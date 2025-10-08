अमेजन सीजनल ऑफ सेल में 54% तक गिरी एयर कंडीशनर की कीमत, एक झटके में आधे हो गए दाम Amazon Seasonal Off Sale Grab Air Conditioner at Upto 54 Percent off From Panasonic TO Daikin, Gadgets Hindi News - Hindustan
अमेजन सीजनल ऑफ सेल में 54% तक गिरी एयर कंडीशनर की कीमत, एक झटके में आधे हो गए दाम

Air Conditioner Discount: अगर आप अपने लिए एक नया एयर कंडीशनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर मिल रही ये डील्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी।

Wed, 8 Oct 2025 07:22 PM
Air Conditioner Discount: Amazon पर सीजनल ऑफर सेल चलती रहती है। यहां से आप नए एसी को कम कीमत में खरीद सकते हैं। अभी एसी खरीदने का ऑफ सीजन है, तो डिस्काउंट भी अच्छा-खासा मिल जाएगा। पैनासोनिक, ब्लूस्टार, लॉयड, करियर आदि जैसे टॉप ब्रांड्स पर 54% तक का डिस्काउंट उपलब्ध कराया जा रहा है। खासियतों की बात करें तो इनमें फास्ट कूलिंग, एनर्जी सेविंग और स्मार्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। अगर आप नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर इन डील्स को चेक कर सकते हैं।

अमेजन सीजनल ऑफ सेल में 54% तक गिरी एयर कंडीशनर की कीमत, एक झटके में आधे हो गए दाम

इस एसी की कीमत 56,400 रुपये है। इस पर 41% का धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 33,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1.5 टन की क्षमता के साथ आता है। यह स्मार्ट इन्वर्टर है, जो ठंडी हवा देने में मदद करता है। इसमें True AI तकनीक है, जो कमरे के तापमान को अपने आप एडजस्ट करती है। 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड से आप ठंडक को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं।

Specifications

क्षमता
1.5 टन
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार
कूलिंग फीचर्स
7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड, हाईअर एयरफ्लो डिजाइन
फिल्टर
PM 0.1 एयर फिल्टर
कंडेंसर
100% कॉपर कंडेंसर
स्मार्ट फीचर्स
वाई-फाई, मोबाइल ऐप कंट्रोल, एलेक्सा/गूगल अस्सिटेंट सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

ट्रू आई से ऑटोमैटिक टेम्प्रेचर कंट्रोल

...

7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड से बिजली की बचत

...

Wi-Fi और वॉयस कंट्रोल सपोर्ट

...

कॉपर कंडेंसर से तेज कूलिंग

...

PM 0.1 फिल्टर से साफ और फ्रेश हवा

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार रेटिंग, बिजली बचत और बेहतर

...

बहुत बड़े कमरों में कूलिंग थोड़ी धीमी

...

कीमत थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में

इसकी कीमत 62,990 रुपये है। इसे 54% डिस्काउंट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1.5 टन की क्षमता के साथ आता है। इसकी रेटिंग 3 स्टार है। यह 52°C तक के टेम्प्रेचर में भी ठंडक दे सकता है। इसमें कॉपर कंडेंसर लगा है, जो रस्ट-फ्री है और लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है। 4 एडजस्टेबल कूलिंग मोड्स के साथ आप अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग लेवल को एडजस्ट कर सकता है।

Specifications

क्षमता
1.5 टन
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार
कंडेंसर
100% कॉपर, रस्ट व जंग-रोधी, बेहतर हीट ट्रांसफर
वारंटी
5 साल की प्रोडक्ट पर, 10 साल की इन्वर्टर कंप्रेसर वारंटी, 5 साल की PCB वारंटी

क्यों खरीदें

...

52°C तक ठंडक

...

टिकाऊ कॉपर कंडेंसर

...

साइलेंट और स्मूद ऑपरेशन

...

वाइड वोल्टेज रेंज सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

वाई-फाई या स्मार्ट कंट्रोल फीचर्स नहीं

...

बहुत बड़े कमरों के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 52,990 रुपये है, जिसे 44% डिस्काउंट के साथ 29,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 5-इन-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप कूलिंग को एडजस्ट कर सकता है। इसका कॉपर कंडेंसर बेहतर कूलिंग बढ़िया देता है। एंटी-वायरल और PM 2.5 फिल्टर हवा को साफ रखते हैं, जिससे घर का एनवायरोमेंट हेल्दी बना रहता है।

Specifications

क्षमता
1.5 टन
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार इन्वर्टर एसी
कूलिंग मोड्स
5-इन-1 कनवर्टिबल मोड
कंडेंसर
100% कॉपर
फिल्टर
एंटी-वायरल + PM 2.5 एयर फ्लिटर
डिजाइन
व्हाइट कलर के साथ क्रोम डेको स्ट्रिप

क्यों खरीदें

...

5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड से बिजली की बचत

...

एंटी-वायरल और PM 2.5 फिल्टर से हेल्दी एयर

...

कॉपर कंडेंसर से तेज कूलिंग

...

स्टाइलिश व्हाइट-क्रोम डिजाइन

...

इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से कम शोर

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 3 स्टार रेटिंग

...

वाई-फाई या स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी

...

बहुत बड़े कमरों के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 59,200 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 33,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एसी न केवल ज्यादा ठंडक देता है बल्कि स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है, जिससे आप इसे मोबाइल ऐप या वॉइस कमांड से भी चला सकते हैं। 5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग और टर्बो कूल मोड गर्मी के मौसम में तुरंत राहत देते हैं। इसका कॉपर कंडेंसर काफी ड्यूरेबल है। इसमें 4-वे स्विंग दिया गया है।

Specifications

क्षमता
1.5 टन
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार
कूलिंग मोड्स
5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग
कंडेंसर
100% कॉपर
स्विंग
4-वे एयर स्विंग
स्मार्ट फीचर्स
Wi-Fi कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

Wi-Fi और वॉइस कंट्रोल से आसान ऑपरेशन

...

5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग से बिजली की बचत

...

4-वे स्विंग से हर कोने में एक जैसी ठंडक

...

कॉपर कंडेंसर से ड्यूरेबल परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 3 स्टार रेटिंग

...

बहुत बड़े कमरों के लिए सही नहीं

...

स्मार्ट फीचर्स के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी

वैसे तो इसकी कीमत 45,090 रुपये है। इस पर 42% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 25,990 रुपये हो जाती है। यह 1.5 टन की क्षमता के साथ आता है। यह 4-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें लगा एंटी-वायरस फ़िल्टर हवा को शुद्ध रखता है। इसका ब्लू फिन टेक्नोलॉजी वाला कॉपर कंडेंसर एसी की उम्र बढ़ाता है।

Specifications

क्षमता
1.5 टन
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार
मोड
4-इन-1 कन्वर्टिबल
टेक्नोलॉजी
100% कॉपर विथ ब्लू फिन
फिल्टर
एंटी-वायरस

क्यों खरीदें

...

4-इन-1 कन्वर्टिबल मोड से फ्लेक्सिबल कूलिंग

...

एंटी-वायरस फिल्टर से फ्रेश एयर

...

ब्लू फिन टेक्नोलॉजी से ड्यूरेबल कंडेंसर

...

इन्वर्टर मोटर से बिजली की बचत

क्यों खोजें विकल्प

...

Wi-Fi या स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी

इसकी कीमत 58,400 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 34,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें PM 2.5 फिल्टर लगा है, जो धूल और प्रदूषण को फिल्टर करती है और फ्रेश हवा देती है। इसमें ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो अपने आप एसी की सफाई करती है। ट्रिपल डिस्प्ले पैनल टेम्प्रेचर, मोड और एनर्जी की जानकारी देता है।

Specifications

क्षमता
1.5 टन
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार
कंडेंसर
100% कॉपर
फिल्टर
PM 2.5 एयर फिल्टर
टेक्नोलॉजी
ड्यू क्लीन
एयरफ्लो
Coanda Airflow
डिस्प्ले
ट्रिपल डिस्प्ले

क्यों खरीदें

...

ड्यू क्लीन से आसान मेंटेनेंस

...

PM 2.5 फिल्टर

...

Coanda Airflow से हर कोने में ठंडक

...

ट्रिपल डिस्प्ले से क्लियर जानकारी

...

कम शोर और ड्यूरेबल कॉपर कंडेंसर

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 3 स्टार रेटिंग

...

Wi-Fi या स्मार्ट कंट्रोल फीचर की कमी

...

बहुत बड़े हॉल के लिए सही नहीं

इस एसी की कीमत 62,900 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 33,190 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 3 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है। इसकी क्षमता 1.5 टन की है। यह 6-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह आपको मौसम और जरूरत के अनुसार ठंडक को एडजस्ट करने की सुविधा देता है। Wi-Fi स्मार्ट कंट्रोल से आप इसे मोबाइल ऐप या वॉइस कमांड से भी चला सकते हैं। इसका HD और PM 2.5 फिल्टर एयर को प्योर रखता है।

Specifications

क्षमता
1.5 टन
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार इन्वर्टर एसी
कूलिंग मोड
6-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग
कंडेंसर
100% कॉपर
फिल्टर
HD + PM 2.5
स्मार्ट फीचर्स
Wi-Fi कनेक्टिविटी, वॉइस कंट्रोल सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

6-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग से बिजली की बचत

...

Wi-Fi और वॉइस कमांड से स्मार्ट ऑपरेशन

...

PM 2.5 फिल्टर से साफ और फ्रेश हवा

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 3 स्टार रेटिंग

...

बहुत बड़े कमरों या हॉल के लिए सही नहीं

...

Wi-Fi फीचर के लिए इंटरनेट आवश्यक

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

