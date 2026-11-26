Amazon Black Friday Sale कल से लाइव: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मिल रही भारी छूट, चेक करें बैंक ऑफर्स
अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल 27 नवंबर से शुरू होकर 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें एक्सिस, HDFC और IDFC First बैंक कार्ड पर 10% तक इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ब्लैक फ्राइडे की तीन दिवसीय सेल 27 नवंबर से शुरू होने जा रही है और अगले तीन दिनों तक चलेगी। सेल में ग्राहकों को कई कैटेगरीज़ पर छूट के साथ बैंक ऑफर्स का फायदा उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही HDFC बैंक और IDFC First बैंक कार्ड्स पर मिलने वाला 10 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे महंगे गैजेट्स की कीमत और कम हो सकती है। इस सेल में मैजिक टैबलेट्स भी किफायती दाम पर उपलब्ध रहेंगे।
इन टैबलेट्स की बड़ी खासियत यह है कि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें लैपटॉप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे काम और पढ़ाई दोनों आसान हो जाते हैं। इसके अलावा, साथ मिलने वाले या सपोर्टेड मैजिक पेन की मदद से आप सीधे स्क्रीन पर नोट्स लिखने और ड्राइंग बनाने जैसे काम भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किफायती कीमत पर एक वर्सेटाइल टैबलेट और बैंक ऑफर्स की तलाश में हैं, तो यह तीन दिवसीय सेल आपके काम की साबित हो सकती है।
1. Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 (Smartchoice) with Pen Plus & Keyboard | 13" Display, 3.5K Resolution, 144 Hz Refresh |8GB, 256GB| Snapdragon 8s Gen 4, 10200mAh, 4 JBL Speakers |USB 3.0 with DP-Out| WiFi 7
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 पढ़ाई, ऑफिस काम और एंटरटेनमेंट के लिए 13-इंच 3.5K (144Hz) डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 10,200mAh बैटरी वाला टैबलेट है। इसके बॉक्स में Lenovo 2-in-1 कीबोर्ड और Tab Pen Plus भी साथ मिलते हैं, जिससे आप इसे तुरंत मिनी लैपटॉप या डिजिटल नोटबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कीबोर्ड और स्टाइलस इन-बॉक्स
बड़ा 13-इंच 3.5K 144Hz डिस्प्ले और 4 JBL स्पीकर्स
तेज़ प्रोसेसर और बड़ी बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi कनेक्टिविटी
बड़ा 13-इंच फॉर्म फैक्टर
2. Samsung Galaxy Tab S10 Lite [Smartchoice], 10.9-inch (27.7 CM), LCD Display, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Dual Speakers, S Pen, Gray, AI Enabled
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 पढ़ाई, ऑफिस काम और एंटरटेनमेंट के लिए 13-इंच 3.5K (144Hz) डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 10,200mAh बैटरी वाला टैबलेट है। इसके बॉक्स में Lenovo 2-in-1 कीबोर्ड और Tab Pen Plus भी साथ मिलते हैं, जिससे आप इसे तुरंत मिनी लैपटॉप या डिजिटल नोटबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कीबोर्ड और स्टाइलस इन-बॉक्स
बड़ा 13-इंच 3.5K 144Hz डिस्प्ले और 4 JBL स्पीकर्स
तेज़ प्रोसेसर और बड़ी बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi कनेक्टिविटी
बड़ा 13-इंच फॉर्म फैक्टर
3. Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen + Keyboard |12.7" Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 512GB ROM|Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers|USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal
Lenovo Yoga Tab Plus क्रिएटिव काम, मल्टीटास्किंग और ऑफिस प्रोडक्टिविटी के लिए 12.7-इंच 3K (144Hz) डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाला प्रीमियम AI टैबलेट है। इसके बॉक्स में कीबोर्ड और स्टाइलस पेन दोनों साथ मिलते हैं, जिससे आप इसे तुरंत मिनी लैपटॉप या डिजिटल स्केचबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और भारी मेमोरी
कीबोर्ड, पेन और 1 साल का फ्री ADP शामिल
6 Harman Kardon स्पीकर्स और एंटी-रिफ्लेक्शन डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi मॉडल और बिना microSD स्लॉट
कीमत अधिक
4. Xiaomi Pad 8 Nano Texture, 11.2 -inch (28.44 CM), LCD 3.2K, 12GB RAM, 256GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers Dolby Atmos, Supports Focus Pen Pro, Titanium Blue, AI Enabled
Xiaomi Pad 8 Nano Texture पढ़ाई, रीडिंग और क्रिएटिव काम के लिए 11.2-इंच 3.2K एंटी-रिफ्लेक्टिव नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाला पतला Wi-Fi टैबलेट है। इसकी 5.8mm पतली मेटल बॉडी, 9,200mAh बैटरी और Focus Pen Pro सपोर्ट इसे बिना चमक (glare) के लंबे समय तक पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए खास बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-स्लिम बॉडी और बड़ी 9,200mAh बैटरी
अल्ट्रा-स्लिम बॉडी और बड़ी 9,200mAh बैटरी
एंटी-ग्लेयर नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले:
क्यों खोजें विकल्प
सिम कार्ड और microSD स्लॉट की कमी
सिम कार्ड और microSD स्लॉट की कमी
5. Acer Iconia Tab 12 5G with Stylus Pen and Keyboard| 12.2",2.4K 90Hz IPS Display,450 Nit |4 PureVoice Stereo Speakers| 8GB + 256GB (Expandable) | Wi-Fi + 5G, Fingerprint Reader,Slim Metal Body|Gray
Acer Iconia Tab 12 5G पढ़ाई, सफर और रोज़मर्रा के ऑफिस काम के लिए 12.2-इंच 2.4K (90Hz) IPS डिस्प्ले, Wi-Fi + 5G कॉलिंग सपोर्ट और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज वाला ऑल-राउंडर टैबलेट है। इस बंडल वेरिएंट में स्टाइलस पेन और कीबोर्ड दोनों बॉक्स में साथ मिलते हैं, जिससे आप बिना अलग एक्सेसरी खरीदे तुरंत टाइपिंग और नोट्स बनाने का काम शुरू कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कीबोर्ड, स्टाइलस पेन और 5G सिम सपोर्ट एक साथ
3:2 आस्पेक्ट रेशियो वाली बड़ी 12.2-इंच स्क्रीन:
10,000mAh बैटरी और फिंगरप्रिंट रीडर
क्यों खोजें विकल्प
धीमी 18W चार्जिंग और 635 ग्राम वज़न
सामान्य प्रोसेसर और 450 निट्स ब्राइटनेस
6. Wishtel IRA Duo Pro 5G | 12" Tablet + Keyboard + Stylus Pen | 8GB RAM 128GB ROM | Wi-Fi + 5G | 2.2Ghz Octa-Core Processor | Accessories (Adapter, USB Cable, Carry Case, Ear Phone)
Wishtel IRA Duo Pro 5G ऑफिस वर्क, पढ़ाई और सफर के लिए 12-इंच FHD+ IPS डिस्प्ले, 5G डुअल-सिम सपोर्ट और Type-C के ज़रिए HDMI व LAN कनेक्टिविटी वाला ऑल-इन-वन टैबलेट बंडल है। इसके बॉक्स में कीबोर्ड, स्टाइलस पेन, कैरी केस और ईयरफोन भी साथ मिलते हैं, जिससे अलग से एक्सेसरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
कीबोर्ड, स्टाइलस और कैरी केस एक ही बॉक्स में
5G डुअल सिम के साथ HDMI और LAN सपोर्ट
1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज और पूरा सेंसर सेट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत के हिसाब से सामान्य हार्डवेयर
सीमित ग्राहक समीक्षाएं और छोटा सर्विस नेटवर्क
प्रश्न 1: Wishtel IRA Duo Pro 5G के बॉक्स में कौन-कौन सी एक्सेसरीज़ साथ मिलती हैं?
उत्तर: यह एक ऑल-इन-वन प्रोडक्टिविटी बंडल है, जिसके बॉक्स में टैबलेट के साथ कीबोर्ड, स्टाइलस पेन, कैरी केस, एडॉप्टर, USB केबल और ईयरफोन शामिल हैं। इससे आपको अलग से एक्सेसरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
प्रश्न 2: क्या इस टैबलेट में 5G सिम कार्ड और एक्सटर्नल मॉनिटर (HDMI) कनेक्ट कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, इसमें 5G और डुअल-सिम सपोर्ट के साथ डुअल-बैंड Wi-Fi दिया गया है। इसके अलावा, Type-C पोर्ट के ज़रिए आप इसे एक्सटर्नल मॉनिटर (HDMI) और वायर्ड इंटरनेट (LAN) से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो ऑफिस और प्रेज़ेंटेशन के काम में मददगार है।
प्रश्न 3: क्या Wishtel IRA Duo Pro 5G की स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है और इसकी बैटरी कितनी बड़ी है?
उत्तर: इसमें 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसे SD कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए इसमें 8,000mAh की बैटरी दी गई है, जो सामान्य ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लास और मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त बैकअप देती है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।