीक के मामले में भी बहुत उन्नत है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, 110 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स और महिलाओं के स्वास्थ्य की ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। अमेज़न पर यह घड़ी फिलहाल 41% की भारी छूट के साथ उपलब्ध है, जो इसे स्टाइल और फिटनेस का एक बेहतरीन कॉम्बो बनाती है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Android Wear 2.0 बैटरी लाइफ 5 दिन का उपयोग, 20 दिन का स्टैंडबाय स्पोर्ट्स मोड्स 110+ (योगा, रनिंग, डांसिंग, आदि) वॉटरप्रूफ रेटिंग IP68 ब्लूटूथ ब्लूटूथ कॉलिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन क्यों खरीदें शानदार AMOLED डिस्प्ले ब्लूटूथ कॉलिंग बेहतरीन हेल्थ ट्रैकिंग मजबूत और वॉटरप्रूफ क्यों खोजें विकल्प GPS की कमी बैटरी लाइफ 5 दिन तक ही सीमित

Amazfit Active 3 Premium विशेष रूप से रनर्स और एथलीट्स के लिए डिज़ाइन की गई एक हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टवॉच है। इसमें 1.32 इंच की Sapphire Display और स्टेनलेस स्टील फ्रेम दिया गया है, जो इसे बेहद मजबूत और स्क्रैच-रेसिस्टेंट बनाता है। इस वॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका इन-बिल्ट GPS और Offline Maps सपोर्ट है, जो आपको बिना फोन के भी सटीक रास्ता दिखाने में मदद करता है। अमेजन पर Amazon's Choice टैग के साथ यह रनिंग और आउटडोर एक्टिविटी के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।

Specifications बैटरी लाइफ 12 दिन (सामान्य उपयोग पर) स्टोरेज 4GB (म्यूजिक और ऑफलाइन मैप्स के लिए) GPS सटीक ट्रैकिंग के साथ 5 सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम वॉटर रेजिस्टेंस 5 ATM क्यों खरीदें प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन नेविगेशन दमदार बैटरी म्यूजिक और स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प बजट सेगमेंट से थोड़ा ऊपर डिस्प्ले कुछ लोगों को छोटी सीमित थर्ड-पार्टी ऐप्स

Noise Diva Araya एक अत्यंत सुंदर और लग्जरी स्मार्टवॉच है, जिसे विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो तकनीक के साथ-साथ गहनों जैसा आकर्षण चाहती हैं। इसके बेज़ल पर 60 चमकदार क्रिस्टल जड़े हुए हैं और इसका पॉलिश किया हुआ रोज़ गोल्ड फिनिश इसे किसी भी पार्टी या इवेंट के लिए एक बेहतरीन एक्सेसरी बनाता है। इसमें न केवल एक ब्राइट AMOLED डिस्प्ले है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए SOS लाइव लोकेशन और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एडवांस सेंसर्स भी दिए गए हैं।

Specifications विशेष हेल्थ सेंसर हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटर, स्किन टेम्परेचर सुरक्षा SOS इमरजेंसी अलर्ट वॉच फेसेस 100+ कस्टमाइज़ेबल वॉच फेसेस कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें लक्ज़री डिज़ाइन सुपर ब्राइट डिस्प्ले सुरक्षा फीचर्स हल्की और आरामदायक क्यों खोजें विकल्प GPS का अभाव हाई ब्राइटनेस और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले का उपयोग करने पर बैटरी लाइफ कम

Motorola Moto Watch 120 एक प्रीमियम और स्लीक स्मार्टवॉच है, जिसे खास तौर पर उन पुरुषों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सादगी और मजबूती पसंद करते हैं। 'फैंटम ब्लैक' फिनिश और राउंड AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाली यह घड़ी प्रोफेशनल लुक के साथ-साथ शानदार विजुअल्स प्रदान करती है। इसकी 10 दिनों की लंबी बैटरी लाइफ और एडवांस्ड हेल्थ सेंसर इसे उन यूज़र्स के लिए भरोसेमंद बनाते हैं जो बार-बार चार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं। यह वॉच Android और iPhone दोनों के साथ सहजता से काम करती है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Moto Watch RTOS स्टोरेज 32 GB मेमोरी क्षमता हेल्थ फीचर्स हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस और एक्टिविटी ट्रैकर क्यों खरीदें लंबी बैटरी लाइफ वाइब्रेंट AMOLED डिस्प्ले व्यापक स्वास्थ्य ट्रैकिंग प्रीमियम और आरामदायक क्यों खोजें विकल्प काफी प्रीमियम सेगमेंट सीमित ऐप्स GPS की जानकारी

Garmin Fenix 8 एक अल्टीमेट प्रीमियम मल्टीस्पोर्ट GPS स्मार्टवॉच है, जिसे विशेष रूप से प्रोफेशनल एथलीट्स और साहसी खोजकर्ताओं (Adventurers) के लिए बनाया गया है। इसमें 1.4 इंच की शानदार AMOLED डिस्प्ले है जो 'स्क्रैच-रेसिस्टेंट' सैफायर लेंस और 'बेयर टाइटेनियम' बेज़ल से सुरक्षित है। यह घड़ी न केवल अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें एक इन-बिल्ट LED फ्लैशलाइट और प्रोफेशनल ट्रेनिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। 1,57,990 रुपये की कीमत के साथ, यह उन लोगों के लिए है जो परफॉरमेंस और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते।

Specifications GPS मल्टी-बैंड GPS, SatIQ, कंपास, अल्टीमीटर और जाइरोस्कोप स्टोरेज 32 GB बैटरी क्षमता 648 mAh विशेष फीचर्स LED फ्लैशलाइट, स्पीकर-माइक, ट्रेनिंग रेडीनेस स्कोर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लान वॉटर रेजिस्टेंस 10 ATM क्यों खरीदें अत्यधिक मजबूती शानदार बैटरी बैकअप इन-बिल्ट LED फ्लैशलाइट एडवांस नेविगेशन क्यों खोजें विकल्प अत्यधिक कीमत डायल काफी बड़ा और भारी

Polar Grit X2 Pro एक हाई-एंड मल्टीस्पोर्ट स्मार्टवॉच है, जिसे विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वॉच MIL-STD-810H मिलिट्री स्टैंडर्ड के साथ आती है, जिसका अर्थ है कि यह अत्यधिक गर्मी, ठंड और झटकों को आसानी से झेल सकती है। इसमें ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS और टोपो ग्राफिक मैप्स दिए गए हैं, जो इसे नेविगेशन के लिए दुनिया की सबसे सटीक घड़ियों में से एक बनाते हैं। 79,999 रुपये की कीमत वाली यह घड़ी उन एथलीट्स के लिए है जो डेटा की गहराई और मजबूती चाहते हैं।

Specifications मटेरियल स्टेनलेस स्टील बेज़ल और मिलिट्री-ग्रेड टिकाऊपन GPS ड्यूल-फ्रीक्वेंसी GPS स्टोरेज 32 GB (टोपो मैप्स और डेटा के लिए) हेल्थ सेंसर ECG, हार्ट रेट, वर्टिकल स्पीड और रनिंग पावर क्यों खरीदें मिलिट्री-ग्रेड मजबूती अल्ट्रा-ब्राइट AMOLED डिस्प्ले बेहतरीन नेविगेशन एडवांस रिकवरी ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प महंगा निवेश स्मार्ट फीचर्स (जैसे पेमेंट या थर्ड-पार्टी ऐप्स) एप्पल या गार्मिन की तुलना में कम

CrossBeats Armour Pro AI एक मिलिट्री-ग्रेड मजबूती वाली स्मार्टवॉच है, जिसे खास तौर पर बाहरी रोमांच और कठिन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। इसमें 1.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, जो 1200 निट्स की ब्राइटनेस और Corning Gorilla Glass की सुरक्षा के साथ आती है। 5,999 रुपये की बजट कीमत में यह घड़ी GPS, ब्लूटूथ कॉलिंग और 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस जैसे प्रीमियम फीचर्स ऑफर करती है। इसकी 30 दिनों की बैटरी लाइफ इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन बनाती है जो बार-बार चार्ज नहीं करना चाहते।

Specifications वॉटर रेजिस्टेंस 5 ATM + IP69 रेटिंग स्पोर्ट्स मोड 150+ AI स्पोर्ट्स मोड्स बैटरी 410 mAh स्मार्ट फीचर्स ब्लूटूथ कॉलिंग, AI वॉयस असिस्टेंट हेल्थ मॉनिटरिंग BP, HR, SpO2, स्लीप और स्ट्रेस ट्रैकिंग क्यों खरीदें अत्यधिक मजबूती बेहतरीन डिस्प्ले शानदार बैटरी एडवांस नेविगेशन क्यों खोजें विकल्प कलाई पर थोड़ी भारी और मोटी क्रॉसबीट्स के ऐप इंटरफेस को समझने में थोड़ा समय सेंसर की सटीकता

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1. स्मार्ट घड़ी में कौन से सेंसर का उपयोग किया जाता है? एक आधुनिक स्मार्टवॉच में आपकी सेहत और गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए कई सेंसर होते हैं,

हार्ट रेट सेंसर: यह आपकी धड़कन की गति को मापता है।

SpO2 सेंसर: यह आपके रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच करता है।

एक्सेलेरोमीटर : यह आपके कदमों की गिनती और शारीरिक गतिविधियों को ट्रैक करता है।

जाइरोस्कोप : यह घड़ी की दिशा और रोटेशन को समझता है।

GPS: यह आपकी लोकेशन और दौड़ते समय तय की गई दूरी को ट्रैक करता है।

स्लीप ट्रैकर: आपकी नींद की गुणवत्ता और समय को मापने के लिए विभिन्न सेंसरों का उपयोग करता है।

2. स्मार्टवॉच किस प्रकार की तकनीक है? स्मार्टवॉच एक वियरेबल टेक्नोलॉजी है। यह एक कलाई पर पहनी जाने वाली कंप्यूटिंग डिवाइस है जो आपके स्मार्टफोन के विस्तार के रूप में काम करती है। इसमें सेंसर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी (जैसे ब्लूटूथ और वाई-फाई) का मेल होता है, जो इसे केवल समय दिखाने वाली घड़ी से अलग एक स्मार्ट डिवाइस बनाता है।

3. स्मार्ट घड़ी पर सबसे अच्छी विशेषताएं क्या हैं? स्मार्टवॉच की कुछ सबसे बेहतरीन और उपयोगी विशेषताएं निम्नलिखित हैं,

ब्लूटूथ कॉलिंग: फोन निकाले बिना सीधे घड़ी से बात करना।

ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले (AOD): बिना हाथ हिलाए समय और नोटिफिकेशन देख पाना।

स्वास्थ्य निगरानी: हृदय गति, नींद और तनाव का सटीक डेटा।

स्मार्ट नोटिफिकेशन: व्हाट्सएप, ईमेल और मैसेज को तुरंत कलाई पर पढ़ना।

वॉटर रेजिस्टेंस (IP68/5 ATM): तैरते समय या बारिश में भी घड़ी का खराब न होना।

4. स्मार्ट वॉच के लिए नंबर 1 ब्रांड कौन सा है? वैश्विक स्तर पर Apple (एप्पल) स्मार्टवॉच के मामले में नंबर 1 ब्रांड है। हालांकि, अगर हम बजट और बिक्री की मात्रा के हिसाब से भारत की बात करें, तो नॉइज़ और बोट जैसे ब्रांड्स मार्केट में शीर्ष पर रहते हैं। प्रीमियम सेगमेंट में Garmin और Samsung को भी बहुत पसंद किया जाता है।

5. स्मार्टवॉच की सबसे सामान्य विशेषताएं क्या हैं? ज्यादातर स्मार्टवॉचेस में ये फीचर्स आम तौर पर मिलते ही हैं,

स्टेप काउंटर : दिन भर में आप कितने कदम चले।

कैलरी बर्न ट्रैकर: वर्कआउट के दौरान कितनी कैलोरी खर्च हुई।

अलार्म और स्टॉपवॉच: समय प्रबंधन के लिए।

म्यूजिक कंट्रोल: फोन के गाने बदलना या आवाज़ कम-ज्यादा करना।

वॉच फेसेस: घड़ी के लुक को अपनी पसंद के अनुसार बदलना।

बैटरी बैकअप: सामान्य तौर पर 5 से 10 दिनों की बैटरी लाइफ।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।