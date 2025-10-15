Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon to Lay Off Up to 15 percent of HR Staff as AI and Automation Take Center Stage

Amazon में फिर छंटनी की तैयारी: इस डिपार्टमेंट में 15 प्रतिशत तक कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

संक्षेप: Amazon अपने HR विभाग में लगभग 15 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रहा है, जो बड़े रिफॉर्म का हिस्सा है। कंपनी अब अपने ऑपरेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की दिशा में केंद्रित कर रही है।

Wed, 15 Oct 2025 11:39 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
Amazon में फिर छंटनी की तैयारी: इस डिपार्टमेंट में 15 प्रतिशत तक कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्स (HR) डिवीजन (जिसे इंटरनली People eXperience and Technology (PXT) टीम कहा जाता है) में 15 प्रतिशत तक कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है। Fortune की रिपोर्ट के मुताबिक, यह डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जबकि कंपनी के अन्य बिजनेस यूनिट्स में भी कुछ पोजीशंस खत्म किए जा सकते हैं।

पिछले कुछ महीनों में Amazon ने अपने कई डिवीजन में छोटे स्तर पर छंटनियां की थीं, जिनमें कंज्यूमर डिवाइसेस ग्रुप, Wondery Podcast यूनिट और Amazon Web Services (AWS) शामिल हैं। मगर इस बार की छंटनी एक डीप लेवल पर री-स्ट्रक्चरिंग का संकेत देती है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट टैबलेट डील्स, Samsung और OnePlus सब लिस्ट में शामिल

कंपनी अब तेजी से ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दिशा में बढ़ रही है। Amazon ने इस साल लगभग 100 बिलियन डॉलर पूंजी निवेश का ऐलान किया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स को बनाने पर खर्च किया जाएगा।

CEO Andy Jassy ने 2021 में Jeff Bezos की जगह ली थी और वह पहले ही साफ कर चुके हैं कि Amazon का अगला चैप्टर 'AI पावर्ड' होगा। उन्होंने जून में कर्मचारियों को भेजे एक मेमो में लिखा था, ‘जो लोग इस बदलाव को अपनाएंगे, AI को समझेंगे और हमारी आंतरिक क्षमताओं को बेहतर बनाने में योगदान देंगे, वही कंपनी के भविष्य में अहम भूमिका निभाएंगे।’

ये भी पढ़ें:घर बैठे अयोध्या में जलाएं अपने दिवाली के दीपक, खास मौका दे रहा है ये मोबाइल ऐप

त्योहारी सीजन में नई भर्तियां भी

दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ Amazon कॉर्पोरेट कर्मचारियों में कटौती कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी फेस्टिव सीजन के लिए बड़े पैमाने पर सीजनल वर्कर्स की भर्ती कर रही है। Amazon ने हाल ही में अमेरिका में 250,000 सीजनल वर्कर्स को भर्ती करने की योजना का ऐलान किया है, जिससे त्योहारों के दौरान बढ़ी डिमांड को संभाला जा सके। ऐसे में कइयों की नौकरी जाना एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आता।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Amazon Amazon Sale अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।