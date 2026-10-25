स्मार्टवॉच खरीदने का गोल्डन चांस! Amazon Sale में 95% तक की भारी छूट, चेक करें टॉप डील्स
Amazon great indian festival Sale में ब्लूटूथ कॉलिंग और HD डिस्प्ले वाली प्रीमियम स्मार्टवॉच पर 95% तक की बंपर छूट मिल रही है। Noise, boAt और Fire-Boltt जैसे टॉप ब्रांड्स के मॉडल अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस समय टेक प्रेमियों के लिए शानदार ऑफर्स की बारिश हो रही है। अगर आप अपने लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए नई स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है।
ब्रांडेड स्मार्टवॉच पर बंपर छूट
सेल के दौरानFire-Boltt जैसे नामी ब्रांड्स की स्मार्टवॉच पर 95% तक की भारी छूट दी जा रही है। प्रीमियम और लक्जरी लुक्स वाली घड़ियाँ, जिनकी कीमत पहले हजारों में थी, अब बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं।
एडवांस्ड फीचर्स अब बजट में
इन बजट स्मार्टवॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग, HD AMOLED डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स जैसे दमदार फीचर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्टी और हेल्थ ट्रैकिंग (SpO2, हार्ट रेट) चाहने वालों के लिए भी ढेरों विकल्प मौजूद हैं।
बैंक ऑफर्स से अतिरिक्त बचत
अमेज़न सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के ऑप्शन भी दे रहा है। तो देर किस बात की? स्टॉक खत्म होने से पहले अमेज़न पर जाएं और अपनी पसंदीदा स्मार्टवॉच सबसे कम कीमत में ऑर्डर करें!
1. Fire-Boltt Ninja Call Pro Max Bluetooth Calling Smart Watch, 2.01" HD Display, 120+ Sports Modes, Health Suite, AI Voice Assistance, SpO2 & Heart Rate Monitor Smartwatch for Men & Women - Green
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Fire-Boltt Ninja Call Pro Max स्मार्टवॉच अब तक के सबसे तगड़े डिस्काउंट पर मिल रही है। 95% की भारी छूट के बाद यह प्रीमियम फीचर्स वाली वॉच केवल ₹899 (M.R.P. ₹18,999) में उपलब्ध है। 2.01 इंच की HD डिस्प्ले, स्लीक मेटल बॉडी और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे शानदार फीचर्स के साथ यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक परफेक्ट बजट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले
क्रिस्टल क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग
मजबूत मेटल बॉडी
शानदार वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
इंटरनल म्यूजिक स्टोरेज नहीं
वॉटर रेजिस्टेंस की सीमित जानकारी
2. PunnkFunnk H9 Smart Watch 2.01" TFT Display, Bluetooth 5.0 with 100+ Sports Mode, Heart Rate & Blood Oxygen Monitor, Call & Message Reminders Compatible for Android & iOS, IP67 Waterproof(Black)
अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में PunnkFunnk H9 Smart Watch पर 90% की भारी बचत मिल रही है। इसकी MRP ₹7,999 है, लेकिन सेल के दौरान यह स्मार्टवॉच केवल ₹799 की बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। 2.01 इंच की बड़ी TFT डिस्प्ले, IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड्स के साथ यह बजट सेगमेंट में एक स्टाइलिश और उपयोगी विकल्प साबित होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-बजट प्राइस
IP67 वॉटरप्रूफ
दमदार बैटरी लाइफ
कस्टम वॉच फेसेस
क्यों खोजें विकल्प
केवल 3 महीने की सर्विस सेंटर वारंटी
डायरेक्ट ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर सीमित
कम रेटिंग्स
3. boAt Storm Call 4 India's first Smartwatch with Type-C Charging,1.96”(4.97 cm) HD Display, Functional Crown, BT Calling, Sports Modes, Heart Rate, SpO2, Sleep & Stress Tracking, SOS,IP68(Active Black)
अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में boAt Storm Call 4 स्मार्टवॉच भारी छूट के साथ उपलब्ध है। 78% डिस्काउंट के बाद इसे केवल ₹1,399 (M.R.P. ₹6,499) में खरीदा जा सकता है। यह भारत की पहली ऐसी स्मार्टवॉच है जो Type-C चार्जिंग पोर्ट के साथ आती है, यानी अब अलग से स्पेशल मैग्नेटिक चार्जर कैरी करने का झंझट खत्म! 1.96-इंच HD डिस्प्ले, फंक्शनल क्राउन और एडवांस ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यह boAt का एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद मॉडल है।
Specifications
क्यों खरीदें
Type-C चार्जिंग का आराम
फंक्शनल क्राउन
विश्वसनीय ब्रांड और रेटिंग्स
पसीने, बारिश और पानी के छींटों से पूरी तरह सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्टवॉच का साइज
बिल्ट-इन GPS नहीं
4. CrossBeats Armour Pro AI Premium Smart Watch for man | Latest 1.43” AMOLED Always on Display | 5 ATM Waterproof | 30-Day Battery |GPS BT Calling Smartwatch |150+ Sports Modes| BP HR SPO2 (Green)
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में प्रीमियम और रफ-एंड-टफ डिज़ाइन वाली CrossBeats Armour Pro AI Smart Watch पर 44% की छूट मिल रही है। इसकी MRP ₹9,999 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद यह ₹5,579 में उपलब्ध है। मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 1.43 इंच की AMOLED Always-On डिस्प्ले, डुअल-बैंड GPS, 5 ATM वाटरप्रूफिंग और 30 दिनों की ज़बरदस्त बैटरी लाइफ के साथ यह एडवेंचर और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए एक फ्लैगशिप-लेवल रफ-एंड-टफ स्मार्टवॉच है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर ब्राइट और मजबूत डिस्प्ले
एडवांस्ड नेविगेशन
स्मार्ट AI स्पोर्ट्स रिकग्निशन
5 ATM + IP69 रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
वॉच थोड़ी भारी और बल्की
बजट यूजर्स के लिए थोड़ी महंगी
5. CrossBeats Armour Summit Premium Rugged Smart Watch for man | Latest 1.43” AMOLED Always on Display |IP69K 5 ATM Waterproof | 14-Day Battery |GPS BT Calling Smartwatch |150+ Sports Modes|Green|
अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में CrossBeats Armour Summit स्मार्टवॉच पर 63% की भारी छूट मिल रही है। इसकी असली कीमत (M.R.P.) ₹19,999 है, लेकिन सेल में यह ₹7,499 में उपलब्ध है। यह एक अल्टीमेट मिलिट्री-ग्रेड रग्ड स्मार्टवॉच है जो 1.43-इंच AMOLED (1200 Nits) Always-on Display, Corning Gorilla Glass प्रोटेक्शन, IP69K + 5 ATM वाटरप्रूफ रेटिंग, डुअल-बैंड GPS और 14 से 15 दिनों के बैटरी बैकअप के साथ आती है। यह खास तौर पर एडवेंचर्स, हाइकिंग और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए डिजाइन की गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-ब्राइट और प्रोटेक्टेड डिस्प्ले
सटीक नेविगेशन टूल्स
दमदार बैटरी बैकअप
स्मार्ट AI स्पोर्ट्स रिकग्निशन
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम प्राइस टैग
बल्की और हैवी डिज़ाइन
6. Fitbit Sense 2 Smartwatch Grey/Graphite 3Month Google Health Premium Membership, ECG, SpO2,Heartrate, Stress Tracking
अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में प्रीमियम हेल्थ और फिटनेस स्मार्टवॉच Fitbit Sense 2 पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी असली कीमत (M.R.P.) ₹24,999 है, जिसे सेल के दौरान ₹19,999 में खरीदा जा सकता है। यह वॉच एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जैसे ECG ऐप, ऑल-डे ऑल-नाइट स्ट्रेस ट्रैकिंग, SpO2 और बिल्ट-इन GPS के साथ आती है। इसके साथ 3 महीने की फ्री Google Premium Membership भी मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड हेल्थ और स्ट्रेस सेंसर
बिल्ट-इन GPS
बेहतरीन बैटरी बैकअप
शानदार स्लीप एनालिसिस
क्यों खोजें विकल्प
ऊंची कीमत
कम रेटिंग्स
7. Garmin Vivoactive® 5, Health & Fitness GPS Smartwatch, 42mm, Black | 24/7 Health Monitoring, Built-In Sports Apps, Sleep Coach, Body Battery™ Energy Monitoring, Workout Benefit & Recovery Time
अमेज़न की मेगा फेस्टिवल डील में प्रीमियम स्पोर्ट्स और हेल्थ ब्रांड Garmin की Vivoactive 5 स्मार्टवॉच पर 49% की भारी बचत मिल रही है। ₹33,490 की M.R.P. वाली यह वॉच सेल में आधी कीमत पर यानी सिर्फ ₹16,990 में उपलब्ध है। यह वॉच ब्राइट AMOLED डिस्प्ले, 11 दिनों तक चलने वाली बैटरी लाइफ, गार्मिन के पेटेंटेड 'Body Battery™' एनर्जी मॉनिटर, स्लीप कोच और फोन-फ्री म्यूजिक जैसे फ्लैगशिप फीचर्स से लैस है। यह अमेजन पर Amazon's Choice टैग के साथ 4.2 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है।
Specifications
क्यों खरीदें
AMOLED डिस्प्ले के साथ शानदार बैटरी
बेहतर और सटीक स्लीप/नैप ट्रैकिंग
Body Battery™ और रिकवरी डेटा
फोन-फ्री म्यूजिक स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रोफोन/स्पीकर की कमी
प्रीमियम प्राइसिंग
Q1. अमेज़न सेल में स्मार्टवॉच पर 95% तक का डिस्काउंट किन ब्रांड्स पर मिल रहा है?
उत्तर: अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Fire-Boltt, Noise, PunnkFunnk और boAt जैसे कई लोकप्रिय टेक और लाइफस्टाइल ब्रांड्स की स्मार्टवॉच पर 95% तक की भारी छूट दी जा रही है।
Q2. क्या सेल के दौरान डिस्काउंट के अलावा अतिरिक्त बैंक ऑफर भी मिलेंगे?
उत्तर: जी हाँ, अमेज़न सेल में 95% डिस्काउंट के अलावा चुनिंदा बैंक (जैसे SBI, ICICI) के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और No-Cost EMI के विकल्प भी उपलब्ध हैं।
Q3. ₹1,000 के अंदर कौन-कौन सी स्मार्टवॉच इस सेल में खरीदने के लिए बेस्ट विकल्प हैं?
उत्तर: ₹1,000 के बजट में Fire-Boltt Ninja Call Pro Max (₹899 में 95% ऑफ) और PunnkFunnk H9 (₹799 में 90% ऑफ) बेहतरीन विकल्प हैं, जिनमें 2.01-इंच का बड़ा डिस्प्ले और कॉलिंग/हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।