Gamers की मौज! Amazon पर Video Games और Gaming Accessories पर मिल रही 70% तक की भारी छूट
गेमिंग के शौकीनों के लिए Amazon एक शानदार ऑफर लेकर आया है, जहाँ वीडियो गेम्स और गेमिंग एक्सेसरीज पर 70% तक की भारी छूट मिल रही है। इस बंपर सेल में आप गेमिंग हेडसेट, कीबोर्ड, माउस और कंसोल जैसे गियर्स बेहद किफ़ायती कीमतों पर खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गेमिंग के शौकीनों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon एक शानदार मौका लेकर आया है। अगर आप अपने गेमिंग सेटअप को अपग्रेड करने का सोच रहे थे या नए वीडियो गेम्स खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेजन पर चल रही खास Gaming Sale में पॉपुलर वीडियो गेम्स, गेमिंग कंसोल, RGB कीबोर्ड, माउस, गेमिंग हेडफोन और अन्य एक्सेसरीज पर 70% तक की भारी छूट दी जा रही है। इस बंपर डिस्काउंट के साथ आप अपने पसंदीदा गेमिंग गियर्स को बेहद किफ़ायती कीमतों पर खरीद सकते हैं।
1. Sony PlayStation®5 Digital Edition (slim) Console Video Game
Sony PlayStation 5 Digital Edition (Slim) एक शक्तिशाली, आधुनिक और स्लीक गेमिंग कंसोल है, जिसे ऑल-डिजिटल गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें बिना किसी डिस्क ड्राइव के आपको इन-बिल्ट 825 GB SSD स्टोरेज मिलती है, जो गेम्स के लोडिंग टाइम को ना के बराबर कर देती है। 4K टीवी गेमिंग, 120fps रिफ्रेश रेट सपोर्ट, HDR विजुअल्स और DualSense कंट्रोलर के Haptic Feedback व Adaptive Triggers के साथ यह कंसोल नेक्स्ट-लेवल इमर्सिव गेमिंग अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट 825 GB Ultra-High Speed SSD
स्लिम व कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
स्लिम व कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
शानदार 4K और 120fps गेमिंग
इमर्सिव DualSense कंट्रोलर
Tempest 3D AudioTech व Ray Tracing
क्यों खोजें विकल्प
फिजिकल डिस्क सपोर्ट नहीं
वर्टिकल स्टैंड अलग से खरीदना होगा
2. Nintendo Switch - OLED Model: Mario Red Edition Console
Nintendo Switch OLED Model (Mario Red Edition) एक वर्सटाइल और आइकॉनिक पोर्टेबल गेमिंग कंसोल है। यह विशेष मारियो रेड कलर थीम में आता है, जिसके डॉक के पीछे मारियो का सिलुएट और हिडन कॉइन्स की डिज़ाइन मिलती है। इसमें 7-इंच की वाइब्रेंट OLED स्क्रीन, 64 GB स्टोरेज, एडजस्टेबल स्टैंड और LAN पोर्ट वाला डॉक मिलता है, जिससे आप इसे TV, Tabletop और Handheld तीनों मोड्स में खेल सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इंच की विविड OLED स्क्रीन
आइकॉनिक मारियो रेड स्पेशल एडिशन
3-इन-1 गेमिंग मोड्स
वायर्ड LAN पोर्ट के साथ डॉक
क्यों खोजें विकल्प
इंटरनल स्टोरेज सीमित
4K Output नहीं
3. Elgato Stream Deck XL - Advanced Stream Control with 32 customizable LCD keys, for Windows 10 and macOS 10.13 or later
Elgato Stream Deck XL स्ट्रीमर्स, वीडियो एडिटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक एडवांस्ड स्टूडियो कंट्रोलर है। इसमें 32 कस्टमाइज़ेबल LCD कीज़ का 8x4 ग्रिड मिलता है, जो एक क्लिक में मल्टीपल एक्शन्स, सीन स्विचिंग, ऑडियो कंट्रोल और ऐप्स लॉन्च करने की सुविधा देता है। यह नॉन-स्लिप मैग्नेटिक स्टैंड और विजुअल फीडबैक के साथ वर्कफ़्लो को सुपर-फास्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
32 कस्टमाइज़ेबल LCD कीज़
मल्टी-ऐक्शन ट्रिगर्स
स्मार्ट प्रोफाइल स्विचिंग
सीमलेस ऐप इंटीग्रेशन
नॉन-स्लिप मैग्नेटिक स्टैंड
क्यों खोजें विकल्प
महंगा प्रीमियम गियर
USB पोर्ट निर्भरता
4. Thrustmaster T300 RS GT Edition | Racing Game Wheel | Force Feedback | PS5/PS4/PC
Thrustmaster T300 RS GT Edition एक प्रीमियम और एडवांस्ड सिमुलेशन रेसिंग व्हील है, जो Gran Turismo और रियलिस्टिक रेसिंग गेम्स के लिए ऑफिशियली लाइसेंस प्राप्त है। इसमें 25-वाट का फास्ट ब्रशलेस मोटर और ड्यूल-बेल्ट सिस्टम दिया गया है, जो बिना किसी डेड ज़ोन के सुपर-स्मूथ और पावरफुल फोर्स फीडबैक (Force Feedback) प्रदान करता है। यह PS5, PS4 और PC के साथ पूरी तरह से कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल ब्रशलेस मोटर
ड्यूल-बेल्ट मैकेनिज्म
H.E.A.R.T मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी
T3PAGT 3-पेडल सेट शामिल
क्विक रिलीज़ व्हील सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
महंगा सेटअप
शिफ्टर अलग से उपलब्ध
5. Elgato Stream Deck +, Audio Mixer, Production Console and Studio Controller and for Content Creators, Streaming, Gaming, with customisable touch strip dials and LCD keys, works with Mac and PC
Elgato Stream Deck + कंटेंट क्रिएटर्स, स्ट्रीमर्स और गेमर्स के लिए ऑल-इन-वन ऑडियो मिक्सर, प्रोडक्शन कंसोल और स्टूडियो कंट्रोलर है। इसमें 8 कस्टमाइज़ेबल LCD कीज़, 4 पुश-टू-क्लिक 360° रोटेटिंग डायल (Knobs) और एक टच-सेंसिटिव LCD स्ट्रिप मिलती है। यह Elgato Wave Link सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर माइक्रोफोन, गेम ऑडियो, म्यूजिक और लाइव स्ट्रीमिंग विजुअल्स को कस्टमाइज़ करने की आजादी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-इनपुट टच व डायल कंट्रोल
इंटीग्रेटेड ऑडियो मिक्सर
मल्टी-एक्शन्स व स्मार्ट प्रोफाइल
पावरफुल प्लगइन्स सराउंडिंग
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कीज (8 Keys)
USB-C पर निर्भरता
6. Metashot Smart Cricket Bat Game | Motion Sensor Gaming Bat for TV & Mobile | Indoor Cricket Game | Bluetooth Bat Controller
MetaShot Smart Cricket Bat Game एक इनोवेटिव ब्लूटूथ मोशन-सेंसर बैटिंग कंट्रोलर है, जो आपके लिविंग रूम को वर्चुअल क्रिकेट स्टेडियम में बदल देता है। बिना किसी महंगे गेमिंग कंसोल के, यह आपके एंड्रॉइड, iOS स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, पीसी और टीवी से आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इसमें दिए गए मोशन सेंसर्स आपके हर शॉट और स्विंग को स्क्रीन पर सटीक रूप से रीक्रिएट करते हैं, जबकि इसका हैप्टिक फीडबैक हर शॉट पर वाइब्रेट करके असली बैटिंग का अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना कंसोल के बड़ी स्क्रीन पर गेमिंग
सटीक मोशन सेंसिंग व हैप्टिक फीडबैक
6+ घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
ऑटो ब्लूटूथ पेयरिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्टफोन/टीवी कास्टिंग पर निर्भरता
सीमित इनडोर स्पेस आवश्यक
7. Sony DualSense Wireless Controller White (PlayStation 5)
Sony DualSense Wireless Controller (White) PlayStation 5 के लिए डिज़ाइन किया गया नेक्स्ट-जनरेशन गेमिंग पैड है। यह अपने उन्नत Haptic Feedback और Adaptive Triggers के जरिए गेमिंग अनुभव को बेहद रियलिस्टिक बनाता है। इसमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन, 3.5mm हेडसेट जैक, डेडिकेटेड म्यूट बटन और 'Create' बटन दिया गया है। यह PS5 के साथ-साथ Windows PC, Mac, Android और iOS डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
रियलिस्टिक हैप्टिक फीडबैक:
डायनामिक एडेप्टिव ट्रिगर्स
इन-बिल्ट माइक्रोफोन व जैक
मल्टी-डिवाइस कम्पैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित बैटरी बैकअप
चार्जिंग केबल अलग से
Q1. PS5 DualSense कंट्रोलर में मोशन सेंसर (Motion Sensor) फीचर कैसे काम करता है?
उत्तर: DualSense कंट्रोलर में इन-बिल्ट गाइरोस्कोप (Gyroscope) और एक्सेलेरोमीटर (Accelerometer) सेंसर्स दिए गए हैं। ये सेंसर्स कंट्रोलर के थोड़ा सा भी हिलने-डुलने या झुकने को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे आप पारंपरिक थंबस्टिक्स (Thumbsticks) का इस्तेमाल किए बिना केवल कंट्रोलर को मोड़कर या घुमाकर इन-गेम निशाना (Aiming) या स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकते हैं।
Q2. किन गेम्स में मोशन सेंसर (Motion Control) का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है?
उत्तर: मोशन सेंसिंग का सबसे बेहतरीन उपयोग FPS (First-Person Shooter) और शूटिंग गेम्स (जैसे Call of Duty, Fortnite) में सटीक निशाना लगाने के लिए होता है। इसके अलावा, रेसिंग गेम्स (जैसे Gran Turismo 7) में कंट्रोलर को स्टीयरिंग व्हील की तरह मोड़कर गाड़ी चलाने और एडवेंचर/पज़ल गेम्स (जैसे ASTRO's Playroom) में इंटरएक्टिव मूवमेंट्स के लिए इसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता है।
Q3. क्या PC पर गेम खेलते समय भी DualSense का Motion Sensor काम करता है?
उत्तर: जी हां, अगर आप Steam या मोशन कंट्रोल सपोर्ट करने वाले PC गेम्स (जैसे Horizon Zero Dawn, Days Gone) खेल रहे हैं, तो आप PC पर भी इसके Motion Sensor का उपयोग कर सकते हैं। Steam इनपुट मैपिंग के जरिए आप किसी भी शूटिंग गेम में गाइरो ऐमिंग (Gyro Aiming) इनेबल कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।