Amazon का बंपर ऑफर, मात्र 1500 रुपये में खरीदें वायरलेस हेडफोन

वायरलेस हेडफोन पर शानदार सेल आ चुकी है, जहां से आप सस्ते में प्रीमियम हेडफोन्स को खरीद सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:25 PM
वायरलेस हेडफोन न सिर्फ आपके शानदार म्यूजिक ऑफर करते हैं, बल्कि वो आपके पर्सनैलिटी को भी दिखाते हैं। ऐसे में हमेशा प्रीमियम हेडफोन खरीदना चाहिए, लेकिन जब बात प्रीमियम हेडफोन की होती है, जो काफी महंगे होते हैं, लेकिन हम आपके लिए 1500 रुपये के प्राइस प्वाइंट में प्रीमियम हेडफोन पेश कर रहे हैं, जो दिखने में शानदार है। साथ ही म्यूजिक के मामले में भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। इन हेडफोन्स में हाई बेस और ईएनसी के साथ ही ड्यूल पेयरिंग और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ शानदार ऑप्शन्स...

यह एक स्टाइलिश, गेमिंग-फ्रेंडली और बजट में फिट बैठने वाले वायरलेस हेडफोन है। यह BEAST Mode के साथ आता है, जो लो लेटेंसी गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। साथ ही ENx टेक्नोलॉजी की मदद से कॉल के दौरान नॉइज कैंसलेशन भी बेहतरीन है। ASAP चार्जिंग, 25 घंटे की बैटरी और boAt का सिग्नेचर साउंड इसे एक ऑल-राउंडर बनाते हैं।

Specifications

ड्राइवर साइज
40mm
चार्जिंग पोर्ट
Type-C
ब्लूटूथ वर्जन
5.2
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

लो लेटेंसी गेमिंग के लिए परफेक्ट

...

वॉइस कॉल्स के लिए क्लियर साउंड

...

10 घंटे तक प्ले टाइम

...

बेहतर कनेक्टिविटी

...

इनबिल्ट माइक और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी

...

ऑन-ईयर फिट

...

एडवांस नॉइज़ कैंसलेशन नहीं

यह मल्टीपर्पज, हाई बैटरी लाइफ और किफायती वायरलेस हेडफोन है। यह हेडफोन Bluetooth 5.3 और AUX दोनों मोड्स के साथ आता है, जिसमें आपको 40mm डायनामिक ड्राइवर्स, पावरफुल बास, 40 घंटे का प्ले टाइम और कम्फर्टेबल फोल्डेबल डिजाइन जैसी खूबियाँ मिलती हैं।

Specifications

ड्राइवर साइज
40mm डायनामिक
ब्लूटूथ वर्जन
5.3
बैटरी लाइफ
40 घंटे
इम्पीडेंस
4 Ohm

क्यों खरीदें

...

40 घंटे की प्लेबैक टाइम

...

फास्ट चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट

...

वायर्ड और वायरलेस दोनों ऑप्शन

...

ट्रैवल-फ्रेंडली और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रीमियम फिनिश की थोड़ी कमी

...

पानी या पसीने की रेजिस्टेंस नहीं

...

टच कंट्रोल्स नहीं

यह एक लाइटवेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी वाले वायरलेस हेडफोन है। यह हेडफोन 70 घंटे तक की बैटरी लाइफ, प्योर बेस, ब्लूटूथ 5.3 और कस्टम EQ सेटिंग्स के लिए ऐप सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे इस रेंज में एक शानदार प्रीमियम चॉइस बनाते हैं।

Specifications

ड्राइवर साइज
40mm
इम्पीडेंस
32 Ohm
वजन
183 ग्राम
बैटरी लाइफ
70 घंटे
ब्लूटूथ वर्जन
5.3

क्यों खरीदें

...

70 घंटे का प्ले टाइम

...

अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग

...

40mm ड्राइवर्स के साथ Pure Bass

...

ट्रैवल के लिए परफेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

On-Ear डिजाइन

...

एएनसी नहीं

...

प्लास्टिक बिल्ड

...

AUX पोर्ट नहीं

यह एक ऑल-राउंडर हेडफोन है, जिसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें आपको 50 घंटे की बैटरी, ENC कॉलिंग, लो लेटेंसी गेमिंग मोड और Bluetooth 5.4 जैसे लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं।

Specifications

ड्राइवर साइज
40mm
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स
20 Hz
बैटरी लाइफ
50 घंटे
ब्लूटूथ वर्जन
5.4

क्यों खरीदें

...

50 घंटे की बैटरी लाइफ

...

जल्दी चार्ज, ज्यादा यूज़

...

क्लियर ऑडियो और दमदार बास

...

लेग-फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

AUX सपोर्ट नहीं

...

On-Ear डिज़ाइन

...

ANC नहीं

...

प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी

यह एक स्टाइलिश हेडफोन है। इसमें RGB लाइट्स दिया गया है। साथ ही लॉन्ग बैटरी और म्यूजिक और गेमिंग दोनों का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। Zebronics Duke Over-Ear एक बहुत ही बढ़िया और बजट-फ्रेंडली विकल्प है।

Specifications

ड्राइवर इम्पीडेंस
32Ω
फ्रीक्वेंसी रेंज
20Hz - 20kHz
ब्लूटूथ रेंज
10 मीटर
बैटरी प्लेबैक टाइम
60 घंटे

क्यों खरीदें

...

60 घंटे की बैटरी लाइफ

...

2 घंटे में फुल चार्ज

...

RGB LED लाइट्स

...

Gaming Mode सपोर्ट

...

Voice Assistant सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

Voice Assistant सपोर्ट

...

RGB लाइट्स बंद नहीं

...

बिल्ड प्लास्टिक है

...

ANC नहीं है

यह एक स्टाइलिश, मल्टी-कनेक्टिविटी वायरलेस हेडफोन है। यह हेडफोन ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है और AUX, FM और MicroSD जैसे मल्टीपल मोड्स को सपोर्ट करता है। इसमें स्मूथ ईयरकप्स और एडजस्टेबल हेडबैंड इसे लॉन्ग-टर्म यूज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।

Specifications

इम्पीडेंस
32 Ohm
ब्लूटूथ वर्जन
5.3
बैटरी बैकअप
60 घंटे
कनेक्टिविटी ऑप्शन्स
Bluetooth, AUX, FM, MicroSD
चार्जिंग टाइम
2 घंटे

क्यों खरीदें

...

60 घंटे तक का बैकअप

...

Bluetooth 5.3

...

मल्टी-कनेक्टिविटी

...

वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट

...

गेमिंग मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बिल्ड

...

ENC सिर्फ कॉलिंग के लिए

...

फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं

इसमें दमदार बैटरी बैकअप, डीप बास, EQ मोड्स और गेमिंग सपोर्ट मिलता है। यह हेडफोन न सिर्फ शानदार 120 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है, बल्कि इसमें 3 EQ मोड्स, 40mm Bass ड्राइवर, Dual Pairing, और Bluetooth 5.4 जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही मेटैलिक फिनिश इसे एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications

ड्राइवर साइज
40mm
EQ Modes
Sound Monster, Vocal Enhancer, Equalizer
बैटरी बैकअप
120 घंटे
कनेक्टिविटी
Bluetooth, AUX

क्यों खरीदें

...

120 घंटे तक का प्लेबैक टाइम

...

3 EQ मोड्स

...

डीप बास और क्लियर ऑडियो

...

आसान कंट्रोल और हैंड्स-फ्री यूज

...

प्रीमियम लुक और स्टाइलिश डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बॉडी

...

ANC नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

