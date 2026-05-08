60% तक का डिस्काउंट, Amazon में ये हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली सेमी-ऑटोमैटिक मशीनें
Amazon में टॉप 10 सेमी-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीनों पर 60% तक की भारी छूट और शानदार बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। कम बजट में बेहतरीन सफाई और टिकाऊ क्वालिटी के लिए इन बेस्ट-सेलिंग मॉडल्स को अभी चेक करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon 2026 जहाँ होम अप्लायंसेज पर साल की सबसे बड़ी डील्स मिल रही हैं। अगर आप एक नई और किफ़ायती वाशिंग मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह Top 10 Semi-Automatic Washing Machines को घर लाने का सबसे सही मौका है। इस सेल के दौरान LG, Samsung, Whirlpool और Godrej जैसे दिग्गज ब्रांड्स की मशीनों पर 60% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये मशीनें अपनी दमदार मोटरों, बढ़िया लिंट फिल्टर और बेहतर 'स्क्रब स्टेशन' जैसी खूबियों के लिए जानी जाती हैं, जो कपड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए गहरी सफाई सुनिश्चित करती हैं।
बजट की बात करें तो 7,000 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ कई बेहतरीन 5-स्टार रेटिंग वाले विकल्प उपलब्ध हैं, जो बिजली और पानी दोनों की बचत करते हैं। कीमत में कटौती के अलावा, ग्राहक HDFC Bank और अन्य प्रमुख क्रेडिट कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, पुराने अप्लायंस को बदलने पर No Cost EMI और आकर्षक Exchange Offers के जरिए आप अपनी पसंद की मशीन को और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले Amazon की इस सेल का लाभ उठाएं और अपने घर के काम को स्मार्ट और किफ़ायती बनाएं।
1. Voltas beko, A Tata Product 6 kg 5 Star Semi-Automatic Top Load Washing Machine With Air Dry (WTT60UNX/OK3R0R0W01, Burgundy, Special Pulsator Technology)
टाटा प्रोडक्ट होने के नाते, Voltas Beko की यह वाशिंग मशीन भरोसे और किफ़ायती कीमत का बेहतरीन संगम है। यह 6 kg क्षमता के साथ आती है, जो 3-4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसमें Special Pulsator Technology का उपयोग किया गया है, जो कपड़ों से जिद्दी दागों को आसानी से निकालने में मदद करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह न केवल बिजली बचाती है, बल्कि आपके पानी के बिल को भी कम रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
Air Dry फंक्शन
बजट फ्रेंडली
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल प्रयास
बड़े परिवारों के लिए यह छोटी
प्लास्टिक बॉडी हल्की महसूस
2. LG 7 Kg 5 Star Wind Jet Dry Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (P7020NGAZ, Dark Gray, Rat Away Feature)
LG की यह 7 kg क्षमता वाली वाशिंग मशीन मध्यम आकार के परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए एक प्रीमियम विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Rat Away Technology है, जो चूहों को मशीन के तारों को नुकसान पहुँचाने से रोकती है। Wind Jet Dry और 5-स्टार रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन न केवल कपड़ों को तेजी से सुखाती है, बल्कि बिजली और पानी की भी भारी बचत करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेजी से सुखाना
चूहों से सुरक्षा
रस्ट-फ्री प्लास्टिक बेस
3 वॉश प्रोग्राम
क्यों खोजें विकल्प
सेमी-ऑटोमैटिक मशीनें थोड़ी महंगी
थोड़ी ज्यादा जगह
3. LG 8.5 kg 5 Star Semi-Automatic Top Load Washing Machine (P8530SRAZ, Burgundy, Roller Jet Pulsator)
बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई, LG 8.5 kg वाशिंग मशीन अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली विकल्पों में से एक है। इसकी Roller Jet Pulsator तकनीक कपड़ों के बीच अधिक घर्षण पैदा करती है, जिससे धूल और कीटाणु प्रभावी ढंग से निकल जाते हैं। यह न केवल भारी कपड़ों (जैसे कंबल और पर्दे) को धोने में सक्षम है, बल्कि इसकी Burgundy फिनिश आपके घर को एक मॉडर्न लुक भी देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
Roller Jet Pulsator
3+1 वॉश प्रोग्राम
रोलर केस घर्षण पैदा करके धूल के कणों (Mites) को हटाने में मदद
क्यों खोजें विकल्प
काफी भारी
थोड़ा महंगा
4. Whirlpool 7.5 Kg 5 Star Magic Clean Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (MAGIC CLEAN 7.5 GREY DAZZLE, Fast Drying)
Whirlpool की यह 7.5 kg वाशिंग मशीन अपनी Magic Clean तकनीक के लिए जानी जाती है, जो कपड़ों से लिंट (रुआं) को प्रभावी ढंग से हटाती है। यह मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन "वॉश स्टेशन" है। इसमें कपड़ों को भिगोने के लिए विशेष तकनीक दी गई है, जो सख्त दागों को ढीला कर देती है, जिससे धुलाई आसान और बेहतर होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज सुखाना
Spin Shower
Super Soak Technology
आसान आवाजाही
क्यों खोजें विकल्प
मशीन थोड़ी आवाज
मैनुअल कंट्रोल
5. Samsung 9.5 Kg, 5 Star, Semi-Automatic Top Load Washing Machine (WT95A4260GD/TL, Air Turbo Drying, Dark Gray, 5 Year Warranty on Wash Motor)
बड़े परिवारों के लिए Samsung की यह 9.5 kg वाशिंग मशीन एक शक्तिशाली और आधुनिक समाधान है। इसकी Hexa Storm Pulsator तकनीक 6 ब्लेडों की मदद से पानी का एक शक्तिशाली बहुआयामी प्रवाह बनाती है, जो कपड़ों को बिना किसी नुकसान के गहराई से साफ करती है। Air Turbo Drying System के साथ आने वाली यह मशीन स्पिनिंग के दौरान हवा को तेजी से अंदर खींचती है, जिससे भारी कपड़े और कंबल भी जल्दी सूख जाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Hexa Storm Pulsator
Air Turbo Drying
कपड़ों पर डिटर्जेंट के सफेद दाग नहीं बनते
Magic Filter
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
काफी जगह की आवश्यकता
6. OG Star Smart Choice 7.5 Kg Semi-Automatic Top Load Washing Machine | 1400 RPM Powerful Motor | 3D Rollers | Dual Waterfall | Built-in Detergent Box | Heavy Duty Performance
अगर आप एक बजट-अनुकूल और दमदार वाशिंग मशीन की तलाश में हैं, तो OG Star की यह 7.5 kg मशीन एक "Smart Choice" साबित हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 1400 RPM का पावरफुल मोटर है, जो बहुत ही कम समय में कपड़ों को धोकर सुखा देता है। इसमें धुलाई को बेहतर बनाने के लिए 3D Rollers और Dual Waterfall जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर महंगे मॉडल्स में देखने को मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफ़ायती
Dual Waterfall
पावरफुल स्पिनिंग
बिल्ट-इन डिटर्जेंट बॉक्स
रस्ट-फ्री बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस सेंटर कम
टॉप ब्रांड्स (4.4+ स्टार) के मुकाबले थोड़ा कम
7. VW 8 kg 5 Star Super Wash Semi Automatic Top Load Washing Machine SuperWash0080P (White & Burgundy)
Visio World (VW) की यह 8 kg वाशिंग मशीन Amazon Great Summer Sale की सबसे चौंकाने वाली डील्स में से एक है। 64% के भारी डिस्काउंट के साथ मिलने वाली यह मशीन बजट और फीचर्स का एक बेहतरीन संतुलन पेश करती है। इसमें Roller Jet Pulsator और Rat Away Feature जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर केवल महंगे ब्रांड्स में ही मिलते हैं। 8 किलो क्षमता के साथ, यह मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक किफ़ायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी बचत
Roller Jet Pulsator
तेज सुखाना
सफाई के लिए विशेष फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
या और कम जाना-पहचाना नाम
सर्विस सेंटर खोजना थोड़ा चुनौतीपूर्ण
1. सेल में सबसे अच्छे डील्स किस ब्रांड पर मिल रहे हैं?
LG: 8 kg/8.5 kg मॉडल (5-Star, Roller Jet Pulsator) 13,000-15,000 रुपये के आसपास उपलब्ध हैं।
Samsung: 6.5 kg से 9.5 kg मॉडल (Air Turbo Drying) पर 5 साल की वॉश मोटर वारंटी के साथ मिल रहे हैं।
Whirlpool: Ace Super Soak टेक्नोलॉजी वाले 7 kg मॉडल लगभग 10,000 रुपये में।
Voltas Beko/Godrej: 7.5 kg से 10 kg की किफायती मशीनें 5,000-12,000 रुपये के दायरे में।
2. सेमी-ऑटोमैटिक मशीन खरीदने पर क्या खास ऑफर्स हैं?
बैंक ऑफर: HDFC क्रेडिट कार्ड और EMI पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट।
प्राइम मेंबर्स: प्राइम मेंबर्स के लिए जल्दी एक्सेस और अतिरिक्त कैशबैक की सुविधा।
प्रिपेयर्ड ऑफर्स: चुनिंदा मॉडलों पर 200 रुपये तक का कैशबैक (Amazon Pay बैलेंस)।
नो-कॉस्ट EMI: 3,199 रुपये प्रति माह से शुरू (AC के लिए), वाशिंग मशीन पर भी EMI विकल्प।
3. क्या 10,000 से कम में अच्छी वॉशिंग मशीन मिलेगी?
हाँ, VW 7.5 kg और Whirlpool 6.5 kg के 5-स्टार मॉडल सेल में 7,000 - 9,800 रुपये के बीच मिल रहे हैं।
4. सेमी-ऑटोमैटिक मशीन के मुख्य लाभ क्या हैं?
कम पानी की खपत: ऑटोमैटिक की तुलना में कम पानी।
बिजली की बचत: 5-स्टार रेटिंग वाले मॉडल कम बिजली खाते हैं।
तेजी से धुलाई: 15 मिनट में धोना और स्पिन करना।
पानी के दबाव की आवश्यकता नहीं: मशीन को काम करने के लिए लगातार पानी के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है।
5. क्या डिलीवरी के समय इंस्टॉलेशन और सेटअप मिलेगा?
हाँ, अधिकांश Amazon.in ऑर्डर के साथ Setup at delivery या Technician Visit शामिल है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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