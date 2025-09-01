भारत में स्टारलिंक को टक्कर देगी अमेजन, ला रही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, सामने आई डिटेल amazon satellite internet service named project kuiper india launch next year, Gadgets Hindi News - Hindustan
amazon satellite internet service named project kuiper india launch next year

भारत में स्टारलिंक को टक्कर देगी अमेजन, ला रही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, सामने आई डिटेल

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के क्षेत्र में अब एक और दिग्गज कंपनी एंट्री करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Amazon की। अमेजन ने अपने इस प्रोजेक्ट को Kuiper नाम दिया है और कहा जा रहा है कि कंपनी ने अगले साल भारतीय बाजार में डेब्यू करने का लक्ष्य रखा है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:13 AM
भारत में स्टारलिंक को टक्कर देगी अमेजन, ला रही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, सामने आई डिटेल

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के क्षेत्र में अब एक और दिग्गज कंपनी एंट्री करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Amazon की। अमेजन ने अपने इस प्रोजेक्ट को Kuiper नाम दिया है और कहा जा रहा है कि कंपनी ने अगले साल भारतीय बाजार में डेब्यू करने का लक्ष्य रखा है। भारत में इसका मुकाबला स्टारलिंक, वनवेब और जियो सैटेलाइट से होगा। मामले से अवगत दो लोगों ने यह जानकारी दी। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कंपनी को भारत में एंट्री करने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि फिलहाल कंपनी के पास अभी भी सर्विसेज को व्यावसायिक रूप से शुरू करने और देश में आवश्यक लाइसेंस और मंजूरी हासिल करने के लिए पर्याप्त सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। कंपनी को अभी भी अपने नेटवर्क और ग्राउंड सिस्टम डिजाइन को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा शर्तों के अनुरूप तैयार करना है।

फिलहाल सरकार के साथ बातचीत कर रही कंपनी

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, ऊपर बताए गए दो लोगों में से पहले व्यक्ति ने बताया कि कंपनी कम्प्लायंस के मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत जारी रखे हुए है और इस साल के अंत तक औपचारिकताएं पूरी कर लेने की उम्मीद है। इस व्यक्ति ने आगे बताया कि अपने कॉम्पीटिटर्स की तरह, कुइपर ने भी सरकार से अनुरोध किया है कि वह भारत में स्थापित सैटेलाइट सिस्टम या गेटवे के जरिए अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी सर्विसेज देने की अनुमति दे।

फिलहाल, सरकार ने तीन ऑपरेटरों - वनवेब, जियो-एसईएस जॉइंट वेंचर और एलन मस्क के स्टारलिंक - को देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, ग्राहकों को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज तभी मिल पाएंगी जब सरकार स्पेक्ट्रम आवंटित कर देगी और इन कंपनियों द्वारा सरकार को देय शुल्क तय कर देगी। केपीएमजी के अनुसार, भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्र 2028 तक 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

सरकार को देने होंगे इतने पैसे

मई में, ट्राई ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को सिफारिश की थी कि सैटेलाइट कंपनियों को अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) का 4% स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में सरकार को देना होगा। इसके अलावा, ट्राई ने शहरी क्षेत्रों में स्टेबल सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए प्रति ग्राहक 500 रुपये का अतिरिक्त वार्षिक शुल्क भी लागू किया।

कंपनी के करीबी दूसरे व्यक्ति ने कहा, "बाजार में अवसर एक खिलाड़ी की क्षमता से कहीं ज्यादा बड़े हैं, और कुइपर इस प्रोजेक्ट को प्रवेश करने वाले पहले या दूसरे खिलाड़ी के नजरिए से नहीं देख रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि कुइपर अपने स्वयं के मानदंडों के आधार पर प्रगति कर रहा है और दूसरों के साथ खुद को तुलना नहीं कर रहा है।

कम्प्लायंस और लाइसेंसिग

इस स्तर पर, कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की संवेदनशीलता को देखते हुए, डेटा के लोकली स्टोरेज जैसी कुछ कम्प्लायंस आवश्यकताओं पर सरकार के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। अक्टूबर 2023 में, कुइपर ने देश में ऐसी सर्विसेज शुरू करने के लिए आवश्यक ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। कंपनी ने अपने सैटेलाइट समूह की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केंद्र की नोडल एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के पास भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया है।

वर्तमान में, कुइपर के 100 से ज्यादा सैटेलाइट ऑर्बिट में हैं। कंपनी, जिसने इस इंडस्ट्री में 10 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक समूह बनाने हेतु 3,200 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की योजना बना रही है। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि साल के अंत तक, कुइपर के पास कुछ देशों में व्यावसायिक सेवा शुरू करने के लिए पर्याप्त सैटेलाइट होने की उम्मीद है। बता दें कि, स्टारलिंक के पास वैश्विक स्तर पर 6,700 से ज्यादा सैटेलाइट हैं, जबकि वनवेब के पास 648 सैटेलाइट हैं, जैसा कि उनकी वेबसाइट्स के आंकड़ों से पता चलता है।

भारत में टीम बना रही कंपनी, निकाली वैकेंसी

हालांकि, कुइपर ने स्थानीय बाजार की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और एंटरप्राइज ग्राहकों तक पहुंचने के लिए अब तक देश में एक छोटी सी टीम बनाई है। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि वर्तमान टीम बिजनेस डेवलपमेंट और रेगुलेटरी वर्क पर फोकस कर रही है। अगस्त में, कंपनी ने भारत में भर्ती के लिए दो पदों की लिस्ट जारी की थी - मध्य पूर्व और भारत के लिए रेगुलेटरी लीड और टेक्नोलॉजी बिजनेस डेवलपर।

सैटेलाइट कंपनियों के एक सलाहकार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हालांकि कुइपर अन्य सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से पीछे है, लेकिन यह रिटेल ग्राहकों को आकर्षित करने और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बी2बी ग्राहकों और अमेजन डॉट कॉम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) के कस्टमर बेस का लाभ उठा सकता है।"

