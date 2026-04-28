AC हो तो ऐसा! Amazon पर आया 7-in-1 कन्वर्टिबल Split AC; 4-Way स्विंग के साथ कमरे का कोना-कोना होगा ठंडा
अमेज़न पर 100% कॉपर और 4-Way Swing तकनीक वाले पावरफुल AC पर शानदार डील्स मिल रही हैं, जो 54°C जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे के हर कोने में एक समान और तेज़ कूलिंग सुनिश्चित करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर चल रहे विशेष ऑफर्स में इस समय 100% कॉपर कंडेनसर, 7 in 1 और 4-Way Swing तकनीक वाले एयर कंडीशनर्स की भारी डिमांड है। 100% कॉपर का सबसे बड़ा फायदा इसकी लंबी उम्र और कम मेंटेनेंस है, क्योंकि कॉपर के पाइप्स एल्यूमीनियम के मुकाबले जंग (corrosion) के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं और हीट को बेहतर तरीके से ट्रांसफर करते हैं, जिससे बिजली की बचत होती है। वहीं, 4-Way Swing तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि ठंडी हवा केवल एक दिशा में न जाकर कमरे के हर कोने में समान रूप से पहुंचे, जिससे बड़े कमरों में भी 'हॉट स्पॉट्स' खत्म हो जाते हैं और तुरंत राहत मिलती है।
2026 के लेटेस्ट मॉडल्स में पैनासोनिक, लॉयड और ब्लू स्टार जैसे ब्रांड्स 54°C से 55°C तक की भीषण गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग का दावा कर रहे हैं। इन स्मार्ट AC में इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ AI-आधारित मोड भी दिए गए हैं, जो बाहर के तापमान और कमरे में लोगों की संख्या के हिसाब से अपनी क्षमता को 40% से 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं। अमेज़न पर इन मॉडल्स पर 30% से 40% तक का डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और पुराने AC पर एक्सचेंज ऑफर्स उपलब्ध हैं, जो इन्हें एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाते हैं। टिकाऊ निर्माण और मॉडर्न फीचर्स के कारण ये यूनिट्स न केवल बिजली का बिल कम करती हैं, बल्कि लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के बर्फीली ठंडक प्रदान करती हैं।
1. Haier 1 Ton 3 Star Triple Inverter Split AC (3470 Watts, Copper, 4-Way Swing, 7 in 1 Convertible, Frost Self Clean, HD Filter, Cools at 60°C, 20mtrs Air Throw - HSU13K-PYSG3BN-INV,White)
हायर का यह 1 टन क्षमता वाला 3-स्टार स्प्लिट एयर कंडीशनर छोटे कमरों के लिए एक पावरफुल और स्मार्ट विकल्प है। यह Triple Inverter+ तकनीक के साथ आता है, जो न केवल बिजली की बचत करता है बल्कि तेज कूलिंग भी प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 7-इन-1 कन्वर्टिबल फीचर है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को 40% से 110% तक एडजस्ट करने की सुविधा देता है। साथ ही, यह 60°C जैसे अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी कूलिंग देने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरसोनिक कूलिंग
7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन
हाई एम्बिएंट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऊर्जा रेटिंग कम प्रभावी
साल में 2 बार पेड सर्विस कराना अनिवार्य
2. Sharp 2T 3 star, New Star Rated (6200W, 4 Way Swing, 100% copper condensor, Hi Tech Inverter Compressor, 7 in 1 Convertible, Turbo cool, Dust filter) - AH-SI24V3B-SCN, White
यह 2 टन क्षमता वाला स्प्लिट एयर कंडीशनर जापानी तकनीक और आधुनिक फीचर्स का एक शानदार मिश्रण है। यह Hi-Tech इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जो कमरे के तापमान के अनुसार बिजली की खपत को नियंत्रित करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी 7-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड और Nano Tech Ultra coating है, जो इसे जंग और प्रदूषण से बचाकर लंबी उम्र प्रदान करती है। यह AC 55°C जैसी जानलेवा गर्मी में भी कमरे को तेजी से ठंडा करने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार कूलिंग
7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
स्मार्ट फीचर्स
नैनो टेक अल्ट्रा कोटिंग और गोल्ड फिन+ तकनीक
कंप्रेसर पर 10 साल और PCB पर 5 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
आउटडोर और इनडोर यूनिट काफी बड़ा
सालाना बिजली खर्च 1 टन या 1.5 टन मॉडल के मुकाबले अधिक
सर्विस नेटवर्क
3. Panasonic 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Copper Condenser, 7 in 1 Convertible with True AI Mode, 4 Way Swing, nanoe X Air Purification Technology, CS/CU-HU18BKYFM, White)
पैनासोनिक का यह 5-स्टार स्मार्ट AC आधुनिक तकनीक और हाई-एफिशिएंसी का एक बेहतरीन मेल है। यह न केवल कमरे को ठंडा करता है, बल्कि अपनी विशेष nanoe X तकनीक के जरिए हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और गंध को भी खत्म करता है। इसमें True AI मोड दिया गया है, जो बाहरी तापमान और कमरे की जरूरत को समझकर कूलिंग को खुद एडजस्ट करता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हेल्थ फोकस्ड कूलिंगआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
स्मार्ट कनेक्टिविटी
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत अन्य सामान्य 1.5 टन AC से थोड़ी अधिक
स्मार्ट फीचर्स की निर्भरता
4. Acerpure Chill Neo1.5 Ton 3 star, New star rated, 4800W AC5IPG61.5TN3W48W 7 in 1 Convertible, Ice Blast Mode, 4 way swing, Cooling @ 58 degree
एसरप्योर का यह 'चिल नियो' सीरीज का AC आधुनिक फीचर्स और किफायती कीमत का एक अच्छा मिश्रण है। 1.5 टन क्षमता वाला यह मॉडल 150 से 180 वर्ग फुट के कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Ice Blast Mode और 58°C जैसे अत्यधिक तापमान में भी काम करने की क्षमता है। यह 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जो इसे भारतीय मौसम और बिजली बचत की जरूरतों के अनुसार एक फ्लेक्सिबल विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्सट्रीम कूलिंग
वैल्यू फॉर मनी
आइस ब्लास्ट मोड
4-वे स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
सर्विस नेटवर्क
5. Panasonic 1 Ton 4 Star Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Copper Condenser, 7 in 1 Convertible with True AI Mode, 4 Way Swing, PM 0.1 Air Purification Filter, CS/CU-NU12ZKY4W, White)
पैनासोनिक का यह 1 टन क्षमता वाला स्मार्ट AC छोटे कमरों (120 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह True AI मोड और MirAie App सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप इसे दुनिया के किसी भी कोने से अपने फोन द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात इसका PM 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर है, जो हवा से सूक्ष्म धूल कणों को हटाकर आपको पहाड़ों जैसी शुद्ध हवा का अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल
कस्टम स्लीप प्रोफाइल
True AI मोड
मजबूत वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन सर्विस पेड
क्षमता सीमा
6. Sharp 1.5T 3 star, New Star Rated (4800W, 4 Way Swing, 100% copper, Hi Tech Inverter Compressor, 7 in 1 Convertible, Turbo cool, Dust filter) - AH-SI17V3B-GCN, White
शार्प का यह 1.5 टन क्षमता वाला स्प्लिट एयर कंडीशनर जापानी इंजीनियरिंग और आधुनिक फीचर्स का एक आदर्श संयोजन है। इसमें Hi-Tech इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है जो हीट लोड के अनुसार बिजली की खपत को एडजस्ट करता है। इसकी 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और Nano Tech Ultra coating इसे न केवल फ्लेक्सिबल बनाती है, बल्कि जंग और प्रदूषण से भी सुरक्षित रखती है। यह AC 55°C के उच्च तापमान में भी कमरे को तेजी से ठंडा करने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
जंग से सुरक्षा
4-वे एयर स्विंग
7-इन-1 कन्वर्टिबल
किफायती और वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं
साधारण डिजाइन
सर्विस सेंटर की उपस्थिति की जांच
7. Haier 1.5 Ton 3 Star Triple Inverter Smart Split AC (5125 Watts, Copper, Wi-Fi, 4-Way Swing, 7 in 1 Convertible, Frost Self Clean, HD Filter, Cools at 60°C - HSU18K-PYFR3BN-INV, White)
हायर का यह 1.5 टन क्षमता वाला स्मार्ट स्प्लिट AC मध्यम आकार के कमरों के लिए एक आधुनिक और शक्तिशाली कूलिंग सॉल्यूशन है। यह Triple Inverter+ तकनीक के साथ आता है, जो न केवल तेजी से ठंडा करता है बल्कि सामान्य AC के मुकाबले 60% तक बिजली की बचत भी करता है। इसमें Wi-Fi की सुविधा दी गई है, जिससे आप इसे अपने स्मार्टफोन से कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही, यह 60°C जैसी जानलेवा गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने का दम रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कंट्रोल
60°C पर कूलिंग
फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन
हाइपर PCB
क्यों खोजें विकल्प
अनिवार्य मेंटेनेंस
बिजली खपत थोड़ी अधिक
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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