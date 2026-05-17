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आज रात खत्म हो जाएगी सेल! Amazon पर आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं ये Top Induction Cooktops

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेज़न डील्स पर उपलब्ध ये बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप्स एडवांस पावर-सेवर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो बिजली की कम खपत कर गैस सिलेंडर के भारी खर्च से मुक्ति दिलाते हैं। इस गाइड में सुरक्षित, पोर्टेबल और बजट-फ्रेंडली कुकिंग के लिए टॉप-रेटेड ब्रैंड्स के बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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Amazon Sale Last Day Alert: अगर आप रसोई के बढ़ते बजट या गैस सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों से परेशान हैं, तो एक स्मार्ट और बिजली बचाने वाला इंडक्शन कुकटॉप (Induction Cooktop) आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। अच्छी बात यह है कि Amazon Sale की आखिरी दिन की डील में प्रीमियम फीचर्स वाले इंडक्शन कुकटॉप्स पर 50% से भी ज्यादा की सीधी छूट मिल रही है।

आज रात खत्म हो जाएगी सेल! Amazon पर आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं ये Top Induction Cooktops

लेकिन ध्यान रहे, आपके पास भारी बचत करने का यह आखिरी मौका है क्योंकि यह सेल आज रात 12 बजे खत्म होने जा रही है। इसके बाद ये प्रोडक्ट्स दोबारा अपनी पुरानी और महंगी कीमतों पर मिलने लगेंगे। अगर आप भी इस बंपर ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो बिना देर किए नीचे दी गई बेस्ट डील्स की लिस्ट चेक करें और क्लोजिंग बेल से पहले अपना पसंदीदा मॉडल ऑर्डर करें!

प्रेस्टिज, फिलिप्स, हैवेल्स और आईबेल इंडक्शन कुकटॉप एडवांस इंटेलिजेंट पावर सेवर और ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये फीचर्स बर्तन के आकार और जरूरत के हिसाब से बिजली की खपत को नियंत्रित करते हैं, जिससे घर का लाइट बिल नाममात्र का आता है।

सुरक्षा के मामले में भी ये चूल्हे बेजोड़ हैं, जिनमें 4KV से 6KV तक की सर्ज प्रोटेक्शन मिलती है, जो इन्हें बिजली के उतार-चढ़ाव से बचाती है। साथ ही, इनमें भारतीय व्यंजनों के लिए विशेष प्री-सेट मेन्यू और आसान टच/पुश कंट्रोल्स दिए गए हैं। संक्षेप में, यह एक संपूर्ण आर्टिकल है जो कम बजट में आधुनिक, पोर्टेबल और हाई-एनर्जी-एफिशिएंट कुकिंग सॉल्यूशन चुनने में मदद करता है।

यह इंडक्शन कुकटॉप खासतौर पर भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। 1350 वॉट की दमदार पावर के साथ आने वाला यह पोर्टेबल कुकटॉप न सिर्फ खाना पकाने की प्रक्रिया को तेज करता है, बल्कि इसमें दिए गए कई सुरक्षा फीचर्स और स्मार्ट प्री-सेट मेन्यू कुकिंग को बेहद आसान बना देते हैं। अमेज़न पर इस समय यह आकर्षक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई जैसे बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है।

Specifications

वारंटी
1 साल की डोमेस्टिक वारंटी
डिस्प्ले
पावर और टाइमर के लिए LED डिस्प्ले
कंट्रोल पैनल
पुश बटन
रंग और मटेरियल
ब्लैक एल्युमिनियम, ग्लास और स्टेनलेस स्टील बॉडी

क्यों खरीदें

...

8 प्री-सेट इंडियन मेन्यू

...

पैन सेंसर टेक्नोलॉजी

...

स्मार्ट पॉज फंक्शन

...

कीप वार्म फंक्शन

...

सुरक्षित और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित बर्तन कम्पैटिबिलिटी

...

मध्यम पावर क्षमता

1600 वॉट की दमदार पावर के साथ आने वाला यह इंडक्शन कुकटॉप न केवल आपकी कुकिंग को सुपरफास्ट बनाता है, बल्कि गैस सिलेंडर के मुकाबले पैसों की भी भारी बचत करता है। 4KV हाई-वोल्टेज सुरक्षा और इंटेलिजेंट पावर सेवर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, यह बजट रेंज में एक टिकाऊ और प्रीमियम विकल्प है।

Specifications

वारंटी
1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी
सर्टिफिकेशन
BIS सर्टिफाइड
सुरक्षा
4KV हाई वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन
मटेरियल
हाई-क्वालिटी ग्लास टॉप

क्यों खरीदें

...

1600W की दमदार परफॉर्मेंस

...

4KV सर्ज प्रोटेक्शन

...

इंटेलिजेंट पावर सेवर और AVR

...

8 प्री-सेट इंडियन मेन्यू

क्यों खोजें विकल्प

...

बर्तनों की बंदिश

...

टच स्क्रीन नहीं है

2000 वॉट की सुपर-फास्ट कुकिंग पावर और फुल टच कंट्रोल पैनल के साथ आने वाला यह इंडक्शन कुकटॉप खाना पकाने के समय को आधा कर देता है। अमेज़न पर ग्राहकों द्वारा इसे 4.3 स्टार की शानदार रेटिंग मिली है और यह Amazon's Choice प्रोडक्ट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर आपको 1+1 यानी कुल 2 साल की लंबी वारंटी मिलती है, जो इसे इस बजट रेंज में सबसे भरोसेमंद डील बनाती है।

Specifications

पावर
2000 Watts
बर्नर की संख्या
1 (Double/Single Coil टेक्नोलॉजी)
कंट्रोल पैन
फुल टच कंट्रोल
सतह
प्रीमियम क्रिस्टल ग्लास सरफेस
सुरक्षा फीचर्स
ऑटो शट-ऑफ (Auto Shut-Off) और ओवरहीट प्रोटेक्शन

क्यों खरीदें

...

2000W की सुपरफास्ट कुकिंग

...

प्रीमियम फुल टच कंट्रोल

...

क्रिस्टल ग्लास डिजाइन

...

डबल वारंटी का भरोसा

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

...

सख्त बर्तन नियम

...

सामान्य कॉम्पैक्ट इंडक्शन से थोड़ा सा बड़ा

अमेजन पर पिछले महीने ही 900 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है। यह मॉडल ट्रिपल MOV टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो भारतीय घरों में होने वाले वोल्टेज के भारी उतार-चढ़ाव से इसे पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, इसकी हीटिंग कॉइल पर मिलने वाली 3 साल की वारंटी इसे एक बेहद भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट बनाती है।

Specifications

वारंटी
1 साल की फुल प्रोडक्ट वारंटी + हीटिंग कॉइल पर 3 साल की लंबी वारंटी
कलर
ब्लैक एंड ग्रे
प्री-सेट मेन्यू
7 भारतीय ऑटोमैटिक कुकिंग मेन्यू
सुरक्षा
ट्रिपल MOV टेक्नोलॉजी

क्यों खरीदें

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ट्रिपल MOV सुरक्षा

...

कॉइल पर 3 साल की वारंटी

...

कम बिजली की खपत

...

कस्टम कॉन्फ़िगरेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत भारी या बड़ी फैमिली की कुकिंग के लिए यह थोड़ा धीमा

...

कम प्री-सेट मेन्यू

अमेज़न पर इस समय यह कुकटॉप 42% के भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस इंडक्शन की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसकी '6KV ट्रिपल सर्ज प्रोटेक्शन' टेक्नोलॉजी है, जो इसे सुरक्षा के मामले में सबसे आगे रखती है। इसके साथ ही, हीटिंग कॉइल पर मिलने वाली 3 साल की लंबी वारंटी इसे लंबे समय तक चलने वाला एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती है।

Specifications

वारंटी
1 साल की फुल प्रोडक्ट वारंटी + इंडक्शन कॉइल पर 3 साल की बेस्ट-इन-क्लास वारंटी
कंट्रोल
प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल और टाइमर
सुरक्षा फीचर्स
6KV ट्रिपल सर्ज प्रोटेक्शन (MOV & TVS), ऑटोमैटिक शट-ऑफ, सेफ्टी लॉक
सरफेस मटेरियल
हाई-ग्रेड क्रिस्टलाइज्ड पॉलिश्ड कुकिंग ग्लास

क्यों खरीदें

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सर्वश्रेष्ठ 6KV सर्ज प्रोटेक्शन

...

85% से 90% एनर्जी एफिशिएंसी

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प्रीमियम क्रिस्टलाइज्ड ग्लास प्लेट

...

कॉइल पर 3 साल की लंबी वारंटी

...

स्मार्ट सेफ्टी लॉक और ऑटो शट-ऑफ

क्यों खोजें विकल्प

...

धीमी कुकिंग

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सीमित बर्तन कम्पैटिबिलिटी

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कमर्शियल या बड़े परिवारों के लिए नहीं

अमेजन पर इस समय यह 34% की शानदार छूट के साथ मात्र 2,299 रुपये में उपलब्ध है। 1400 वॉट की संतुलित पावर क्षमता के साथ आने वाला यह इंडक्शन रोजमर्रा की कुकिंग के लिए बेस्ट है। इसमें दिए गए स्मार्ट टच कंट्रोल्स और ऑटो कुक फंक्शंस बजट रेंज में भी आपको एक प्रीमियम और आधुनिक कुकिंग का अनुभव प्रदान करते हैं।

Specifications

वारंटी
1 साल की प्रोडक्ट वारंटी
विशेष फीचर्स
ऑटो पैन डिटेक्शन टाइमर फंक्शन, हाई वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन
सरफेस
ब्लैक क्रिस्टल ग्लास सरफेस
कंट्रोल पैनल
स्मार्ट टच कंट्रोल

क्यों खरीदें

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बजट-फ्रेंडली और वैल्यू फॉर मनी

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स्मार्ट टच कंट्रोल्स

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वर्सेटाइल ऑटो कुक मेन्यू

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सॉलिड सेफ्टी फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

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औसत कस्टमर रेटिंग

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बर्तनों की सीमित चॉइस

अमेज़न पर इस समय यह 36% के तगड़े डिस्काउंट के साथ मात्र 2,299 रुपये में मिल रहा है, और पिछले महीने ही 700 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है। 2,300 रुपये के बजट में जहां ज्यादातर ब्रैंड्स सिर्फ 1200W या 1400W की पावर देते हैं, वहीं लाइफलॉन्ग आपको 1800 वॉट की हाई-पावर क्षमता प्रदान कर रहा है, जो आपकी कुकिंग को सुपरफास्ट बनाती है। एडवांस वोल्टेज प्रोटेक्शन और सिरेमिक प्लेट के साथ आने वाला यह चूल्हा पैसे की पूरी वसूली कराता है।

Specifications

मेन्यू ऑप्शंस
7 प्री-सेट इंडियन कुकिंग मेन्यू
सतह
प्रीमियम सिरेमिक प्लेट
बर्नर की संख्या
1
वारंटी
1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी

क्यों खरीदें

...

शानदार पावर-टू-प्राइस रेशियो

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प्रीमियम सिरेमिक प्लेट

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7 प्री-सेट इंडियन मेन्यू

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एडवांस सुरक्षा और वोल्टेज प्रोटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

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कोई टच स्क्रीन या सॉफ्ट टच पैनल नहीं

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सख्त बर्तन नियम

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1. इंडक्शन का मतलब क्या होता है?

भौतिकी में इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है, जिसमें किसी गतिशील चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक (Conductor/जैसे लोहा या तांबा) के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है।

इसे ऐसे समझिए: जब आप बिजली की मदद से एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं और उस क्षेत्र में कोई धातु लाते हैं, तो बिना आपस में छुए (Direct Contact के बिना) उस धातु के अंदर करंट या गर्मी पैदा हो जाती है। इसी सिद्धांत पर हमारे घरों का इंडक्शन चूल्हा काम करता है, जहाँ चूल्हा गर्म नहीं होता, बल्कि चुंबकीय तरंगों के कारण सीधे उसके ऊपर रखा बर्तन गर्म होता है।

2. 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है?

3-फेज इंडक्शन मोटर पूरी तरह से माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है।

इसका कार्य सिद्धांत निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है,

घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र: जब मोटर के बाहरी स्थिर हिस्से को 3-Phase AC सप्लाई दी जाती है, तो स्टेटर वाइंडिंग के चारों ओर एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है।

Rotor में करंट पैदा होना: यह घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र मोटर के अंदरूनी घूमने वाले हिस्से के चालकों को काटता है। फैराडे के नियम के अनुसार, इस कारण रोटर के चालकों में एक विद्युत वाहक बल (EMF/वोल्टेज) पैदा हो जाता है। चूंकि रोटर के दोनों सिरे आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए रोटर में करंट बहने लगता है।

टॉर्क (घूर्णन बल) का निर्माण: अब रोटर के पास अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है और बाहर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र पहले से घूम रहा है। लेंज़ के नियम के अनुसार, रोटर का करंट उस कारण का विरोध करता है जिससे वह पैदा हुआ है (यानी स्टेटर और रोटर के बीच की सापेक्ष गति)।मोटर का घूमना: इस सापेक्ष गति को कम करने के लिए, रोटर पर एक मैकेनिकल बल लगता है और रोटर भी स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घूमने लगता है।

3. इंडक्शन पर क्या-क्या बना सकते हैं?

इंडक्शन चूल्हे पर आप वो सब कुछ बना सकते हैं जो एक सामान्य एलपीजी गैस चूल्हे पर बनता है, बशर्ते आपके पास इंडक्शन-कम्पैटिबल (लोहे या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील के फ्लैट बॉटम वाले) बर्तन हों। इस पर आप निम्नलिखित चीजें आसानी से बना सकते हैं:

दैनिक जरूरतें: चाय, कॉफी, दूध उबालना और पानी गर्म करना (यह गैस से बहुत ज्यादा तेज होता है)।

उबालने और भाप वाले काम : चावल, दाल, नूडल्स, पास्ता बनाना और इडली या मोमोज को स्टीम करना।

तळने और भूनने के काम : सब्जियां पकाना, पूरी/पकोड़े डीप-फ्राई करना, और हलवा या सूजी भूनना।

रोटी और पराठे: इंडक्शन-फ्रेंडली तवे का उपयोग करके आप इस पर रोटी, पराठा, डोसा और चीला भी आसानी से बना सकते हैं।

4. इंडक्शन फर्नेस कितने प्रकार की होती है?

इंडक्शन फर्नेस (प्रेरण भट्टी) का उपयोग फैक्ट्रियों और उद्योगों में धातुओं (जैसे लोहा, स्टील, तांबा) को पिघलाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से इंडक्शन फर्नेस दो प्रकार की होती हैं:

क) कोर-टाइप या चैनल इंडक्शन फर्नेस

यह भट्टी एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है। इसमें एक लोहे की कोर होती है जिसके चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग लिपटी होती है। पिघलने वाली धातु खुद एक सेकेंडरी वाइंडिंग (एक सिंगल टर्न क्लोज्ड लूप) की तरह काम करती है।

उपयोग: इसका उपयोग ज्यादातर धातुओं को पिघलाए रखने या कम पिघलने बिंदु वाली धातुओं (जैसे पीतल, कांस्य) के लिए किया जाता है।

ख) कोर-लेस इंडक्शन फर्नेस

इसमें कोई लोहे की कोर नहीं होती। इसमें एक दुर्दम्य सामग्री (Refractory Crucible/मजबूत बर्तन) होता है, जिसके चारों ओर तांबे की खोखली ट्यूब वाली कॉइल लिपटी होती है। जब इस कॉइल में हाई-फ्रीक्वेंसी करंट पास किया जाता है, तो बर्तन के अंदर रखी धातु में एडी करंट पैदा होता है, जिससे धातु अत्यधिक गर्म होकर पिघल जाती है।

उपयोग: यह आजकल उद्योगों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका उपयोग मुख्य रूप से हाई-क्वालिटी स्टील, स्टेनलेस स्टील और अन्य भारी धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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