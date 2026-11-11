Amazon पर मात्र ₹5000 की शुरुआती कीमत में ये 'छोटू' Mini Air Purifiers, तुरंत लपकें डील

बढ़ते प्रदूषण के बीच Amazon पर बेडरूम, स्टडी टेबल और कार के लिए कॉम्पैक्ट Mini Portable Air Purifiers बेहद सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। True HEPA फ़िल्टर और USB पावर से चलने वाले ये पॉकेट-फ्रेंडली एयर प्यूरीफायर कम बजट में साफ हवा पाने का सबसे बेहतरीन जरिया हैं।

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अमेजन पर इस समय कॉम्पैक्ट और पावरफुल Mini Portable Air Purifiers बेहद सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। ये 'छोटू' एयर प्यूरीफायर न सिर्फ आपके बेडरूम, स्टडी टेबल और कार की हवा को मिनटों में शुद्ध करते हैं, बल्कि USB पोर्ट से चलने के कारण इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। True HEPA फ़िल्टर और 360-डिग्री एयर प्यूरीफिकेशन जैसे एडवांस फीचर्स वाले इन मिनी प्यूरीफायर पर मिल रही खास छूट का फायदा उठाकर आप बहुत ही कम कीमत में साफ हवा का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं Amazon पर मिल रही इन सबसे सस्ती और वैल्यू-फॉर-मनी डील्स के बारे में...

mini portable speaker

अमेजन पर DREO Air Purifier (338S) मॉडल लिमिटेड-टाइम डील के तहत आधी कीमत यानी ₹8,999 में उपलब्ध है (इसका ओरिजिनल प्राइस ₹17,990 है)। यह एयर प्यूरीफायर बेडरूम और घर के अन्य हिस्सों के लिए बेहतरीन है, जिसे AHAM वेरीफाइड सर्टिफिकेशन और शानदार यूजर रेटिंग्स (4.7/5) मिली हुई हैं।

Specifications कवर एरिया 856 sq. ft. (80 m²) तक 1 ACH पर फिल्टर टाइप 3-in-1 True HEPA फिल्टर मोड्स और स्पीड 4 मोड्स (Auto, Turbo, Sleep, Normal) और 4 फैन स्पीड डाइमेंशन्स और वजन: 23.4D x 23.4W x 36.1H सेंटीमीटर; वजन - 2.53 किलोग्राम क्यों खरीदें 18dB तक की बेहद कम आवाज पर काम करता है Wi-Fi, Alexa और Google Assistant का सपोर्ट रियल-टाइम एयर मॉनिटरिंग 360° स्पिरिट एयरफ्लो डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सीमित रखरचाव का खर्च

अमेजन पर Pigeon Air Purifier लिमिटेड-टाइम डील के तहत 52% छूट के साथ सिर्फ ₹4,299 में मिल रहा है (इसका एमआरपी ₹8,999 है)। यह कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली एयर प्यूरीफायर छोटे बेडरूम और कमरों के लिए एक किफायती विकल्प है।

Specifications CADR (क्लीन एयर डिलीवरी रेट) 152 m³/h तक कवर एरिया 235 sq. ft. (22 m²) तक फिल्टर टाइप HEPA H13 फिल्टर (3-स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ) कंट्रोल टाइप सिंपल पुश-बटन कंट्रोल पावर यूसेज 30 Watts (कॉर्डेड इलेक्ट्रिक) क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली कीमत कम बिजली की खपत कलर-कोडेड इंडिकेटर हल्का और कॉम्पैक्ट क्यों खोजें विकल्प सीमित कवरेज एरिया स्मार्ट फीचर्स की कमी

अमेजन पर Mijia by Xiaomi Air Purifier 4 Compact लिमिटेड-टाइम डील के तहत 42% छूट के साथ सिर्फ ₹6,990 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹11,999 है)। बेडरूम और छोटे कमरों के लिए यह एक बेहद लोकप्रिय और कॉम्पैक्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है।

Specifications कवर एरिया 400 Sq. Ft. तक फिल्टर टाइप 3-in-1 हाई-एफिशिएंसी फिल्टर सेंसर और इंडिकेटर रियल-टाइम PM2.5 सेंसर और 4-कलर LED डाइमेंशन्स और वजन 22D x 22W x 35.5H सेंटीमीटर; वजन - 2.2 किलोग्राम वारंटी 1 साल क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट डिज़ाइन स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल अल्ट्रा-क्वाइट स्लीप मोड कम बिजली की खपतः क्यों खोजें विकल्प सीमित कवरेज मैनुअल स्पीड सेटिंग्स

अमेजन पर Honeywell Air Touch V1 एयर प्यूरीफायर लिमिटेड-टाइम डील के तहत 48% छूट के साथ सिर्फ ₹5,159 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹9,999 है)। घरों और ऑफिस के लिए यह एक भरोसेमंद और लोकप्रिय बजट एयर प्यूरीफायर है, जिसे हजारों ग्राहकों ने पसंद किया है।

Specifications CADR (क्लीन एयर डिलीवरी रेट): Up to 152 m³/h कवर एरिया: Up to 235 sq. ft. (22 m²) फिल्टर टाइप: 3-in-1 (Pre-filter, H13 HEPA Filter, Activated Carbon Filter) डाइमेंशन्स और वजन: 21.5D x 21.5W x 32.2H सेंटीमीटर; वजन - 1.5 किलोग्राम पावर और वारंटी कॉर्डेड इलेक्ट्रिक; 2 साल की वारंटी क्यों खरीदें विश्वसनीय ब्रांड और रेटिंग H13 HEPA फिल्ट्रेशन हल्का और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन 2 साल की वारंटी मिलती है। क्यों खोजें विकल्प सीमित कवरेज स्मार्ट फीचर्स की कमी

अमेजन पर प्रीमियम ब्रांड Dyson Hushjet Purifier Compact (HJ10) लिमिटेड-टाइम डील के तहत 14% छूट के साथ ₹29,900 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹34,900 है)। बड़े कमरों और प्रीमियम क्वालिटी की तलाश करने वाले यूजर्स के लिए यह डाइसन का एक शानदार और पावरफुल एयर प्यूरीफायर है।

Specifications कवर एरिया Up to 1076 sq. ft. फिल्टर तकनीक इलेक्ट्रोस्टेटिक फिल्टर ऑटो मोड ऑटोमैटिकली स्पीड एडजस्ट करता है। डाइमेंशन्स और वजन 23D x 23W x 47H सेंटीमीटर; वजन - 3.15 किलोग्राम। वारंटी 2 साल क्यों खरीदें शानदार कवरेज एरिया इलेक्ट्रोस्टेटिक फिल्टर लाइफ माइक्रो-पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प हाई प्राइस (महंगा) बड़ा साइज

अमेजन पर Philips 3400 Series 2-in-1 Air Purifier and Humidifier (AC3420/60) लिमिटेड-टाइम डील के तहत 15% छूट के साथ ₹25,499 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹29,995 है)। यह एयर प्यूरीफायर और ह्युमिडिफ़ायर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो हवा को साफ करने के साथ-साथ उसमें नमी बनाए रखने का भी काम करता है।

Specifications CADR (क्लीन एयर डिलीवरी रेट): 300 m³/h (कवर एरिया: 78 m² तक) ह्युमिडिफिकेशन आउटपुट 650 ml/h फिल्टर टाइप 3-Layer HEPA NanoProtect + Activated Carbon Filter डाइमेंशन्स और वजन 28.5D x 28.5W x 52H सेंटीमीटर; वजन - 6.5 किलोग्राम (Dark Slate कलर) स्मार्ट फीचर्स Auto+ मोड, Air+ ऐप कनेक्टिविटी, साइलेंटविंग्स डुअल-फैन डिजाइन और किड्स नाइट शेड्यूल। क्यों खरीदें 2-in-1 फंक्शनलिटी NanoCloud तकनीक पावरफुल फिल्ट्रेशन AeraSense स्मार्ट सेंसर क्यों खोजें विकल्प भारी और बड़ा आकार ऊंची कीमत

अमेजन पर pangaO Core Mini Air Purifier लिमिटेड-टाइम डील के तहत 56% की भारी छूट के साथ मात्र ₹3,499 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹7,999 है)। छोटे कमरों, ऑफिस डेस्क या पर्सनल यूज़ के लिए यह एक बेहद किफायती और कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है।

Specifications कवर एरिया: Up to 183 Sq. Ft. (लगभग 17㎡) फिल्टर टाइप: H13 True HEPA Filter खास फीचर्स: Fragrance Sponge (अरोमाथेरेपी), 3-fan speeds और 2-button easy control पावर: 7W Corded Electric क्यों खरीदें अरोमाथेरेपी फीचर बेहद कम बिजली की खपत अल्ट्रा-पोर्टेबल और हल्का शांत संचालन (Quiet Operation) क्यों खोजें विकल्प सीमित कवरेज एरिया ब्रांड विजिबिलिटी

क्या मिनी पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर बड़े कमरों या हॉल के लिए प्रभावी होते हैं?

उत्तर: नहीं, मिनी और पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर आमतौर पर छोटे कमरों (जैसे 150-200 वर्ग फीट), ऑफिस डेस्क, बेडरूम या पर्सनल स्पेस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बड़े हॉल या पूरे घर के लिए इनकी क्षमता कम पड़ती है।

क्या इन्हें यात्रा (Travel) के दौरान गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश मिनी पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर वजन में बेहद हल्के और कॉम्पैक्ट होते हैं। कई मॉडल्स यूएसबी (USB) पावर या कार अडैप्टर के जरिए आसानी से चल जाते हैं, जिससे इन्हें कार या होटल के कमरों में इस्तेमाल करना सुविधाजनक होता है।

मिनी एयर प्यूरीफायर में फिल्टर को कितनी बार बदलना पड़ता है?

उत्तर: उपयोग के घंटों और पर्यावरण की हवा की गुणवत्ता (AQI) के आधार पर, आमतौर पर मिनी एयर प्यूरीफायर के HEPA फिल्टर को 6 से 8 महीने में बदलने की सलाह दी जाती है। कई मॉडल्स में फिल्टर लाइफ इंडिकेटर भी होता है जो समय पर इसकी जानकारी दे देता है।

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