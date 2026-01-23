छप्परफाड़ ऑफर, आधी से कम कीमत में 1 लाख का 65 इंच TV; इन मॉडल्स पर भी बड़ा डिस्काउंट

संक्षेप: Amazon Republic Day Sale समाप्त हो गई है लेकिन कई टीवी डील्स अभी भी लाइव हैं। अगर आप अपने घर के लिए बड़ा टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और सेल से चूक गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अमेजन पर अभी भी 65 इंच के कई ब्रांडेड टीवी भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं।

Jan 23, 2026 08:02 pm IST

Amazon Great Republic Day Sale भले ही समाप्त हो गई है लेकिन कई टीवी डील्स अभी भी लाइव हैं। अगर आप अपने घर के लिए बड़ा टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और सेल से चूक गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अमेजन पर अभी भी 65 इंच के कई ब्रांडेड टीवी भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। लिस्ट में एक लाख रुपये का 65 इंच टीवी ऑफर में आधी से भी कम कीमत में मिल रहा है। देखें लिस्ट और तुरंत ऑर्डर करें…

Sony 164 cm (65 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-65S25BM2

1,39,900 एमआरपी वाला फोन ऑफर्स के बाद 68,990 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 20W साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा।

Philips 164 cm (65 inch) QLED MINI Smart Frameless Google TV 65MLED610/94

99,999 एमआरपी वाला फोन 44 फीसदी छूट के साथ 55,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 30W साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा।

Vu 164cm (65 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 65VIBE-DV

80,000 एमआरपी वाला फोन 43 फीसदी छूट के साथ 45,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 88W साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा।

Hisense 164 cm (65 inches) E7Q Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 65E7Q (Black)

99,999 एमआरपी वाला फोन 54 फीसदी छूट के साथ 45,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस टीवी पर 1500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 20W साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा।

TOSHIBA 164 cm (65 inches) E350RP Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65E350RP

79,999 एमआरपी वाला फोन 46 फीसदी छूट के साथ 42,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस टीवी पर 1500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 24W साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा।

ONIDA 165 cm (65 inch) Nexg Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65UIG

59,999 एमआरपी वाला फोन 30 फीसदी छूट के साथ 41,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 24W साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा।

Hisense 164 cm (65 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65E6N (Black)

79,999 एमआरपी वाला फोन 48 फीसदी छूट के साथ 41,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस टीवी पर 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस टीवी में 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 24W साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट और प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा।