Amazon Sale सिर्फ ₹3,699 की शुरुआती कीमत और 80% तक की छूट, हाथ से न जाने दें ये शानदार मौका!
अमेजन सेल में वाटर प्यूरीफायर पर 80% तक की भारी छूट मिल रही है, जहाँ आप सिर्फ ₹3,699 की शुरुआती कीमत में 12L स्टोरेज और एडवांस RO+UV तकनीक वाले प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। यह लिमिटेड टाइम डील कॉपर और एल्कलाइन मिनरल वाले टॉप रेटेड प्यूरीफायर को सबसे कम कीमत पर घर लाने का बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में वाटर प्यूरीफायर पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप अपने घर के लिए एक नया और एडवांस RO खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। सेल में टॉप ब्रांड्स पर 80% तक की छूट मिल रही है।
मात्र ₹3,699 से शुरुआती कीमत
इस फेस्टिवल ऑफर के तहत प्रीमियम क्वालिटी वाले वॉटर प्यूरीफायर केवल ₹3,699 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। रॉयल एक्वाफ्रेश, अक्वा डी प्योर और किंस्को जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स बहुत कम बजट में बेहतरीन फीचर्स दे रहे हैं।
एडवांस 10-स्टेज RO और कॉपर तकनीक
इन प्यूरीफायर्स में 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ RO, UV, UF और कॉपर-जिंक मिनरलाइज़र जैसी आधुनिक तकनीक मिलती है। यह बोरवेल, टैंकर और सप्लाई के पानी से हानिकारक बैक्टीरिया, रसायनों और भारी धातुओं को पूरी तरह से साफ कर शुद्ध पानी प्रदान करते हैं।
बड़ी कैपेसिटी और 2 साल की वारंटी
12 से 15 लीटर तक की बड़ी स्टोरेज क्षमता वाले ये मॉडल्स बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट हैं। इसके अलावा, अर्बन कंपनी और केन्ट जैसे ब्रांड्स 2 साल की वारंटी और फ्री सर्विस का लाभ भी दे रहे हैं। सीमित समय के लिए मिल रहे इन बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का तुरंत फायदा उठाएं।
1. ROYAL AQUAFRESH Copper Audy Sedimentation 12 Ltr RO+UV+UF+TDS 14 Layer Water Purification Advance Technology Electric Water Purifier (1 Year Warranty On Pump & SMPS)
रॉयल एक्वाफ्रेश एक बीआईएस (BIS) प्रमाणित वॉटर प्यूरीफायर है, जो 14-लेयर एडवांस प्यूरीफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। इसमें 12 लीटर की स्टोरेज क्षमता और ऊर्जा की बचत करने वाली SMPS सप्लाई दी गई है। यह बेहद कम बजट में शुद्ध और सुरक्षित पानी का विकल्प प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बीआईएस (BIS) सर्टिफाइड (IS 16240:2023) क्वालिटी standards.
मात्र ₹3,699 की सबसे किफायती कीमत
12 लीटर की बड़ी वाटर स्टोरेज टैंक
कम बिजली खपत (24 वॉट) के लिए हाई-क्वालिटी SMPS
क्यों खोजें विकल्प
यूजर रेटिंग्स और रिव्यूज अन्य ब्रांड्स की तुलना में कम
वारंटी सिर्फ मोटर और SMPS पर ही लागू
इंस्टॉलेशन के लिए ₹500 का अतिरिक्त चार्ज
2. Native M1 Pro Water Purifier by Urban Company | Smart Real-Time Tracking | 10-Stage RO+UV+Copper+Alkaline+Mineraliser | No Service for 2 Years | India's Only 2-year Unconditional Warranty
अर्बन कंपनी का Native M1 Pro एक स्मार्ट और आधुनिक RO वाटर प्यूरीफायर है, जो 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। यह प्यूरीफायर ऐप के जरिए रियल-टाइम TDS और फिल्टर हेल्थ ट्रैक करने की सुविधा देता है। इसमें 2 साल तक बिना किसी सर्विस या मेंटेनेंस के लगातार शुद्ध पानी मिलता है। बिना MTDS मिक्सिंग के 100% RO प्रोसेसिंग के साथ यह पीने के पानी को पूरी तरह सुरक्षित और मिनरल्स से भरपूर बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल तक किसी सर्विस या अतिरिक्त मेंटेनेंस की जरूरत नहीं
2 साल की अनकंडीशनल वारंटी
ऐप के जरिए रियल-टाइम TDS
100% RO प्रोसेसिंग के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्कलाइन मिनरल्स जोड़ना
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत अधिक
क्षमता बड़े परिवारों के लिए थोड़ी सीमित
3. AQUA D PURE 4 in 1 Copper RO Water Purifier with 10 Stage Purification Filtration, UV, UF, TDS Adjuster and 12 Litre Large Storage Tank
अक्वा डी प्योर एक बजट-फ्रेंडली और बड़ी क्षमता वाला वाटर प्यूरीफायर है, जिसमें 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन तकनीक मिलती है। इसमें कॉपर और जिंक के गुणों के साथ 12 लीटर की बड़ी स्टोरेज क्षमता दी गई है। यह कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स चाहने वाले बड़े परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
10-स्टेज प्यूरीफिकेशन और कॉपर+जिंक के गुण
12 लीटर की विशाल स्टोरेज क्षमता
ऑटो शट-ऑफ फीचर जिससे पानी ओवरफ्लो नहीं
TDS एडजस्टर से पानी का स्वाद सेट करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क
प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में बिल्ड क्वालिटी औसत
आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क बड़े ब्रांड्स जितना मजबूत नहीं
स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स का अभाव
4. KENT Grand RO Water Purifier | Advanced RO Tech for Sabse Shudh Paani | RO+UF+TDS Control + UV LED Tank| 7.5L| 20LPH Flow|Ideal for Borewell/Tanker/Municipal Water | Largest Service Network |White
केन्ट ग्रैंड भारत का एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद वॉटर प्यूरीफायर है, जो बोरवेल, टैंकर और म्युनिसिपल सप्लाई के पानी के लिए उपयुक्त है। इसमें RO+UF+TDS Control के साथ स्टोरेज टैंक में UV LED लाइट दी गई है, जो पानी को लंबे समय तक बैक्टीरिया-मुक्त रखती है। यह 20 लीटर प्रति घंटे की तेज प्यूरीफिकेशन स्पीड प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भरोसेमंद ब्रांड और भारत का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क
स्टोरेज टैंक में UV LED लाइट
20 लीटर/घंटा की हाई प्यूरीफिकेशन स्पीड
TDS कंट्रोलर जो पानी के स्वाद और जरूरी मिनरल्स को बनाए रखता
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट ऐप ट्रैकिंग फीचर्स नहीं
कैपेसिटी मध्यम आकार के परिवार के लिए ही पर्याप्त
नियमित सर्विस की आवश्यकता
5. Kinsco Aqua Punch 15 Litre Copper + RO + UV + UF + TDS Adjuster Pure Copper Water Purifier Dispenser Machine, Black (With Free Pre Filter)
किंस्को एक्वा पंच बड़े परिवारों के लिए 15 लीटर की विशाल स्टोरेज क्षमता वाला एक किफायती कॉपर RO वाटर प्यूरीफायर है। यह नल के पानी, पंप और बोरवेल के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उपयुक्त है। इसके साथ फ्री प्री-फिल्टर भी मिलता है, जो मुख्य फिल्टर की उम्र बढ़ाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
15 लीटर की बेहद बड़ी स्टोरेज क्षमता
शुद्ध कॉपर और RO+UV+UF+TDS एडजस्टर का कॉम्बिनेशन
बॉक्स के साथ फ्री प्री-फिल्टर शामिल
बहुत ही किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए ₹599 का अतिरिक्त भुगतान
ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित
कोई डिजिटल या स्मार्ट इंडिकेटर मौजूद नहीं
6. Pureit Wave Plus RO Purifier + Mineral + UV (Black) | Water Purifier for Home | Up to 45% Water Savings | Suitable for Borewell/Tanker/Municipal Supply | Wall Mountable | 7L Storage
हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्योरइट वेव प्लस 6-स्टेज प्यूरीफिकेशन और मिनरल एन्हांसर कार्ट्रिज के साथ आता है। यह बोरवेल और टैंकर के पानी से हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं को हटाकर उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम जोड़ता है। यह WQA-सर्टिफाइड वाटर प्यूरीफायर है, जो पानी की बचत भी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मिनरल एन्हांसर कार्ट्रिज से पानी के स्वाद और सेहत दोनों में सुधार
WQA (वाटर क्वालिटी एसोसिएशन) द्वारा परीक्षित और प्रमाणित
20 लीटर प्रति घंटे की तेज शोधन क्षमता
6000 लीटर तक चलने वाली लंबी फिल्टर लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
अलग से विकल्प उपलब्ध नहीं
स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी या रियल-टाइम डिस्प्ले का अभाव
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।