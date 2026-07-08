Amkette Mozen सीरीज रिव्यू: मैग्नेटिक चार्जिंग वाले कॉम्पैक्ट पावर बैंक्स, दमदार लगी परफॉर्मेंस

Amkette के Mozen Surge Air S1 और Air X1 10,000mAh क्षमता, MagSafe-compatible वायरलेस चार्जिंग और 22.5W फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाले अफॉर्डेबल पावर बैंक हैं। हम प्रीमियम डिजाइन, बिल्ट-इन किकस्टैंड और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाले इन डिवाइसेज का रिव्यू शेयर कर रहे हैं।

स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं और लगभग हर काम फोन से ही हो जाता है, लेकिन जितना ज्यादा इस्तेमाल बढ़ता है, बैटरी उतनी ही जल्दी खत्म होने लगती है। ऐसे में एक अच्छा पावर बैंक आज सभी की जरूरत बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए Amkette ने अपनी Mozen Series के तहत Surge Air S1 और Surge Air X1 लॉन्च किए हैं। दोनों पावर बैंक 10,000mAh बैटरी, MagSafe Compatible वायरलेस चार्जिंग, 22.5W फास्ट चार्जिंग और प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं। हमने इन दोनों को लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया और रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

प्रीमियम है बिल्ड-क्वॉलिटी जब हमने पहली बार Mozen Surge Air S1 और Surge Air X1 को हाथ में लिया, तो सबसे पहले इनका डिजाइन ध्यान खींचता है। आमतौर पर पावर बैंक बल्की और काफी भारी होते हैं, लेकिन ये दोनों मॉडल कंपरेटिवली स्लिम और कॉम्पैक्ट हैं। इन्हें आसानी से बैग, स्लिंग बैग या फिर जैकेट की जेब में रखा जा सकता है। इसके अलावा मैट फिनिश की वजह से इन पर उंगलियों के निशान भी ज्यादा नहीं पड़ते। हाथ में पकड़ने पर अच्छी ग्रिप मिलती है और बिल्ड क्वॉलिटी मजबूत फील होती है। पहली नजर में ये किसी सस्ते एक्सेसरी की बजाय प्रीमियम गैजेट का एहसास दिलाते हैं।

MagSafe की मजबूत पकड़ अगर आपके पास iPhone 12 या उससे नया MagSafe सपोर्ट वाला iPhone है, तो इन पावर बैंक्स का एक्सपीरियंस कहीं बेहतर हो जाता है। फोन के पीछे लगाते ही मैग्नेट मजबूती से चिपक जाता है। फोन और पावर बैंक का अलाइनमेंट सही रहता है, जिससे वायरलेस चार्जिंग लगातार चलती रहती है। यही नहीं, चलते समय या फोन हाथ में लेकर इस्तेमाल करते हुए भी पावर बैंक आसानी से अपनी जगह पर बना रहता है। यही वजह है कि इसे इस्तेमाल करते वक्त अलग से केबल लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती।

Android यूजर्स भी Qi वायरलेस चार्जिंग का फायदा उठा सकते हैं। अगर फोन MagSafe सपोर्ट नहीं करता तो इनके बॉक्स में दिए गए मैग्नेटिक रिंग के साथ इनका इस्तेमाल और आसान हो जाता है, बशर्ते आपका फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता हो।

दमदार रही इनकी चार्जिंग स्पीड चार्जिंग के मामले में दोनों मॉडल लगभग एक जैसा फील देते हैं। USB-C पोर्ट के जरिए 22.5W तक फास्ट चार्जिंग मिलती है, जिससे जरूरत पड़ने पर फोन तेजी से चार्ज होता है। इसके अलावा USB-A पोर्ट भी 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं, वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो iPhone के लिए 7.5W और Android डिवाइस के लिए 15W तक का सपोर्ट मिलता है।

भले वायरलेस चार्जिंग वायर्ड जितनी फास्ट नहीं होती, लेकिन पूरे दिन के नॉर्मल यूजेस के दौरान यह काफी कंफर्टेबल साबित होती है। खासकर तब, जब आप फोन इस्तेमाल करते हुए भी उसे चार्ज रखना चाहते हैं।

काफी है 10000mAh बैटरी क्षमता दोनों की ही बैटरी क्षमता 10000mAh है, जो ज्यादातर यूजर्स के लिए काफी कही जा सकती है। ऑफिस जाने वाले, कॉलेज स्टूडेंट, ट्रैवल करने वाले या कंटेंट क्रिएटर- सभी के लिए यह अच्छी बैकअप क्षमता ऑफर करता है। हमने पाया कि फुल चार्ज पर इनसे सामान्य फोन दो साइकल से ज्यादा बार आसानी से फुल चार्ज किए जा सकते हैं। दोनों मॉडल में LED इंडिकेटर दिए गए हैं, जो बैटरी लेवल और चार्जिंग स्टेटस बताते हैं। इससे यह पता लगाना आसान हो जाता है कि पावर बैंक में कितनी बैटरी बची है और चार्जिंग किस मोड में चल रही है।

छोटा लेकिन बड़े काम का Kickstand दोनों पावर बैंक्स में दिया गया बिल्ट-इन Kickstand काफी काम का साबित हुआ। शुरुआत में यह एक ऐड-ऑन फीचर लगता है, लेकिन इस्तेमाल के दौरान इसकी वैल्यू और जरूरत समझ आती है। अगर आप वीडियो कॉल करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं या फिर डेस्क पर फोन रखकर काम करते हैं, तो यह स्टैंड काफी मदद करता है। फोन चार्ज भी होता रहता है और उसे अलग से स्टैंड रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती।

Air S1 और Air X1 में क्या अंतर है? दोनों मॉडल की बैटरी क्षमता, चार्जिंग स्पीड और वायरलेस फीचर्स लगभग एक जैसे हैं। सबसे बड़ा अंतर Air X1 में मिलने वाली Built-in USB-C Cable है। साथ ही इसका किकस्टैंड भी मेटल का है और इसके बैक पैनल पर डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। अगर आप उन लोगों में हैं जो अक्सर चार्जिंग केबल भूल जाते हैं, तो Air X1 ज्यादा बेहतर विकल्प है। वहीं, Air S1 के साथ USB-C केबल बॉक्स में मिलती है। अगर आपके बैग में पहले से चार्जिंग केबल रहती है, तो S1 बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन साबित हो सकता है।