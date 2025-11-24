Amazon ने करा दी मौज, मात्र 3000 रुपये में खरीदें गीजर
अमेजन आपको मात्र 3000 रुपये में 10 लीटर वाला वाटर हीटर को खरीदने का मौका दे रहा है, जो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है।
अगर आपका बजट कम है, तो अमेजन की वाटर हीटर डील आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, दरअसल अमेजन वाटर हीटर को मात्र 3000 रुपये में खरीदने का ऑफर दे रहा है। यह ऑफर 10 लीटर वाटर स्टोरेज वाले गीजर के लिए है। मतलब अगर आपकी फैमिली छोटी है, तो आपके लिए यह डील फायदेमंद साबित हो सकती है। इस डील के तहत Crompton, Havells जैसे ब्रांड पर बंपर छूट दी जा रही है।
1. Crompton Arno Neo 10-L 5 Star Rated Storage Water Heater with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
यह 10 लीटर वाला 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो तेज हीटिंग और कम बिजली खर्च के लिए जाना जाता है। इसमें 2000W का फास्ट-हीटिंग इनकॉर्पोरेटेड सिस्टम है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है और एनर्जी कंजंप्शन भी कम करता है। इसमें 3-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो ओवरहीटिंग और प्रेशर से बचाता है। इसे 4 फीसद छूट के साथ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
3-लेवल सेफ्टी
रस्ट और हार्ड वॉटर-रेज़िस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
वजन थोड़ा ज़्यादा
2. Activa Amazon 10 Liter Water Heater Geyser, ISI Copper Element 3 KVA (0.8mm), Instant Heat Water, Anti Rust Coated Tank, ABS Body, BEE 5 Start Rating, Energy Efficient, 5 Year Warranty - IVORY
यह तेज हीटिंग और कम बिजली खपत के साथ आता है। साथ ही पानी को बहुत जल्दी गर्म करता है और लंबे समय तक गर्म बनाए रखता है। इसकी टैंक बॉडी 7-टैंक प्रोसेस्ड मेटल से बनी है, जिस पर रस्ट-प्रूफ कोटिंग है, जबकि ABS बॉडी इसे हल्का और टिकाऊ बनाती है। इसे 38 फीसद छूट के साथ 3,088 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
3000W कॉपर हीटिंग एलिमेंट
बिजली की कम खपत
7-टैंक प्रोसेस्ड रस्ट-प्रूफ मेटल बॉडी
ओवरहीट प्रोटेक्शन से सुरक्षित
लंबी लाइफ और जंग से सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
पानी ठंडा होने पर थोड़ा दोबारा हीटिंग की जरूरत
3. Havells Monza Pro 10L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Whirlflow Technology|High Rise suitable
यह 10 लीटर वाला स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, तेज हीटिंग के साथ आता है। इसमें तेज और टिकाऊ परफॉर्मेंस मिलता है। इसमें पानी जल्दी गर्म होता है और बिजली की भी बचत होती है। इसे 24 फीसद छूट के साथ यह 5,690 रुपये में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हार्ड वाटर में भी बेहतर परफॉर्मेंस
ज्यादा गरम पानी आउटपुट
तेज हीटिंग और लंबी लाइफ
ओवरप्रेशर प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
कीमत थोड़ी अधिक
4. Bajaj Shield Series New Shakti 10L Vertical Storage Water Heater | 4 Star BEE Rated Heater For Water Heating | Titanium Armour | Swirl Flow Technology | Glasslined Tank | 4 Yr Warranty 【White】
यह वॉटर हीटर मजबूत बिल्ड, बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। इसमें गर्म और ठंडे पानी का सीधा मिश्रण कम होता है, जिससे 20 फीसदअधिक गर्म पानी आउटपुट मिलता है और बिजली की भी बचत होती है। इसे अमेजन से 38 फीसद की छूट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्री इंस्टॉलेशन
जंग और हार्ड वाटर से सुरक्षा
पानी लंबे समय तक गर्म, बिजली की बचत
पसंद का तापमान सेट कर सकते हैं
क्यों खोजें विकल्प
4-स्टार रेटिंग
वजन थोड़ा ज्यादा
टैंक का रिप्लेसमेंट महंगा पड़ सकता है
5. Havells Instanio 10L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Color Changing LED Indicator|Anti Rust Tank|Mcoloy Heating Element
यह भी 10 लीटर वाला स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो तेजी से पानी गर्म कर देता है। इसमें एलईडी इंडीकेटर दिया गया है। इसे पानी की गर्म होने की जानकारी मिल जाती है। इसको अमेजन से आप मात्र 6,490 रुपये में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पानी जल्दी गर्म होता है
जंग और हार्ड वाटर से सुरक्षा
पानी का तापमान आसानी से पता चलता है
बिजली की कम खर्च
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
केवल 4 स्टार एनर्जी रेटिंग
6. Hindware smart appliances Xceed Digi 10L, 2Kw, Glasslined Coated Tank, Storage Water Heater, White
यह 10 लीटर स्टोरेज वॉटर हीटर है। इसमें एलईडी डिस्प्ले, हाई वाटर प्रेशर प्रोटेक्शन जैसी आधुनिक सुविधाएँ मिलती हैं। इसकी इनर टैंक ग्लासलाइन कोटेड है जो जंग और हार्ड वाटर से बचाती है। इसे 62 फीसद छूट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W हाई क्वालिटी हीटिंग
जंग और क्षरण से सुरक्षा
पानी लंबे समय तक गर्म रहता है
प्रेशर से होने वाले नुकसान से बचाव
क्यों खोजें विकल्प
वजन 8.4 kg
कीमत थोड़ी अधिक
7. Havells All New Greta Pro 15L 5 Star Storage Water Heater (Geyser) | Faster Heating | Safe to use | Saves electricity |Engineered for Hard Water | Feroglas Coated Anti Rust Tank | Made in India
यह वाटर 15 लीटर स्टोरेज के साथ आएगा, जो फास्ट हीटिंग, कम बिजली खर्च और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। इसमें 2000W का हाई-परफॉर्मेंस मैकएलॉय हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो पानी को तेजी से गर्म करता है और एनर्जी कंजंप्शन को कम रखता है। इससे आपको फास्ट वाटर हीटिंग की सुविधा मिलेगी।
Specifications
क्यों खरीदें
2000W का फास्ट-हीटिंग एलिमेंट
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
कम बिजली खर्च
8 बार प्रेशर सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
बड़े परिवार के लिए नहीं
वजन थोड़ा ज़्यादा
