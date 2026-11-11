Amazon पर मात्र ₹5000 की शुरुआती कीमत में ये 'छोटू' Mini Air Purifiers, तुरंत लपकें डील
बढ़ते प्रदूषण के बीच Amazon पर बेडरूम, स्टडी टेबल और कार के लिए कॉम्पैक्ट Mini Portable Air Purifiers बेहद सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। True HEPA फ़िल्टर और USB पावर से चलने वाले ये पॉकेट-फ्रेंडली एयर प्यूरीफायर कम बजट में साफ हवा पाने का सबसे बेहतरीन जरिया हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इस समय कॉम्पैक्ट और पावरफुल Mini Portable Air Purifiers बेहद सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। ये 'छोटू' एयर प्यूरीफायर न सिर्फ आपके बेडरूम, स्टडी टेबल और कार की हवा को मिनटों में शुद्ध करते हैं, बल्कि USB पोर्ट से चलने के कारण इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। True HEPA फ़िल्टर और 360-डिग्री एयर प्यूरीफिकेशन जैसे एडवांस फीचर्स वाले इन मिनी प्यूरीफायर पर मिल रही खास छूट का फायदा उठाकर आप बहुत ही कम कीमत में साफ हवा का आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं Amazon पर मिल रही इन सबसे सस्ती और वैल्यू-फॉर-मनी डील्स के बारे में...
1. DREO Air Purifier for Bedroom & Home, CADR 195 m³/h, Up to 856 sq.ft (80 m²) at 1 ACH, 3-in-1 HEPA Filter, PM2.5 Monitor with RGB, AHAM Verified, 18dB, Wi-Fi & Alexa IOT, 4 Modes, 4 Speeds, 338S
अमेजन पर DREO Air Purifier (338S) मॉडल लिमिटेड-टाइम डील के तहत आधी कीमत यानी ₹8,999 में उपलब्ध है (इसका ओरिजिनल प्राइस ₹17,990 है)। यह एयर प्यूरीफायर बेडरूम और घर के अन्य हिस्सों के लिए बेहतरीन है, जिसे AHAM वेरीफाइड सर्टिफिकेशन और शानदार यूजर रेटिंग्स (4.7/5) मिली हुई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
18dB तक की बेहद कम आवाज पर काम करता है
Wi-Fi, Alexa और Google Assistant का सपोर्ट
रियल-टाइम एयर मॉनिटरिंग
360° स्पिरिट एयरफ्लो डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सीमित
रखरचाव का खर्च
2. Pigeon Air Purifier for Home(22 m²), Removes 99.99% PM2.5 & Allergens_White
अमेजन पर Pigeon Air Purifier लिमिटेड-टाइम डील के तहत 52% छूट के साथ सिर्फ ₹4,299 में मिल रहा है (इसका एमआरपी ₹8,999 है)। यह कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली एयर प्यूरीफायर छोटे बेडरूम और कमरों के लिए एक किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली कीमत
कम बिजली की खपत
कलर-कोडेड इंडिकेटर
हल्का और कॉम्पैक्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कवरेज एरिया
स्मार्ट फीचर्स की कमी
3. Mijia by Xiaomi Air Purifier 4 Compact for home & bedroom |230 m3/hr CADR covers 400 Sq.ft.|3stage HighEfficiencyFilter|100 Sq.ft in 6 mins|Smart control|Realtime filterusage|1yr replacement warranty
अमेजन पर Mijia by Xiaomi Air Purifier 4 Compact लिमिटेड-टाइम डील के तहत 42% छूट के साथ सिर्फ ₹6,990 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹11,999 है)। बेडरूम और छोटे कमरों के लिए यह एक बेहद लोकप्रिय और कॉम्पैक्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल
अल्ट्रा-क्वाइट स्लीप मोड
कम बिजली की खपतः
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कवरेज
मैनुअल स्पीड सेटिंग्स
4. Honeywell Air Purifier for Home & Office, 3-in-1, Pre, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants, Allergens, Pet Dander, Smoke, Dust & Pollens - Air touch V1
अमेजन पर Honeywell Air Touch V1 एयर प्यूरीफायर लिमिटेड-टाइम डील के तहत 48% छूट के साथ सिर्फ ₹5,159 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹9,999 है)। घरों और ऑफिस के लिए यह एक भरोसेमंद और लोकप्रिय बजट एयर प्यूरीफायर है, जिसे हजारों ग्राहकों ने पसंद किया है।
Specifications
क्यों खरीदें
विश्वसनीय ब्रांड और रेटिंग
H13 HEPA फिल्ट्रेशन
हल्का और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
2 साल की वारंटी मिलती है।
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कवरेज
स्मार्ट फीचर्स की कमी
5. Dyson Hushjet Purifier Compact-HJ10 | Removes 99.97% of pollutants as small as PM 0.3 | Upto 5 Yr Electrostatic filter life | Max coverage upto 1076 sq.ft. | 2 Yr Warranty (White/Silver)
अमेजन पर प्रीमियम ब्रांड Dyson Hushjet Purifier Compact (HJ10) लिमिटेड-टाइम डील के तहत 14% छूट के साथ ₹29,900 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹34,900 है)। बड़े कमरों और प्रीमियम क्वालिटी की तलाश करने वाले यूजर्स के लिए यह डाइसन का एक शानदार और पावरफुल एयर प्यूरीफायर है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कवरेज एरिया
इलेक्ट्रोस्टेटिक फिल्टर लाइफ
माइक्रो-पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन
स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
हाई प्राइस (महंगा)
बड़ा साइज
6. Philips 3400 Series 2-in-1 Air Purifier and Humidifier, HEPA NanoProtect + Activated Carbon Filter, Hygienic Humidification with 650 ml/h, CADR 300m³/h for 78 m² (AC3420/60)
अमेजन पर Philips 3400 Series 2-in-1 Air Purifier and Humidifier (AC3420/60) लिमिटेड-टाइम डील के तहत 15% छूट के साथ ₹25,499 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹29,995 है)। यह एयर प्यूरीफायर और ह्युमिडिफ़ायर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो हवा को साफ करने के साथ-साथ उसमें नमी बनाए रखने का भी काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2-in-1 फंक्शनलिटी
NanoCloud तकनीक
पावरफुल फिल्ट्रेशन
AeraSense स्मार्ट सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
भारी और बड़ा आकार
ऊंची कीमत
7. pangaO Core Mini Air Purifier for Home & Office, Covers Up to 183 Sq Ft, H13 True HEPA Filter, Removes 99.97% Dust, Smoke, Pollen & Pet Dander, Quiet Portable Air Cleaner with Fragrance Sponge (Black)
अमेजन पर pangaO Core Mini Air Purifier लिमिटेड-टाइम डील के तहत 56% की भारी छूट के साथ मात्र ₹3,499 में मिल रहा है (इसका मूल मूल्य ₹7,999 है)। छोटे कमरों, ऑफिस डेस्क या पर्सनल यूज़ के लिए यह एक बेहद किफायती और कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है।
Specifications
क्यों खरीदें
अरोमाथेरेपी फीचर
बेहद कम बिजली की खपत
अल्ट्रा-पोर्टेबल और हल्का
शांत संचालन (Quiet Operation)
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कवरेज एरिया
ब्रांड विजिबिलिटी
क्या मिनी पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर बड़े कमरों या हॉल के लिए प्रभावी होते हैं?
उत्तर: नहीं, मिनी और पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर आमतौर पर छोटे कमरों (जैसे 150-200 वर्ग फीट), ऑफिस डेस्क, बेडरूम या पर्सनल स्पेस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बड़े हॉल या पूरे घर के लिए इनकी क्षमता कम पड़ती है।
क्या इन्हें यात्रा (Travel) के दौरान गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश मिनी पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर वजन में बेहद हल्के और कॉम्पैक्ट होते हैं। कई मॉडल्स यूएसबी (USB) पावर या कार अडैप्टर के जरिए आसानी से चल जाते हैं, जिससे इन्हें कार या होटल के कमरों में इस्तेमाल करना सुविधाजनक होता है।
मिनी एयर प्यूरीफायर में फिल्टर को कितनी बार बदलना पड़ता है?
उत्तर: उपयोग के घंटों और पर्यावरण की हवा की गुणवत्ता (AQI) के आधार पर, आमतौर पर मिनी एयर प्यूरीफायर के HEPA फिल्टर को 6 से 8 महीने में बदलने की सलाह दी जाती है। कई मॉडल्स में फिल्टर लाइफ इंडिकेटर भी होता है जो समय पर इसकी जानकारी दे देता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।