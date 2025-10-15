Amazon में फिर छंटनी की तैयारी: इस डिपार्टमेंट में 15 प्रतिशत तक कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

संक्षेप: Amazon अपने HR विभाग में लगभग 15 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रहा है, जो बड़े रिफॉर्म का हिस्सा है। कंपनी अब अपने ऑपरेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की दिशा में केंद्रित कर रही है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्स (HR) डिवीजन (जिसे इंटरनली People eXperience and Technology (PXT) टीम कहा जाता है) में 15 प्रतिशत तक कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है। Fortune की रिपोर्ट के मुताबिक, यह डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जबकि कंपनी के अन्य बिजनेस यूनिट्स में भी कुछ पोजीशंस खत्म किए जा सकते हैं।

पिछले कुछ महीनों में Amazon ने अपने कई डिवीजन में छोटे स्तर पर छंटनियां की थीं, जिनमें कंज्यूमर डिवाइसेस ग्रुप, Wondery Podcast यूनिट और Amazon Web Services (AWS) शामिल हैं। मगर इस बार की छंटनी एक डीप लेवल पर री-स्ट्रक्चरिंग का संकेत देती है।

कंपनी अब तेजी से ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिशा में बढ़ रही है। Amazon ने इस साल लगभग 100 बिलियन डॉलर पूंजी निवेश का ऐलान किया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स को बनाने पर खर्च किया जाएगा।

CEO Andy Jassy ने 2021 में Jeff Bezos की जगह ली थी और वह पहले ही साफ कर चुके हैं कि Amazon का अगला चैप्टर 'AI पावर्ड' होगा। उन्होंने जून में कर्मचारियों को भेजे एक मेमो में लिखा था, ‘जो लोग इस बदलाव को अपनाएंगे, AI को समझेंगे और हमारी आंतरिक क्षमताओं को बेहतर बनाने में योगदान देंगे, वही कंपनी के भविष्य में अहम भूमिका निभाएंगे।’