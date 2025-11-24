Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Amazon top deal on Water Heater Geyser check discount offer

Amazon ने करा दी मौज, मात्र 3000 रुपये में खरीदें गीजर

संक्षेप:

अमेजन आपको मात्र 3000 रुपये में 10 लीटर वाला वाटर हीटर को खरीदने का मौका दे रहा है, जो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है।

Mon, 24 Nov 2025 09:48 PMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आपका बजट कम है, तो अमेजन की वाटर हीटर डील आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, दरअसल अमेजन वाटर हीटर को मात्र 3000 रुपये में खरीदने का ऑफर दे रहा है। यह ऑफर 10 लीटर वाटर स्टोरेज वाले गीजर के लिए है। मतलब अगर आपकी फैमिली छोटी है, तो आपके लिए यह डील फायदेमंद साबित हो सकती है। इस डील के तहत Crompton, Havells जैसे ब्रांड पर बंपर छूट दी जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Amazon ने करा दी मौज, मात्र 3000 रुपये में खरीदें गीजर

यह 10 लीटर वाला 5-स्टार स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो तेज हीटिंग और कम बिजली खर्च के लिए जाना जाता है। इसमें 2000W का फास्ट-हीटिंग इनकॉर्पोरेटेड सिस्टम है, जो पानी को जल्दी गर्म करता है और एनर्जी कंजंप्शन भी कम करता है। इसमें 3-लेयर सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो ओवरहीटिंग और प्रेशर से बचाता है। इसे 4 फीसद छूट के साथ 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
वाटेज
2000W
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
प्रेशर
8 बार

क्यों खरीदें

...

2000W का पावरफुल हीटिंग एलिमेंट

...

5-स्टार एनर्जी रेटिंग

...

3-लेवल सेफ्टी

...

रस्ट और हार्ड वॉटर-रेज़िस्टेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

वजन थोड़ा ज़्यादा

यह तेज हीटिंग और कम बिजली खपत के साथ आता है। साथ ही पानी को बहुत जल्दी गर्म करता है और लंबे समय तक गर्म बनाए रखता है। इसकी टैंक बॉडी 7-टैंक प्रोसेस्ड मेटल से बनी है, जिस पर रस्ट-प्रूफ कोटिंग है, जबकि ABS बॉडी इसे हल्का और टिकाऊ बनाती है। इसे 38 फीसद छूट के साथ 3,088 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
स्पेशल फीचर्स
ओवरहीट प्रोटेक्शन, हल्की ABS बॉडी, रस्टप्रूफ टैंक
बॉडी मैटेरियल
Alloy Steel + ABS
वारंटी
5 वर्ष

क्यों खरीदें

...

3000W कॉपर हीटिंग एलिमेंट

...

बिजली की कम खपत

...

7-टैंक प्रोसेस्ड रस्ट-प्रूफ मेटल बॉडी

...

ओवरहीट प्रोटेक्शन से सुरक्षित

...

लंबी लाइफ और जंग से सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

पानी ठंडा होने पर थोड़ा दोबारा हीटिंग की जरूरत

यह 10 लीटर वाला स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, तेज हीटिंग के साथ आता है। इसमें तेज और टिकाऊ परफॉर्मेंस मिलता है। इसमें पानी जल्दी गर्म होता है और बिजली की भी बचत होती है। इसे 24 फीसद छूट के साथ यह 5,690 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
वाटेज
2000W
प्रेशर
8 बार
वजन
6 किग्रा

क्यों खरीदें

...

हार्ड वाटर में भी बेहतर परफॉर्मेंस

...

ज्यादा गरम पानी आउटपुट

...

तेज हीटिंग और लंबी लाइफ

...

ओवरप्रेशर प्रोटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

कीमत थोड़ी अधिक

यह वॉटर हीटर मजबूत बिल्ड, बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। इसमें गर्म और ठंडे पानी का सीधा मिश्रण कम होता है, जिससे 20 फीसदअधिक गर्म पानी आउटपुट मिलता है और बिजली की भी बचत होती है। इसे अमेजन से 38 फीसद की छूट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
एनर्जी रेटिंग
4 स्टार
वाटेज
2000W
वारंटी टैंक
10 साल

क्यों खरीदें

...

फ्री इंस्टॉलेशन

...

जंग और हार्ड वाटर से सुरक्षा

...

पानी लंबे समय तक गर्म, बिजली की बचत

...

पसंद का तापमान सेट कर सकते हैं

क्यों खोजें विकल्प

...

4-स्टार रेटिंग

...

वजन थोड़ा ज्यादा

...

टैंक का रिप्लेसमेंट महंगा पड़ सकता है

यह भी 10 लीटर वाला स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो तेजी से पानी गर्म कर देता है। इसमें एलईडी इंडीकेटर दिया गया है। इसे पानी की गर्म होने की जानकारी मिल जाती है। इसको अमेजन से आप मात्र 6,490 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
एनर्जी रेटिंग
4 स्टार
वाटेज
2000W
प्रेशर
8 बार

क्यों खरीदें

...

पानी जल्दी गर्म होता है

...

जंग और हार्ड वाटर से सुरक्षा

...

पानी का तापमान आसानी से पता चलता है

...

बिजली की कम खर्च

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

केवल 4 स्टार एनर्जी रेटिंग

यह 10 लीटर स्टोरेज वॉटर हीटर है। इसमें एलईडी डिस्प्ले, हाई वाटर प्रेशर प्रोटेक्शन जैसी आधुनिक सुविधाएँ मिलती हैं। इसकी इनर टैंक ग्लासलाइन कोटेड है जो जंग और हार्ड वाटर से बचाती है। इसे 62 फीसद छूट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
एनर्जी रेटिंग
4 स्टार
वजन
8.4 kg
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

2000W हाई क्वालिटी हीटिंग

...

जंग और क्षरण से सुरक्षा

...

पानी लंबे समय तक गर्म रहता है

...

प्रेशर से होने वाले नुकसान से बचाव

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन 8.4 kg

...

कीमत थोड़ी अधिक

यह वाटर 15 लीटर स्टोरेज के साथ आएगा, जो फास्ट हीटिंग, कम बिजली खर्च और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है। इसमें 2000W का हाई-परफॉर्मेंस मैकएलॉय हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो पानी को तेजी से गर्म करता है और एनर्जी कंजंप्शन को कम रखता है। इससे आपको फास्ट वाटर हीटिंग की सुविधा मिलेगी।

Specifications

कैपेसिटी
15 लीटर
वाटेज
2000W
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
प्रेशर
8 बार

क्यों खरीदें

...

2000W का फास्ट-हीटिंग एलिमेंट

...

5-स्टार एनर्जी रेटिंग

...

कम बिजली खर्च

...

8 बार प्रेशर सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

...

बड़े परिवार के लिए नहीं

...

वजन थोड़ा ज़्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।