Amazon का बंपर ऑफर, मात्र 1500 रुपये में खरीदें वायरलेस हेडफोन
वायरलेस हेडफोन पर शानदार सेल आ चुकी है, जहां से आप सस्ते में प्रीमियम हेडफोन्स को खरीद सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
वायरलेस हेडफोन न सिर्फ आपके शानदार म्यूजिक ऑफर करते हैं, बल्कि वो आपके पर्सनैलिटी को भी दिखाते हैं। ऐसे में हमेशा प्रीमियम हेडफोन खरीदना चाहिए, लेकिन जब बात प्रीमियम हेडफोन की होती है, जो काफी महंगे होते हैं, लेकिन हम आपके लिए 1500 रुपये के प्राइस प्वाइंट में प्रीमियम हेडफोन पेश कर रहे हैं, जो दिखने में शानदार है। साथ ही म्यूजिक के मामले में भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। इन हेडफोन्स में हाई बेस और ईएनसी के साथ ही ड्यूल पेयरिंग और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ शानदार ऑप्शन्स...
यह एक स्टाइलिश, गेमिंग-फ्रेंडली और बजट में फिट बैठने वाले वायरलेस हेडफोन है। यह BEAST Mode के साथ आता है, जो लो लेटेंसी गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। साथ ही ENx टेक्नोलॉजी की मदद से कॉल के दौरान नॉइज कैंसलेशन भी बेहतरीन है। ASAP चार्जिंग, 25 घंटे की बैटरी और boAt का सिग्नेचर साउंड इसे एक ऑल-राउंडर बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लो लेटेंसी गेमिंग के लिए परफेक्ट
वॉइस कॉल्स के लिए क्लियर साउंड
10 घंटे तक प्ले टाइम
बेहतर कनेक्टिविटी
इनबिल्ट माइक और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी
ऑन-ईयर फिट
एडवांस नॉइज़ कैंसलेशन नहीं
यह मल्टीपर्पज, हाई बैटरी लाइफ और किफायती वायरलेस हेडफोन है। यह हेडफोन Bluetooth 5.3 और AUX दोनों मोड्स के साथ आता है, जिसमें आपको 40mm डायनामिक ड्राइवर्स, पावरफुल बास, 40 घंटे का प्ले टाइम और कम्फर्टेबल फोल्डेबल डिजाइन जैसी खूबियाँ मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
40 घंटे की प्लेबैक टाइम
फास्ट चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट
वायर्ड और वायरलेस दोनों ऑप्शन
ट्रैवल-फ्रेंडली और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम फिनिश की थोड़ी कमी
पानी या पसीने की रेजिस्टेंस नहीं
टच कंट्रोल्स नहीं
यह एक लाइटवेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी वाले वायरलेस हेडफोन है। यह हेडफोन 70 घंटे तक की बैटरी लाइफ, प्योर बेस, ब्लूटूथ 5.3 और कस्टम EQ सेटिंग्स के लिए ऐप सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे इस रेंज में एक शानदार प्रीमियम चॉइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
70 घंटे का प्ले टाइम
अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग
40mm ड्राइवर्स के साथ Pure Bass
ट्रैवल के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
On-Ear डिजाइन
एएनसी नहीं
प्लास्टिक बिल्ड
AUX पोर्ट नहीं
यह एक ऑल-राउंडर हेडफोन है, जिसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें आपको 50 घंटे की बैटरी, ENC कॉलिंग, लो लेटेंसी गेमिंग मोड और Bluetooth 5.4 जैसे लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
50 घंटे की बैटरी लाइफ
जल्दी चार्ज, ज्यादा यूज़
क्लियर ऑडियो और दमदार बास
लेग-फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
AUX सपोर्ट नहीं
On-Ear डिज़ाइन
ANC नहीं
प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी
यह एक स्टाइलिश हेडफोन है। इसमें RGB लाइट्स दिया गया है। साथ ही लॉन्ग बैटरी और म्यूजिक और गेमिंग दोनों का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। Zebronics Duke Over-Ear एक बहुत ही बढ़िया और बजट-फ्रेंडली विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
60 घंटे की बैटरी लाइफ
2 घंटे में फुल चार्ज
RGB LED लाइट्स
Gaming Mode सपोर्ट
Voice Assistant सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
RGB लाइट्स बंद नहीं
बिल्ड प्लास्टिक है
ANC नहीं है
यह एक स्टाइलिश, मल्टी-कनेक्टिविटी वायरलेस हेडफोन है। यह हेडफोन ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है और AUX, FM और MicroSD जैसे मल्टीपल मोड्स को सपोर्ट करता है। इसमें स्मूथ ईयरकप्स और एडजस्टेबल हेडबैंड इसे लॉन्ग-टर्म यूज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
60 घंटे तक का बैकअप
Bluetooth 5.3
मल्टी-कनेक्टिविटी
वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट
गेमिंग मोड
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बिल्ड
ENC सिर्फ कॉलिंग के लिए
फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं
इसमें दमदार बैटरी बैकअप, डीप बास, EQ मोड्स और गेमिंग सपोर्ट मिलता है। यह हेडफोन न सिर्फ शानदार 120 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है, बल्कि इसमें 3 EQ मोड्स, 40mm Bass ड्राइवर, Dual Pairing, और Bluetooth 5.4 जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही मेटैलिक फिनिश इसे एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
120 घंटे तक का प्लेबैक टाइम
3 EQ मोड्स
डीप बास और क्लियर ऑडियो
आसान कंट्रोल और हैंड्स-फ्री यूज
प्रीमियम लुक और स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
ANC नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।