AC हो तो ऐसा! Amazon पर आया 7-in-1 कन्वर्टिबल Split AC; 4-Way स्विंग के साथ कमरे का कोना-कोना होगा ठंडा

Apr 28, 2026 09:16 pm IST

अमेज़न पर 100% कॉपर और 4-Way Swing तकनीक वाले पावरफुल AC पर शानदार डील्स मिल रही हैं, जो 54°C जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे के हर कोने में एक समान और तेज़ कूलिंग सुनिश्चित करते हैं।

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अमेज़न पर चल रहे विशेष ऑफर्स में इस समय 100% कॉपर कंडेनसर, 7 in 1 और 4-Way Swing तकनीक वाले एयर कंडीशनर्स की भारी डिमांड है। 100% कॉपर का सबसे बड़ा फायदा इसकी लंबी उम्र और कम मेंटेनेंस है, क्योंकि कॉपर के पाइप्स एल्यूमीनियम के मुकाबले जंग (corrosion) के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं और हीट को बेहतर तरीके से ट्रांसफर करते हैं, जिससे बिजली की बचत होती है। वहीं, 4-Way Swing तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि ठंडी हवा केवल एक दिशा में न जाकर कमरे के हर कोने में समान रूप से पहुंचे, जिससे बड़े कमरों में भी 'हॉट स्पॉट्स' खत्म हो जाते हैं और तुरंत राहत मिलती है।

2026 के लेटेस्ट मॉडल्स में पैनासोनिक, लॉयड और ब्लू स्टार जैसे ब्रांड्स 54°C से 55°C तक की भीषण गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग का दावा कर रहे हैं। इन स्मार्ट AC में इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ AI-आधारित मोड भी दिए गए हैं, जो बाहर के तापमान और कमरे में लोगों की संख्या के हिसाब से अपनी क्षमता को 40% से 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं। अमेज़न पर इन मॉडल्स पर 30% से 40% तक का डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और पुराने AC पर एक्सचेंज ऑफर्स उपलब्ध हैं, जो इन्हें एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाते हैं। टिकाऊ निर्माण और मॉडर्न फीचर्स के कारण ये यूनिट्स न केवल बिजली का बिल कम करती हैं, बल्कि लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के बर्फीली ठंडक प्रदान करती हैं।

हायर का यह 1 टन क्षमता वाला 3-स्टार स्प्लिट एयर कंडीशनर छोटे कमरों के लिए एक पावरफुल और स्मार्ट विकल्प है। यह Triple Inverter+ तकनीक के साथ आता है, जो न केवल बिजली की बचत करता है बल्कि तेज कूलिंग भी प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 7-इन-1 कन्वर्टिबल फीचर है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को 40% से 110% तक एडजस्ट करने की सुविधा देता है। साथ ही, यह 60°C जैसे अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी कूलिंग देने में सक्षम है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर ट्रिपल इन्वर्टर+ कंप्रेसर कंडेंसर 100% कॉपर कॉइल फिल्टर HD फिल्टर और एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर क्यों खरीदें सुपरसोनिक कूलिंग 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन हाई एम्बिएंट कूलिंग क्यों खोजें विकल्प ऊर्जा रेटिंग कम प्रभावी साल में 2 बार पेड सर्विस कराना अनिवार्य

यह 2 टन क्षमता वाला स्प्लिट एयर कंडीशनर जापानी तकनीक और आधुनिक फीचर्स का एक शानदार मिश्रण है। यह Hi-Tech इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जो कमरे के तापमान के अनुसार बिजली की खपत को नियंत्रित करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी 7-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड और Nano Tech Ultra coating है, जो इसे जंग और प्रदूषण से बचाकर लंबी उम्र प्रदान करती है। यह AC 55°C जैसी जानलेवा गर्मी में भी कमरे को तेजी से ठंडा करने की क्षमता रखता है।

Specifications सालाना बिजली खपत 1096.71 यूनिट विशेष तकनीक नैनो टेक अल्ट्रा कोटिंग, डस्ट फिल्टर, और मैजिक LED डिस्प्ले एयर स्विंग 4-वे एयर स्विंग कंडेंसर 100% कॉपर कंडेंसर क्यों खरीदें दमदार कूलिंग 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड स्मार्ट फीचर्स नैनो टेक अल्ट्रा कोटिंग और गोल्ड फिन+ तकनीक कंप्रेसर पर 10 साल और PCB पर 5 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प आउटडोर और इनडोर यूनिट काफी बड़ा सालाना बिजली खर्च 1 टन या 1.5 टन मॉडल के मुकाबले अधिक सर्विस नेटवर्क

पैनासोनिक का यह 5-स्टार स्मार्ट AC आधुनिक तकनीक और हाई-एफिशिएंसी का एक बेहतरीन मेल है। यह न केवल कमरे को ठंडा करता है, बल्कि अपनी विशेष nanoe X तकनीक के जरिए हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और गंध को भी खत्म करता है। इसमें True AI मोड दिया गया है, जो बाहरी तापमान और कमरे की जरूरत को समझकर कूलिंग को खुद एडजस्ट करता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications एयर थ्रो जेटस्ट्रीम तकनीक के साथ 45 फीट तक लंबा एयर थ्रो स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi सक्षम, Miraie App सपोर्ट, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ वॉयस कंट्रोल विशेष तकनीक nanoe X एयर प्यूरीफिकेशन, True AI मोड कंडेंसर 100% कॉपर कॉइल क्यों खरीदें हेल्थ फोकस्ड कूलिंगआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट कनेक्टिविटी शानदार वारंटी क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत अन्य सामान्य 1.5 टन AC से थोड़ी अधिक स्मार्ट फीचर्स की निर्भरता

एसरप्योर का यह 'चिल नियो' सीरीज का AC आधुनिक फीचर्स और किफायती कीमत का एक अच्छा मिश्रण है। 1.5 टन क्षमता वाला यह मॉडल 150 से 180 वर्ग फुट के कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Ice Blast Mode और 58°C जैसे अत्यधिक तापमान में भी काम करने की क्षमता है। यह 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जो इसे भारतीय मौसम और बिजली बचत की जरूरतों के अनुसार एक फ्लेक्सिबल विकल्प बनाता है।

Specifications गैस R32 एयर स्विंग 4-वे स्विंग विशेष मोड्स 7-इन-1 कन्वर्टिबल, आइस ब्लास्ट मोड कंडेंसर 100% कॉपर कॉइल क्यों खरीदें एक्सट्रीम कूलिंग वैल्यू फॉर मनी आइस ब्लास्ट मोड 4-वे स्विंग क्यों खोजें विकल्प नया ब्रांड सर्विस नेटवर्क

पैनासोनिक का यह 1 टन क्षमता वाला स्मार्ट AC छोटे कमरों (120 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह True AI मोड और MirAie App सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप इसे दुनिया के किसी भी कोने से अपने फोन द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात इसका PM 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर है, जो हवा से सूक्ष्म धूल कणों को हटाकर आपको पहाड़ों जैसी शुद्ध हवा का अनुभव देता है।

Specifications कन्वर्टिबल मोड 7-इन-1 कन्वर्टिबल स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi, Alexa और Google Assistant सपोर्ट, MirAie App एयर प्यूरिफिकेशन PM 0.1 फिल्टर कंडेंसर 100% कॉपर कॉइल क्यों खरीदें स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल कस्टम स्लीप प्रोफाइल True AI मोड मजबूत वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टालेशन सर्विस पेड क्षमता सीमा

शार्प का यह 1.5 टन क्षमता वाला स्प्लिट एयर कंडीशनर जापानी इंजीनियरिंग और आधुनिक फीचर्स का एक आदर्श संयोजन है। इसमें Hi-Tech इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है जो हीट लोड के अनुसार बिजली की खपत को एडजस्ट करता है। इसकी 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और Nano Tech Ultra coating इसे न केवल फ्लेक्सिबल बनाती है, बल्कि जंग और प्रदूषण से भी सुरक्षित रखती है। यह AC 55°C के उच्च तापमान में भी कमरे को तेजी से ठंडा करने में सक्षम है।

Specifications विशेष फीचर्स मैजिक LED डिस्प्ले, लो गैस डिटेक्शन, और ऑटो क्लीन एनर्जी रेटिंग 2026 न्यू स्टार रेटिंग विशेष फीचर्स मैजिक LED डिस्प्ले, लो गैस डिटेक्शन, और ऑटो क्लीन क्यों खरीदें जंग से सुरक्षा 4-वे एयर स्विंग 7-इन-1 कन्वर्टिबल किफायती और वैल्यू क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं साधारण डिजाइन सर्विस सेंटर की उपस्थिति की जांच

हायर का यह 1.5 टन क्षमता वाला स्मार्ट स्प्लिट AC मध्यम आकार के कमरों के लिए एक आधुनिक और शक्तिशाली कूलिंग सॉल्यूशन है। यह Triple Inverter+ तकनीक के साथ आता है, जो न केवल तेजी से ठंडा करता है बल्कि सामान्य AC के मुकाबले 60% तक बिजली की बचत भी करता है। इसमें Wi-Fi की सुविधा दी गई है, जिससे आप इसे अपने स्मार्टफोन से कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही, यह 60°C जैसी जानलेवा गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने का दम रखता है।

Specifications एयर सर्कुलेशन 900 CFM स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi सक्षम, हाइपर PCB विशेष तकनी फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन, 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड कंडेंसर 100% शुद्ध ग्रूव्ड कॉपर क्यों खरीदें स्मार्ट कंट्रोल 60°C पर कूलिंग फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन हाइपर PCB क्यों खोजें विकल्प अनिवार्य मेंटेनेंस बिजली खपत थोड़ी अधिक

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