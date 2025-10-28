AI का असर! Amazon में काम करने वाले 14000 लोगों की नौकरी गई; और भी जाएंगी

संक्षेप: Amazon अपने हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहा है और AI उनकी जगह लेगा। इसे एक AI एरा की शुरुआत माना जा रहा है और जल्द और भी नौकरियां जा सकती हैं।

दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और टेक कंपनियों में से एक Amazon ने मंगलवार को घोषणा की कि वह लगभग 14,000 कॉरपोरेट वर्कर्स की छंटनी करने जा रही है। यह फैसला उस समय आया है जब कंपनी Artificial Intelligence (AI) में तेजी से निवेश बढ़ा रही है और दूसरी ओर खर्चों में कटौती कर रही है। AP की रिपोर्ट में इसे सिर्फ शुरुआत कहा जा रहा है और आगे भी ऐसे जॉब-कट देखने को मिल सकते हैं।

अमेजन CEO एंडी जेसी ने 2021 में पद संभालने के बाद से ही कंपनी में लागत कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने पहले ही कहा था कि आने वाले सालों में जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी अमेजन की कॉरपोरेट वर्कफोर्स को प्रभावित करेगी। जेसी के मुताबिक, अमेजन के पास पहले से ही 1000 से ज्यादा जनरेटिव AI सर्विसेज और एप्लिकेशन डिवेलप हो चुके हैं या प्रोसेस में हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, कंपनी आने वाले वक्त में इस संख्या को कई गुना बढ़ाने की योजना बना रही है।

10 अरब डॉलर का नया AI और क्लाउड कैंपस AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अमेजन ने नॉर्थ कैरोलिना में 10 अरब डॉलर का निवेश कर एक नया AI और क्लाउड कंप्यूटिंग कैंपस बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा कंपनी अमेरिका के मिसिसिपी, इंडियाना, ओहायो और नॉर्थ कैरोलिना में भी करीब 10 अरब डॉलर के डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अमेजन अब Google, Microsoft, Meta और OpenAI जैसी कंपनियों से सीधे टक्कर में है।

“ग्राहकों का अनुभव को AI से बदलने की तैयारी” जेसी ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा था, ‘अगर आपका मिशन कस्टमर्स की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाना है, और आप मानते हैं कि हर कस्टमर एक्सपीरियंस को AI से रीडिफाइन किया जाएगा, तो आपको AI में एग्रेसिवली निवेश करना ही होगा, और यही हम कर रहे हैं।’ उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की नेक्स्ट जेनरेशन वॉइस असिस्टेंट ‘Alexa+’ इसी दिशा में एक बड़ा कदम होगी।

कर्मचारियों को 90 दिन का समय अमेजन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलेटी ने कर्मचारियों को एक लेटर में बताया कि प्रभावित कर्मचारियों को मंगलवार से जानकारी दी जाएगी। उन्हें 90 दिनों का समय दिया जाएगा ताकि वे कंपनी के अंदर नई पोजीशन तलाश सकें। जो कर्मचारी कंपनी के भीतर नई भूमिका नहीं ढूंढ पाएंगे, उन्हें सेवरेंस पे, आउटप्लेसमेंट सर्विसेज और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।