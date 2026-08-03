Amazon Great Freedom Sale: स्मार्ट टीवी खरीदने का आखिरी मौका! 65% तक गिरीं कीमतें, देखें बेस्ट ऑफर्स

Amazon Great Freedom Sale: नया टीवी खरीदने का यह सबसे सही समय है! सेल में शाओमी, सैमसंग और एलजी जैसे टॉप ब्रांड्स के 4K स्मार्ट टीवी पर 65% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। यह लिमिटेड-टाइम ऑफर खत्म होने से पहले नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट के साथ सबसे कम कीमत में अपना पसंदीदा टीवी बुक करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Great Freedom Sale: अगर आप अपने घर के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव वाला स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो अमेजन की इस लिमिटेड-टाइम सेल में खरीदारी करने का आज आखिरी मौका है। सेल में 32 इंच के बजट मॉडल से लेकर 65 इंच तक के 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी पर 65% तक की सीधी छूट दी जा रही है। हालांकि ज्यादातर स्मार्ट टीवी डील्स का खुलासा 7 अगस्त को सेल लाइव होने के बाद होगा।

Amazon Great Freedom Sale

इस डील में आपको न केवल एमआरपी पर भारी प्राइस ड्रॉप मिल रहा है, बल्कि खरीदारी को और भी किफायती बनाने के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, महज ₹932 की शुरुआती No-Cost EMI और पुराना टीवी बदलने पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। अगर आप कम बजट में लेटेस्ट Google TV, 4K Dolby Vision और दमदार साउंड वाले टीवी घर लाना चाहते हैं, तो इन डील्स को बिल्कुल मिस न करें!

नोट - वैसे तो अमेजन ग्रेट फ्रीडम सेल के लाइव होने में वक्त है, लेकिन 7 अगस्त की डील से पहले कुछ स्मार्ट टीवी पर अमेजन की ओर से बंफर छूट लाइव कर दी गई है, जहां से आप इन स्मार्ट टीवी को खरीदने का प्लान कर सकते हैं…







Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Q1. Amazon Sale में TV या होम अप्लायंसेज खरीदते समय सबसे ज्यादा डिस्काउंट कैसे पाएं



अधिकतम बचत के लिए आप 3 मुख्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:बैंक कार्ड ऑफर: HDFC या SBI जैसे बैंक कार्ड्स और EasyEMI ट्रांजेक्शन का उपयोग करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। एक्सचेंज बोनस: अपने पुराने काम कर रहे टीवी, एसी या वॉशिंग मशीन को एक्सचेंज करने पर ₹3,000 से ₹5,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल जाती है।कूपन और No-Cost EMI: प्रोडक्ट पेज पर दिए गए 'Apply Coupon' चेकबॉक्स पर टिक करें और ब्याज बचाने के लिए नो-कॉस्ट EMI (शुरुआती ₹932/माह) चुनें।



Q2. स्मार्ट टीवी खरीदते समय डिस्प्ले (4K / Full HD) और साइज का चुनाव कैसे करें?



अपने कमरे की दूरी और उपयोग के हिसाब से सही मॉडल चुनें:32 से 43 इंच: छोटे कमरों या बेडरूम के लिए Full HD या 4K Google TV सही रहते हैं।55 इंच या उससे बड़े: बड़े लिविंग रूम और 4K सिनेमाई अनुभव के लिए Dolby Vision, HDR10+ और 120Hz रिफ्रेश रेट वाले 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी सबसे बेहतर माने जाते हैं।



Q3. क्या सेल में खरीदे गए टीवी और भारी अप्लायंसेज पर फ्री इंस्टॉलेशन और रिटर्न मिलता है?



हाँ, अमेजन अधिकांश ब्रांड्स (Samsung, LG, Xiaomi आदि) के बड़े होम अप्लायंसेज और स्मार्ट टीवी पर फ्री ब्रांड इंस्टॉलेशन और 7 से 10 दिनों की रिप्लेसमेंट वारंटी प्रदान करता है। डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रांड के अधिकृत तकनीशियन (Technician) आपके घर आकर मुफ्त में वॉल-माउंट या सेट-अप कर देते हैं।



Q4. Amazon Prime मेंबर्स को सेल में नॉन-प्राइम यूज़र्स से क्या खास फायदे मिलते हैं?



प्राइम मेंबर्स को सेल में ये 3 बड़े फायदे मिलते हैं:24 घंटे पहले अर्ली एक्सेस (Early Access): सेल आम ग्राहकों से 24 घंटे पहले प्राइम मेंबर्स के लिए लाइव हो जाती है, जिससे बेस्ट डील्स और सीमित स्टॉक पहले ही बुक हो जाते हैं।फ्री और फास्ट डिलीवरी: कई लोकेशन पर सेम-डे या वन-डे डिलीवरी की सुविधा मिलती है।अतिरिक्त कैशबैक: Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।