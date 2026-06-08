गर्मी का तोड़, अमेजन लाया धांसू Top Mount Refrigerators, कीमत इतनी कम कि यकीन नहीं होगा
अमेजन पर भारी छूट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ दमदार कूलिंग वाले Top Mount Double Door Refrigerators मिल रहे हैं। कम बजट में प्रीमियम फीचर्स और बिजली की बचत के कारण ये फ्रिज ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए है।
गर्मियों के मौसम में ठंडे पानी और ताजे खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए अमेज़न एक बार फिर ग्राहकों के लिए बेहतरीन डील्स लेकर आया है। इस समय अमेजन पर Top Mount 268 Ltr Double Door Refrigerator पर बेहद आकर्षक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। यह रेफ्रिजरेटर मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक परफेक्ट विकल्प है।
दमदार कूलिंग और बिजली की बड़ी बचत
इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जो भारी गर्मी में भी खाने को लंबे समय तक ताजा रखती है। टॉप माउंट डिजाइन होने के कारण इसमें फ्रीजर ऊपर की तरफ मिलता है, जो बर्फ जमाने के लिए काफी स्पेस देता है। साथ ही, यह रेफ्रिजरेटर बिजली की भी भारी बचत करता है।
अमेजन ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का उठाएं लाभ
अमेज़न पर चल रहे बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज बोनस ने इस डील को और भी किफायती बना दिया है। कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स और ब्रांडेड भरोसा चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह एक वैल्यू-फॉर-मनी डील साबित हो रही है। सीमित स्टॉक के कारण बाजार में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
1. Samsung 236 L, 3 Star, Bespoke AI, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT80H28U3FHL, Black DOI, 2026 Model)
अगर आप अपने छोटे या मध्यम आकार के परिवार के लिए एक एडवांस, स्टाइलिश और स्मार्ट फ्रिज की तलाश में हैं, तो Samsung 236 L Bespoke AI Convertible Double Door Refrigerator आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह फ्रिज न केवल दिखने में बेहद आधुनिक है, बल्कि यह Bespoke AI Technology से लैस है, जो आपके इस्तेमाल करने के तरीके को समझकर बिजली की अतिरिक्त बचत करती है। अमेज़न पर इस समय यह 16% की छूट के साथ 31,990 रुपये में मिल रहा है, और इस पर कूपन व बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Bespoke AI और एनर्जी सेविंग
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
ऑल-राउंड कूलिंग
ऑल-राउंड कूलिंग
शानदार लुक्स और टफेंड ग्लास
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत (लगभग 32 हजार रुपये) कुछ बजट फ्रेंडली यूजर्स को थोड़ी ज्यादा
3-स्टार रेटिंग
2. Godrej 244 L 3 Star 5 Years Comprehensive New Launch | Convertible Freezer | 95%+ Food Surface Disinfection | Double Door Refrigerator (2026 Model, RT EONVALOR 280CN RCIF FS ST, Fossil Steel)
अगर आपका बजट 25 हजार रुपये के आसपास है और आप एक भरोसेमंद ब्रांड का बड़ा डबल डोर फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Whirlpool 235 L Frost-free Inverter Double Door Refrigerator (2026 Model) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह फ्रिज अपनी दमदार Intellisense Inverter Technology और सुपर-फास्ट कूलिंग फीचर्स के लिए जाना जाता है। अमेजन पर इस समय यह 18% की छूट के साथ 24,990 रुपये में मिल रहा है, और इस पर ₹750 का कूपन व शानदार बैंक डिस्काउंट भी उपलब्ध हैं। पिछले महीने ही इसे 500 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर-फास्ट कूलिंग
क्विक आइस मेकिंग
इंटेलीसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ओडर
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
बेसिक कंट्रोल इंटरफेस
3. IFB 241L 3 Star 10 in 1 Convertible, Advanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, Freezer LED & 4 Year Super Warranty (2026, IFBFF-291CYOSETM, Onyx Grey)
होम अप्लायंसेज की दुनिया में अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर आईएफबी (IFB) ने रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में IFB 241L 10 in 1 Convertible Double Door Refrigerator (2026 Model) के साथ एक धमाकेदार एंट्री की है। यह फ्रिज न सिर्फ बेहतरीन 30 घंटे के कूलिंग रिटेंशन (पावर कट के दौरान) के साथ आता है, बल्कि इसमें 10 अलग-अलग कन्वर्टिबल मोड्स दिए गए हैं जो आपको आपकी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज स्पेस बदलने की आजादी देते हैं। अमेज़न पर इस समय यह फ्रिज पूरे 33% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 28,490 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ मिलने वाली 4 साल की सुपर वारंटी इसे मार्केट में मौजूद अन्य सभी ब्रांड्स से काफी अलग और भरोसेमंद बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की मशीन वारंटी
10-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
30+ घंटे का कूलिंग रिटेंशन
स्मार्ट और शानदार स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
कम यूजर रिव्यूज और रेटिंग
4. LG 276 L, 2 Star, Smart Inverter, Smart & Dairy Mode, Frost-Free Double Door Convertible Refrigerator (GLT2826XWOB, Onyx Black, Multi Air Flow, Fresh Zone & Deodorizer, 2026 Model)
भारतीय घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज के मामले में एलजी (LG) सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक है। यदि आप अपने परिवार के लिए एक बड़ा, कनवर्टिबल और आधुनिक फीचर्स वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो LG 276 L Smart Inverter Double Door Refrigerator (2026 Model) आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। यह फ्रिज Smart Mode और एक खास Dairy Mode के साथ आता है, जो आपके खाने-पीने की चीजों और डेयरी प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। अमेज़न पर इस समय यह मॉडल 30% के बंपर डिस्काउंट के साथ 32,990 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा इस पर 2000 रुपये का एक्स्ट्रा कूपन और आकर्षक बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं। पिछले महीने ही इसे 700 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है, जो इसकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी को बयां करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता और शानदार स्टोरेज
कनवर्टिबल तकनीक
ऑटो स्मार्ट कनेक्ट
मल्टी एयर फ्लो सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
प्रीमियम मॉडल पर केवल 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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