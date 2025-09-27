Amazon का बंपर डिस्काउंट, 9 हजार वाली वॉच मिल रही 1500 रुपये में

अमेजन फेस्टिवल सेल में स्मार्टवॉच की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जिससे आप सस्ते में वॉच खरीद पाएंगे...

Follow Us on

Sat, 27 Sep 2025 10:26 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आगाज हो चुका है। वैसे तो इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बंपर डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। लेकिन स्मार्टवॉच की खरीद पर 80 फीसद तक की छूट दी जा रही है। मतलब आप 10 हजार कीमत वाली स्मार्टवॉच को 2 हजार में खरीद पाएंगे। हम आपके लिए कुछ ऐसी ही स्मार्टवॉच की डील लेकर आए हैं, जिसे न सिर्फ आपके स्टाइल को इन्हैंस करेंगी, बल्कि आपको फिट और चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करेंगी।

यह स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए है, जो फिटनेस को अहमियत देते हैं। इसमें 1.39 इंच HD डिस्प्ले, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इसे अमेजन से 83 फीसद डिस्काउंट के साथ 1,499 में खरीदा जा सकता है। इसमें क्यूआर ट्रे, इमर्जेंसी एसओसी और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications डिस्प्ले 1.39 इंच एचडी टचस्क्रीन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ हेल्थ फीचर्स Heart Rate, SpO2, Sleep Tracking, Female Wellness स्पोर्ट्स मोड्स : रनिंग, साइक्लिंग, योग, फुटबॉल, बैडमिंटन क्यों खरीदें अल्ट्रा-ब्राइट और आउटडोर विजिबिलिटी वॉच से पेमेंट की सुविधा इमर्जेंसी कॉलिंग फीचर ब्लूटूथ कॉलिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन्स क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ सीमित ऐप के साथ फुल फंक्शनल

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, क्यूआर पेमेंट और हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आती है। इसे अमेजन से 42% डिस्काउंट के बाद 3,499 में खरीदा जा सकता है। यह आउटडोर और फिटनेस यूज के लिए बेस्ट है।

Specifications डिस्प्ले 1.43 इंच एमोलेड कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3 हेल्थ फीचर्स Heart Rate, Steps, Calories, Sports Modes वारंटी 1 साल क्यों खरीदें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 700 nits ब्राइटनेस ब्लूटूथ कॉलिंग क्यूआर पेमेंट की सुविधा प्रीमियम डिजाइन और हल्का सिलिकॉन स्ट्रैप तेज और स्मूद टच रिस्पॉन्स आउटडोर विजिबिलिटी में बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प बैटरी कैपेसिटी सीमित स्टोरेज केवल 10 MB ऐप इंस्टालेशन लिमिटेड

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.85 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग और 100 स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं। इसे अमेजन पर 83% डिस्काउंट के बाद 999 में खरीदा जा सकता है। यह फिटनेस और स्मार्ट फीचर्स के लिए एक किफायती और स्टाइलिश है।

Specifications डिस्प्ले 1.85 इंच TFT LCD ब्राइटनेस 550 nits कनेक्टिविटी ब्लूटूथ स्पोर्ट्स मोड्स: 100+ स्ट्रैप यूनिसेक्स, हल्का और आरामदायक बैटरी 300 mAh क्यों खरीदें हल्का और यूनिसेक्स डिजाइन 10 दिन की बैटरी लाइफ 150+ क्लाउड-बेस्ड वॉच फेस Tru Sync टेक्नोलॉजी 100 स्पोर्ट्स मोड्स के साथ फिटनेस मॉनिटरिंग क्यों खोजें विकल्प डिस्प्ले TFT LCD है AMOLED नहीं 10 दिन से कम बैटरी ऐप के बिना पूरी तरह कार्यशील नहीं

यह एक स्टाइलिश और फीचर पैक स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.97 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें जीपीएस और 140+ वर्कआउट मोड्स मिलते हैं। इसे अमेजन पर 53% डिस्काउंट के बाद 6,999 में खरीदा जा सकता है। यह फिटनेस, हेल्थ और डेली स्मार्ट नोटिफिकेशन्स के लिए एक पावरफुल ऑप्शन है।

Specifications डिस्प्ले 1.97 इंच एमोलेड कनेक्टिविटी ब्लूटूथ OS Zepp OS वर्कआउट मोड्स 140+ बैटरी 340 mAh क्यों खरीदें अल्ट्रा-विजिबिलिटी और वाइब्रेंट कलर्स 140+ वर्कआउट मोड्स AI कोचिंग और पर्सनलाइज्ड फिटनेस असिस्टेंट 24/7 हेल्थ मॉनिटरिंग 14 दिन तक लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स सीमित बड़े डिस्प्ले फीचर्स के कारण हल्का नहीं बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है

यह पेबेल की प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.43 इंच एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग, हेल्थ शूइट और क्यूआर कोड पेमेंट जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। इसे अमेजन पर 42% डिस्काउंट के बाद 3,499 में खरीदा जा सकता है।

Specifications कनेक्टिविटी Bluetooth 5.3 डिस्प्ले 1.43 इंच एमोलेड ब्राइटनेस 700 nits बैटरी 300 mAh क्यों खरीदें QR Payments सपोर्ट प्रीमियम सिलिकॉन स्ट्रैप मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड ब्लूटूथ 5.3 कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते कुछ फीचर्स सभी स्मार्टफोन पर सीमित बैटरी कैपेसिटी 300 mAh

यह एक मिलिट्री ग्रेड स्मार्टवॉच है, जिसे आउटडोर और एडवेंचर लवर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 48mm एमोलेड डिस्प्ले, बिल्ट-इन GPS, 27 दिन की बैटरी लाइफ और 10 ATM वॉटर रेसिस्टेंस जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इसे अमेजन से 40% डिस्काउंट के बाद 17,999 में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 48mm AMOLED ब्राइटनेस 2,000 nits OS Zepp OS बैटरी 700 mAh वॉटर रेसिस्टेंस 10 ATM हेल्थ फीचर्स Heart Rate, SpO2, Sleep, Fitness Tracker क्यों खरीदें 10 ATM वॉटर रेसिस्टेंस फ्रीडाइविंग और सर्फिंग के लिए उपयुक्त फ्रीडाइविंग और सर्फिंग के लिए उपयुक्त 27 दिन की बैटरी लाइफ 170+ वर्कआउट मोड वॉइस कंट्रोल फीचर्स क्यों खोजें विकल्प बड़ी और भारी डिजाइन बैटरी GPS पर जल्दी खत्म हो जाती है कुछ एडवांस AI फीचर्स

यह एक प्रीमियम स्मार्टवॉच है, जिसमें 1.43 इंच अल्ट्रा एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें रोटेटिंग बेजेल्स, हाई एक्यूरेसी स्टेप काउंटर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसे अमेजन पर 70% डिस्काउंट के बाद 2,989 में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 1.43 इंच अल्ट्रा एमोलेड OS Pebble OS कनेक्टिविटी Bluetooth बैटरी 300 mAh हेल्थ फीचर्स Step Counter, Activity Tracker ब्राइटनेस 600 nits क्यों खरीदें ब्राइटनेस, आउटडोर विजिबिलिटी के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ब्लूटूथ कॉलिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन्स मूड के हिसाब से वॉच फेस क्यों खोजें विकल्प बैटरी कैपेसिटी कम Pebble OS ऐप के साथ फुल फंक्शनल स्क्रीन बड़ी नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।