Amazon का बंपर डिस्काउंट, 9 हजार वाली वॉच मिल रही 1500 रुपये में
अमेजन फेस्टिवल सेल में स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप सस्ते में वॉच खरीद पाएंगे...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आगाज हो चुका है। वैसे तो इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बंपर डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। लेकिन स्मार्टवॉच की खरीद पर 80 फीसद तक की छूट दी जा रही है। मतलब आप 10 हजार कीमत वाली स्मार्टवॉच को 2 हजार में खरीद पाएंगे। हम आपके लिए कुछ ऐसी ही स्मार्टवॉच की डील लेकर आए हैं, जिसे न सिर्फ आपके स्टाइल को इन्हैंस करेंगी, बल्कि आपको फिट और चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करेंगी।
1. Boat Lunar Discovery Pro, 1.39" HD Display, QR Tray, Emergency SOS, Functional Crown, Multiple Sports Modes, BT Calling, HR, SpO2 & Sleep Tracking, Smart Watches for Men & Women (Active Blue)
यह स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए है, जो फिटनेस को अहमियत देते हैं। इसमें 1.39 इंच HD डिस्प्ले, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इसे अमेजन से 83 फीसद डिस्काउंट के साथ 1,499 में खरीदा जा सकता है। इसमें क्यूआर ट्रे, इमर्जेंसी एसओसी और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-ब्राइट और आउटडोर विजिबिलिटी
वॉच से पेमेंट की सुविधा
इमर्जेंसी कॉलिंग फीचर
ब्लूटूथ कॉलिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन्स
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ सीमित
ऐप के साथ फुल फंक्शनल
2. Pebble Gravity Smartwatch | 1.43” AMOLED, BT Calling, Quick Alerts, Compass, QR Payments, Health Suite & Premium Silicone Strap (Black)
यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, क्यूआर पेमेंट और हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आती है। इसे अमेजन से 42% डिस्काउंट के बाद 3,499 में खरीदा जा सकता है। यह आउटडोर और फिटनेस यूज के लिए बेस्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले
700 nits ब्राइटनेस
ब्लूटूथ कॉलिंग
क्यूआर पेमेंट की सुविधा
प्रीमियम डिजाइन और हल्का सिलिकॉन स्ट्रैप
तेज और स्मूद टच रिस्पॉन्स
आउटडोर विजिबिलिटी में बेहतरीन
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी कैपेसिटी सीमित
स्टोरेज केवल 10 MB
ऐप इंस्टालेशन लिमिटेड
3. Noise Pulse 2 Max 1.85" Display, Bluetooth Calling Smart Watch, 10 Days Battery, 550 NITS Brightness, Smart DND, 100 Sports Modes, Smartwatch for Men and Women (Rose Pink)
यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.85 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग और 100 स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं। इसे अमेजन पर 83% डिस्काउंट के बाद 999 में खरीदा जा सकता है। यह फिटनेस और स्मार्ट फीचर्स के लिए एक किफायती और स्टाइलिश है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और यूनिसेक्स डिजाइन
10 दिन की बैटरी लाइफ
150+ क्लाउड-बेस्ड वॉच फेस
Tru Sync टेक्नोलॉजी
100 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ फिटनेस मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले TFT LCD है
AMOLED नहीं
10 दिन से कम बैटरी
ऐप के बिना पूरी तरह कार्यशील नहीं
4. Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Black
यह एक स्टाइलिश और फीचर पैक स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.97 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें जीपीएस और 140+ वर्कआउट मोड्स मिलते हैं। इसे अमेजन पर 53% डिस्काउंट के बाद 6,999 में खरीदा जा सकता है। यह फिटनेस, हेल्थ और डेली स्मार्ट नोटिफिकेशन्स के लिए एक पावरफुल ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-विजिबिलिटी और वाइब्रेंट कलर्स
140+ वर्कआउट मोड्स
AI कोचिंग और पर्सनलाइज्ड फिटनेस असिस्टेंट
24/7 हेल्थ मॉनिटरिंग
14 दिन तक लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स सीमित
बड़े डिस्प्ले
फीचर्स के कारण हल्का नहीं
बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है
5. Pebble Gravity Smartwatch | 1.43” AMOLED, BT Calling, Quick Alerts, Compass, QR Payments, Health Suite & Premium Silicone Strap (Black)
यह पेबेल की प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग, हेल्थ शूइट और क्यूआर कोड पेमेंट जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। इसे अमेजन पर 42% डिस्काउंट के बाद 3,499 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QR Payments सपोर्ट
प्रीमियम सिलिकॉन स्ट्रैप
मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड
ब्लूटूथ 5.3 कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते
कुछ फीचर्स सभी स्मार्टफोन पर सीमित
बैटरी कैपेसिटी 300 mAh
6. Amazfit T-Rex 3 Outdoor Rugged Military 48mm Smart Watch, Built in GPS, 27 Days Battery Life, Offline Maps, 2000 Nits Brightness, 10 ATM Water Resistance, AI Coach, for iOS & Android (Onyx)
यह एक मिलिट्री ग्रेड स्मार्टवॉच है, जिसे आउटडोर और एडवेंचर लवर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 48mm एमोलेड डिस्प्ले, बिल्ट-इन GPS, 27 दिन की बैटरी लाइफ और 10 ATM वॉटर रेसिस्टेंस जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इसे अमेजन से 40% डिस्काउंट के बाद 17,999 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
10 ATM वॉटर रेसिस्टेंस
फ्रीडाइविंग और सर्फिंग के लिए उपयुक्त
27 दिन की बैटरी लाइफ
170+ वर्कआउट मोड
वॉइस कंट्रोल फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी और भारी डिजाइन
बैटरी GPS पर जल्दी खत्म हो जाती है
कुछ एडवांस AI फीचर्स
7. Pebble Revolve Pro 1.43" Ultra AMOLED Smartwatch | Rotating Bezel | 600 Nits Brightness | AOD | High-Accuracy Step Counter | Metal Build & Premium Strap | BT Calling | DIY Watch Faces (Grey)
यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.43 इंच अल्ट्रा एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें रोटेटिंग बेजेल्स, हाई एक्यूरेसी स्टेप काउंटर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसे अमेजन पर 70% डिस्काउंट के बाद 2,989 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्राइटनेस, आउटडोर विजिबिलिटी के लिए
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले
ब्लूटूथ कॉलिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन्स
मूड के हिसाब से वॉच फेस
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी कैपेसिटी कम
Pebble OS ऐप के साथ फुल फंक्शनल
स्क्रीन बड़ी नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।