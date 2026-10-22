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Amazon Sale सिर्फ ₹3,699 की शुरुआती कीमत और 80% तक की छूट, हाथ से न जाने दें ये शानदार मौका!

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेजन सेल में वाटर प्यूरीफायर पर 80% तक की भारी छूट मिल रही है, जहाँ आप सिर्फ ₹3,699 की शुरुआती कीमत में 12L स्टोरेज और एडवांस RO+UV तकनीक वाले प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। यह लिमिटेड टाइम डील कॉपर और एल्कलाइन मिनरल वाले टॉप रेटेड प्यूरीफायर को सबसे कम कीमत पर घर लाने का बेहतरीन मौका है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में वाटर प्यूरीफायर पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप अपने घर के लिए एक नया और एडवांस RO खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। सेल में टॉप ब्रांड्स पर 80% तक की छूट मिल रही है।

Amazon Sale सिर्फ ₹3,699 की शुरुआती कीमत और 80% तक की छूट, हाथ से न जाने दें ये शानदार मौका!
water purifier

मात्र ₹3,699 से शुरुआती कीमत

इस फेस्टिवल ऑफर के तहत प्रीमियम क्वालिटी वाले वॉटर प्यूरीफायर केवल ₹3,699 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। रॉयल एक्वाफ्रेश, अक्वा डी प्योर और किंस्को जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स बहुत कम बजट में बेहतरीन फीचर्स दे रहे हैं।

एडवांस 10-स्टेज RO और कॉपर तकनीक

इन प्यूरीफायर्स में 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ RO, UV, UF और कॉपर-जिंक मिनरलाइज़र जैसी आधुनिक तकनीक मिलती है। यह बोरवेल, टैंकर और सप्लाई के पानी से हानिकारक बैक्टीरिया, रसायनों और भारी धातुओं को पूरी तरह से साफ कर शुद्ध पानी प्रदान करते हैं।

बड़ी कैपेसिटी और 2 साल की वारंटी

12 से 15 लीटर तक की बड़ी स्टोरेज क्षमता वाले ये मॉडल्स बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट हैं। इसके अलावा, अर्बन कंपनी और केन्ट जैसे ब्रांड्स 2 साल की वारंटी और फ्री सर्विस का लाभ भी दे रहे हैं। सीमित समय के लिए मिल रहे इन बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI का तुरंत फायदा उठाएं।

रॉयल एक्वाफ्रेश एक बीआईएस (BIS) प्रमाणित वॉटर प्यूरीफायर है, जो 14-लेयर एडवांस प्यूरीफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। इसमें 12 लीटर की स्टोरेज क्षमता और ऊर्जा की बचत करने वाली SMPS सप्लाई दी गई है। यह बेहद कम बजट में शुद्ध और सुरक्षित पानी का विकल्प प्रदान करता है।

Specifications

डाइमेंशन
20 x 40 x 50 cm
प्रमाणन
BIS Certified (IS 16240:2023)
पावर कंजम्पशन
24 Watts
स्टोरेज क्षमता
12 लीटर
शोधन क्षमता
14 Layer RO + UV + UF + TDS + Copper

क्यों खरीदें

...

बीआईएस (BIS) सर्टिफाइड (IS 16240:2023) क्वालिटी standards.

...

मात्र ₹3,699 की सबसे किफायती कीमत

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12 लीटर की बड़ी वाटर स्टोरेज टैंक

...

कम बिजली खपत (24 वॉट) के लिए हाई-क्वालिटी SMPS

क्यों खोजें विकल्प

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यूजर रेटिंग्स और रिव्यूज अन्य ब्रांड्स की तुलना में कम

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वारंटी सिर्फ मोटर और SMPS पर ही लागू

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इंस्टॉलेशन के लिए ₹500 का अतिरिक्त चार्ज

अर्बन कंपनी का Native M1 Pro एक स्मार्ट और आधुनिक RO वाटर प्यूरीफायर है, जो 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ आता है। यह प्यूरीफायर ऐप के जरिए रियल-टाइम TDS और फिल्टर हेल्थ ट्रैक करने की सुविधा देता है। इसमें 2 साल तक बिना किसी सर्विस या मेंटेनेंस के लगातार शुद्ध पानी मिलता है। बिना MTDS मिक्सिंग के 100% RO प्रोसेसिंग के साथ यह पीने के पानी को पूरी तरह सुरक्षित और मिनरल्स से भरपूर बनाता है।

Specifications

डाइमेंशन
33.5 x 25.2 x 54.6 cm
स्मार्ट फीचर्स
real-time TDS tracking, 12-parameter health check
वारंटी
2 साल की अनकंडीशनल वारंटी
शोधन क्षमता
10-स्टेज

क्यों खरीदें

...

2 साल तक किसी सर्विस या अतिरिक्त मेंटेनेंस की जरूरत नहीं

...

2 साल की अनकंडीशनल वारंटी

...

ऐप के जरिए रियल-टाइम TDS

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100% RO प्रोसेसिंग के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्कलाइन मिनरल्स जोड़ना

क्यों खोजें विकल्प

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शुरुआती कीमत अधिक

...

क्षमता बड़े परिवारों के लिए थोड़ी सीमित

अक्वा डी प्योर एक बजट-फ्रेंडली और बड़ी क्षमता वाला वाटर प्यूरीफायर है, जिसमें 10-स्टेज प्यूरीफिकेशन तकनीक मिलती है। इसमें कॉपर और जिंक के गुणों के साथ 12 लीटर की बड़ी स्टोरेज क्षमता दी गई है। यह कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स चाहने वाले बड़े परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प है।

Specifications

स्टोरेज क्षमता
12 लीटर
सामग्री
ABS प्लास्टिक
वारंटी
1 साल की वारंटी
डाइमेंशन
40 x 19 x 53 cm

क्यों खरीदें

...

10-स्टेज प्यूरीफिकेशन और कॉपर+जिंक के गुण

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12 लीटर की विशाल स्टोरेज क्षमता

...

ऑटो शट-ऑफ फीचर जिससे पानी ओवरफ्लो नहीं

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TDS एडजस्टर से पानी का स्वाद सेट करने की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन के लिए अलग से शुल्क

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प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में बिल्ड क्वालिटी औसत

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आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क बड़े ब्रांड्स जितना मजबूत नहीं

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स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स का अभाव

केन्ट ग्रैंड भारत का एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद वॉटर प्यूरीफायर है, जो बोरवेल, टैंकर और म्युनिसिपल सप्लाई के पानी के लिए उपयुक्त है। इसमें RO+UF+TDS Control के साथ स्टोरेज टैंक में UV LED लाइट दी गई है, जो पानी को लंबे समय तक बैक्टीरिया-मुक्त रखती है। यह 20 लीटर प्रति घंटे की तेज प्यूरीफिकेशन स्पीड प्रदान करता है।

Specifications

डाइमेंशन
34 x 22 x 46 cm
वारंटी
1 साल की ब्रांड वारंटी
प्यूरीफिकेशन स्पीड
20 Litres Per Hour (LPH)
स्टोरेज क्षमता
7.5 लीटर

क्यों खरीदें

...

भरोसेमंद ब्रांड और भारत का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क

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स्टोरेज टैंक में UV LED लाइट

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20 लीटर/घंटा की हाई प्यूरीफिकेशन स्पीड

...

TDS कंट्रोलर जो पानी के स्वाद और जरूरी मिनरल्स को बनाए रखता

क्यों खोजें विकल्प

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स्मार्ट ऐप ट्रैकिंग फीचर्स नहीं

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कैपेसिटी मध्यम आकार के परिवार के लिए ही पर्याप्त

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नियमित सर्विस की आवश्यकता

किंस्को एक्वा पंच बड़े परिवारों के लिए 15 लीटर की विशाल स्टोरेज क्षमता वाला एक किफायती कॉपर RO वाटर प्यूरीफायर है। यह नल के पानी, पंप और बोरवेल के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उपयुक्त है। इसके साथ फ्री प्री-फिल्टर भी मिलता है, जो मुख्य फिल्टर की उम्र बढ़ाता है।

Specifications

डाइमेंशन
39 x 50 x 50 cm
वारंटी
1 साल की वारंटी
बॉडी मटीरियल
कॉपर व ABS बॉडी
स्टोरेज क्षमता
15 लीटर
शोधन क्षमता
RO + UV + UF + TDS Adjuster + Copper

क्यों खरीदें

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15 लीटर की बेहद बड़ी स्टोरेज क्षमता

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शुद्ध कॉपर और RO+UV+UF+TDS एडजस्टर का कॉम्बिनेशन

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बॉक्स के साथ फ्री प्री-फिल्टर शामिल

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बहुत ही किफायती कीमत

क्यों खोजें विकल्प

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इंस्टॉलेशन के लिए ₹599 का अतिरिक्त भुगतान

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ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित

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कोई डिजिटल या स्मार्ट इंडिकेटर मौजूद नहीं

हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्योरइट वेव प्लस 6-स्टेज प्यूरीफिकेशन और मिनरल एन्हांसर कार्ट्रिज के साथ आता है। यह बोरवेल और टैंकर के पानी से हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं को हटाकर उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम जोड़ता है। यह WQA-सर्टिफाइड वाटर प्यूरीफायर है, जो पानी की बचत भी करता है।

Specifications

डाइमेंशन
27.4 x 32.5 x 38 cm
वारंटी
1 साल की वारंटी
फिल्टर लाइफ
6000 लीटर तक
स्टोरेज क्षमता
7 लीटर

क्यों खरीदें

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मिनरल एन्हांसर कार्ट्रिज से पानी के स्वाद और सेहत दोनों में सुधार

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WQA (वाटर क्वालिटी एसोसिएशन) द्वारा परीक्षित और प्रमाणित

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20 लीटर प्रति घंटे की तेज शोधन क्षमता

...

6000 लीटर तक चलने वाली लंबी फिल्टर लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

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अलग से विकल्प उपलब्ध नहीं

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स्मार्ट ऐप कनेक्टिविटी या रियल-टाइम डिस्प्ले का अभाव

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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