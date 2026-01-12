ट्रिक! Amazon से हर खरीद पर पाएं सीधे 5 परसेंट कैशबैक, ज्यादातर ग्राहकों को नहीं पता

संक्षेप: एक ऐसा जुगाड़ है, जिसके साथ Amazon से हर खरीददारी पर ग्राहकों को 5 प्रतिशत तक कैशबैक मिल सकता है। यह मौका Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ दिया जा रहा है।

भारत में और ग्लोबली सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उनमें Amazon का नाम जरूर आता है। अगर आप भी Amazon से खरीददारी करते हैं तो चुनिंदा शॉपिंग ट्रिक्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक ऐसा तरीका है, जिससे ग्राहकों को हर खरीददारी पर सीधे 5 प्रतिशत तक कैशबैक का फायदा मिल जाता है। यानी आप चाहे जो प्रोडक्ट खरीदें, हर बार आपके पैसे बचेंगे।

अगर आपकी सैलरी अच्छी है और Amazon से शॉपिंग करते हैं तो Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड एक ऐसा बैंकिंग प्रोडक्ट है, जो आपको जरूर ले लेना चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और Cibil स्कोर अच्छा होने पर ये कार्ड आपको मिल जाएगा। इससे खरीददारी की स्थिति में Amazon से की गई शॉपिंग पर प्राइम यूजर्स को 5 प्रतिशत तक कैशबैक दिया जा रहा है। इस कार्ड के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं।

क्या है Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड? Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जिसे Amazon Pay और ICICI Bank ने मिलकर लॉन्च किया है। यह कार्ड खास तौर पर उनके लिए बनाया गया है जो Amazon पर अक्सर खरीदारी करते हैं और कैशबैक को प्राथमिकता देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह लाइफटाइम फ्री है, यानी इसमें ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस लगती है और ना ही कोई एनुअल फीस देनी पड़ती है।

Amazon पर ग्राहकों को ऐसे मिलता है कैशबैक अगर आप Amazon Prime मेंबर हैं, तो Amazon.in पर की गई शॉपिंग पर आपको 5 प्रतिशत कैशबैक मिलता है। वहीं, अगर आप Prime मेंबर नहीं हैं, तो यही कैशबैक 3 प्रतिशत मिलता है। इसके अलावा Amazon Pay के पार्टनर मर्चेंट्स पर पेमेंट करने पर 2 प्रतिशत और बाकी सभी खर्चों पर कार्ड से 1 प्रतिशत कैशबैक दिया जाता है। यह कैशबैक Amazon Pay बैलेंस के तौर पर मिलता है, जिसकी कोई लिमिट या एक्सपायरी डेट नहीं होती।

कार्ड से मिलने वाला कैशबैक हर महीने अपने आप आपके Amazon Pay अकाउंट में जुड़ जाता है, इसके लिए अलग से रिडीम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस Amazon Pay बैलेंस का इस्तेमाल आप Amazon पर शॉपिंग करने, मोबाइल रिचार्ज, बिजली-पानी के बिल भरने और अन्य Amazon Pay से जुड़ी सेवाओं में आसानी से कर सकते हैं।