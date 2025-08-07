फोन के साथ लैपटॉप भी चार्ज कर देगा ये छोटू पावर बैंक, कीमत देखकर खुश हो जाएंगे आप
अगर आप एक ही पावर बैंक से लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों चार्ज करना चाहते हैं तो Ambrane PowerMini 20 तगड़ा विकल्प बनकर मार्केट का हिस्सा बना है। इसमें खास फास्ट चार्जिंग और सेफ्टी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है।
लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज ब्रैंड Ambrane की ओर से भारतीय मार्केट में नया पावर बैंक लॉन्च किया गया है, जो कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद 20000mAh क्षमता के साथ आता है। इस नए मॉडल को कंपनी PowerMini 20 नाम से लेकर आई है और इसकी मदद से मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी चार्ज किया जा सकता है।
नए PowerMini 20 का मेन हाइलाइट इसका डिजाइन और पॉकेट-फ्रेंडली डिजाइन है। इस पावर बैंक को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर सफर पर रहते हैं या फिर ऑफिस से घर के बीच अप-डाउन करते वक्त भी ऐक्टिव रहना चाहते हैं। यह पावर बैंक स्टाइलिश बिल्ड के साथ आता है और इजी-टू-कैरी है। साथ ही इसमें बिल्ट-इन केबल दिए गए हैं।
इतनी रखी गई PowerMini 20 की कीमत
कंपनी ने नए PowerMini 20 को भारतीय मार्केट में 1,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया है और इसे कई कलर ऑप्शंस जैसे- ब्लैक, ब्लू और गोल्डेन में खरीदा जा सकता है। यह डिवाइस एम्ब्रेन की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स Flipkart और Amazon से खरीदने का विकल्प मिल रहा है।
मिलता है खास फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
PowerMini 20 में कंपनी की BoostedSpeed फास्ट-चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जो Type-C पोर्ट की मदद से 35W तक की आउटपुट डिलीवर करती है। इसका मतलब है कि यह USB-C सपोर्टेड लैपटॉप्स को भी बड़ी आसानी से चार्ज कर सकता है। इसके साथ 18W का USB-A पोर्ट और इन-बिल्ट टाइप-C केबल भी मौजूद है, जिससे चार्जिंग में एक्सट्रा केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती।
बेहतर सुरक्षा के लिए यह डिवाइस SafeCharge टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो ओवरचार्जिंग, शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग से खास सेफ्टी ऑफर करता है। कंपनी ने बताया है कि भारत में पावर बैंक मार्केट का 25 प्रतिशत हिस्सा इसके पास है और यह देश की सबसे बड़ी मेड-इन-इंडिया पावरबैंक मैन्युफैक्चरर बनी हुई है।
