Amazon का बंपर ऑफर, मात्र 1500 रुपये में खरीदें वायरलेस हेडफोन

Fri, 12 Sep 2025 06:25 PM

वायरलेस हेडफोन न सिर्फ आपके शानदार म्यूजिक ऑफर करते हैं, बल्कि वो आपके पर्सनैलिटी को भी दिखाते हैं। ऐसे में हमेशा प्रीमियम हेडफोन खरीदना चाहिए, लेकिन जब बात प्रीमियम हेडफोन की होती है, जो काफी महंगे होते हैं, लेकिन हम आपके लिए 1500 रुपये के प्राइस प्वाइंट में प्रीमियम हेडफोन पेश कर रहे हैं, जो दिखने में शानदार है। साथ ही म्यूजिक के मामले में भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। इन हेडफोन्स में हाई बेस और ईएनसी के साथ ही ड्यूल पेयरिंग और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ शानदार ऑप्शन्स...

यह एक स्टाइलिश, गेमिंग-फ्रेंडली और बजट में फिट बैठने वाले वायरलेस हेडफोन है। यह BEAST Mode के साथ आता है, जो लो लेटेंसी गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। साथ ही ENx टेक्नोलॉजी की मदद से कॉल के दौरान नॉइज कैंसलेशन भी बेहतरीन है। ASAP चार्जिंग, 25 घंटे की बैटरी और boAt का सिग्नेचर साउंड इसे एक ऑल-राउंडर बनाते हैं।

यह मल्टीपर्पज, हाई बैटरी लाइफ और किफायती वायरलेस हेडफोन है। यह हेडफोन Bluetooth 5.3 और AUX दोनों मोड्स के साथ आता है, जिसमें आपको 40mm डायनामिक ड्राइवर्स, पावरफुल बास, 40 घंटे का प्ले टाइम और कम्फर्टेबल फोल्डेबल डिजाइन जैसी खूबियाँ मिलती हैं।

यह एक लाइटवेट, लॉन्ग बैटरी लाइफ और प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी वाले वायरलेस हेडफोन है। यह हेडफोन 70 घंटे तक की बैटरी लाइफ, प्योर बेस, ब्लूटूथ 5.3 और कस्टम EQ सेटिंग्स के लिए ऐप सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे इस रेंज में एक शानदार प्रीमियम चॉइस बनाते हैं।

यह एक ऑल-राउंडर हेडफोन है, जिसमें म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें आपको 50 घंटे की बैटरी, ENC कॉलिंग, लो लेटेंसी गेमिंग मोड और Bluetooth 5.4 जैसे लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं।

यह एक स्टाइलिश हेडफोन है। इसमें RGB लाइट्स दिया गया है। साथ ही लॉन्ग बैटरी और म्यूजिक और गेमिंग दोनों का शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। Zebronics Duke Over-Ear एक बहुत ही बढ़िया और बजट-फ्रेंडली विकल्प है।

यह एक स्टाइलिश, मल्टी-कनेक्टिविटी वायरलेस हेडफोन है। यह हेडफोन ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है और AUX, FM और MicroSD जैसे मल्टीपल मोड्स को सपोर्ट करता है। इसमें स्मूथ ईयरकप्स और एडजस्टेबल हेडबैंड इसे लॉन्ग-टर्म यूज के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।

इसमें दमदार बैटरी बैकअप, डीप बास, EQ मोड्स और गेमिंग सपोर्ट मिलता है। यह हेडफोन न सिर्फ शानदार 120 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है, बल्कि इसमें 3 EQ मोड्स, 40mm Bass ड्राइवर, Dual Pairing, और Bluetooth 5.4 जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही मेटैलिक फिनिश इसे एक प्रीमियम लुक देता है।

