बचत वाली डील, इन टॉप ब्रांड्स रेफ्रिजरेटर्स की कीमतों में आई भारी कमी, फौरन करें बुकिंग

अमेजन पर सैमसंग और एलजी जैसे टॉप ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे आप हजारों की बचत कर सकते हैं। बेहतरीन ऑफर्स के साथ ये लेटेस्ट फीचर्स वाले फ्रिज अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं।

2026 की गर्मियों की शुरुआत के साथ ही Amazon पर रेफ्रिजरेटर्स की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। यदि आप अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने या नया रेफ्रिजरेटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह 'बचत वाली डील' आपके लिए सबसे अच्छा मौका साबित हो सकती है। Samsung, LG, Whirlpool, Haier और Godrej जैसे दिग्गज ब्रांड्स ने अपने लोकप्रिय मॉडल्स पर कीमतों को काफी कम कर दिया है, जिससे ग्राहकों को हजारों रुपये की सीधी बचत हो रही है।

इसकी मुख्य विशेषता AI-पावर्ड स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स और कनवर्टिबल मॉडल्स पर मिलने वाली भारी छूट है। 2026 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ये फ्रिज अब पहले के मुकाबले कहीं अधिक किफायती हो गए हैं। डिस्काउंट के साथ-साथ अमेज़न ग्राहकों को बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं भी दे रहा है, जिससे प्रीमियम Side-by-Side और Double Door फ्रिज खरीदना अब आम बजट में आ गया है।

ऊर्जा दक्षता के मामले में भी ये डील्स बहुत शानदार हैं। 4-स्टार और 5-स्टार रेटिंग वाले Inverter Refrigerator न केवल सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, बल्कि लंबे समय में बिजली बिल में भी बड़ी कटौती सुनिश्चित करते हैं। कुल मिलाकर, अमेजन की यह डील लेटेस्ट फीचर्स, शानदार डिजाइन और टिकाऊ परफॉर्मेंस वाले रेफ्रिजरेटर्स को अपने घर लाने का सबसे सुनहरा अवसर है।

यदि आप अपने किचन के लिए एक आलीशान और विशाल रेफ्रिजरेटर की तलाश में हैं, तो Midea 560L Side-by-Side एक अनबीटेबल डील है। अमेजन पर 59% की भारी बचत के साथ उपलब्ध यह फ्रिज बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन है। इसमें आपको वॉटर डिस्पेंसर और इन्वर्टर कंप्रेसर जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं, जो आमतौर पर बहुत महंगे मॉडल्स में होती हैं। इसका ब्रु स्टील फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और हाई-टेक लुक देता है।

Specifications डिजाइन साइड-बाय-साइड डोर कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर वॉटर डिस्पेंसर बिना दरवाजा खोले ठंडा पानी निकालने की सुविधा कूलिंग मल्टी एयर फ्लो सिस्टम कंट्रोल डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल कलर ब्रु स्टील क्यों खरीदें अतुलनीय कीमत वॉटर डिस्पेंसर बेहतर ऑर्गेनाइजेशन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भारी बचत क्यों खोजें विकल्प काफी चौड़ा 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित

Samsung का यह 550 लीटर वाला French Door रेफ्रिजरेटर उन लोगों के लिए एक लक्जरी विकल्प है जो गुणवत्ता और स्टाइल से समझौता नहीं करते। अमेज़न पर 28% की छूट के बाद यह 62,990 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बॉटम फ्रीजर और कन्वर्टिबल फीचर है, जो आपकी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज को बदल देता है। रिफाइंड इनॉक्स फिनिश और फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट बॉडी इसे किचन का सबसे आकर्षक हिस्सा बनाती है।

Specifications डिजाइन फ्रेंच डोर एनर्जी रेटिंग 4-स्टार इन्वर्टर कंप्रेसर डिजिटल इन्वर्टर तकनीक के साथ 20 साल की लंबी वारंटी कन्वर्टिबल मोड जरूरत पड़ने पर फ्रिज के हिस्सों को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करने की सुविधा अन्य फीचर्स पावर फ्रीज, पावर कूल, और टफन्ड ग्लास शेल्व्स क्यों खरीदें 20 साल की वारंटी प्रीमियम डिजाइन फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट बेहतरीन कूलिंग बैंक ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी अधिक दरवाजे पूरी तरह खोलने के लिए किचन में काफी जगह की जरूरत

Haier का यह 596 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर उन लोगों के लिए एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जिन्हें स्टोरेज में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अमेजन पर 43% की छूट के बाद यह 57,990 रुपये में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका 100% कनवर्टिबल होना है, जिसका मतलब है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रीजर सेक्शन को भी फ्रिज में बदल सकते हैं। शाइनी सिल्वर फिनिश के साथ यह एक आधुनिक किचन के लिए बेहतरीन विकल्प है।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी डिजिटल डिस्प्ले बाहर की तरफ लगा पैनल आपको दरवाजा खोले बिना तापमान कंट्रोल करने की सुविधा डिओ फ्रेश टेक्नोलॉजी अंदर से खराब गंध को हटाता 100% कनवर्टिबल तापमान को -24°C से +5°C के बीच कहीं भी सेट क्षमता 596 लीटर क्यों खरीदें स्टोरेज की आजादी बेहतरीन बनावट स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन बड़ी क्षमता कीमत और ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प वॉटर डिस्पेंसर की कमी किचन में काफी जगह की आवश्यकता

Voltas Beko टाटा प्रोडक्ट होने के नाते भारतीय घरों की जरूरतों को बखूबी समझता है। अमेज़न पर 43% की छूट के बाद यह 47,970 रुपये में मिल रहा है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो बजट में एक प्रीमियम Side-by-Side फ्रिज चाहते हैं। इसका Inox Steel फिनिश और कॉम्पैक्ट 472 लीटर की क्षमता इसे मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एकदम सही बनाती है।

Specifications इल्यूमिनेशन बेहतर विजिबिलिटी रेज 8 शेल्व्स और 4 ड्रॉअर्स के साथ सामान रखने के लिए व्यवस्थित जगह वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी स्पेशल फीचर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन और मल्टी एयर फ्लो क्यों खरीदें टाटा का भरोसा प्रो-स्मार्ट तकनीक एडजस्टेबल शेल्व्स एंटी-बैक्टीरियल गैसकेट क्यों खोजें विकल्प 472 लीटर थोड़ा छोटा महसूस Haier की तरह 100% कनवर्टिबल तकनीक नहीं वॉटर डिस्पेंसर की सुविधा नहीं

Bosch अपनी प्रीमियम क्वालिटी और बेहतरीन तकनीक के लिए जाना जाता है। अमेज़न पर 42% की छूट के बाद यह 33,990 रुपये में उपलब्ध है। यह एक साधारण फ्रिज नहीं है, बल्कि भारत का पहला ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर है जिसमें बीच वाले सेक्शन को आप अपनी मर्जी से फ्रिज या फ्रीजर में बदल सकते हैं। मध्यम परिवार के लिए यह एक स्मार्ट और आधुनिक चुनाव है।

Specifications 8-इन-1 कनवर्टिबल 8 अलग-अलग मोड वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर बहुत शांत है, कम बिजली एनर्जी रेटिंग 3-स्टार वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी बॉडी UV प्रोटेक्टेड बॉडी शील्ड क्यों खरीदें नो ओडोर मिक्सिंग फ्लेक्सिबल मिड-सेक्शन मल्टी-पर्पस बॉक्स जर्मन तकनीक अडेप्टिव UI क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार रेटिंग सर्विस सेंटर सैमसंग या टाटा (Voltas) सुलभ नहीं थोड़ा छोटा

LG का यह 655 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना किसी समझौते के विशाल स्टोरेज चाहते हैं। अमेज़न पर 38% की छूट के बाद यह 74,990 रुपये में उपलब्ध है। इसका वेस्टर्न ब्लैक कलर इसे एक बोल्ड और मॉडर्न लुक देता है। यह फ्रिज न केवल दिखने में शानदार है, बल्कि इसमें स्मार्ट इन्वर्टर और मल्टी एयर-फ्लो जैसी तकनीकें दी गई हैं जो खाने को लंबे समय तक ताजा रखती हैं।

Specifications स्टोरेज फ्रिज सेक्शन में 416L और फ्रीजर सेक्शन में 239L का विशाल स्पेस वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी मल्टी एयर फ्लो फ्रिज के हर कोने में कूलिंग के लिए कई डिजिटल सेंसर्स क्षमता 655 लीटर क्यों खरीदें विशाल फ्रीजर स्मार्ट डायग्नोसिस टेम्पर्ड ग्लास शेल्व्स एक्सप्रेस कूलिंग शानदार बैंक ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा बड़े साइज के कारण बिजली का बिल सामान्य फ्रिज से थोड़ा ज्यादा

Whirlpool का यह 327 लीटर वाला डबल डोर फ्रिज मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक स्मार्ट विकल्प है। अमेज़न पर 34% की छूट के बाद यह 34,490 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-इन-1 कनवर्टिबल मोड है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज स्पेस बदलने की आजादी देता है। इल्यूसिया स्टील फिनिश इसे एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक प्रदान करता है।

Specifications क्षमता 327 लीटर 5-इन-1 कनवर्टिबल ऑल सीजन मोड, शेफ मोड, डेजर्ट मोड, पार्टी मोड और डीप फ्रीज मोड एनर्जी रेटिंग 3-स्टार फास्टेस्ट कन्वर्जन मात्र 27 मिनट में फ्रिज वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी वोल्टेज रेंज 95V - 300V के बीच स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन कूलिंग रिटेंशन बिजली कटने पर भी यह 12 घंटे तक ठंडक बरकरार क्यों खरीदें विटामिन प्रिजर्वेशन कमाल की स्पीड वोल्टेज फ्लक्चुएशन डोर लॉक क्यों खोजें विकल्प लुक थोड़ा पारंपरिक फ्रीजर ऑन टॉप

1. रेफ्रिजरेटर का सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है? भारत में कोई एक ब्रांड सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,

भरोसे और सर्विस के लिए: Samsung और LG नंबर-1 माने जाते हैं। इनका सर्विस नेटवर्क भारत के हर कोने में है।

टेक्नोलॉजी और मजबूती के लिए: Boschऔर Whirlpool अपनी कूलिंग क्वालिटी के लिए मशहूर हैं।

किफायती और बजट के लिए: Haier, Voltas Beko और Godrej कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स (जैसे कनवर्टिबल स्टोरेज) देते हैं।

2. फ्रिज खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? नया फ्रिज लेने से पहले इन 5 मुख्य बातों की जांच जरूर करें,

क्षमता : 2-3 सदस्यों के लिए 200-250L, और बड़े परिवारों के लिए 300L से ऊपर का फ्रिज लें।

स्टार रेटिंग: जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग (3, 4 या 5), उतनी ही कम बिजली की खपत।

इन्वर्टर कंप्रेसर: हमेशा इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्रिज चुनें, यह शोर कम करता है और बिजली बचाता है।

कनवर्टिबल ऑप्शन: क्या आप फ्रीजर को फ्रिज में बदल सकते हैं? यह एक्स्ट्रा स्पेस के लिए बहुत जरूरी फीचर है।

वारंटी: देखें कि कंप्रेसर पर कम से कम 10 साल की वारंटी मिल रही है या नहीं।

3. रेफ्रिजरेटर के लिए जीएसटी (GST) दर क्या है?

भारत में रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) पर वर्तमान में 18% GST लागू है। पहले यह 28% हुआ करती थी, जिसे सरकार ने बाद में घटाकर 18% कर दिया ताकि यह आम आदमी के लिए अधिक किफायती हो सके। (व्यवसाय के लिए खरीदने पर आप GST इनवॉइस लेकर इस 18% की बचत कर सकते हैं)।

रेफ्रिजरेटर के 5 आधुनिक फीचर्स फीचर विवरण मुख्य लाभ डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर यह कंप्रेसर कूलिंग की जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड को खुद एडजस्ट करता है। कम शोर, बिजली बिल में भारी बचत और कंप्रेसर पर 10-20 साल की लंबी लाइफ। कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी यह फीचर आपको फ्रीजर सेक्शन को भी नॉर्मल फ्रिज में बदलने की सुविधा देता है। त्योहारों या पार्टी के समय ज्यादा सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है। फ्रेशनेस रिटेंशन इसमें खास सेंसर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल बॉक्स होते हैं जो नमी को बनाए रखते हैं। फल और सब्जियां 15 दिनों तक ताजी और कुरकुरी बनी रहती हैं, जिससे खाना बर्बाद नहीं होता। स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन यह फ्रिज को वोल्टेज के उतार-चढ़ाव (जैसे 100V से 300V) से सुरक्षित रखता है। अलग से स्टेबलाइजर खरीदने का पैसा बचता है और बिजली फ्लक्चुएशन में फ्रिज खराब नहीं होता। स्मार्ट डायग्नोसिस फ्रिज में खराबी आने पर आप मोबाइल ऐप के जरिए खुद ही समस्या का पता लगा सकते हैं। छोटी समस्याओं के लिए मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती और समय की बचत होती है।

