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Amazon पर मात्र ₹5000 की शुरुआती कीमत में ये 'छोटू' Mini Air Purifiers, तुरंत लपकें डील

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बढ़ते प्रदूषण के बीच Amazon पर बेडरूम, स्टडी टेबल और कार के लिए कॉम्पैक्ट Mini Portable Air Purifiers बेहद सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। True HEPA फ़िल्टर और USB पावर से चलने वाले ये पॉकेट-फ्रेंडली एयर प्यूरीफायर कम बजट में साफ हवा पाने का सबसे बेहतरीन जरिया हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अमेजन पर इस समय कॉम्पैक्ट और पावरफुल Mini Portable Air Purifiers बेहद सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। ये 'छोटू' एयर प्यूरीफायर न सिर्फ आपके बेडरूम, स्टडी टेबल और कार की हवा को मिनटों में शुद्ध करते हैं, बल्कि USB पोर्ट से चलने के कारण इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। True HEPA फ़िल्टर और 360-डिग्री एयर प्यूरीफिकेशन जैसे एडवांस फीचर्स वाले इन मिनी प्यूरीफायर पर मिल रही खास छूट का फायदा उठाकर आप बहुत ही कम कीमत में साफ हवा का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं Amazon पर मिल रही इन सबसे सस्ती और वैल्यू-फॉर-मनी डील्स के बारे में...

Amazon पर मात्र ₹5000 की शुरुआती कीमत में ये 'छोटू' Mini Air Purifiers, तुरंत लपकें डील
mini portable speaker

अमेजन पर DREO Air Purifier (338S) मॉडल लिमिटेड-टाइम डील के तहत आधी कीमत यानी ₹8,999 में उपलब्ध है (इसका ओरिजिनल प्राइस ₹17,990 है)। यह एयर प्यूरीफायर बेडरूम और घर के अन्य हिस्सों के लिए बेहतरीन है, जिसे AHAM वेरीफाइड सर्टिफिकेशन और शानदार यूजर रेटिंग्स (4.7/5) मिली हुई हैं।

Specifications

कवर एरिया
856 sq. ft. (80 m²) तक 1 ACH पर
फिल्टर टाइप
3-in-1 True HEPA फिल्टर
मोड्स और स्पीड
4 मोड्स (Auto, Turbo, Sleep, Normal) और 4 फैन स्पीड
डाइमेंशन्स और वजन:
23.4D x 23.4W x 36.1H सेंटीमीटर; वजन - 2.53 किलोग्राम

क्यों खरीदें

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18dB तक की बेहद कम आवाज पर काम करता है

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Wi-Fi, Alexa और Google Assistant का सपोर्ट

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रियल-टाइम एयर मॉनिटरिंग

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360° स्पिरिट एयरफ्लो डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

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बड़े कमरों के लिए सीमित

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रखरचाव का खर्च

अमेजन पर Pigeon Air Purifier लिमिटेड-टाइम डील के तहत 52% छूट के साथ सिर्फ ₹4,299 में मिल रहा है (इसका एमआरपी ₹8,999 है)। यह कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली एयर प्यूरीफायर छोटे बेडरूम और कमरों के लिए एक किफायती विकल्प है।

Specifications

CADR (क्लीन एयर डिलीवरी रेट)
152 m³/h तक
कवर एरिया
235 sq. ft. (22 m²) तक
फिल्टर टाइप
HEPA H13 फिल्टर (3-स्टेज प्यूरीफिकेशन के साथ)
कंट्रोल टाइप
सिंपल पुश-बटन कंट्रोल
पावर यूसेज
30 Watts (कॉर्डेड इलेक्ट्रिक)

क्यों खरीदें

...

बजट-फ्रेंडली कीमत

...

कम बिजली की खपत

...

कलर-कोडेड इंडिकेटर

...

हल्का और कॉम्पैक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित कवरेज एरिया

...

स्मार्ट फीचर्स की कमी

अमेजन पर Mijia by Xiaomi Air Purifier 4 Compact लिमिटेड-टाइम डील के तहत 42% छूट के साथ सिर्फ ₹6,990 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹11,999 है)। बेडरूम और छोटे कमरों के लिए यह एक बेहद लोकप्रिय और कॉम्पैक्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है।

Specifications

कवर एरिया
400 Sq. Ft. तक
फिल्टर टाइप
3-in-1 हाई-एफिशिएंसी फिल्टर
सेंसर और इंडिकेटर
रियल-टाइम PM2.5 सेंसर और 4-कलर LED
डाइमेंशन्स और वजन
22D x 22W x 35.5H सेंटीमीटर; वजन - 2.2 किलोग्राम
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

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कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

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स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल

...

अल्ट्रा-क्वाइट स्लीप मोड

...

कम बिजली की खपतः

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित कवरेज

...

मैनुअल स्पीड सेटिंग्स

अमेजन पर Honeywell Air Touch V1 एयर प्यूरीफायर लिमिटेड-टाइम डील के तहत 48% छूट के साथ सिर्फ ₹5,159 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹9,999 है)। घरों और ऑफिस के लिए यह एक भरोसेमंद और लोकप्रिय बजट एयर प्यूरीफायर है, जिसे हजारों ग्राहकों ने पसंद किया है।

Specifications

CADR (क्लीन एयर डिलीवरी रेट):
Up to 152 m³/h
कवर एरिया:
Up to 235 sq. ft. (22 m²)
फिल्टर टाइप:
3-in-1 (Pre-filter, H13 HEPA Filter, Activated Carbon Filter)
डाइमेंशन्स और वजन:
21.5D x 21.5W x 32.2H सेंटीमीटर; वजन - 1.5 किलोग्राम
पावर और वारंटी
कॉर्डेड इलेक्ट्रिक; 2 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

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विश्वसनीय ब्रांड और रेटिंग

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H13 HEPA फिल्ट्रेशन

...

हल्का और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

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2 साल की वारंटी मिलती है।

क्यों खोजें विकल्प

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सीमित कवरेज

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स्मार्ट फीचर्स की कमी

अमेजन पर प्रीमियम ब्रांड Dyson Hushjet Purifier Compact (HJ10) लिमिटेड-टाइम डील के तहत 14% छूट के साथ ₹29,900 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹34,900 है)। बड़े कमरों और प्रीमियम क्वालिटी की तलाश करने वाले यूजर्स के लिए यह डाइसन का एक शानदार और पावरफुल एयर प्यूरीफायर है।

Specifications

कवर एरिया
Up to 1076 sq. ft.
फिल्टर तकनीक
इलेक्ट्रोस्टेटिक फिल्टर
ऑटो मोड
ऑटोमैटिकली स्पीड एडजस्ट करता है।
डाइमेंशन्स और वजन
23D x 23W x 47H सेंटीमीटर; वजन - 3.15 किलोग्राम।
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

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शानदार कवरेज एरिया

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इलेक्ट्रोस्टेटिक फिल्टर लाइफ

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माइक्रो-पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन

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स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

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हाई प्राइस (महंगा)

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बड़ा साइज

अमेजन पर Philips 3400 Series 2-in-1 Air Purifier and Humidifier (AC3420/60) लिमिटेड-टाइम डील के तहत 15% छूट के साथ ₹25,499 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹29,995 है)। यह एयर प्यूरीफायर और ह्युमिडिफ़ायर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो हवा को साफ करने के साथ-साथ उसमें नमी बनाए रखने का भी काम करता है।

Specifications

CADR (क्लीन एयर डिलीवरी रेट):
300 m³/h (कवर एरिया: 78 m² तक)
ह्युमिडिफिकेशन आउटपुट
650 ml/h
फिल्टर टाइप
3-Layer HEPA NanoProtect + Activated Carbon Filter
डाइमेंशन्स और वजन
28.5D x 28.5W x 52H सेंटीमीटर; वजन - 6.5 किलोग्राम (Dark Slate कलर)
स्मार्ट फीचर्स
Auto+ मोड, Air+ ऐप कनेक्टिविटी, साइलेंटविंग्स डुअल-फैन डिजाइन और किड्स नाइट शेड्यूल।

क्यों खरीदें

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2-in-1 फंक्शनलिटी

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NanoCloud तकनीक

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पावरफुल फिल्ट्रेशन

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AeraSense स्मार्ट सेंसर

क्यों खोजें विकल्प

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भारी और बड़ा आकार

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ऊंची कीमत

अमेजन पर pangaO Core Mini Air Purifier लिमिटेड-टाइम डील के तहत 56% की भारी छूट के साथ मात्र ₹3,499 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹7,999 है)। छोटे कमरों, ऑफिस डेस्क या पर्सनल यूज़ के लिए यह एक बेहद किफायती और कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है।

Specifications

कवर एरिया:
Up to 183 Sq. Ft. (लगभग 17㎡)
फिल्टर टाइप:
H13 True HEPA Filter
खास फीचर्स:
Fragrance Sponge (अरोमाथेरेपी), 3-fan speeds और 2-button easy control
पावर:
7W Corded Electric

क्यों खरीदें

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अरोमाथेरेपी फीचर

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बेहद कम बिजली की खपत

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अल्ट्रा-पोर्टेबल और हल्का

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शांत संचालन (Quiet Operation)

क्यों खोजें विकल्प

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सीमित कवरेज एरिया

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ब्रांड विजिबिलिटी

क्या मिनी पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर बड़े कमरों या हॉल के लिए प्रभावी होते हैं?
उत्तर: नहीं, मिनी और पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर आमतौर पर छोटे कमरों (जैसे 150-200 वर्ग फीट), ऑफिस डेस्क, बेडरूम या पर्सनल स्पेस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बड़े हॉल या पूरे घर के लिए इनकी क्षमता कम पड़ती है।

क्या इन्हें यात्रा (Travel) के दौरान गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश मिनी पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर वजन में बेहद हल्के और कॉम्पैक्ट होते हैं। कई मॉडल्स यूएसबी (USB) पावर या कार अडैप्टर के जरिए आसानी से चल जाते हैं, जिससे इन्हें कार या होटल के कमरों में इस्तेमाल करना सुविधाजनक होता है।

मिनी एयर प्यूरीफायर में फिल्टर को कितनी बार बदलना पड़ता है?
उत्तर: उपयोग के घंटों और पर्यावरण की हवा की गुणवत्ता (AQI) के आधार पर, आमतौर पर मिनी एयर प्यूरीफायर के HEPA फिल्टर को 6 से 8 महीने में बदलने की सलाह दी जाती है। कई मॉडल्स में फिल्टर लाइफ इंडिकेटर भी होता है जो समय पर इसकी जानकारी दे देता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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