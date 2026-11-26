अमेजन ब्लैक फ्राइडे सेल 27 नवंबर से शुरू होकर 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें एक्सिस, HDFC और IDFC First बैंक कार्ड पर 10% तक इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा।

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अमेजन ब्लैक फ्राइडे की तीन दिवसीय सेल 27 नवंबर से शुरू होने जा रही है और अगले तीन दिनों तक चलेगी। सेल में ग्राहकों को कई कैटेगरीज़ पर छूट के साथ बैंक ऑफर्स का फायदा उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही HDFC बैंक और IDFC First बैंक कार्ड्स पर मिलने वाला 10 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे महंगे गैजेट्स की कीमत और कम हो सकती है। इस सेल में मैजिक टैबलेट्स भी किफायती दाम पर उपलब्ध रहेंगे।

Tablet for all use

इन टैबलेट्स की बड़ी खासियत यह है कि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें लैपटॉप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे काम और पढ़ाई दोनों आसान हो जाते हैं। इसके अलावा, साथ मिलने वाले या सपोर्टेड मैजिक पेन की मदद से आप सीधे स्क्रीन पर नोट्स लिखने और ड्राइंग बनाने जैसे काम भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किफायती कीमत पर एक वर्सेटाइल टैबलेट और बैंक ऑफर्स की तलाश में हैं, तो यह तीन दिवसीय सेल आपके काम की साबित हो सकती है।

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 पढ़ाई, ऑफिस काम और एंटरटेनमेंट के लिए 13-इंच 3.5K (144Hz) डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 10,200mAh बैटरी वाला टैबलेट है। इसके बॉक्स में Lenovo 2-in-1 कीबोर्ड और Tab Pen Plus भी साथ मिलते हैं, जिससे आप इसे तुरंत मिनी लैपटॉप या डिजिटल नोटबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 13-इंच LTPS IPS (3504 × 2190 पिक्सल, 3.5K रेज़ोल्यूशन), 144Hz रिफ्रेश रेट प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 बैटरी और चार्जिंग: 10,200mAh बैटरी ऑडियो, कैमरा और कनेक्टिविटी 4 JBL स्पीकर्स (Dolby Atmos के साथ), 13MP रियर + 8MP फ्रंट कैमरा, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 और क्यों खरीदें कीबोर्ड और स्टाइलस इन-बॉक्स बड़ा 13-इंच 3.5K 144Hz डिस्प्ले और 4 JBL स्पीकर्स तेज़ प्रोसेसर और बड़ी बैटरी क्यों खोजें विकल्प केवल Wi-Fi कनेक्टिविटी बड़ा 13-इंच फॉर्म फैक्टर

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 पढ़ाई, ऑफिस काम और एंटरटेनमेंट के लिए 13-इंच 3.5K (144Hz) डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 10,200mAh बैटरी वाला टैबलेट है। इसके बॉक्स में Lenovo 2-in-1 कीबोर्ड और Tab Pen Plus भी साथ मिलते हैं, जिससे आप इसे तुरंत मिनी लैपटॉप या डिजिटल नोटबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 13-इंच LTPS IPS (3504 × 2190 पिक्सल, 3.5K रेज़ोल्यूशन), 144Hz रिफ्रेश रेट, 800 निट्स पीक ब्राइटनेस प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 बैटरी और चार्जिंग 10,200mAh ऑडियो, कैमरा और कनेक्टिविटी 4 JBL स्पीकर्स (Dolby Atmos के साथ), 13MP रियर + 8MP फ्रंट कैमरा, Wi-Fi 7 क्यों खरीदें कीबोर्ड और स्टाइलस इन-बॉक्स बड़ा 13-इंच 3.5K 144Hz डिस्प्ले और 4 JBL स्पीकर्स तेज़ प्रोसेसर और बड़ी बैटरी क्यों खोजें विकल्प केवल Wi-Fi कनेक्टिविटी बड़ा 13-इंच फॉर्म फैक्टर

Lenovo Yoga Tab Plus क्रिएटिव काम, मल्टीटास्किंग और ऑफिस प्रोडक्टिविटी के लिए 12.7-इंच 3K (144Hz) डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाला प्रीमियम AI टैबलेट है। इसके बॉक्स में कीबोर्ड और स्टाइलस पेन दोनों साथ मिलते हैं, जिससे आप इसे तुरंत मिनी लैपटॉप या डिजिटल स्केचबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 12.7-इंच 3K PureSight Pro LTPS LCD (2944 × 1840 पिक्सल), 144Hz रिफ्रेश रेट प्रोसेसर और AI फीचर्स Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 बैटरी और चार्जिंग 10,200mAh बैटरी ऑडियो, कैमरा और पोर्ट्स 6 Harman Kardon स्पीकर्स क्यों खरीदें फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और भारी मेमोरी कीबोर्ड, पेन और 1 साल का फ्री ADP शामिल 6 Harman Kardon स्पीकर्स और एंटी-रिफ्लेक्शन डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प केवल Wi-Fi मॉडल और बिना microSD स्लॉट कीमत अधिक

Xiaomi Pad 8 Nano Texture पढ़ाई, रीडिंग और क्रिएटिव काम के लिए 11.2-इंच 3.2K एंटी-रिफ्लेक्टिव नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाला पतला Wi-Fi टैबलेट है। इसकी 5.8mm पतली मेटल बॉडी, 9,200mAh बैटरी और Focus Pen Pro सपोर्ट इसे बिना चमक (glare) के लंबे समय तक पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए खास बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले 11.2-इंच एंटी-ग्लेयर और एंटी-रिफ्लेक्टिव नैनो-टेक्सचर LCD स्क्रीन प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 बैटरी और चार्जिंग 9,200mAh ऑडियो, कैमरा और कनेक्टिविटी क्वाड स्पीकर्स (4 स्पीकर्स) Dolby Atmos और Hi-Res Audio के साथ (200% वॉल्यूम बूस्ट), 13MP रियर + 8MP फ्रंट कैमरा, Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 क्यों खरीदें अल्ट्रा-स्लिम बॉडी और बड़ी 9,200mAh बैटरी अल्ट्रा-स्लिम बॉडी और बड़ी 9,200mAh बैटरी एंटी-ग्लेयर नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले: क्यों खोजें विकल्प सिम कार्ड और microSD स्लॉट की कमी सिम कार्ड और microSD स्लॉट की कमी

Acer Iconia Tab 12 5G पढ़ाई, सफर और रोज़मर्रा के ऑफिस काम के लिए 12.2-इंच 2.4K (90Hz) IPS डिस्प्ले, Wi-Fi + 5G कॉलिंग सपोर्ट और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज वाला ऑल-राउंडर टैबलेट है। इस बंडल वेरिएंट में स्टाइलस पेन और कीबोर्ड दोनों बॉक्स में साथ मिलते हैं, जिससे आप बिना अलग एक्सेसरी खरीदे तुरंत टाइपिंग और नोट्स बनाने का काम शुरू कर सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 12.2-इंच IPS मल्टी-टच स्क्रीन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 450 निट्स ब्राइटनेस प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर MediaTek 8755 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर कनेक्टिविटी और सिम स्लॉट 5G VoLTE कॉलिंग (10 5G बैंड्स सपोर्ट), एक डेडिकेटेड 5G SIM स्लॉट बैटरी, ऑडियो और कैमरा 10,000mAh क्यों खरीदें कीबोर्ड, स्टाइलस पेन और 5G सिम सपोर्ट एक साथ 3:2 आस्पेक्ट रेशियो वाली बड़ी 12.2-इंच स्क्रीन: 10,000mAh बैटरी और फिंगरप्रिंट रीडर क्यों खोजें विकल्प धीमी 18W चार्जिंग और 635 ग्राम वज़न सामान्य प्रोसेसर और 450 निट्स ब्राइटनेस

Wishtel IRA Duo Pro 5G ऑफिस वर्क, पढ़ाई और सफर के लिए 12-इंच FHD+ IPS डिस्प्ले, 5G डुअल-सिम सपोर्ट और Type-C के ज़रिए HDMI व LAN कनेक्टिविटी वाला ऑल-इन-वन टैबलेट बंडल है। इसके बॉक्स में कीबोर्ड, स्टाइलस पेन, कैरी केस और ईयरफोन भी साथ मिलते हैं, जिससे अलग से एक्सेसरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

Specifications डिस्प्ले 12-इंच Incell FHD+ IPS स्क्रीन प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर 2.2GHz ऑक्टा-कोर प्रोसेसर कनेक्टिविटी और पोर्ट्स 5G + डुअल सिम सपोर्ट, डुअल-बैंड Wi-Fi, डुअल USB पोर्ट्स बैटरी, कैमरा और ऑडियो 8,000mAh क्यों खरीदें कीबोर्ड, स्टाइलस और कैरी केस एक ही बॉक्स में 5G डुअल सिम के साथ HDMI और LAN सपोर्ट 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज और पूरा सेंसर सेट क्यों खोजें विकल्प कीमत के हिसाब से सामान्य हार्डवेयर सीमित ग्राहक समीक्षाएं और छोटा सर्विस नेटवर्क

प्रश्न 1: Wishtel IRA Duo Pro 5G के बॉक्स में कौन-कौन सी एक्सेसरीज़ साथ मिलती हैं? उत्तर: यह एक ऑल-इन-वन प्रोडक्टिविटी बंडल है, जिसके बॉक्स में टैबलेट के साथ कीबोर्ड, स्टाइलस पेन, कैरी केस, एडॉप्टर, USB केबल और ईयरफोन शामिल हैं। इससे आपको अलग से एक्सेसरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

प्रश्न 2: क्या इस टैबलेट में 5G सिम कार्ड और एक्सटर्नल मॉनिटर (HDMI) कनेक्ट कर सकते हैं? उत्तर: हाँ, इसमें 5G और डुअल-सिम सपोर्ट के साथ डुअल-बैंड Wi-Fi दिया गया है। इसके अलावा, Type-C पोर्ट के ज़रिए आप इसे एक्सटर्नल मॉनिटर (HDMI) और वायर्ड इंटरनेट (LAN) से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो ऑफिस और प्रेज़ेंटेशन के काम में मददगार है।

प्रश्न 3: क्या Wishtel IRA Duo Pro 5G की स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है और इसकी बैटरी कितनी बड़ी है? उत्तर: इसमें 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसे SD कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए इसमें 8,000mAh की बैटरी दी गई है, जो सामान्य ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लास और मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त बैकअप देती है।

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