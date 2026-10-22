Amazon Sale सिर्फ ₹3,699 की शुरुआती कीमत और 80% तक की छूट, हाथ से न जाने दें ये शानदार मौका!

अमेजन सेल में वाटर प्यूरीफायर पर 80% तक की भारी छूट मिल रही है, जहाँ आप सिर्फ ₹3,699 की शुरुआती कीमत में 12L स्टोरेज और एडवांस RO+UV तकनीक वाले प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। यह लिमिटेड टाइम डील कॉपर और एल्कलाइन मिनरल वाले टॉप रेटेड प्यूरीफायर को सबसे कम कीमत पर घर लाने का बेहतरीन मौका है।

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अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में वाटर प्यूरीफायर पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप अपने घर के लिए एक नया और एडवांस RO खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। सेल में टॉप ब्रांड्स पर 80% तक की छूट मिल रही है।

water purifier

मात्र ₹3,699 से शुरुआती कीमत इस फेस्टिवल ऑफर के तहत प्रीमियम क्वालिटी वाले वॉटर प्यूरीफायर केवल ₹3,699 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। रॉयल एक्वाफ्रेश, अक्वा डी प्योर और किंस्को जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स बहुत कम बजट में बेहतरीन फीचर्स दे रहे हैं।

एडवांस 10-स्टेज RO और कॉपर तकनीक इन प्यूरीफायर्स में 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ RO, UV, UF और कॉपर-जिंक मिनरलाइज़र जैसी आधुनिक तकनीक मिलती है। यह बोरवेल, टैंकर और सप्लाई के पानी से हानिकारक बैक्टीरिया, रसायनों और भारी धातुओं को पूरी तरह से साफ कर शुद्ध पानी प्रदान करते हैं।

बड़ी कैपेसिटी और 2 साल की वारंटी 12 से 15 लीटर तक की बड़ी स्टोरेज क्षमता वाले ये मॉडल्स बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट हैं। इसके अलावा, अर्बन कंपनी और केन्ट जैसे ब्रांड्स 2 साल की वारंटी और फ्री सर्विस का लाभ भी दे रहे हैं। सीमित समय के लिए मिल रहे इन बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का तुरंत फायदा उठाएं।

रॉयल एक्वाफ्रेश एक बीआईएस (BIS) प्रमाणित वॉटर प्यूरीफायर है, जो 14-लेयर एडवांस प्यूरीफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। इसमें 12 लीटर की स्टोरेज क्षमता और ऊर्जा की बचत करने वाली SMPS सप्लाई दी गई है। यह बेहद कम बजट में शुद्ध और सुरक्षित पानी का विकल्प प्रदान करता है।

Specifications डाइमेंशन 20 x 40 x 50 cm प्रमाणन BIS Certified (IS 16240:2023) पावर कंजम्पशन 24 Watts स्टोरेज क्षमता 12 लीटर शोधन क्षमता 14 Layer RO + UV + UF + TDS + Copper क्यों खरीदें बीआईएस (BIS) सर्टिफाइड (IS 16240:2023) क्वालिटी standards. मात्र ₹3,699 की सबसे किफायती कीमत 12 लीटर की बड़ी वाटर स्टोरेज टैंक कम बिजली खपत (24 वॉट) के लिए हाई-क्वालिटी SMPS क्यों खोजें विकल्प यूजर रेटिंग्स और रिव्यूज अन्य ब्रांड्स की तुलना में कम वारंटी सिर्फ मोटर और SMPS पर ही लागू इंस्टॉलेशन के लिए ₹500 का अतिरिक्त चार्ज

अर्बन कंपनी का Native M1 Pro एक स्मार्ट और आधुनिक RO वाटर प्यूरीफायर है, जो 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। यह प्यूरीफायर ऐप के जरिए रियल-टाइम TDS और फिल्टर हेल्थ ट्रैक करने की सुविधा देता है। इसमें 2 साल तक बिना किसी सर्विस या मेंटेनेंस के लगातार शुद्ध पानी मिलता है। बिना MTDS मिक्सिंग के 100% RO प्रोसेसिंग के साथ यह पीने के पानी को पूरी तरह सुरक्षित और मिनरल्स से भरपूर बनाता है।

Specifications डाइमेंशन 33.5 x 25.2 x 54.6 cm स्मार्ट फीचर्स real-time TDS tracking, 12-parameter health check वारंटी 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी शोधन क्षमता 10-स्टेज क्यों खरीदें 2 साल तक किसी सर्विस या अतिरिक्त मेंटेनेंस की जरूरत नहीं 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी ऐप के जरिए रियल-टाइम TDS 100% RO प्रोसेसिंग के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्कलाइन मिनरल्स जोड़ना क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत अधिक क्षमता बड़े परिवारों के लिए थोड़ी सीमित

अक्वा डी प्योर एक बजट-फ्रेंडली और बड़ी क्षमता वाला वाटर प्यूरीफायर है, जिसमें 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन तकनीक मिलती है। इसमें कॉपर और जिंक के गुणों के साथ 12 लीटर की बड़ी स्टोरेज क्षमता दी गई है। यह कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स चाहने वाले बड़े परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 12 लीटर सामग्री ABS प्लास्टिक वारंटी 1 साल की वारंटी डाइमेंशन 40 x 19 x 53 cm क्यों खरीदें 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन और कॉपर+जिंक के गुण 12 लीटर की विशाल स्टोरेज क्षमता ऑटो शट-ऑफ फीचर जिससे पानी ओवरफ्लो नहीं TDS एडजस्टर से पानी का स्वाद सेट करने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में बिल्ड क्वालिटी औसत आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क बड़े ब्रांड्स जितना मजबूत नहीं स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स का अभाव

केन्ट ग्रैंड भारत का एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद वॉटर प्यूरीफायर है, जो बोरवेल, टैंकर और म्युनिसिपल सप्लाई के पानी के लिए उपयुक्त है। इसमें RO+UF+TDS Control के साथ स्टोरेज टैंक में UV LED लाइट दी गई है, जो पानी को लंबे समय तक बैक्टीरिया-मुक्त रखती है। यह 20 लीटर प्रति घंटे की तेज प्यूरीफिकेशन स्पीड प्रदान करता है।

Specifications डाइमेंशन 34 x 22 x 46 cm वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी प्यूरीफिकेशन स्पीड 20 Litres Per Hour (LPH) स्टोरेज क्षमता 7.5 लीटर क्यों खरीदें भरोसेमंद ब्रांड और भारत का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क स्टोरेज टैंक में UV LED लाइट 20 लीटर/घंटा की हाई प्यूरीफिकेशन स्पीड TDS कंट्रोलर जो पानी के स्वाद और जरूरी मिनरल्स को बनाए रखता क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट ऐप ट्रैकिंग फीचर्स नहीं कैपेसिटी मध्यम आकार के परिवार के लिए ही पर्याप्त नियमित सर्विस की आवश्यकता

किंस्को एक्वा पंच बड़े परिवारों के लिए 15 लीटर की विशाल स्टोरेज क्षमता वाला एक किफायती कॉपर RO वाटर प्यूरीफायर है। यह नल के पानी, पंप और बोरवेल के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उपयुक्त है। इसके साथ फ्री प्री-फिल्टर भी मिलता है, जो मुख्य फिल्टर की उम्र बढ़ाता है।

Specifications डाइमेंशन 39 x 50 x 50 cm वारंटी 1 साल की वारंटी बॉडी मटीरियल कॉपर व ABS बॉडी स्टोरेज क्षमता 15 लीटर शोधन क्षमता RO + UV + UF + TDS Adjuster + Copper क्यों खरीदें 15 लीटर की बेहद बड़ी स्टोरेज क्षमता शुद्ध कॉपर और RO+UV+UF+TDS एडजस्टर का कॉम्बिनेशन बॉक्स के साथ फ्री प्री-फिल्टर शामिल बहुत ही किफायती कीमत क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन के लिए ₹599 का अतिरिक्त भुगतान ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित कोई डिजिटल या स्मार्ट इंडिकेटर मौजूद नहीं

हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्योरइट वेव प्लस 6-स्टेज प्यूरीफिकेशन और मिनरल एन्हांसर कार्ट्रिज के साथ आता है। यह बोरवेल और टैंकर के पानी से हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं को हटाकर उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम जोड़ता है। यह WQA-सर्टिफाइड वाटर प्यूरीफायर है, जो पानी की बचत भी करता है।

Specifications डाइमेंशन 27.4 x 32.5 x 38 cm वारंटी 1 साल की वारंटी फिल्टर लाइफ 6000 लीटर तक स्टोरेज क्षमता 7 लीटर क्यों खरीदें मिनरल एन्हांसर कार्ट्रिज से पानी के स्वाद और सेहत दोनों में सुधार WQA (वाटर क्वालिटी एसोसिएशन) द्वारा परीक्षित और प्रमाणित 20 लीटर प्रति घंटे की तेज शोधन क्षमता 6000 लीटर तक चलने वाली लंबी फिल्टर लाइफ क्यों खोजें विकल्प अलग से विकल्प उपलब्ध नहीं स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी या रियल-टाइम डिस्प्ले का अभाव

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